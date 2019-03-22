Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.4

Представлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.4.4. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3. Интерфейс написан на Python и PyQt5. Ядро обработки видео (libopenshot) реализовано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg. Интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS. Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, даёт возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG). Основные новшества: Представлен новый полноразмерный виджет для изменения свойств, отображаемый в левой или правой панели интерфейса. Новый виджет позволяет отобразить больше информации без необходимости прокрутки, что особенно полезно при редактировании видео или создании анимации;

Модернизирован процесс вставки нового трека, который стал значительно быстрее и проще, включая возможность отката изменения при необходимости. Во всех диалогах добавлена возможность произвольного наименования треков;

Обеспечена адаптация параметров ключевых кадров к изменению частоты кадров. Изменение позволяет решить проблемы, возникающие при переключении на другую частоту кадров, такие как запаздывание или слишком ранее применение ключевых кадров;

Внесены улучшения в реализацию шкалы времени, включая специальную обработку некоторых видов звуковых файлов для однокадровых видео, обновление фреймворка Angular, оптимизация производительности, улучшение кэширования изображений и устранение подвисаний при потере кадров;

Улучшена отрисовка изображений в формате SVG благодаря задействованию для отрисовки библиотеки resvg;

Улучшен установщик для Windows, в котором решены проблемы, связанные с конфликтующими DLL;

В файлах проектов (*.osp) теперь используются только относительные пути, что позволяет произвольно перемещать каталог с проектом на другие системы. При сохранении проектов текущие пути автоматически конвертируются в относительные, в том числе для записей в истории изменений;

Появилась возможность подключения созданных пользователем преднастроек экспорта. Файлы с преднастройками могут помещаться в каталог .openshot_qt/presets, после чего становятся доступными для применения через диалог Export;

Добавлена поддержка однопроходного сжатия видео в режиме CRF (Constant Rate Factor), который может использоваться в любых преднастройках экспорта и по умолчанию используется в преднастройках для фортмата VP9;

Добавлено меню Help->About OpenShot->Changelog со списком изменений.



