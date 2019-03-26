Компания Apple представила язык программирования Swift 5

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|3.26, keir (ok), 14:15, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Еще в 2014 году официальный мануал описывал использование смайликов как имена переменных )
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|4.19, Аноним (19), 13:56, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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чего вы д..читесь UTF-8 и UTF-16 это один и тот же набор символов, просто UTF-16 больше заточен под азиатов в плане уменьшения размера при кодировании символов
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|4.52, НяшМяш (ok), 17:26, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А всё просто. В Objective-C все NSString хранились в памяти как UTF-16. Swift в прошлых версиях для облегчения интеропа также унаследовал эту структуру (свифтовый String внутри имел NSString как backing storage). Сейчас они переделали внутреннюю реализацию, т.к. 99% разработчиков работают с UTF-8 строками и в этом случае производительность важнее.
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|1.8, Анонимс (?), 12:52, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> официальные сборки подготовлены для Linux (Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04)
> версия для Linux не привязана к Objective-C Runtime, что позволяет использовать язык в окружениях, в которых отсутствует поддержка Objective-C.
> выполняемый в тестах Apple на 30% быстрее кода на Objective-C
> вместо сборщика мусора в Swift используются средства подсчёта ссылок на объекты
Swift уничтожит C/C++ и станет основным языком разработки в Linux? Тревожные новости, однако.
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|3.13, Анонимс (?), 13:11, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ядро линукса будут писать только на Си
Речь идёт не о системном программировании ядра Linux, а о прикладном программировании, где как раз есть все шансы у Swift потеснить С/С++.
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|4.21, Попугай Кеша (?), 14:06, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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XCode формочки уже научился собирать под Linux? XCode может быть есть под Linux? Нет? Не соберет. Swift-разрабы на рынке дорогие. Они нужны на Mac/iOS.
А Linux swift чисто по фану.
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|7.54, НяшМяш (ok), 17:30, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я бы не отказался поменять nodejs на swift (тем более что я его знаю) в бекенд разработке. Из альтернатив заказчики рассматривают разве что Go, но язык (будем честными) весьма упрт и сильно отличается от С-подобной группы языков. На Java тоже нет особого желания писать, там свои приколы (разве что на Kotlin перейти - но опять же заказчики).
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|4.50, Аноним (50), 17:03, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>о прикладном программировании, где как раз есть все шансы у Swift потеснить С/С++.
Objective-C не потеснил, и это при том, что Objective-C входит в состав GCC, с чего бы их потеснить Swift-у?
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|2.20, Аноним (-), 13:57, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Посмотрим сколько у Apple займёт времени переписать WebKit Safari с С++ на Swift. А вообще лично я ещё ни разу не видел, чтобы этим Swift кто-то из программистов пользовался.
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|4.30, Аноним (30), 14:41, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну вот например Skype для макоси написан на Typescript/javascript, а для iOS многие пишут на Xamarin или Qt. Никто не заморачивается с native API уже давно.
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|5.33, FedeX (ok), 14:55, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Ну вот например Skype для макоси написан на Typescript/javascript, а для iOS многие пишут на Xamarin или Qt. Никто не заморачивается с native API уже давно.
Каждое утверждение в этой цитате - чушь.
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|6.36, Попугай Кеша (?), 15:21, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Тут ошибка в слове многие ) Многие среди его окружения видимо из 2.5 студентов-разработчиков
Насчет Skype для MacOS не знаю. Но все возможно
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|7.40, Аноним (30), 16:09, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Если ты не знаешь даже насчёт Skype для macOS, то ты не знаешь ничего, как и комментатор выше.
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|8.55, FedeX (ok), 17:32, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ой помню как Делфисты радовались в свое время, что скайп на делфи написан и везде в пример ставили типа "великие аппы, писанные на Делфи". Ладно, подловили)) Хотя, конечно, все, что там более менее низкоуровневое, работа с камерой, звуком, звонки - там конечно не на тупомскрипте или js-е... Тоесть веб макак посадили только UI сверстать.
