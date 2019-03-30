Сообщество Handshake пожертвовало 300 тысяч долларов проекту Debian

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|3.7, Bebdbdbxv (?), 09:05, 30/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Lua. Обновление вышло ещё в прошлом году, а в Debian нет.
> В Debian наоборот обычно горазо оперативнее выходят исправления уязвимостей, чем в остальных дистрибутивах.
Такого быть не может. Почему? Потому что в стабильной ветке пакеты не обновляют на новые версии и ждут пока разработчик отдельно не сделает заплатку для старой версии. Или пытаются сами сделать заплатку, анализируя код новой версии. А это дольше, чем если просто обновить пакет. Но даже для обновления пакета у дебиана больше тратится времени. Сначала обновление из апстрима попадает в нестабильную ветку. Потом передаётся в тестовую. И только потом в стабильную.
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|4.9, Bebdbdbxv (?), 09:11, 30/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да, это пакет с неисправленной уязвимостью. Смешно то, что для unstable и buster наличие уязвимости помечено приоритетом high, а для stable – low.
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|5.15, Michael Shigorin (ok), 09:22, 30/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не заглядывал в конкретный пример, но:
- если там разные ветки lua, то вполне возможно наличие разных (иногда даже не пересёкшихся) букетов уязвимостей разного веса;
- если ходить по большой палубе с носовым платком и целью придраться -- разумеется, всегда найдётся к чему.
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|6.17, Bebdbdbxv (?), 09:28, 30/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А надо было заглянуть. В stable, testing и unstable лежит одна и та же версия - 5.3.3. Есть и ещё более старая 5.2 для совместимости, но не о ней речь. А новая - 5.3.5.
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|4.21, пох (?), 09:48, 30/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Lua. Обновление вышло ещё в прошлом году, а в Debian нет.
ну и где же ваши патчи?
> Потому что в стабильной ветке пакеты не обновляют на новые версии и ждут пока разработчик
> отдельно не сделает заплатку для старой версии.
да, в этом смысл стабильных версий. Если вам все равно, что утром у вас lua 52, а к вечеру она внезапно стала 53 и ваш код рассыпался - зато-безопастно, вы выбрали не тот дистрибутив, вас ждут-не дождутся кр@сноглазый гентушник c ракойо...м на пару.
ну а что дебиану хронически не хватает разработчиков на зарплате, и баг в специфическом йезычке не нашел желающих в нем копаться (или их желания не совпали со способностями) - ну так где же _ваши_ 300 тысяч? Хотя бы ржублей. Нет, вам на халяву подавать?
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|5.24, Bebdbdbxv (?), 10:03, 30/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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5.2 и 5.3 сучествуют в дебиане параллельно. Речь про отсутствие обновления в версии 5.3, без ломания совместимости. Ты сказал что-то про безопасность? Её у дебиана нет. Скрепная стабильность - да, а безопасности нет. Уязвимость не исправлена же. И не хватает дебиану не разработчиков, а внутренней организации. Nixos имеет большее число свежих пакетов при меньшем числе разработчиков и ментейнеров. А конфиг nix не даст при обновлении чему-то поломаться. А если поломается - возвращаешься на предыдущий конфиг (он в истории сохранён) и nix всё сам настраивает и устанавливает. Но это экзотика. Почему фряха нормально работает и со свежими пакетами?
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|2.19, Bebdbdbxv (?), 09:39, 30/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Buster, заморожен, кстати. А некоторые пакеты не обновили с прошлого релиза. Обновляют только популярные пакеты.
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|3.23, Константавр (ok), 10:00, 30/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Когда-то понахапали пакетов, в каждом релизе радостно заявляли - количество пакетов увеличено до 100500!!! А поддерживать некому. Я до сих пор вспоминаю как добивался пересборки двух пакетов с новым fltk, который был в том же репозитории... ДВА релиза прошло (три, или четыре года) и я плюнул на них.
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|1.5, Аноним (5), 09:00, 30/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ну, я бы не стал так уж драматизировать. И пакеты исправляют, и свежие версии регулярно собирают. Считается, что у них иные проблемы - бюрократия и влияние корпораций.
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|3.20, пох (?), 09:42, 30/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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мне столько не намайнить :-(
И вопрос в общем-то другой - какого хрена у этих п-сов из воздуха образовались 10 лямов, которые они не знают, куда девать?
"я тоже хочу из г-на на курорт!"
а что какие-то смешные копейки, которых не хватит на единственного fulltime разработчика в gay area нанять, подарили дебиану, а не профукали- и те собираются даже их потратить на инфраструктуру а не на лекцию специалиста по п-сам и членодевкам (ну понятно, ему бы не хватило), как принято - это, разумеется, хорошо. Но мало.
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