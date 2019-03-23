Уязвимость в библиотеке Fizz с реализацией TLS 1.3 от Facebook

В Fizz, развиваемой компанией Facebook открытой реализации протокола TLS 1.3 на языке C++14, выявлена уязвимость (CVE-2019-3560), позволяющая совершить DoS-атаку через введение обработчика в состояние бесконечного зацикливания из-за целочисленного переполнения. Воспользовавшись уязвимостью атакущий может исчерпать доступные ресурсы, что приведёт к недоступности сервера для пользователей. Так как Fizz активно применяется во внутренней и внешней инфраструктуре Facebook, указанная уязвимость могла привести к блокированию работы сервисов Facebook. Facebook был уведомлен о проблеме 20 февраля и устранил уязвимость до раскрытия сведений о её наличии.



