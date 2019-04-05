Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring

Проект Blender представил новый короткометражный анимационный фильм Spring. Проект создан с использованием только открытых рабочих инструментов для моделирования, анимации, рендеринга, композитинга, трекинга движений и редактирования видео. Spring выступил в роли тестовой базы для оттачивания новых возможностей и технологий по созданию современных визуальных эффектов, развиваемых в ветке Blеnder 2.8. Это двенадцатый анимационный проект сообщества Blender.

Фильм и все подготовленные для него части проекта, в том числе 3D-макеты, текстуры, промежуточные наброски, звуковые эффекты и музыкальные композиции доступны под свободной лицензией Creative Commons Attribution. Лицензия позволяет копировать, распространять и создавать производные произведения, которые могут быть использованы в том числе в коммерческих целях, требуя взамен лишь указания автора и источника.

Фильм снят в жанре фэнтези и повествует о столкновении пастушки и её собаки с древними горными духами. Диалоги отсутствуют и сюжет раскрывается через невербальную форму повествования. Сценаристом и директором картины выступил Энди Горальчик (Andy Goralczyk), который придумал отражённую в фильме историю под впечатлением воспоминаний детства, проведённого в горах Германии. Фильм имеет продолжительность около 8 минут и предназначен для зрительской аудитории в возрасте от 6 лет. Кроме насыщенных визуальных эффектов фильм также снабжён объёмным звуком в формате 5.1.





Предыдущие свободные фильмы сообщества Blender: