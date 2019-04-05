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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.0

05.04.2019 21:04

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 11.0. Это второй релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle. Выпуск содержит поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, JavaScript и Groovy. Перенос поддержки C/C++ из переданной компанией Oracle кодовой базы ожидается в одном из следующих выпусков.

В настоящее время проект ещё находится в инкубаторе Apache, в котором проводится подготовка инфраструктуры, аудит лицензионной чистоты и проверка способности соблюдения принятых в сообществе Apache принципов разработки. В дальнейшем, как только проект покажет себя готовым для самостоятельного существования, не требующего дополнительного надзора, он будет переведён в число первичных проектов Apache.

Основные новшества NetBeans 11.0:

  • Изменён мастер создания нового проекта ("New Project"), в котором кроме поддержки Apache Ant, предоставлена возможность использования в проекте сборочных систем Maven и Gradle.
  • Обеспечена поддержка JDK 12. В состав включена новая версия компилятора nb-javac с поддержкой Java 12. Существенно расширены средства подсветки синтаксиса, автодополнения, вывода подсказок и выравнивания выражений "switch".
  • Добавлена экспериментальная поддержка появившейся в Java 12 новой формы выражений "switch" (включается в режиме "--enable-preview") и возможность преобразования старой формы в новую.
  • Проведено рецензирование лицензий на Java-компоненты для предприятий и возвращена поддержка JavaEE. Реализована возможность сборки приложений JavaEE при помощи Ant, Maven или Gradle. Из-за несовместимости с лицензией Apache прекращена поддержка JBoss 4, WebLogic 9 и модуля websvc.switmodellext;
  • Добавлена поддержка сборочной системы Gradle. Предложены интерфейсы для навигации по скриптам и сборочным задачам Gradle, обеспечена возможность создания проектов Gradle, добавлена поддержка использования Gradle c фреймворками unit-тестирования (JUnit 4/5, TestNG), реализована поддержка NetBeans JPA и Spring;
  • Добавлены пиктограммы, адаптированные для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Для Windows предложена поддержка пиктограмм в векторном формате.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 10.0
  3. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 9.0
  4. OpenNews: Компания Oracle передала сообществу Apache 1.5 млн строк кода NetBeans
  5. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки NetBeans IDE 8.2
  6. OpenNews: Компания Oracle передаёт среду разработки NetBeans сообществу Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netbeans
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  • 1.2, Аноним (2), 21:21, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Какие преимущества перед idea ?
     
     
  • 2.5, IRASoldier (?), 21:43, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Какие преимущества перед Eclipse, следовало бы спросить в контексте обсуждения таки свободного софта.
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 21:57, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Меня интересует конкретно сравнение с idea. К тому же существует открытая версия community.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 22:36, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    В которой, насколько это известно, запрещено разрабатывать коммерческий софт
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 22:50, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://intellij-support.jetbrains.com/hc/en-us/community/posts/115000698770-C

    да можно вроде

     
  • 4.21, IRASoldier (?), 23:29, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Меня интересует конкретно сравнение с idea. К тому же существует открытая версия
    > community.

    Комьюнити версия всё же достаточно урезанная - БД, фреймворки...

     
  • 3.25, Аноним (25), 23:34, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Какие преимущества перед жирным жрущим жабьим ненужно?
    > Какие преимущества перед жирным жрущим жабьим ненужно, следовало бы спросить в контексте обсуждения таки свободного софта.
     
  • 2.14, Аноним (15), 22:36, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Полностью свободное ПО
     
     
  • 3.22, IRASoldier (?), 23:30, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Полностью свободное ПО

    Речь о преимуществах в использовании, а не о религиозной чистоте.


     
  • 1.4, Аноним (4), 21:35, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Пользуюсь этой IDE уже много лет пишу на PHP). И меня она почти полность устраивает, альтернатив для себя не вижу.
     
     
  • 2.7, IRASoldier (?), 21:45, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наверняка вы пользуетесь еще той, Oracle Net Beans, а не её реинкарнацией от Apache. (Я не осуждаю, я предполагаю.)
     
     
  • 3.9, FSA (??), 21:51, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Наверняка вы пользуетесь еще той, Oracle Net Beans

    От чего же. 9-ка была не нужна, потому что там PHP совсем не было. А в 10 добавили 7.1 и 7.2. 11 пока не тестил.

     
     
  • 4.18, IRASoldier (?), 22:52, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >9-ка была не нужна, потому что там PHP совсем не было

    До 9-ки было паки и паки:

    https://netbeans.org/downloads/8.2/

     
  • 1.6, Persepolis (?), 21:44, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем всё это? На *любой современно* системе достаточно наличия всего двух отличных редакторов: Vim и VSCode. Всё остальное — избыточный блоат.
     
     
  • 2.8, IRASoldier (?), 21:47, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Редактор != IDE. Редактор иногда можно довести до состояния IDE с помощью плагинов.

    >избыточный блоат

    VSCode б-жественен, но появился относительно недавно. Зачем бы человеку, имеющему долгий экспириенс плодотворной работы с IDE, которые появились тогда, когда некоторые еще пешком под стол ходили, переучиваться на новый инструмент?

    Про Vim... Лучше не надо.

     
     
  • 3.11, Persepolis (?), 22:09, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен, настройка и поддержка системы плагинов это, безусловно, трудоёмкое и нудное занятие. Если нужно делать работу сугубо узкой направленности, то да, этот продукт актуален. Ну а без Vim'а всё-таки никуда, хоть внутри он чудовищен, но удобен, зараза, гибок, прекрасно работает в консоли и его сочетания клавиш используется кучей стороннего софта вплоть до браузерных плагинов.
     
     
  • 4.19, IRASoldier (?), 22:55, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > но удобен, зараза

    Оччень субъективно. По умолчанию - жёстко холиварная тема.

    > гибок, прекрасно работает в консоли

    В чистой консоли - да, пока micro не подтянули до этого уровня.

    > вплоть до браузерных плагинов

    Если есть необходимость работы с браузером - то работа уже не в чистой консоли, а в графическом режиме - и там уже можно использовать много чего кроме Vim :-)

     
  • 4.20, Аноним (20), 23:12, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > но удобен, зараза, гибок, прекрасно

    бибикает и все портит. Ага.

     
  • 2.13, th3m3 (ok), 22:25, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >VSCode.

    Электрон головного мозга.

     
     
  • 3.16, Persepolis (?), 22:46, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да хоть кварк-глюонная плазма. Главное что не eLisp.
     
  • 3.24, IRASoldier (?), 23:33, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Электрон головного мозга.

    Электрон там очень сильно доработан напильником майкрософтовскими кодерами, по сравнению с тем, что идёт под капотом у Atom. (Не говоря уже о том, что в Atom перетаскивание выделенного текста мышкой из коробки не завезли, приходится ставить для этой элементарной опции плагин, идиотизм.)


     
  • 1.12, FSA (??), 22:19, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как человек, который пишет на PHP для души, очень рад выходу новой версии. Другое дело, надо посмотреть, что полезного появилось.
     
  • 1.23, Анонимс (?), 23:33, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как хорошо, когда свободно и без СМС можно скачать любую тебе понравившуюся среду разработки, без принуждения и без осуждения.
     

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