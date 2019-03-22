The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск BIND 9.14.0, разрывающий совместимость с серверами, не отвечающими на запросы с EDNS

22.03.2019 10:18

После более года разработки консорциум ISC представил первый стабильный релиз новой значительной ветки DNS-сервера BIND 9.14. Поддержка ветки 9.14 будет осуществляться до 2 квартала 2020 года в рамках штатного цикла сопровождения. В следующем году будет сформирован LTS релиз 9.16, который будет поддерживаться три года. Обновления для прошлой LTS-ветки 9.11 продолжат выпускаться до декабря 2021 года. Поддержка ветки 9.12 прекратиться в июне.

BIND 9.14.0 стал первым стабильный выпуском, сформированным в рамках новой схемы нумерации версий. Нечётные номера релизов теперь присваиваются экспериментальным веткам, в которых развивается функциональность для будущих стабильных веток, имеющих чётный номер выпуска. Формирование отдельных альфа- и бета-веток прекращено. Таким образом, ветка BIND 9.13 была экспериментальной и на её базе сформирован стабильный релиз BIND 9.14.

Ключевым изменением в BIND 9.14.0 стало отключение кода, позволявшего взаимодействовать с DNS-серверами, на которых используется старое ПО с некорректно реализованной обработкой запросов EDNS (расширенные флаги, которые кодируются в специальных RR-записях без нарушения обратной совместимости со старым протоколом). Изменение не повлияет работу серверов, не поддерживающих EDNS, но корректно обрабатывающих запросы с флагами EDNS.

Проблемы могут возникнуть только с серверами, которые вопреки стандарту не отправляют DNS-ответ в старом формате, отбрасывая флаги EDNS, а молча игнорируют подобные запросы, никак не реагируя на них и не отправляя ответный пакет. При этом авторитативные DNS-серверы могут, как и раньше, не поддерживать EDNS и ограничиваться старым классическим протоколом, но теперь они обязаны корректно реагировать на подобные запросы. В настоящее время все актуальные DNS-серверы корректно отвечают на запросы с EDNS, а проблемные системы, как правило на основе старых выпусков PowerDNS, и блокирующие EDNS межсетевые экраны были уведомлены в рамках проведённой в феврале инициативы DNS flag day.

Ранее для обеспечения взаимодействия с серверами, не отвечавшими на запросы с флагами EDNS, в BIND применялся "грязный хак" - если после отправки запроса с флагами EDNS через определённый промежуток времени не поступал ответ, DNS-сервер считал, что расширенные флаги не поддерживаются и отправлял повторный запрос без флагов EDNS. Наличие подобного кода приводило к увеличению задержек из-за повторной отправки пакетов, повышению нагрузки на сеть и неоднозначности при отсутствии ответа из-за сетевых сбоев, а также мешало внедрению основанных на EDNS возможностей, таких как применение DNS Cookies для защиты от DDoS-атак.

Другие изменения в BIND 9.14.0:

  • Прекращена возможность сборки без OpenSSL и сборки без поддержки DNSSEC. Задействован предоставляемый библиотекой OpenSSL генератор псевдослучайных чисел (CSPRNG), работающий в неблокирующем режиме;
  • Для работы в UNIX-подобных ОС теперь требуется поддержка многопоточности (POSIX threads), расширенных параметров сокетов для IPv6 (RFC 3542) и Си-компилятора с поддержкой атомарных операций. При сборке в Linux для настройки привилегий процесса теперь требуется библиотека libcap;
  • Прекращено тестирование работы на устаревших ОС, включая старые версии UnixWare, BSD/OS, AIX, Tru64, SunOS, TruCluster и IRIX. Также удалена поддержка некоторых устаревших систем;
  • Существенно изменён код для управления задачами и работой с сокетами - задачи теперь распределяются с использованием очередей, закреплённых за ядрами CPU, а в сетевом стеке реализовано несколько циклов обработки событий, запускаемых в привязанных к CPU разных потоках. Указанные изменения позволили существенно повысить производительность на крупных многоядерных системах, особенно при использовании сетевых карт с поддержкой нескольких очередей обработки пакетов;
  • Добавлен новый механизм подключения плагинов, позволяющий подключать дополнительные обработчики запросов, реализованные в форме внешних библиотек. Со временем, планируется выделить в плагины код для обработки необязательных расширений, таких как средства противостояния DDoS-атакам. Например, в плагин filter-aaaa.so заменил собой встроенную реализацию filter-aaaa;
  • В named.conf помимо неполиткорректных названий "master" и "slave" теперь в качестве типов зон можно указывать "primary" и "secondary";
  • Включены по умолчанию в режиме "relaxed" наработки проекта QNAME Minimization (RFC-7816), нацеленные на сокращение передачи дополнительной информации в запросах с целью предотвращения утечек сведений о запрошенном домене и повышения приватности. В будущих выпусках планируется применить режим "strict". В указанном режиме резолвер не упоминает полное имя искомого хоста в своих запросах к вышестоящему серверу имён. Например, при определении адреса для хоста foo.bar.baz.com резолвер отправит авторитетному для зоны ".com" серверу запрос "QTYPE=NS,QNAME=baz.com", не упоминая "foo.bar";
  • Добавлен режим зеркалирования зон, позволяющий named получать и работать с локальными копиями зон, но без функционирования в форме авторитетного сервера для данных зон. DNS-ответы для зеркалируемых зон не устанавливают бит AA ("authoritative answer"), но выставляют бит AD ("authenticated data"). Основным назначением указанной возможности является обработка локальных копий корневой зоны DNS;
  • Существенно повышена производительность работы с большим числом зон, обработки большого числа запросов и работы с корневой зоной. Расширено применение glue-cache, ускорена работа сетевых обработчиков за счёт исключения миграции между ядрами CPU. В проведённых тестах по сравнению с BIND 9.12 производительность обработки тысячи зон возросла на 20%, миллиона зон на 15%, выполнение миллиона операций делегирования на 10%, обработка миллиона RR-запросов на 12%, рекурсивная обработка запросов на 18% и обработка корневой зоны на 10%;
  • Добавлена настройка validate-except для определения списка доменов, для которых не нужно производить валидацию DNSSEC;
  • Добавлена опция "--enable-fips-mode" для включения FIPS-режима в OpenSSL;
  • Добавлены новые настройки min-cache-ttl и min-ncache-ttl для переопределения минимального TTL для полученных DNS записей (positive caching) и несуществующих записей (negative caching);
  • Добавлена поддержка сборки с библиотекой libidn2 для поддержки интернационализированных имён IDNA2008 (ранее поддерживалась только библиотека idnkit-1 и IDNA2003).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS
  3. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Анализ перехвата провайдерами транзитного DNS-трафика
  5. OpenNews: Рост атак, связанных с захватом контроля над DNS
  6. OpenNews: Релиз DNS-сервера BIND 9.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dns, bind
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 10:44, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    > В named.conf помимо неполиткорректных названий "master" и "slave" теперь в
    > качестве типов зон можно указывать "primary" и "secondary";

