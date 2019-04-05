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Зафиксирована атака по подмене DNS на уязвимых потребительских маршрутизаторах

05.04.2019 11:09

Исследователи из компании Bad Packets выявили продолжающуюся с декабря волну автоматизированных атак, нацеленных на подмену настроек DNS на домашних и офисных маршрутизаторах. В случае успешной атаки на устройстве прописываются DNS-серверы злоумышленников, которые для некоторых доменов возвращают фиктивные IP-адреса, что приводит к перенаправлению на подставные варианты сайтов, созданные для фишинга и захвата параметров аутентификации.

Атака нацелена на поражения маршрутизаторов, работающих под управлением необновлённых прошивок, содержащих известные уязвимости. Например, для атаки на устройства D-Link используется выявленная ещё в 2015 году уязвимость, позволяющая изменить настройки DNS без прохождения аутентификации. Для сканирования сети используются взломанные окружения в сервисе Google Cloud.

В ходе атаки поражаются маршрутизаторы D-Link (DSL-2640B, DSL-2740R, DSL-2780B и DSL-526B), ARG-W4 ADSL, DSLink (260E), Secutech и TOTOLINK. Наибольшее число скомпрометированных систем приходится на устройства D-Link DSL-2640B (14327 уязвимых устройств) и TOTOLINK (2265 уязвимых устройств). После успешной атаки на устройства прописывается один из подконтрольных злоумышленникам DNS-серверов: 144.217.191.145, 66.70.173.48, 195.128.124.131 и 195.128.126.165.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: D-Link по ошибке опубликовал ключи для формирования цифровых подписей
  3. OpenNews: Атака на маршрутизаторы D-Link способна привести к подмене параметров DNS
  4. OpenNews: В маршрутизаторах D-Link обнаружен бэкдор
  5. OpenNews: В прошивках ряда устройств D-Link обнаружен бэкдор
  6. OpenNews: Уязвимости в устройствах D-Link, позволяющие удалённо выполнить произвольную команду
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: d-link, router, dns
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  • 1.1, ryoken (ok), 11:28, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Дырколинк каквсигда.
    Всё, что не шьётся в OpenWRT - фпечь.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:48, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    В драйверах OpenWrt тоже дыр полно
     
     
  • 3.5, пох (?), 13:03, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    так дырка-то не в драйверах, а в уеб-интерфейсе слушающем что ни попадя и "поменять настройки без аутентификации" умеющим - все для удовольствия наших дорогих клиентов, пользователей с кривыми руками (с)ms.

    теоретически, уж такого уровня дыр в openwrt не бывает - любой васян разберется в таких незамысловатых скриптах, и спалит всю малину (а у китайца обратная сторона той же медали - вот любого васяна за чашку риса в неделю они и нанимают "для этой ерунды", не парясь качеством)

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:29, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >дыра-то не в main(), а в printf()

    ну это совсем другое дело, я спокоен

     
  • 2.4, Аноним (-), 12:50, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    уже есть adsl модемы с возможностью накатить openwrt? (все что находил - комбайны "модем+роутер", где адсл не работает с вышеназванной прошивкой)
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:04, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Оно еще не в музее?
     
     
  • 4.8, музейный работник (?), 13:11, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    к сожалению, подобных раритетов у нас не сохранилось
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:14, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    У половины просвещенной Европы интернеты через ADSL.
     
     
  • 5.14, анонн (?), 13:33, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > У половины просвещенной Европы интернеты через ADSL.

    У "половины просвещенной Европы" аналоговую телефонную линию уже несколько лет как откючили. VDSL(2), 100 или 250 МБ/c.
    https://www.telekom.de/zuhause/tarife-und-optionen/internet/vdsl-100
    С разморозкой Вас!

     
     
  • 6.19, рра (?), 14:14, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что самое интересное, одно утверждение другому не противоречит.
     
  • 3.7, пох (?), 13:10, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    не живи в $опе!

    adsl модемов уже не существует.

    gpon/docics _модемы_ (без встроенных чудо-роутеров и, соответственно, без того что можно было бы поломать или хотя бы минимумом такового) - существуют, но операторами ставятся неохотно - неудобно за такую хрень трясти денег "за аренду", "за установку" и "за обслуживание".

    и техподдержку даром напрягают - поскольу если дать роутер в руки пользователю, он через час уже радостно туда звонит "я настройки нечаянно сбросил, а листочком с ними подтерся, и вообще я этих буков не понимаю, немедленно сделайте мне хорошо, а то буду жаловаться в спортлото!"

    поэтому мы поставим клиенту маршрутизатор+wifi аж с тремя virtual ap (не жалко, за его же деньги) ну и мааааленькой мелочью - отдельной сеточкой с нашим управлением. Чтоб когда он все себе поломает - техподдержка просто одной кнопкой сбросила настройки к дефолтному профилю - "а пароль от своего wifi прочитайте на крышке устройства" Какой такой еще openwrt?!

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:19, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как всегда пох умнее всех. хоть в европе был раз? поезжай, посмотри на то, чего "уже не существует" вживую.
     
     
  • 5.17, пох (?), 13:50, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > как всегда пох умнее всех. хоть в европе был раз? поезжай, посмотри

    а зачем вы в эти отсталые страны ездиете-то? Они ж еще и все геи и норкоманы там! Езжайте в Индию, только не туда где духовно-богатые отдыхают (это довольно нецивилизованные по местным меркам места). Или в Малайзию, например...

    > на то, чего "уже не существует" вживую.

    модемов - уже нет даже в этой вашей гейропе. Двадцать лет как никак прошло. Теперь только уродцы со встроенным роутером, и, скорее всего, wifi. Может даже двумя. Или тремя.

     
  • 4.12, Аноним (12), 13:26, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    За МКАДом GPON не существует.
     
     
  • 5.16, пох (?), 13:46, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > За МКАДом GPON не существует.

    вы по какую сторону "за" меряете? если наружную - просто отойдите подальше, дальше, еще дальше, там будет деревня Черная Грязь, так вы там тоже не задерживайтесь - и буквально километрах этак в 700...

    А если еще подальше отъехать, ну там через "лужу" одну, там docics вместо него начнется.

    А если внутри - там экспедиции пропадают бесследно, в рацию напоследок слышны какие-то вопли  на  непонятном языке "ссышь, ты, чувак, разговор к тебе есть", хрен его знает, существует ли там gpon, британские ученые вообще считают, что они там в каменном веке в основном, и людей едят... (но кто ж британским верит - да и какие-то хмыри с мешком вон в пункт приема вторцветмета оттуда по ночам бегают - так что бронзовый у них, наверняка)


     
  • 5.18, Ключевский (?), 14:05, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажи это жителям Кёнигсберга, а то им Ростелеком понаставил и они не знают, что он не существует.
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:13, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, есть. Варианты можно взять на вики openwrt и выбрать нужный вам протокол (ADSL2, скорее всего).
    https://openwrt.org/toh/views/toh_modem_supported
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:20, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Dlink стабилен. Зато всегда знаешь, что покупаешь ;)
     
  • 1.15, commiethebeastie (ok), 13:39, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Купить доступ к 20 млн прокси-серверов.
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:37, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Стоп. Никогда не видел "потребительских" маршрутизаторов с белыми IP адресами. Поясните.
     

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