Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.0

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 11.0. Это второй релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle. Выпуск содержит поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, JavaScript и Groovy. Перенос поддержки C/C++ из переданной компанией Oracle кодовой базы ожидается в одном из следующих выпусков. В настоящее время проект ещё находится в инкубаторе Apache, в котором проводится подготовка инфраструктуры, аудит лицензионной чистоты и проверка способности соблюдения принятых в сообществе Apache принципов разработки. В дальнейшем, как только проект покажет себя готовым для самостоятельного существования, не требующего дополнительного надзора, он будет переведён в число первичных проектов Apache. Основные новшества NetBeans 11.0: Изменён мастер создания нового проекта ("New Project"), в котором кроме поддержки Apache Ant, предоставлена возможность использования в проекте сборочных систем Maven и Gradle.

Обеспечена поддержка JDK 12. В состав включена новая версия компилятора nb-javac с поддержкой Java 12. Существенно расширены средства подсветки синтаксиса, автодополнения, вывода подсказок и выравнивания выражений "switch".

Добавлена экспериментальная поддержка появившейся в Java 12 новой формы выражений "switch" (включается в режиме "--enable-preview") и возможность преобразования старой формы в новую.

Проведено рецензирование лицензий на Java-компоненты для предприятий и возвращена поддержка JavaEE. Реализована возможность сборки приложений JavaEE при помощи Ant, Maven или Gradle. Из-за несовместимости с лицензией Apache прекращена поддержка JBoss 4, WebLogic 9 и модуля websvc.switmodellext;

Добавлена поддержка сборочной системы Gradle. Предложены интерфейсы для навигации по скриптам и сборочным задачам Gradle, обеспечена возможность создания проектов Gradle, добавлена поддержка использования Gradle c фреймворками unit-тестирования (JUnit 4/5, TestNG), реализована поддержка NetBeans JPA и Spring;

Добавлены пиктограммы, адаптированные для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Для Windows предложена поддержка пиктограмм в векторном формате.