    Теперь заживем!

     
     
  • 2.3, pztrn (?), 10:59, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это ж киллер-фича!
     
     
  • 3.4, grsec (ok), 11:11, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Толи еще будет.
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:31, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Это ж киллер-фича!

    А в каком выпуске ожидается nigger-фича?

     
  • 2.6, trolleybus (?), 11:42, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Молодцы, что совместимость не сломали. Надеюсь, SJW-шники не потребуют совсем убрать
     
  • 2.10, PnDx (ok), 12:35, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ещё политкорректнее заменить на что-нибудь типа "fag" и "punk" (знатоки английской фени могут поправить). Хотя, не следует забывать права лесбиянок и зоофилов. </sarcasm>
     
  • 1.2, нах (?), 10:58, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    поддержки новых-модных дыр Прекрасно удобно, чо - больше корявых интерфейсов, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, ryoken (ok), 11:25, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А какие есть альтернативы сабжу? Для крупных и мелких масштабов? (Слышал про knot-dns, который чехи из CZ.NIZ пилят + их роутер).
     
     
  • 2.7, анон (?), 12:21, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я использую NSD. Быстр и удобен.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:23, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть еще nsd + unbound от голландских травокуров.
     
     
  • 3.15, пох (?), 13:07, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не бери у них шмаль, там приход так себе, а отходняк обеспечен. И бэдтрипы вполне вероятны, особенно с непривычки.

     
  • 2.11, Аноним (11), 12:38, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Knot, erldns, infoblox, NSD, PowerDNS.
     
  • 2.13, пох (?), 13:02, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А какие есть альтернативы сабжу?

    windows2008R2 core. low footprint, ad'шная (то есть быстрая и надежная) репликация при совместимости с axfr (и, кажется, ixfr тоже, но я не пытался) если где-то застрял bind, встроенная синхронизация зон. Работает и у хомеюзеров, и в AD'шных лесах с тысячами доменов тоже.
    Единственный недостаток - 64бита.

    knot dns внезапно возглавил колонну идущих найух участием в спонсированном клаудфлейрью и прочими уродами мероприятии "сломаем нахрен ресолвинг своим пользователям", плюс как все современные поделки требует отдельный рекурсор.
    Пока ты не федеральный оператор - вполне можно в эту сторону вообще не смотреть.

     
  • 1.12, arachnid (ok), 13:00, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    с учетом того, что 9.13 до сих пор продолжает падать на ровном месте, говорить об использовании 9.14 мне кажется слегка преждевременно
     
     
  • 2.14, пох (?), 13:05, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > с учетом того, что 9.13 до сих пор продолжает падать на ровном месте

    я бы на твоем месте пересобрал его без openssl, xml и прочей стремной херни - это не ровное место ни разу, хорошо если это просто реакция на какой-то мусорный траффик или неудачный конфиг, а может быть тебя мала-мала и поломать пытаются.

    Если падает на assert - разбирайся что за assert, обычно это явный признак совсем серьезной проблемы.

    > говорить об использовании 9.14 мне кажется слегка преждевременно

    бэкпорты секьюрити патчей (о большей части которых ты даже и не узнаешь, политика ISC) сам будешь делать? Молодец, коноплев, пять.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor