Зафиксирована атака по подмене DNS на уязвимых потребительских маршрутизаторах

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|3.5, пох (?), 13:03, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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так дырка-то не в драйверах, а в уеб-интерфейсе слушающем что ни попадя и "поменять настройки без аутентификации" умеющим - все для удовольствия наших дорогих клиентов, пользователей с кривыми руками (с)ms.
теоретически, уж такого уровня дыр в openwrt не бывает - любой васян разберется в таких незамысловатых скриптах, и спалит всю малину (а у китайца обратная сторона той же медали - вот любого васяна за чашку риса в неделю они и нанимают "для этой ерунды", не парясь качеством)
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|2.4, Аноним (-), 12:50, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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уже есть adsl модемы с возможностью накатить openwrt? (все что находил - комбайны "модем+роутер", где адсл не работает с вышеназванной прошивкой)
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|3.7, пох (?), 13:10, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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не живи в $опе!
adsl модемов уже не существует.
gpon/docics _модемы_ (без встроенных чудо-роутеров и, соответственно, без того что можно было бы поломать или хотя бы минимумом такового) - существуют, но операторами ставятся неохотно - неудобно за такую хрень трясти денег "за аренду", "за установку" и "за обслуживание".
и техподдержку даром напрягают - поскольу если дать роутер в руки пользователю, он через час уже радостно туда звонит "я настройки нечаянно сбросил, а листочком с ними подтерся, и вообще я этих буков не понимаю, немедленно сделайте мне хорошо, а то буду жаловаться в спортлото!"
поэтому мы поставим клиенту маршрутизатор+wifi аж с тремя virtual ap (не жалко, за его же деньги) ну и мааааленькой мелочью - отдельной сеточкой с нашим управлением. Чтоб когда он все себе поломает - техподдержка просто одной кнопкой сбросила настройки к дефолтному профилю - "а пароль от своего wifi прочитайте на крышке устройства" Какой такой еще openwrt?!
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|4.11, Аноним (11), 13:19, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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как всегда пох умнее всех. хоть в европе был раз? поезжай, посмотри на то, чего "уже не существует" вживую.
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|5.17, пох (?), 13:50, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> как всегда пох умнее всех. хоть в европе был раз? поезжай, посмотри
а зачем вы в эти отсталые страны ездиете-то? Они ж еще и все геи и норкоманы там! Езжайте в Индию, только не туда где духовно-богатые отдыхают (это довольно нецивилизованные по местным меркам места). Или в Малайзию, например...
> на то, чего "уже не существует" вживую.
модемов - уже нет даже в этой вашей гейропе. Двадцать лет как никак прошло. Теперь только уродцы со встроенным роутером, и, скорее всего, wifi. Может даже двумя. Или тремя.
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|5.16, пох (?), 13:46, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> За МКАДом GPON не существует.
вы по какую сторону "за" меряете? если наружную - просто отойдите подальше, дальше, еще дальше, там будет деревня Черная Грязь, так вы там тоже не задерживайтесь - и буквально километрах этак в 700...
А если еще подальше отъехать, ну там через "лужу" одну, там docics вместо него начнется.
А если внутри - там экспедиции пропадают бесследно, в рацию напоследок слышны какие-то вопли на непонятном языке "ссышь, ты, чувак, разговор к тебе есть", хрен его знает, существует ли там gpon, британские ученые вообще считают, что они там в каменном веке в основном, и людей едят... (но кто ж британским верит - да и какие-то хмыри с мешком вон в пункт приема вторцветмета оттуда по ночам бегают - так что бронзовый у них, наверняка)
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