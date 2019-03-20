Компания Oracle опубликовала Java SE 12

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|2.10, Я (??), 10:59, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А какие альтернативы? Питон -- не умеет в многопоточность, кресты -- стрельба по ногам, новомодные штуки типа go или js вообще ад.
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|4.17, Я (??), 11:30, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А что там? Область применения неясна, спроса на него ирл я не видел, как и крупных проектов на нём.
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|2.12, receipt (?), 11:14, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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"алиасы на название типов (и генериков) - когда?" - а разве можно добавить алиас на дженерике при стирании? Или вам не нужна обратная совместимость?
"общая память и общие системные очереди между разными процессами -- когда?" - java не на столько низкоуровневый язык.
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|2.15, onekosha (?), 11:16, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Смотрел новый стандарт С++. "опять занялись ненужными улучшениями!!" Сборщика мусора нет. Когда? Свойств нет. Когда? Сравнение с образцом нет. Когда? Диапазоны? ...
Выше был тролинг. (По функционалу С++ могу ошибаться, не пользуюсь). Язык программирования подбирается под конкретно рещаемую задачу. Если таких нужных Вам вещей нет в Java, может поискать другой язык, где это есть, и реализовать задачу.
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|1.13, lsh (?), 11:16, 20/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Складывается впечатление, в Java в качестве улучшений языка в основную ветку попадают весьма странные вещи. Мне пока неизвестно, почему именно switch удостоился такого внимания, особенно в таком странном стрелочном синтаксисе вместо двоеточия, поэтому с JEP-ом ознакомлюсь позже. Кроме того, почему бы не добавить в язык реально более нужные вещи как async/await поверх CompletableFuture; генераторы вместо вручную зубодробительных Iterator и, может, Stream + если развить тему дальше, то и для InputStream/OutputStream/Reader/Writer; получение полноценной информации о типе (а не о загруженном классе); method-refs в текущем классе с помощью какого-нибудь class::doSomething, а не SomeLongVerboseClassName::doSomething; именованные параметры, чтобы избавиться от ненужных билдеров; неявная автогенерация кода для декораторов вместо тонн методов в абстрактных ForwardingClass; for-else и т.д. и т.п.
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|2.19, Я (??), 11:33, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Возможно, объём работ. Тебе дают по плану 2 месяца и говорят -- выбирай фичу. А в этот период влазит только свич, ну или брать генераторы и сделать релиз в 3 раза позже.
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