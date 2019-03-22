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Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.4

22.03.2019 23:02

Представлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.4.4. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3. Интерфейс написан на Python и PyQt5. Ядро обработки видео (libopenshot) реализовано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg. Интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS.

Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, даёт возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG).

Основные новшества:

  • Представлен новый полноразмерный виджет для изменения свойств, отображаемый в левой или правой панели интерфейса. Новый виджет позволяет отобразить больше информации без необходимости прокрутки, что особенно полезно при редактировании видео или создании анимации;
  • Модернизирован процесс вставки нового трека, который стал значительно быстрее и проще, включая возможность отката изменения при необходимости. Во всех диалогах добавлена возможность произвольного наименования треков;
  • Обеспечена адаптация параметров ключевых кадров к изменению частоты кадров. Изменение позволяет решить проблемы, возникающие при переключении на другую частоту кадров, такие как запаздывание или слишком ранее применение ключевых кадров;
  • Внесены улучшения в реализацию шкалы времени, включая специальную обработку некоторых видов звуковых файлов для однокадровых видео, обновление фреймворка Angular, оптимизация производительности, улучшение кэширования изображений и устранение подвисаний при потере кадров;
  • Улучшена отрисовка изображений в формате SVG благодаря задействованию для отрисовки библиотеки resvg;
  • Улучшен установщик для Windows, в котором решены проблемы, связанные с конфликтующими DLL;
  • В файлах проектов (*.osp) теперь используются только относительные пути, что позволяет произвольно перемещать каталог с проектом на другие системы. При сохранении проектов текущие пути автоматически конвертируются в относительные, в том числе для записей в истории изменений;
  • Появилась возможность подключения созданных пользователем преднастроек экспорта. Файлы с преднастройками могут помещаться в каталог .openshot_qt/presets, после чего становятся доступными для применения через диалог Export;
  • Добавлена поддержка однопроходного сжатия видео в режиме CRF (Constant Rate Factor), который может использоваться в любых преднастройках экспорта и по умолчанию используется в преднастройках для фортмата VP9;
  • Добавлено меню Help->About OpenShot->Changelog со списком изменений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openshot.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 2.4.3 и Shotcut 18.09
  3. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 15
  4. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 18.12
  5. OpenNews: В рамках проекта Olive развивается новый открытый редактор видео
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openshot, video
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  • 1, Человек с улицы (?), 23:53, 22/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Всем доброго времени.
    Господа, кто пользовался FlowBlade, может сравнить эти два редактора?
     
     
  • 2, zzz (??), 23:57, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Бери Sony Vegas или Adobe Premiere, не прогадаешь.
     
     
  • 4, Аноним (4), 00:32, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Бери Sony Vegas или Adobe Premiere

    RMS не одобряэ...

     
  • 3, Николай (??), 00:08, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://smolnp.github.io/flowblade/index.html здесь практически всё про flowblade, что есть на русском
     

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