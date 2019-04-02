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В ночные сборки Firefox добавлен блокировщик назойливых уведомлений и API UserScripts

02.04.2019 12:53

Разработчики Mozilla анонсировали эксперимент, в рамках которого планируется опробовать технику борьбы с назойливыми запросами на предоставление сайту дополнительных полномочий. В последнее время все больше сайтов злоупотребляют предоставляемой в браузерах возможностью запроса полномочий, главным образом путём периодического вывода запросов на получение push-уведомлений. Для защиты от подобного спама в Firefox планируют ограничить ситуации при которых сайт может выводить подобные уведомления.

По статистике, полученной в рамках сбора телеметрии, пользователям Firefox Beta с 25 декабря по 24 января было показано около 18 млн запросов получения полномочий. Только 3% запросов были одобрены, а большая часть отклонена, причём в 19% случаев пользователи сразу закрыли вкладку со страницей после появления подобного запроса, не нажимая кнопку согласия или отклонения. Для сравнения при запросе доступа к камере и микрофону доля принятия уведомления составляет 85%. Указанная статистика свидетельствует о том, что обычно запросы на push-уведомления выводятся вне контекста и сильно раздражают посетителей.

В настройках Firefox уже давно присутствует опция, позволяющая полностью запретить вывод запросов для push-уведомлений, но данная возможность неудобна в ситуациях, когда пользователь не намерен полностью отказываться от доставки уведомлений, но желает избавиться от назойливого спама. Начиная со вчерашнего дня и до 29 апреля в ночных сборках Firefox проводится эксперимент - запросы полномочий будут блокироваться, если не зафиксировано взаимодействие пользователя со страницей (клик мышью или нажатие клавиш). Первые две недели запросы будут блокироваться молча, а оставшееся время при попытке вывода запроса в адресной строке будет отображаться индикатор поступления запроса, при клике на который можно посмотреть сам запрос.

Затем планируется провести второй эксперимент, в ходе которого небольшому проценту пользователей релиза Firefox 67 будет предложено поделиться сведениями о работе с формами запроса полномочий. В ходе эксперимента разработчики Firefox намерены получить информацию о том, как долго пользователь находился на сайте перед выводом запроса полномочий и накопить статистику для выявления злоупотреблений, которые можно блокировать.

Кроме того, в ночных сборках на базе которых будет сформирован релиз Firefox 68, активирован по умолчанию API UserScripts, позволяющий создавать на базе технологии WebExtensions дополнения в стиле Greasemonkey, позволяющие выполнять пользовательские скрипты в контексте web-страниц. Например, при помощи подключения скриптов можно изменять оформление и поведение просматриваемых страниц. Данный API уже входит в состав Firefox, но до сих пор для его включения требовалась установка параметра "extensions.webextensions.userScripts.enabled" в about:config. В отличие от имеющихся дополнений с похожей функциональностью, применяющих вызов tabs.executeScript, новый API позволяет изолировать скрипты в отдельных sandbox-окружениях, решает проблемы с производительностью и даёт возможность обрабатывать различные стадии загрузки страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: В Firefox 67 будет изменён интерфейс about:config и интегрировано дополнение Firefox Monitor
  3. OpenNews: Релиз Firefox 66
  4. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис обмена файлами Firefox Send
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox реализована блокировка скриптов для майнинга и скрытой идентификации
  6. OpenNews: В Firefox появится режим картинка в картинке и переработанный менеджер дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 13:45, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    А разрешение на кукисы там блокировать тоже можно? Достали так, что уже сил нет.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:50, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Для блокировщиков рекламы есть фильтр "I don't care about cookies".
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:45, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    > в адресной строке будет отображаться индикатор поступления запроса, при клике на который можно посмотреть сам запрос

    Почему бы так не делать всегда?

     
  • 1.3, Аноним (3), 13:46, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > API UserScripts

    Там и этого не было? ©

     
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 15:06, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А где оно хоть когда-то было?
     
     
  • 3.21, Анон Багоев (?), 15:56, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В опере старой
     
  • 3.27, Анонимс (?), 16:32, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А где оно хоть когда-то было?

    Midori?


     
  • 1.4, Попугай Кеша (?), 13:46, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А раз и навсегда заблокировать можно уведомления? Чтобы даже не спрашивал.
     
     
  • 2.9, Annoynymous (ok), 13:53, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Настройки » Приватность и защита » Разрешения » Уведомения - Параметры

    Внизу галка.

     
     
  • 3.10, Попугай Кеша (?), 14:20, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Настройки » Приватность и защита » Разрешения » Уведомения - Параметры
    > Внизу галка.

    Спасибо

     
  • 1.5, Аноним (5), 13:48, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Джва года ждал. Полностью блокировать слишком кардинально, а вот такой алгоритм - супер.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 16:12, 02/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты про сбор статистики, которая знает какие сайты ты посещаешь и какие кнопки на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.29, Аноним (5), 17:11, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хромой-то уже так делает.
     
  • 1.6, Аноним (8), 13:49, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Повырубал это, как только такая возможность появилась. Приходится иногда через хром заходить на такие сайты...ух как подгорает. Кукисы разреши, город подтверди, уведомления еще эти...
     
  • 1.7, Ilya Indigo (ok), 13:49, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Специальный запрос на разрешение PUSH, и некоторых других действий, вообще не ну... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:06, 02/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что 1 пуш может произойти сильно попозже посещения сайта 2 тогда выйде... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Анонимс (?), 14:29, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > API UserScripts, позволяющий создавать на базе технологии WebExtensions дополнения в стиле Greasemonkey
    > в отличие от имеющихся дополнений новый API позволяет изолировать скрипты в отдельных sandbox-окружениях, решает проблемы с производительностью и даёт возможность обрабатывать различные стадии загрузки страниц

    Кто-нибудь пробовал уже? RuAdListJSFixes работает?

     
  • 1.15, Rom1 (??), 15:11, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Джва года ждал!
    Думал одного меня это достало до чертиков...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:36, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отключаете js... И... Вуаля. Никаких напоминалок. Правда, есть "современные" сайты, который без js'а вообще показывают пустую страницу. Ну и фиг с ними...
     
     
  • 3.32, macfaq (?), 18:00, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В uBO есть кнопка "zap" с молнией, которая до следующего refresh убирает любой указанный элемент со страницы.
    Иногда такая пустая страница - это оверлей, который можно удалить.
     
  • 1.16, Я (??), 15:26, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Согласно новости, мой любимый фуфлофокс знает на какие сайты я захожу, какие сообщения мне эти сайты выводит, куда и когда я нажимаю, что бы принять или закрыть какие-то сообщения, это не считая того что нам не известно.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:36, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И это на фоне лозунгов на сайте фарефокса
    "Компания Mozilla считает, что обеспечение конфиденциальности является фундаментальным требованием для полноценной работы в Интернете."
     
  • 2.20, Annoynymous (ok), 15:53, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты же сам записался добровольцем, если твой любимый фуфлофокс — бета.
     
  • 2.22, Мишаня_тупой_ватник (?), 16:09, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Какой тупой манямирок у тебя ))На сайты заходит файрфокс, а ты лишь просматриваешь их благодаря файрфоксу. И сообщения показывает файрфокс. И нажимаешь ты на кнопочки в файрфоксе ибо без него тебе до сервера с сайтом как до луны раком. И как файрфокс должен не "знать" обо всём этом и при этом обеспечить тебе debily эти возможности?
     
  • 1.19, Аноним (19), 15:41, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    В одной портовой таверне какой-то бродяга обмолвился, что когда-то слышал от нек... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Ivan_83 (ok), 16:26, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Никогда не пользовался этими уведомлениями, через них ничего полезного не может приходить.
     
  • 1.26, Kuromi (ok), 16:28, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На примере реализации UserScripts очень забавно наблюдать за тем, как Мозилла сначала зарезала "слишком функциональные" XUL дополнения, а потом оказалось что WebExt слишком уж урезаны и теперь потихоньку приходится добавлять туда функционал чтобы ими можно было пользоваться.
     
  • 1.28, Аноним (28), 16:57, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Что-то такое подобное есть и в социально сети ВКонтакте Там можно скрывать неже... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним (30), 17:19, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Спрашивается зачем было добавлять
     
  • 1.31, Аноним (31), 17:39, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот она - польза от телеметрии.

    И, кстати, неужели никто из разрабов на этапе добавления этих запросов не допёр, что они будут бесить большинство?

     
  • 1.33, Аноним (33), 18:13, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Push, webextentions и иже с ними отправляю в первую очередь в лес, зимой, грибы искать. Ибо толку от них - чуть, а вот выбешивают временами изрядно.
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 18:26, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    s/extentions/notifications/
     

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