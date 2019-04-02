В ночные сборки Firefox добавлен блокировщик назойливых уведомлений и API UserScripts

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|1.2, Аноним (2), 13:45, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> в адресной строке будет отображаться индикатор поступления запроса, при клике на который можно посмотреть сам запрос
Почему бы так не делать всегда?
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|1.6, Аноним (8), 13:49, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Повырубал это, как только такая возможность появилась. Приходится иногда через хром заходить на такие сайты...ух как подгорает. Кукисы разреши, город подтверди, уведомления еще эти...
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|1.11, Анонимс (?), 14:29, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> API UserScripts, позволяющий создавать на базе технологии WebExtensions дополнения в стиле Greasemonkey
> в отличие от имеющихся дополнений новый API позволяет изолировать скрипты в отдельных sandbox-окружениях, решает проблемы с производительностью и даёт возможность обрабатывать различные стадии загрузки страниц
Кто-нибудь пробовал уже? RuAdListJSFixes работает?
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|2.18, Аноним (18), 15:36, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Отключаете js... И... Вуаля. Никаких напоминалок. Правда, есть "современные" сайты, который без js'а вообще показывают пустую страницу. Ну и фиг с ними...
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|3.32, macfaq (?), 18:00, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В uBO есть кнопка "zap" с молнией, которая до следующего refresh убирает любой указанный элемент со страницы.
Иногда такая пустая страница - это оверлей, который можно удалить.
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|1.16, Я (??), 15:26, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Согласно новости, мой любимый фуфлофокс знает на какие сайты я захожу, какие сообщения мне эти сайты выводит, куда и когда я нажимаю, что бы принять или закрыть какие-то сообщения, это не считая того что нам не известно.
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|2.17, Аноним (17), 15:36, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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И это на фоне лозунгов на сайте фарефокса
"Компания Mozilla считает, что обеспечение конфиденциальности является фундаментальным требованием для полноценной работы в Интернете."
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|2.22, Мишаня_тупой_ватник (?), 16:09, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Какой тупой манямирок у тебя ))На сайты заходит файрфокс, а ты лишь просматриваешь их благодаря файрфоксу. И сообщения показывает файрфокс. И нажимаешь ты на кнопочки в файрфоксе ибо без него тебе до сервера с сайтом как до луны раком. И как файрфокс должен не "знать" обо всём этом и при этом обеспечить тебе debily эти возможности?
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|1.26, Kuromi (ok), 16:28, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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На примере реализации UserScripts очень забавно наблюдать за тем, как Мозилла сначала зарезала "слишком функциональные" XUL дополнения, а потом оказалось что WebExt слишком уж урезаны и теперь потихоньку приходится добавлять туда функционал чтобы ими можно было пользоваться.
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