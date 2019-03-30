Сообщество Handshake пожертвовало 300 тысяч долларов проекту Debian

Проект Debian сообщил о получении пожертвования в размере 300 тысяч долларов США. Пожертвование передано сообществом Handshake.org. Средства планируется потратить на обновление серверного оборудования и проведение работы по повышению надёжности инфраструктуры.

Напомним, что в рамках кампании по совместному финансированию проекта Handshake.org удалось собрать более 10.2 млн долларов на развитие платформы, что значительно больше, чем нужно; поэтому 70% от полученной суммы было решено потратить на помощь значительным свободным проектам. Кроме Debian сообщество Handshake.org выступило с поддержкой Фонда СПО (миллион долларов), GNOME ($400 тыс), KDE ($300 тыс), Apache, Arch Linux, Babel, Debian, EFF, GNU, Internet Archive, LibreJS, LibreSSL, Mozilla, Open Source Initiative, OpenSSL, Replicant, Software Freedom Conservancy, Tor и Wikipedia.

Сообщество Handshake.org развивает новую децентрализованную систему доменных имён и цифровых сертификатов, которая может использоваться как независимая, надёжная и верифицируемая альтернатива корневым серверам DNS и удостоверяющим центрам, не подконтрольная конкретным лицам и не подверженная цензуре. Проект Handshake не нацелен на вытеснение протокола DNS, а ставит перед собой задачу ухода от централизованных корневых зон и корневых серверов в пользу распределённой базы, построенной на базе блокчейна и P2P-коммуникаций.





