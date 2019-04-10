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Корректирующий выпуск Firefox 66.0.3

10.04.2019 22:13

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 66.0.3, в котором обновлён поисковый плагин для Baidu и исправлено 4 ошибки:

  • Устранены проблемы с производительностью некоторых игр, написанных с использованием технологий HTML5 (например, игр с сервиса pogo.com, использующего javascript-obfuscator для защиты кода от разбора);
  • Решены проблемы с обработкой событий при нажатии клавиш в приложениях IBM Сloud и Microsoft Cloud (например, перестала работать клавиша Enter в Webchat);
  • Обеспечено корректное отображения адресной строки на планшетах под управлением Windows 10 после возврата из режима планшета в режим ноутбука.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 66.0.1 и Tor Browser 8.0.8 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Релиз Firefox 66
  4. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис обмена файлами Firefox Send
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1, Аноним (1), 22:33, 10/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >плагин для Baidu

    Всю жизнь ждал!

     
  • 2, Аноним (2), 23:08, 10/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    3 или 4 ошибки
     

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