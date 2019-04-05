Зафиксирована атака по подмене DNS на уязвимых потребительских маршрутизаторах

не живи в $опе! adsl модемов уже не существует. gpon/docics _модемы_ (без встроенных чудо-роутеров и, соответственно, без того что можно было бы поломать или хотя бы минимумом такового) - существуют, но операторами ставятся неохотно - неудобно за такую хрень трясти денег "за аренду", "за установку" и "за обслуживание". и техподдержку даром напрягают - поскольу если дать роутер в руки пользователю, он через час уже радостно туда звонит "я настройки нечаянно сбросил, а листочком с ними подтерся, и вообще я этих буков не понимаю, немедленно сделайте мне хорошо, а то буду жаловаться в спортлото!" поэтому мы поставим клиенту маршрутизатор+wifi аж с тремя virtual ap (не жалко, за его же деньги) ну и мааааленькой мелочью - отдельной сеточкой с нашим управлением. Чтоб когда он все себе поломает - техподдержка просто одной кнопкой сбросила настройки к дефолтному профилю - "а пароль от своего wifi прочитайте на крышке устройства" Какой такой еще openwrt?!