Второй бета-выпуск платформы Android Q. Оптимизации Intel для компилятора Android Runtime

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|2.6, X86 (ok), 14:25, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Буду сидеть на 8 Андроиде, пока не получится разблокировать запись разговоров на 9, чтобы телефон при разблокировке загрузчика и установке сторонней прошивки не терял возможности Android Pay и т.д.
Вообще, андроид в последнее время не радует. Единственное, что на нем удерживало (запись разговоров) от перехода на более продвинутую и плавную iOS - это больше возможностей, которые Google зачем-то постепенно уничтожает.
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|3.13, th3m3 (ok), 15:44, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>>iOS - это больше возможностей
Просто в голос)) Огрызок уже умеет как флешка распознаваться на любой компе? Музыку уже можно закидывать без возни с iTunes? На будильник можно поставить любую мелодию или нужно конвертировать в специальный формат музыку с ограничением по длительности? Было ещё много "возможностей", которые недоступны в iOS, сейчас уже всех не вспомню.
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|1.3, Анонимс (?), 14:13, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> добавлена концепция "пузырей" для организации одновременной работы с несколькими приложениями
Нужная вещь.
> В SDK добавлен новый эмулятор устройств со сгибающимися складными экранами
Сгибающиеся смартфоны - новый стандарт будущего. Сложил 2 раза лопату, спрятал в карман пиджачка и не нужно отдельную сумку с собой таскать. Чувствуешь себя человеком.
> устранено около 100 уязвимостей, из которых 74 выявлены в закрытых компонентах для чипов Qualcomm
> 7 критических уязвимостей выявлены в драйверах и проприетарных компонентах для чипов Qualcomm
> одна проблема найдена в Bluetooth-стеке и позволяет совершить удалённую атаку через Bluetooth
> большинство из данных проблем позволяет совершить удалённую атаку для выполнения своего кода в системе
Тревожные новости, однако, хотя хорошо, что уязвимости нашли и исправили до релиза на стадии бета-тестирования.
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|2.19, Аноним (19), 17:01, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> хорошо, что уязвимости нашли и исправили до релиза на стадии бета-тестирования.
Это про уязвимости в текущей версии.
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|1.8, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 14:30, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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>Дополнительно опубликован апрельский набор исправлений проблем с безопасностью для Android, в котором устранено около 100 уязвимостей, из которых 74 выявлены в закрытых компонентах для чипов Qualcomm
Ну и как я могу эти обновления безопасности САМ установить на мой смарт?! Никак?
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