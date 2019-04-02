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Компания Collabora представила окружение для запуска Android-приложений в Linux

02.04.2019 11:38

Компания Collabora развивает открытый проект SPURV, позволяющий сформировать изолированное окружение для запуска Android-приложений, обеспечивающего интеграцию интерфейса данных приложений с графическими оболочками на базе Wayland. При помощи SPURV пользоваель может запускать Android-приложения в Linux бок о бок с обычными графическими приложениями, поставляемыми в дистрибутивах Linux.

Android-окружение запускается в изолированном контейнере. В окружении устанавливаются штатные компоненты платформы Android, поставляемые в репозиториях AOSP (Android Open Source Project). Для запуска контейнера используется systemd-nspawn. Для Android-приложений предоставляется поддержка полноценного 3D-ускорения.

Для взаимодействия Android в контейнере с внешними миром подготовлено несколько компонентов:

  • SPURV Audio для организации вывода звука через звуковой стек Linux. Компонент реализован в виде прослойки, пробрасывающей обращения к Android Audio HAL (Hardware Abtraction Layer) в подсистему ALSA;
  • SPURV HWComposer для интеграции окон Android в окружение на базе Wayland. Компонент транслирует запросы к API HWC (Hardware Composer) в обращения к Wayland. HWC предоставляет средства для вывода данных на экран, обработки экранных буферов и объединения экранных буферов разных приложений в единый рабочий стол. Применяемый в HWC протокол концептуально напоминает протокол Wayland, поэтому трансляция не вызывает проблем. Кроме трансляции API HWC в Wayland компонент SPURV HWComposer также выполняет задачу обработки ввода, перехватывая на стороне Wayland связанные с Android-приложениями события ввода, например, информацию о касании к сенсорному экрану, и подставляя их в Android.
  • SPURV DHCP с простой реализацией протокола DHCP, позволяющей наладить сетевое взаимодействие между основной системой и окружением с Android.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Google в Android начинает использовать штатные DRM/KMS драйверы Linux
  3. OpenNews: Инициатива по передаче в основное ядро Linux специфичных для Android изменений
  4. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Для Android реализована возможность применения штатных видеодрайверов Linux
  6. OpenNews: Компания Collabora развивает Zink, реализацию OpenGL поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android, linux
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Обсуждение (5) RSS
 
  • 1, Аноним (1), 11:45, 02/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Пердолиться ннадо?
     
  • 2, DiabloPC (ok), 11:47, 02/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Очередная виртуалка? Да вы издеваетесь! Накой оно в стопятисотом экземпляре то?
     
  • 3, Аноним (3), 11:57, 02/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А это на замену aliendroid или как его, который в SailfishOS, не пойдёт?
     
  • 4, Аноним (4), 11:58, 02/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ведроид тоже Линукс, только приложения для него запускать в 100 раз сложнее чем для форточек.
     
  • 5, Дуплик (ok), 12:04, 02/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хорошо, что на Wayland. Чем больше нового софта на Wayland тем скорее X.Org маргинализуется до уровня SysVinit.
     

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