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Релиз PyPy 7.1, реализации Python, написанной на языке Python

25.03.2019 22:01

Опубликован релиз проекта PyPy 7.1, в рамках которого развивается реализации языка Python, написанной на языке Python (используется статически типизированное подмножество RPython, Restricted Python). Выпуск подготовлен одновременно для веток PyPy2.7, PyPy3.5 и PyPy3.6 (beta-версия), обеспечивающих поддержку синтаксиса Python 2.7, Python 3.5 и Python 3.6. Выпуск доступен для Linux (x86, x86_64, PPC64, s390x, ARMv6 или ARMv7 с VFPv3), macOS (x86_64), OpenBSD, FreeBSD и Windows (x86).

Особенностью PyPy является использование JIT-компилятора, на лету транслирующего некоторые элементы в машинный код, что позволяет обеспечить высокий уровень производительности - при выполнении некоторых операций PyPy в несколько раз обгоняет классическую реализацию Python на языке Си (CPython). Ценой высокой производительности и использования JIT-компиляции является более высокое потребление памяти - общее потребление памяти в сложных и длительно работающих процессах (например, при трансляции PyPy силами самого PyPy) превышает потребление CPython в полтора-два раза.

Новый выпуск примечателен переработкой внутреннего представления строк. Строки теперь изначально хранятся в кодировке utf8. Изменение позволило заметно поднять производительность работы со строками за счёт избавления от выполнения перекодирования. Перевод строк на utf-8 пока принят только в ветку PyPy 3.5, но в ближайшее время также ожидается и в ветке 3.6. Из других изменений отмечается улучшение работы python-интерфейса buffer со структурами и массивами ctype, что позволило оптимизировать совместный доступ к буферам между ctypes и NumPy. Обновлён модуль CFFI 1.12.2 (C Foreign Function Interface) с реализацией интерфейса для вызова функций, написанных на языках Си и C++. CFFI рекомендован для взаимодействия с кодом на Си, в то время как cppyy для кода на C++.

  1. Главная ссылка к новости (https://morepypy.blogspot.com/...)
  2. OpenNews: Релиз PyPy 7.0, реализации Python, написанной на языке Python
  3. OpenNews: Увидел свет язык программирования Python 3.7
  4. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.6.0, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: Утверждена новая модель управления разработкой Python
  6. OpenNews: Проект RustPython развивает реализацию интерпретатора Python на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pypy, python
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  • 1, Аноним (1), 22:04, 25/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нужно.
     
  • 2, IRASoldier (?), 22:08, 25/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Строки теперь изначально хранятся в кодировке utf8

    Наконец-то, хвала Омниссии.

     
     
  • 3, Аноним (3), 22:18, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А до это в каком виде хранились, как в CPython 3 в UCS-2?
     
  • 4, Анонимс (?), 22:24, 25/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > при выполнении некоторых операций PyPy в несколько раз обгоняет классическую реализацию Python на языке Си (CPython).

    Это просто магия какая-то. А как же утверждение, что нет ничего быстрее С? Как такое возможно?

     

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