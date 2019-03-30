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Сообщество Handshake пожертвовало 300 тысяч долларов проекту Debian

30.03.2019 08:43

Проект Debian сообщил о получении пожертвования в размере 300 тысяч долларов США. Пожертвование передано сообществом Handshake.org. Средства планируется потратить на обновление серверного оборудования и проведение работы по повышению надёжности инфраструктуры.

Напомним, что в рамках кампании по совместному финансированию проекта Handshake.org удалось собрать более 10.2 млн долларов на развитие платформы, что значительно больше, чем нужно; поэтому 70% от полученной суммы было решено потратить на помощь значительным свободным проектам. Кроме Debian сообщество Handshake.org выступило с поддержкой Фонда СПО (миллион долларов), GNOME ($400 тыс), KDE ($300 тыс), Apache, Arch Linux, Babel, Debian, EFF, GNU, Internet Archive, LibreJS, LibreSSL, Mozilla, Open Source Initiative, OpenSSL, Replicant, Software Freedom Conservancy, Tor и Wikipedia.

Сообщество Handshake.org развивает новую децентрализованную систему доменных имён и цифровых сертификатов, которая может использоваться как независимая, надёжная и верифицируемая альтернатива корневым серверам DNS и удостоверяющим центрам, не подконтрольная конкретным лицам и не подверженная цензуре. Проект Handshake не нацелен на вытеснение протокола DNS, а ставит перед собой задачу ухода от централизованных корневых зон и корневых серверов в пользу распределённой базы, построенной на базе блокчейна и P2P-коммуникаций.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Сообщество Handshake пожертвовало миллион долларов Фонду свободного ПО
  3. OpenNews: Фонд Pineapple пожертвовал 1 миллион долларов Фонду свободного ПО
  4. OpenNews: Фонд Pineapple пожертвовал 200 тысяч долларов проекту KDE
  5. OpenNews: GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP
  6. OpenNews: Проект KDE получил пожертвование размером 300 тысяч долларов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: handshake, debian
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  • 1.2, Bebdbdbxv (?), 08:53, 30/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Слили впустую Debian 8211 жутко тормозной в плане обновлений Стабильность в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:59, 30/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Приведите пример таких пакетов или всё это пустая болтовня В Debian наоборот об... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Bebdbdbxv (?), 09:05, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Lua. Обновление вышло ещё в прошлом году, а в Debian нет.
    > В Debian наоборот обычно горазо оперативнее выходят исправления уязвимостей, чем в остальных дистрибутивах.

    Такого быть не может. Почему? Потому что в стабильной ветке пакеты не обновляют на новые версии и ждут пока разработчик отдельно не сделает заплатку для старой версии. Или пытаются сами сделать заплатку, анализируя код новой версии. А это дольше, чем если просто обновить пакет. Но даже для обновления пакета у дебиана больше тратится времени. Сначала обновление из апстрима попадает в нестабильную ветку. Потом передаётся в тестовую. И только потом в стабильную.

     
     
  • 4.9, Bebdbdbxv (?), 09:11, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, это пакет с неисправленной уязвимостью. Смешно то, что для unstable и buster наличие уязвимости помечено приоритетом high, а для stable – low.
     
     
  • 5.15, Michael Shigorin (ok), 09:22, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не заглядывал в конкретный пример, но:
    - если там разные ветки lua, то вполне возможно наличие разных (иногда даже не пересёкшихся) букетов уязвимостей разного веса;
    - если ходить по большой палубе с носовым платком и целью придраться -- разумеется, всегда найдётся к чему.
     
     
  • 6.17, Bebdbdbxv (?), 09:28, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А надо было заглянуть. В stable, testing и unstable лежит одна и та же версия - 5.3.3. Есть и ещё более старая 5.2 для совместимости, но не о ней речь. А новая - 5.3.5.
     
  • 4.21, пох (?), 09:48, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Lua. Обновление вышло ещё в прошлом году, а в Debian нет.

