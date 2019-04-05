Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.0

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|4.21, IRASoldier (?), 23:29, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Меня интересует конкретно сравнение с idea. К тому же существует открытая версия
> community.
Комьюнити версия всё же достаточно урезанная - БД, фреймворки...
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|3.25, Аноним (25), 23:34, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Какие преимущества перед жирным жрущим жабьим ненужно?
> Какие преимущества перед жирным жрущим жабьим ненужно, следовало бы спросить в контексте обсуждения таки свободного софта.
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|2.7, IRASoldier (?), 21:45, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Наверняка вы пользуетесь еще той, Oracle Net Beans, а не её реинкарнацией от Apache. (Я не осуждаю, я предполагаю.)
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|3.9, FSA (??), 21:51, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Наверняка вы пользуетесь еще той, Oracle Net Beans
От чего же. 9-ка была не нужна, потому что там PHP совсем не было. А в 10 добавили 7.1 и 7.2. 11 пока не тестил.
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|2.8, IRASoldier (?), 21:47, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Редактор != IDE. Редактор иногда можно довести до состояния IDE с помощью плагинов.
>избыточный блоат
VSCode б-жественен, но появился относительно недавно. Зачем бы человеку, имеющему долгий экспириенс плодотворной работы с IDE, которые появились тогда, когда некоторые еще пешком под стол ходили, переучиваться на новый инструмент?
Про Vim... Лучше не надо.
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|3.11, Persepolis (?), 22:09, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Согласен, настройка и поддержка системы плагинов это, безусловно, трудоёмкое и нудное занятие. Если нужно делать работу сугубо узкой направленности, то да, этот продукт актуален. Ну а без Vim'а всё-таки никуда, хоть внутри он чудовищен, но удобен, зараза, гибок, прекрасно работает в консоли и его сочетания клавиш используется кучей стороннего софта вплоть до браузерных плагинов.
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|4.19, IRASoldier (?), 22:55, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> но удобен, зараза
Оччень субъективно. По умолчанию - жёстко холиварная тема.
> гибок, прекрасно работает в консоли
В чистой консоли - да, пока micro не подтянули до этого уровня.
> вплоть до браузерных плагинов
Если есть необходимость работы с браузером - то работа уже не в чистой консоли, а в графическом режиме - и там уже можно использовать много чего кроме Vim :-)
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|3.24, IRASoldier (?), 23:33, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Электрон головного мозга.
Электрон там очень сильно доработан напильником майкрософтовскими кодерами, по сравнению с тем, что идёт под капотом у Atom. (Не говоря уже о том, что в Atom перетаскивание выделенного текста мышкой из коробки не завезли, приходится ставить для этой элементарной опции плагин, идиотизм.)
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