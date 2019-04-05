The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring

05.04.2019 07:34

Проект Blender представил новый короткометражный анимационный фильм Spring. Проект создан с использованием только открытых рабочих инструментов для моделирования, анимации, рендеринга, композитинга, трекинга движений и редактирования видео. Spring выступил в роли тестовой базы для оттачивания новых возможностей и технологий по созданию современных визуальных эффектов, развиваемых в ветке Blеnder 2.8. Это двенадцатый анимационный проект сообщества Blender.

Фильм и все подготовленные для него части проекта, в том числе 3D-макеты, текстуры, промежуточные наброски, звуковые эффекты и музыкальные композиции доступны под свободной лицензией Creative Commons Attribution. Лицензия позволяет копировать, распространять и создавать производные произведения, которые могут быть использованы в том числе в коммерческих целях, требуя взамен лишь указания автора и источника.

Фильм снят в жанре фэнтези и повествует о столкновении пастушки и её собаки с древними горными духами. Диалоги отсутствуют и сюжет раскрывается через невербальную форму повествования. Сценаристом и директором картины выступил Энди Горальчик (Andy Goralczyk), который придумал отражённую в фильме историю под впечатлением воспоминаний детства, проведённого в горах Германии. Фильм имеет продолжительность около 8 минут и предназначен для зрительской аудитории в возрасте от 6 лет. Кроме насыщенных визуальных эффектов фильм также снабжён объёмным звуком в формате 5.1.

Предыдущие свободные фильмы сообщества Blender:



  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Подготовленный сообществом Blender мультфильм победил на фестивале SIGGRAPH 2016
  3. OpenNews: Сообщество Blender намерено создать полнометражный свободный фильм Gooseberry
  4. OpenNews: Сообщество Blender выпустило короткометражный фантастический фильм Tears of Steel
  5. OpenNews: Сообщество Blender приступило к работе над короткометражным фантастическим фильмом Mango
  6. OpenNews: Сообщество Blender представило свободный анимационный фильм Sintel
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: blender
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 07:50, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Лицо у пастушки непроработано и очень топорно сделано, особенно глаза. Пять лет назад в Sintel лицо персонажа было на порядок качественнее выполнено.
     
     
  • 2.2, 1281041279998205127859 (?), 08:15, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Но ничто не сравнится с лицом главного героя в Cosmos Laundromat
     
  • 2.3, iPony (?), 08:17, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тут для сравнения можно посмотреть на https://statcdn.fandango.com/MPX/image/NBCU_Fandango/486/183/Zootopia_Clip_Pop

    Насколько рисовка фапабельнее.

    Ну я бы не стал вообще бочку на авторов катить — очень хороший уровень.
    В анимации не это же решает всё. Сюжет, постановка, музыкальное сопровождение, озвучка может легко вытянуть даже плохую анимацию.

     
  • 2.4, ноунейм (?), 08:24, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тебе с дивана виднее
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 08:40, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Неестественно выглядящие, во многих сценах не двигающиеся (будто очки с нарисованными глазами) или косящие  глаза в стиле "и так сойдёт" и с дивана заметны.
     
     
  • 4.11, жека воробьев (?), 08:50, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы ведущий специалист института изучения перфекциониз
    ма?
     
  • 4.15, ноунейм (?), 09:15, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну возможно твои замечания верны, но ты же понимаешь шо здесь не motion capture, так шо видать им лень было
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:42, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Странно, что она не трансгендерная черная лесбиянка. Нарисовали вполне европейскую внешность. Видимо, не так все плохо на "загнивающем" Западе. Радует.
     
     
  • 3.16, Annoynymous (ok), 09:16, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так это ж не Голливуд.
     
  • 2.12, рра (?), 08:53, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мультяшное лицо, в принципе нормально. Волосы странно выглядят, как шерстяные пряди. Песик похож на игрушку из японского мультика про собак (покадровая анимация), не живой как буд-то.
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:28, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    самое крутое, что с этими фильмами выпускают все исходники для фильма включая текстуры модельки анимации и все все все. я как то качал мульт с зайцем, там даже начальные и финальные титры есть.

    уважение из Сибири!

     
     
  • 2.6, kravich (ok), 08:38, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, все благодаря сознательным авторам, выкладывающим свои работы под свободными лицензиями

    одобрение с Дальнего Востока!

     
     
  • 3.10, trolleybus (?), 08:46, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это значит, что если кому-то не нравится та же прорисовка лица, то ее можно доработать.

    Восхищение с европейской части России!

     
  • 1.8, koblin_ (?), 08:41, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Неплохо
     
  • 1.13, EuPhobos (ok), 09:09, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Если каждая палочка - это вызов весны, сколько же лет этой пастушке? Она походу бессметрная.
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:11, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какое счастье - от фильма к фильму видеть все менее наркоманский внешний вид персонажей. То ли растут над собой, то ли основное производство выходит за пределы Голландии.
     
  • 1.17, Annoynymous (ok), 09:25, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жили себе паучки в долине, спали мирно, никого не трогали. Пришла пастушка, обманом завладела волшебной хренью, с помощью которой начала командовать паучками и выгнала их всех к чёртовой матери. А потом оказалось, что это её основной промысел и таким способом она уже выгнала сотни таких паучков.

    Жестокая девочка.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor