The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Взлом инфраструктуры Devuan оказался неудачной шуткой разработчиков проекта

01.04.2019 08:59

Сайт проекта Devuan, развивающего форк Debian GNU/Linux без системного менеджера systemd, оказался захвачен неизвестными злоумышленниками. В настоящее время при попытке открытия сайта выполняется проброс на страницу devuan.org/pwned.html (копия) с заявлением злоумышленников и предложением использовать Gopher для обращения к web-ресурсам проекта. Разработчикам пока не удаётся восстановить доступ к серверу после взлома, но утверждается, что атака не коснулась репозитория пакетов.

Сообщается, что скорее всего серверы pkgmaster и amprolla, на которых размещался основной репозиторий, а также хосты pkgmaster.devuan.org, packages.devuan.org и deb.devuan.org, не были затронуты атакой (следов чужого присутствия на них пока не выявлено), так как размещались в отдельной инфраструктуре. Кроме того, для контроля целостности применяются цифровые подписи, поэтому в случае попытки установки поддельных пакетов на стороне пользователя утилита apt выдаст ошибку (если атакующие не получили доступ к ключам для создания цифровых подписей). В настоящее время предпринята попытка верификации, пересборки пакетов на основе эталонных исходных текстов и сравнения состояния зеркал.

Инцидент не походит на первоапрельский розыгрыш, а скорее является чьей-то злой шуткой над разработчиками Devuan, так как в обсуждении проблемы в списке рассылки информация преподносится серьёзно и слишком велик риск потерять репутацию при подобных розыгрышах. Кроме того, первые сообщения о дефейсе сайта в списках рассылки проекта появились ещё вечером 31 марта. Разработчикам Devuan злоумышленники, представляющиеся группой "Green Hat Hackers", направили письмо с предложением для возвращения доступа к серверу решить задачу с простыми числами, закодированную в последней строке послания ("BOTH 7779847 AND 1554080659 ARE PRIME NUMBERS"). Задача уже решена - выявлено, что при выполнении команд "date -u -d @7779847" и "date -u -d @1554080659" выводится "1 апреля".

Дополнение 1: Разработчики Devuan признались, что это был розыгрыш. Примечательно, что уведомление о шутке было размещено спустя 12 часов после дефейса и до объявления о розыгрыше разработчики на полном серьёзе обсуждали возникшую проблему, а владельцы зеркал не были уведомлены о планируемой шутке. Первые сообщения о возникшей проблеме датированы 31 марта и шутка блокировала работу web-инфраструктуры проекта, в том числе выведены из строя git.devuan.org и bugs.devuan.org.

Дополнение 2: Шутка возымела обратный эффект и пользователи Devuan теперь обсуждают вариант, что после возвращения контроля за серверами под видом шутки разработчики пытаются скрыть информацию о реальном взломе.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Сообщение о взломе LinuxForums.org и утечке 275 тысяч учётных записей
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd
  4. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал отчёт о взломе своих репозиториев на GitHub
  5. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  6. OpenNews: Выявлены следы взлома PHP-репозитория PEAR и модификации пакетного менеджера
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: devuan, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, trolleybus (?), 09:15, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Поттеринг взломал?
     
     
  • 2.14, _hide_ (ok), 09:36, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нет, вообще это классическое проникновение в инфраструктуру сообщества. Кто-то представляется "я все могу и всем помогу" и при первой возможности засовывает бекдор. При это, что движет такими людьми: деньги, пиар, баловство или фанатизм обычно уже не важно, потому что "проект дырявый".
     
  • 2.28, annual slayer (?), 10:15, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    учитывая гофер и цветовую схему -- думаю это один из сторонников саахрихту или как его там
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:18, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Уже идитниые хакеры вам говорят - Javascript sucks, коммъюнити, что вам ещё нужно для того, чтобы вы перестали пользоваться бажной и глубоко ущербной технологией?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:31, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ... и перешли на WASM?
     
  • 1.3, ОнАнон (?), 09:19, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Butthurt фанатов systemd достиг апогея.
     
     
  • 2.36, iPony (?), 10:42, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Butthurt фанатов systemd достиг апогея.

    Я бы такие заявления сравнил бы с чем-то. Когда любое событие так тупо привязывается к одной теме.
    Ну это явная политота. :D

     
  • 2.42, Fracta1L (ok), 11:05, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чем должен быть обусловлен батхёрт фанатов systemd? Тем, что хейтеры systemd выставили себя полными клоунами, с которыми лучше не иметь серьёзных дел?
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:25, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ненавистники systemd показывают свой уровень интеллекта с помощью искрометных щюток про Поттеринга.
     
     
  • 2.11, Аноним234 (?), 09:31, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    по количеству багов и по багам в systemd тоже уровень разработчиков systemd определяете?
     
  • 2.46, Аноним84701 (ok), 11:24, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Девуан - форк Debian GNU/Linux без системного менеджера systemd
    >> хейтеры systemd выставили себя полными клоунами
    > Ненавистники systemd [...] щюток про  Поттеринга.

