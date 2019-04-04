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Второй бета-выпуск платформы Android Q. Оптимизации Intel для компилятора Android Runtime

04.04.2019 11:50

Компания Google представила вторую бета-версию открытой мобильной платформы Android Q. Релиз Android Q, который скорее всего будет поставляться под номером Android 10, ожидается в третьем квартале 2019 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа бета-тестирования, в рамках которой экспериментальную ветку можно установить и поддерживать в актуальном виде через штатный интерфейс установки обновлений (OTA, over-the-air), без необходимости ручной замены прошивки. Обновления доступны для устройств Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Изменения, по сравнению с первым бета-выпуском:

  • Представлено новое хранилище Scoped Storage, предоставляющее уровень изоляции для файлов приложений. При помощи данного API приложение может создать на внешних накопителях (например, на sd-карте) отдельный изолированный каталог для своих файлов, к которому не смогут получить доступ другие приложения. Текущее приложение будет ограничено этим каталогом для хранение фотографий, видео и музыки, и не будет пересекаться с общими коллекциями мультимедийных файлов. Для получения совместного доступа к общим коллекциям файлов потребуется получение отдельных полномочий;
  • Добавлена концепция "пузырей" для организации одновременной работы с несколькими приложениями. Пузыри позволяют выполнять действия в других приложениях не покидая текущей программы. Кроме того, пузыри дают возможность закрепления доступа к функциональности определённого приложения в процессе выполнения различных действий на устройстве. Например, при помощи пузырей можно в форме отображаемых поверх контента кнопок продолжать беседу в мессенджере, быстро отправлять сообщения, держать на виду список задач, вести заметки, обращаться к сервисам перевода и получать наглядные напоминания, параллельно c работой в других приложениях. Пузыри реализованы поверх системы уведомлений и позволяют использовать аналогичный API.
  • В SDK добавлен новый эмулятор устройств со сгибающимися складными экранами, который доступен в тестовом выпуске Android Studio 3.5 в форме дополнительного виртуального устройства, представленного в вариантах с экранами в 7.3 (4.6) и 8 (6.6) дюймов. В платформе для складных устройств расширены обработчики onResume и onPause, в которых добавлена поддержка раздельного отключения нескольких экранов, а также реализованы расширенные уведомления о попадании приложения в фокус;
  • Расширена реализация ярлыков для отправки данных и сообщений (Sharing Shortcuts), позволяющих быстро перейти в приложение, осуществляющее отправку. Во второй бета-версии появилась возможность предпросмотра отправляемого контента;
  • Добавлен API MicrophoneDirection для управления захватом звука с направленных микрофонов. При помощи данного API можно указать направление для ориентации микрофона при записи звука). Например, при создании селфи-видео можно указать setMicrophoneDirection(MIC_DIRECTION_FRONT) для записи с микрофона в лицевой части устройства. Через указанный API также можно управлять микрофонами с меняющейся областью охвата (zoomable), определяя размер области для записи.

Дополнительно опубликован апрельский набор исправлений проблем с безопасностью для Android, в котором устранено около 100 уязвимостей, из которых 74 выявлены в закрытых компонентах для чипов Qualcomm. 10 уязвимостям присвоен критический уровень опасности, а остальным высокий уровень опасности. 2 критические уязвимости устранены в мультимедийном фреймворке и позволяют выполнить код при обработке специально оформленных мультимедийных данных. Одна проблема найдена в Bluetooth-стеке и позволяет совершить удалённую атаку через Bluetooth. Остальные 7 критических уязвимостей выявлены в драйверах и проприетарных компонентах для чипов Qualcomm. Большинство из данных проблем позволяет совершить удалённую атаку для выполнения своего кода в системе. Проблемы помеченные как опасные позволяют через манипуляции с локальными приложениями выполнить код в контексте привилегированного процесса.

Также можно отметить публикацию компанией Intel отчёта о проведении оптимизации компилятора runtime (ART) для Android 9 (Pie), отвечающего за преобразование универсального байткода DEX в машинные инструкции, специфичные для конкретных CPU. Выполненная работа позволила увеличить производительность системы в среднем на 14-16% при работе на устройствах на базе платформы Intel In-Vehicle Solutions (на базе CPU Intel Atom A3960). Наиболее заметными улучшениями стало добавление оптимизаций для развёртывания циклов, ускорения передачи вызовов между Java и нативным кодом, ускорения операций деления и вычисления модуля с числами в степени двойки.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск платформы Android Q
  3. OpenNews: Компания Collabora представила окружение для запуска Android-приложений в Linux
  4. OpenNews: Выпуск Maru OS 0.6, Linux-окружения для Android
  5. OpenNews: Анализ запроса ненадлежащих полномочий в VPN-приложениях для Android
  6. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 8.1 для платформы x86
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним (1), 14:00, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Теперь заживём, или как?
     
