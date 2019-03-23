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Уязвимость в библиотеке Fizz с реализацией TLS 1.3 от Facebook

23.03.2019 10:55

В Fizz, развиваемой компанией Facebook открытой реализации протокола TLS 1.3 на языке C++14, выявлена уязвимость (CVE-2019-3560), позволяющая совершить DoS-атаку через введение обработчика в состояние бесконечного зацикливания из-за целочисленного переполнения.

Воспользовавшись уязвимостью атакущий может исчерпать доступные ресурсы, что приведёт к недоступности сервера для пользователей. Так как Fizz активно применяется во внутренней и внешней инфраструктуре Facebook, указанная уязвимость могла привести к блокированию работы сервисов Facebook. Facebook был уведомлен о проблеме 20 февраля и устранил уязвимость до раскрытия сведений о её наличии.

  1. Главная ссылка к новости (https://semmle.com/news/denial...)
  2. OpenNews: Опубликован RFC для TLS 1.3
  3. OpenNews: Раскрыты детали новой атаки на различные реализации TLS
  4. OpenNews: Обновление OpenSSL с устранением уязвимости в реализации TLS
  5. OpenNews: Около миллиона TLS-сертификатов подлежат отзыву из-за проблем с энтропией
  6. OpenNews: Facebook открыл код C++ библиотеки Folly
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: facebook, tls, fizz
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  • 1.1, пох (?), 11:57, 23/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    де6илы, $ля. Вместо того чтобы просто положить шпионскую сеть - давай "улучшать мир".

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:18, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Eсли просто положить - поднимут. Вот если данные както грохнуть ...
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:39, 23/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Уязвимость в библиотеке Fizz с реализацией TLS 1.3 от Facebo...... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:17, 23/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > C++14...целочисленного переполнения...уязвимость...DoS-атаку

    Что нужно сделать, чтобы такого больше никогда не происходило?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:22, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Использовать Cppcheck и Valgrind, очевидно.
     
     
  • 3.8, hr.facebook (?), 14:03, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Использовать Cppcheck и Valgrind, очевидно.

    Я вижу у Вас глубокие познания С++. У нас открыта вакансия "C++ Software Engineer". Скиньте своё резюме на jobs@facebook.com

     
  • 2.6, Аноним (6), 13:30, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уверывать в труды Р.Столлмана.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:50, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Думать головой, но это не модно.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:11, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Грамотно проектировать, тестировать. А не херяк-херяк и в продакшн, лишь бы моднее быть.


     

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