    Все, кто не с вами (т.е. не отбивают поклоны и не возносят благодарственные молитвы Рыжему), те автоматически являются ненавистниками?
    А посмевшие критиковать и сомневаться (или травить анекдоты о Рыжем) вообще наверное бласфемики и малефики, ктороые "спелись с в врагом рода человеческого" и которым поможет только очищающее пламя? o_O

     
  • 1.7, Аноним (9), 09:28, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А вы всё ныли, что systemd - дыра в безопасности.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:29, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А гофер не открывается.
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 09:35, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    devuan.org и files.devuan.org открылись, но указанный на странице www.devuan.org - нет.
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:58, 01/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Зря вы пытались открыть, там скорее всего был эксплоит для дыры в клиенте gopher... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 10:00, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во всяком случае raw-вывод при запросе www по gopher там очень странный и походит скорее на попытку эксплуатировать какое-то переполнение буфера.
     
     
  • 4.23, Аноним (20), 10:02, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Причём при повторном запросе вывелась нормальная страница, а при первом был какой-то мусор из символов.
     
     
  • 5.24, Аноним (20), 10:03, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У кого-нибудь по "telnet www.devuan.org 70" выводит мусор?
     
     
  • 6.29, нах (?), 10:24, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да не, вроде нормально работает. линки открывает.

    Я бы на месте разработчиков так и оставил.

     
  • 1.10, Аноним (10), 09:31, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Разработчики спетросянили, а вы всерьёз напечатали новость. лавров.вебм
     
     
  • 2.25, Аноним (20), 10:04, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почитайне списки рассылки Devuan, там и намёка на шутки нет, сверяют зеркала. Или кто-то над своими же коллегами пошутил?
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:33, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    *проверяет дату*
    Да, конечно.
     
  • 1.16, dango (ok), 09:39, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если это первоапрельская шутка, то шутка хреновая, как не крути.
    Пошутите кто-нибудь с Красношапкой так, ага....
     
     
  • 2.40, нах (?), 11:00, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    кокпит им подменить гофером? Хорошая мысль, но деревня,  не поймут-с (в смысле, у типовых юзеров ничего не откроется вообще)
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:41, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > В настоящее время при попытке открытия сайта выполняется проброс на страницу devuan.org/pwned.html (копия) с заявлением злоумышленников и предложением использовать Gopher для обращения к web-ресурсам проекта.

    saahriktu confirmed

     
  • 1.18, asdf (?), 09:46, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, про гофер это такой троллинг, дескать, если вы против прогресса (которым авторы взлома считают системд), то и залезайте обратно на деревья?
     
     
  • 2.26, Аноним (20), 10:07, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это попытка вломать системы любопытных, кто полезет через давно заброшенный gopher-клиент смотреть что там.
     
  • 1.19, IRASoldier (?), 09:55, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Взлом таки прекрасен. Чувствуется олдскул и олдкалчер. И, естественно, расчёт на бомбёж у конспиролухов.
     
  • 1.21, Аноним (21), 09:59, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >GreenHat

    хорошая шутка ;D

     
  • 1.27, Аноним (27), 10:08, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, ок. "1 апреля" - нашли.
    А время суток, которое выдают числа?
     
     
  • 2.31, 123 (??), 10:25, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    выдают 01:04:07 и 01:04:19 соответственно
     
     
  • 3.33, нах (?), 10:29, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    if you are wondering, unfortunately 1554123859 is not a prime number :\

    блин!

     
  • 1.30, Persepolis (?), 10:24, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Эта "шутка", пожалуй переплюнет даже забавников из Manjaro, которые пару лет назад тоже по весне забывали продлить свой SSL сертификат. А вообще, конечно, позор.
     
  • 1.32, Аноним (32), 10:28, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Методы сись-вынитчиков похожи на методы SJW-шников. "Если современного белого расизма не существует, его стоит выдумать"
     
     
  • 2.47, IRASoldier (?), 11:26, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы там ни говорили SJW - современный белый расизм существует и даже в этой стране, дорогой Анонимус.
     
  • 1.34, Аноним (34), 10:30, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Век непрофессионалов и непрофессионализма во всех отношениях, как в техническом, так и моральном...
     
  • 1.35, iPony (?), 10:34, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Могут себе позволить. Все равно этот дистрибутив серьёзными людьми не используется.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 10:57, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    После такого даже рассматривать уже не стоит
     
  • 2.39, нах (?), 10:58, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    чем меньше людей с такими сириозными щщами будет крутиться вокруг этого проекта, тем больше у него шансов на выживание.

     
  • 2.49, анонн (?), 11:33, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Могут себе позволить. Все равно этот дистрибутив серьёзными людьми не используется.

    А понями? Понями используется?

     
  • 1.43, InuYasha (?), 11:08, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А по-моему - так вполне удачная шутка :)
     
  • 1.45, б.б. (?), 11:13, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    юмористы

    лучше бы переход на systemd анонсировали

     
     
  • 2.48, IRASoldier (?), 11:28, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем? Всё равно юзеры этого поделия рано или поздно перейдут на уже готовый другой дистрибутив с systemd или вымрут как динозавры, мамонты и прочие ископаемые.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor