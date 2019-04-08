The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск SpaceVim 1.1, дистрибутива редактора Vim

08.04.2019 19:48

Представлен выпуск проекта SpaceVim 1.1, развивающего дистрибутив текстового редактора Vim с подборкой плагинов для поддержки различных языков программирования и возможностей, свойственных интегрированным средам разработки. Плагины сгруппированы в подборки с реализацией тех или иных возможностей. Например, подборка для разработчиков на языке Python включает плагины deoplete.nvim, neomake и jedi-vim для автодополнения кода, проверки синтаксиса и интерактивного обращения к документации. Таким образом пользователю достаточно лишь выбрать необходимую функциональность без необходимости раздельного подбора плагинов.

В новом выпуске добавлена поддержка всплывающих окон (например, для показа документации и результатов поиска через flygrep), реализовано меню для поискового плагина fzf, добавлен набор для разработчиков на языке Rust, добавлена обвязка над командой "git log", добавлен файловый менеджер defx.

  1. Главная ссылка к новости (https://spacevim.org/SpaceVim-...)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.1
  3. OpenNews: Доступен Neovim 0.2, модернизированный вариант редактора Vim
  4. OpenNews: Второй выпуск vis, текстового редактора в стиле vim
  5. OpenNews: Запуск Emacs и Vim без прослоек поверх ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
 
  • 1, Вася (??), 19:50, 08/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > дистрибутив текстового редактора

    ого, целый дистрибутив Vim

     
  • 2, Аноним (2), 19:55, 08/04/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Вы только посмотрите на bloatware ный их install https spacevim org install s... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor