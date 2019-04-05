Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring

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|3.7, Аноним (1), 08:40, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Неестественно выглядящие, во многих сценах не двигающиеся (будто очки с нарисованными глазами) или косящие глаза в стиле "и так сойдёт" и с дивана заметны.
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|4.15, ноунейм (?), 09:15, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну возможно твои замечания верны, но ты же понимаешь шо здесь не motion capture, так шо видать им лень было
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|2.9, Аноним (9), 08:42, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Странно, что она не трансгендерная черная лесбиянка. Нарисовали вполне европейскую внешность. Видимо, не так все плохо на "загнивающем" Западе. Радует.
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|2.12, рра (?), 08:53, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Мультяшное лицо, в принципе нормально. Волосы странно выглядят, как шерстяные пряди. Песик похож на игрушку из японского мультика про собак (покадровая анимация), не живой как буд-то.
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|1.5, Аноним (5), 08:28, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+7 +/–
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самое крутое, что с этими фильмами выпускают все исходники для фильма включая текстуры модельки анимации и все все все. я как то качал мульт с зайцем, там даже начальные и финальные титры есть.
уважение из Сибири!
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|2.6, kravich (ok), 08:38, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Да, все благодаря сознательным авторам, выкладывающим свои работы под свободными лицензиями
одобрение с Дальнего Востока!
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|3.10, trolleybus (?), 08:46, 05/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Это значит, что если кому-то не нравится та же прорисовка лица, то ее можно доработать.
Восхищение с европейской части России!
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|1.14, Аноним (14), 09:11, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Какое счастье - от фильма к фильму видеть все менее наркоманский внешний вид персонажей. То ли растут над собой, то ли основное производство выходит за пределы Голландии.
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|1.17, Annoynymous (ok), 09:25, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Жили себе паучки в долине, спали мирно, никого не трогали. Пришла пастушка, обманом завладела волшебной хренью, с помощью которой начала командовать паучками и выгнала их всех к чёртовой матери. А потом оказалось, что это её основной промысел и таким способом она уже выгнала сотни таких паучков.
Жестокая девочка.
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