Но касательно "Никто не заморачивается с native API уже давно." - это по прежнему чушь. Не заморачиваются только те, кто ничего сложнее калькулятора или там rest-клиента к какому-нибудь онлайн магазину не пишут.
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|9.63, Сишник (?), 18:24, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Приложение для видеозвонков на жс делается очень легко благодаря WebRTC, так что js понятный выбор в этом случае. Правда у меня на i7 тестовый пример с 640*480 так себе по перформансу работал.
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|7.41, Аноним (30), 16:13, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Telegram для макоси на Qt если что. И все эти приложения не то что не выглядят чужеродными, они выглядят лучше какого-нибудь iMovie например.
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|8.56, НяшМяш (ok), 17:34, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Версий Telegram для макоси две, если что ) На Qt и нативная на Swift. На хакинтоше юзаю Qt версию просто потому что она такая же как на винде и линуксе. А вот на макбуке лучше оказалась свифтовая версия - у кутяшной есть всплески по CPU, когда открывается картинка или видос в чате, что макбук на взлёт идёт и energy impact от него самый большой получается.
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|3.39, prokoudine (ok), 15:56, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А вообще лично я ещё ни разу не видел, чтобы этим Swift кто-то из программистов пользовался.
Ты не видел программистов, пишущих под iOS. Окей.
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|5.51, prokoudine (ok), 17:10, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ObjC и есть нативка для iOS.
Последняя студия, которых мы собеседовали на проект, пишут именно натив -- и ObjC, и свифт. Замарин не любят и почти не используют.
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|3.57, НяшМяш (ok), 17:37, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Пользуюсь Swift с конца 2015 года. На ObjC один раз за 3 года написал маленький лоадер для программы и то только потому, что бинарник-запускалка на 50 строк получился аж в 6 метров на свифте против 40 кб на обжси. И как раз это и должен починить 5 свифт.
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|3.48, Аноним (48), 16:37, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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C - более-менее, а вот lisp - да, продуманней некуда. Но это только потому, что проще тоже, наверное, некуда.
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|2.46, Анон102010210 (?), 16:35, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Жаль только медленный ппц и в компиляции и в принципе. Даже на том же godbolt можно сравнить: для аналогичных функций в swift раза в 2,5 - 3 больше ассемблерного кода чем на С++. Я понимаю что объем asm кода это не всегда надежный показатель, но в большинстве случаев все же позволяет делать уверенные выводы.
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|3.59, НяшМяш (ok), 17:46, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну язык и не позиционировался как убийца плюсов. В первую очередь эппл хочет перетащить на него побольше разрабов с Obj-C и протащить как язык для бекенд разработки (даже сделали отдельный комитет под это https://swift.org/server/). Они хотят своими фичами сразу на два стула сесть. А системным языком его и не называли никогда. В той же макоси драйвера пишутся на ограниченном подмножестве C++ (без исключений и ещё чего-то), даже не на обжективе (ибо медленный).
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|2.42, Аноним (42), 16:15, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Литературы масса. В т.ч. на русском. Жалко, мне не пригодилась, ибо пишу на С++/Qt для Linux/macOS/Windows 100% кроссплатформенный код.
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|1.28, Я (??), 14:28, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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остановитесь, зачем еще один язык, тут один то выучить не успеваешь, а еще кучу нагородили нахрена всякие гоу, свифты, вам че с++, си шарпа, джава, php мало?
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|3.58, нах (?), 17:43, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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просто не могут собрать под виндой - как в свое время не получилось и с safari. То ли лыжи не едут, то ли msvc не той системы то ли разработчики е...е
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|2.44, Аноним (42), 16:19, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Чем C++/Qt не нравится? Работает на каждой платформе с нативным компилятором: clang, gcc, msvc.
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