    ну и где же ваши патчи?

    > Потому что в стабильной ветке пакеты не обновляют на новые версии и ждут пока разработчик
    > отдельно не сделает заплатку для старой версии.

    да, в этом смысл стабильных версий. Если вам все равно, что утром у вас lua 52, а к вечеру она внезапно стала 53 и ваш код рассыпался - зато-безопастно, вы выбрали не тот дистрибутив, вас ждут-не дождутся кр@сноглазый гентушник c ракойо...м на пару.

    ну а что дебиану хронически не хватает разработчиков на зарплате, и баг в специфическом йезычке не нашел желающих в нем копаться (или их желания не совпали со способностями) - ну так где же _ваши_ 300 тысяч? Хотя бы ржублей. Нет, вам на халяву подавать?

     
     
  • 5.24, Bebdbdbxv (?), 10:03, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    5.2 и 5.3 сучествуют в дебиане параллельно. Речь про отсутствие обновления в версии 5.3, без ломания совместимости. Ты сказал что-то про безопасность? Её у дебиана нет. Скрепная стабильность - да, а безопасности нет. Уязвимость не исправлена же. И не хватает дебиану не разработчиков, а внутренней организации. Nixos имеет большее число свежих пакетов при меньшем числе разработчиков и ментейнеров. А конфиг nix не даст при обновлении чему-то поломаться. А если поломается - возвращаешься на предыдущий конфиг (он в истории сохранён) и nix всё сам настраивает и устанавливает. Но это экзотика. Почему фряха нормально работает и со свежими пакетами?
     
  • 2.19, Bebdbdbxv (?), 09:39, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Buster, заморожен, кстати. А некоторые пакеты не обновили с прошлого релиза. Обновляют только популярные пакеты.
     
     
  • 3.23, Константавр (ok), 10:00, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда-то понахапали пакетов, в каждом релизе радостно заявляли - количество пакетов увеличено до 100500!!! А поддерживать некому. Я до сих пор вспоминаю как добивался пересборки двух пакетов с новым fltk, который был в том же репозитории... ДВА релиза прошло (три, или четыре года) и я плюнул на них.
     
  • 1.3, 4321ggc01 (?), 08:53, 30/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    >Пожертвование передано сообществом Handshake.org

    Лучше бы голодающим детям Африки передали, а в этот сумасшедший дом абсолютно бесполезно...

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:08, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Что бы дети ели, плодились, и было больше голодающих детей Африки?
     
     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 09:18, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да срать он хотел на африканских детей. Он просто хочет, чтобы Дебиану меньше досталось.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:00, 30/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, я бы не стал так уж драматизировать. И пакеты исправляют, и свежие версии регулярно собирают. Считается, что у них иные проблемы - бюрократия и влияние корпораций.
     
  • 1.6, Аноним (5), 09:04, 30/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и сейчас скажут, что не анонимным аналитикам опеннета решать куда и сколько тратить не из их кошельков. :-)
     
     
  • 2.18, КГБ СССР (?), 09:31, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Совершенно верно. Не суй свой нос в чужой вопрос.

    Нечего считать чужие деньги. Свои считайте.

     
     
  • 3.20, пох (?), 09:42, 30/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    мне столько не намайнить :-(
    И вопрос в общем-то другой - какого хрена у этих п-сов из воздуха образовались 10 лямов, которые они не знают, куда девать?

    "я тоже хочу из г-на на курорт!"

    а что какие-то смешные копейки, которых не хватит на единственного fulltime разработчика в gay area нанять, подарили дебиану, а не профукали- и те собираются даже их потратить на инфраструктуру а не на лекцию специалиста по п-сам и членодевкам (ну понятно, ему бы не хватило), как принято - это, разумеется, хорошо. Но мало.


     
  • 1.22, Аноним (22), 09:52, 30/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не так уж и много дали денег, но все равно молодцы. Дебиан стоящий проект и много где используется.
     

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