     
  • 2.6, X86 (ok), 14:25, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Буду сидеть на 8 Андроиде, пока не получится разблокировать запись разговоров на 9, чтобы телефон при разблокировке загрузчика и установке сторонней прошивки не терял возможности Android Pay и т.д.
    Вообще, андроид в последнее время не радует. Единственное, что на нем удерживало (запись разговоров) от перехода на более продвинутую и плавную iOS - это больше возможностей, которые Google зачем-то постепенно уничтожает.
     
     
  • 3.10, Егоркий (?), 14:38, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    продвинутую и плавную iOS

    смеемся всем офисом

     
  • 3.13, th3m3 (ok), 15:44, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >>iOS - это больше возможностей

    Просто в голос)) Огрызок уже умеет как флешка распознаваться на любой компе? Музыку уже можно закидывать без возни с iTunes? На будильник можно поставить любую мелодию или нужно конвертировать в специальный формат музыку с ограничением по длительности? Было ещё много "возможностей", которые недоступны в iOS, сейчас уже всех не вспомню.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 16:34, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Огрызок уже умеет в торренты?
     
  • 4.18, Аноним (18), 17:01, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если мне вот это всё не нужно? А нужна нормальная почта и нелагающий интерфейс?
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:08, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем Андроид на Интеле? Там же Intel ME, Spectre, Spoiler, я ничего не забыл? Почему не делают смартфоны на AMD?
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 14:19, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А зачем Вам портативный электронагреватель?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:45, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У нас зима бывает.
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:56, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так AMD холоднее, особенно на фоне нового Intel Platinum с TDP аж 400W.
     
  • 2.12, commiethebeastie (ok), 15:40, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    По сравнению с модемом телефона всё это такие мелочи.
     
  • 1.3, Анонимс (?), 14:13, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > добавлена концепция "пузырей" для организации одновременной работы с несколькими приложениями

    Нужная вещь.

    > В SDK добавлен новый эмулятор устройств со сгибающимися складными экранами

    Сгибающиеся смартфоны - новый стандарт будущего. Сложил 2 раза лопату, спрятал в карман пиджачка и не нужно отдельную сумку с собой таскать. Чувствуешь себя человеком.

    > устранено около 100 уязвимостей, из которых 74 выявлены в закрытых компонентах для чипов Qualcomm
    > 7 критических уязвимостей выявлены в драйверах и проприетарных компонентах для чипов Qualcomm
    > одна проблема найдена в Bluetooth-стеке и позволяет совершить удалённую атаку через Bluetooth
    > большинство из данных проблем позволяет совершить удалённую атаку для выполнения своего кода в системе

    Тревожные новости, однако, хотя хорошо, что уязвимости нашли и исправили до релиза на стадии бета-тестирования.

     
     
  • 2.5, Аноним (18), 14:25, 04/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И не отключаемая Каждому своё А то вот, имхо, нагородили в интерфейсе непотреб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Аноним (19), 17:01, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > хорошо, что уязвимости нашли и исправили до релиза на стадии бета-тестирования.

    Это про уязвимости в текущей версии.

     
  • 1.7, Штунц (?), 14:26, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот человек жалуется, что с каждой версией Android'a всё больше урезают API:

    перевод:

    Разрабатывать приложения под Android — словно быть (демонетизированным) ютубером

    https://m.habr.com/ru/post/446346/

     
  • 1.8, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 14:30, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Дополнительно опубликован апрельский набор исправлений проблем с безопасностью для Android, в котором устранено около 100 уязвимостей, из которых 74 выявлены в закрытых компонентах для чипов Qualcomm

    Ну и как я могу эти обновления безопасности САМ установить на мой смарт?! Никак?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:40, 04/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Сам никак Обратись к производителю телефона Вообще современная ситуация с безо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним (16), 16:46, 04/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Сам никак Обратись к производителю телефона Вообще современная ситуация с безо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:35, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Представлено новое хранилище Scoped Storage

    Так должно было быть с первой версии и не только в Android

     

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