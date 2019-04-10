Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 66.0.3, в котором обновлён поисковый плагин для Baidu и исправлено 4 ошибки: Устранены проблемы с производительностью некоторых игр, написанных с использованием технологий HTML5 (например, игр с сервиса pogo.com, использующего javascript-obfuscator для защиты кода от разбора);

Решены проблемы с обработкой событий при нажатии клавиш в приложениях IBM Сloud и Microsoft Cloud (например, перестала работать клавиша Enter в Webchat);

Обеспечено корректное отображения адресной строки на планшетах под управлением Windows 10 после возврата из режима планшета в режим ноутбука.



