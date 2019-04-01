Взлом инфраструктуры Devuan оказался неудачной шуткой разработчиков проекта

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|2.14, _hide_ (ok), 09:36, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет, вообще это классическое проникновение в инфраструктуру сообщества. Кто-то представляется "я все могу и всем помогу" и при первой возможности засовывает бекдор. При это, что движет такими людьми: деньги, пиар, баловство или фанатизм обычно уже не важно, потому что "проект дырявый".
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|1.2, Аноним (2), 09:18, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+7 +/–
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Уже идитниые хакеры вам говорят - Javascript sucks, коммъюнити, что вам ещё нужно для того, чтобы вы перестали пользоваться бажной и глубоко ущербной технологией?
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|2.36, iPony (?), 10:42, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Butthurt фанатов systemd достиг апогея.
Я бы такие заявления сравнил бы с чем-то. Когда любое событие так тупо привязывается к одной теме.
Ну это явная политота. :D
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|2.42, Fracta1L (ok), 11:05, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Чем должен быть обусловлен батхёрт фанатов systemd? Тем, что хейтеры systemd выставили себя полными клоунами, с которыми лучше не иметь серьёзных дел?
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|2.46, Аноним84701 (ok), 11:24, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Девуан - форк Debian GNU/Linux без системного менеджера systemd
>> хейтеры systemd выставили себя полными клоунами
> Ненавистники systemd [...] щюток про Поттеринга.
Все, кто не с вами (т.е. не отбивают поклоны и не возносят благодарственные молитвы Рыжему), те автоматически являются ненавистниками?
А посмевшие критиковать и сомневаться (или травить анекдоты о Рыжем) вообще наверное бласфемики и малефики, ктороые "спелись с в врагом рода человеческого" и которым поможет только очищающее пламя? o_O
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|3.22, Аноним (20), 10:00, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Во всяком случае raw-вывод при запросе www по gopher там очень странный и походит скорее на попытку эксплуатировать какое-то переполнение буфера.
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|4.23, Аноним (20), 10:02, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Причём при повторном запросе вывелась нормальная страница, а при первом был какой-то мусор из символов.
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|6.29, нах (?), 10:24, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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да не, вроде нормально работает. линки открывает.
Я бы на месте разработчиков так и оставил.
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|2.25, Аноним (20), 10:04, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Почитайне списки рассылки Devuan, там и намёка на шутки нет, сверяют зеркала. Или кто-то над своими же коллегами пошутил?
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|2.40, нах (?), 11:00, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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кокпит им подменить гофером? Хорошая мысль, но деревня, не поймут-с (в смысле, у типовых юзеров ничего не откроется вообще)
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|1.17, Аноним (17), 09:41, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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> В настоящее время при попытке открытия сайта выполняется проброс на страницу devuan.org/pwned.html (копия) с заявлением злоумышленников и предложением использовать Gopher для обращения к web-ресурсам проекта.
saahriktu confirmed
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|1.18, asdf (?), 09:46, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Интересно, про гофер это такой троллинг, дескать, если вы против прогресса (которым авторы взлома считают системд), то и залезайте обратно на деревья?
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|2.26, Аноним (20), 10:07, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Это попытка вломать системы любопытных, кто полезет через давно заброшенный gopher-клиент смотреть что там.
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|2.39, нах (?), 10:58, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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чем меньше людей с такими сириозными щщами будет крутиться вокруг этого проекта, тем больше у него шансов на выживание.
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|2.49, анонн (?), 11:33, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Могут себе позволить. Все равно этот дистрибутив серьёзными людьми не используется.
А понями? Понями используется?
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|2.48, IRASoldier (?), 11:28, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Зачем? Всё равно юзеры этого поделия рано или поздно перейдут на уже готовый другой дистрибутив с systemd или вымрут как динозавры, мамонты и прочие ископаемые.
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