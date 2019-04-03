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Релиз http-сервера Apache 2.4.39 с устранением опасных уязвимостей

03.04.2019 12:21

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.39, в котором представлено 18 изменений и устранено 7 уязвимостей.

Наиболее опасная уязвимость (CVE-2019-0211) позволяет локальному злоумышленнику (например, пользователю хостинга), имеющему возможность выполнить свой скрипт под управлением web-сервера (в том числе через mod_php, mod_lua, mod_perl и т.п.), добиться выполнения кода с правами управляющего процесса, обычно запускаемого с привилегиями root. Проблема проявляется при применении MPM-модулей event, worker или prefork и может быть эксплуатирована через через манипуляции с областью scoreboard, применяемой для организации взаимодействия между дочерним и родительским процессом Уязвимость проявляется начиная с выпуска 2.4.17.

Другие уязвимости:

  • CVE-2019-0217 - возможность обхода средств разграничения доступа в mod_auth_digest. Злоумышленник, обладающий корректными параметрами входа, может получить доступ под другим именем пользователя. Проблема вызвана состояния гонки (race condition) при запуске mod_auth_digest на сервере, работающем в многопоточном режиме. Проблема проявляется во всех выпусках ветки 2.4;
  • CVE-2019-0215 - обход ограничений доступа в mod_ssl. При использовании привязки клиентского сертификата к пути или каталогу (настройки Location и Directory) в случае применения TLSv1.3 пользователь с поддержкой аутентификации после завершения согласования соединения (Post-Handshake Authentication) может обойти установленные ограничения доступа. Проблема затрагивает только выпуски 2.4.37 и 2.4.38;
  • CVE-2019-0197 - отказ в обслуживании (крах процесса) через манипуляцию с запросами HTTP/2 (попытка обновить соединение http/1.1 до http/2, в случае если это не первый запрос в цепочке). Проблема проявляется в 2.4.34 и более новых выпусках на серверах с включенным модулем mod_http2;
  • CVE-2019-0196 - чтение из уже освобождённой области памяти в mod_http2. Проблема проявляется начиная с выпуска 2.4.18 и может привести к краху при обработке определённым образом оформленных запросов;
  • CVE-2019-0220 - различное поведение при нормализация запросов с повторяющимися слешами ('//'). Директивы LocationMatch и RewriteRule требуют явной обработки дубликатов в регулярных выражениях, в то время как в остальных директивах дубликаты автоматически объединяются. Проблема проявляется во всех выпусках ветки 2.4. Начиная с текущего выпуска слеши в URL всегда объединяются, но отключить это поведение можно при помощи настройки "MergeSlashes OFF".

Обновления пакетов с устранением уязвимостей уже доступны во FreeBSD. Проблемы пока остаются неисправленными в SUSE/openSUSE, RHEL, Fedora, Ubuntu и Debian.

Наиболее заметные изменения, не связанные с безопасностью:

  • В mod_log_config добавлена поддержка подстановок "%{c}h" для хоста принявшего соединение (conn-hostname) и "%h" для хоста подключившегося пользователя (useragent_host);
  • Добавлен модуль mod_socache_redis для хранения совместного кэша объектов (socache, Shared Object Cache, например используется для SSLSessionCache и SSLStaplingCache) в СУБД Redis;
  • Добавлена новая настройка 'MergeSlashes on|off' для управления объединением дублирующихся символов '/' в URL поступившего запроса;
  • В mod_http2 реализована новая настройка "H2Padding numbits", где numbits значение от 0 до 8, для управления добавочным заполнением блоков HTTP/2;
  • Из mod_http2 удалён внутренний API h2_req_engine, который больше не требуется для работы mod_proxy_http2. Полностью переработана реализация модуля mod_proxy_http2;
  • В mod_http2 реализована возможность указания настроек H2Push и H2Upgrade в контексте блоков Location и Directory, что позволяет отключить метод PUSH для определённого набора ресурсов;
  • В mod_reqtimeout добавлена возможность задания таймаутов для этапа согласования TLS-соединений;
  • В mod_proxy_wstunnel налажена работа прокси для проброса websocket поверх UDS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Apache httpd и Apache Tomcat
  3. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.34
  4. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.35
  5. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.37 с поддержкой TLSv1.3
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.38 с объявлением стабильным модуля mod_lua
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: apache, httpd
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  • 1.1, Аноним (1), 12:34, 03/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Именно поэтому я не использую HTTP/2 и TLSv1.3. Ещё лет 5 пройдёт пока в них все ошибки вычистят.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 12:34, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Усложнения никогда до добра не доводят.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:38, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Так можно и с деревьев не слезать было.
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 12:48, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Можно. Но не нужно.
     
  • 4.10, grsec (ok), 15:26, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не слезай, да.
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:46, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И что же такого усложнилось в TLS 1.3?
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:51, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    HTTP/2 согласен, TLS 1.3 же зря
     
  • 2.9, гуглоразработчики (?), 14:12, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    еще пять месяцев и мы начнем помечать тебя как небезопасТный, и выбросим из индексации!

    Ишь че удумал, соскочить с телеги прогресса! (_нашей_ телеги - и мы ее пассажиров доим)

     
  • 1.7, Аноним (6), 13:52, 03/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Если бы Апач был на Rust, дыры находили бы также? Или нет? И был бы он также быстр? Или нет?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:05, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да.
     

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