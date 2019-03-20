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Компания Oracle опубликовала Java SE 12

20.03.2019 10:32

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 12 (Java Platform, Standard Edition 12), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. В Java SE 12 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java, все ранее написанные Java-проекты без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 12 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64), Solaris (SPARC), Windows и macOS. Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 12 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 12 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 11, обновления для которого будут выпускаться до 2026 года. Прошлая LTS-ветка Java 8 будет поддерживаться до декабря 2020 года. Следующий LTS-релиз намечен на сентябрь 2021 года. Напомним, что начиная с выпуска Java 10 проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков.

Из новшеств Java 12 можно отметить:

  • Добавлена экспериментальная поддержка сборщика мусора Shenandoah, работающего с минимальными приостановками (Low-Pause-Time Garbage Collector). Планировщик развивается компанией Red Hat и примечателен использованием алгоритма, сокращающего время остановок во время сборки мусора за счёт проведения чистки параллельно с выполнением Java-приложений. Размер вносимых сборщиком мусора задержек предсказуем и не зависит от размера кучи, т.е. для куч в 200 MB и 200 GB задержки будут идентичны (не выходят за пределы 50 мс и обычно укладываются в 10 мс);
  • В состав включён набор для проведения точечных тестов производительности (microbenchmark), позволяющий организовать непрерывное тестирование производительности различных компонентов кодовой базы и упрощающий добавление собственных тестов;
  • Обеспечена предварительная поддержка новой формы выражений "switch", не требующей использования оператора "break" и позволяющей объединять повторяющиеся метки. Например, вместо 
    
   switch (day1) {
       case MONDAY:
       case FRIDAY:
       case SUNDAY:
           System.out.println(6);
           break;
   ...
   int numLetters;
   switch (day2) {
       case MONDAY:
       case FRIDAY:
       case SUNDAY:
           numLetters = 6;
           break;
   ...
    новые выражения позволяют указать 
    
   switch (day1) {
       case MONDAY, FRIDAY, SUNDAY -> System.out.println(6);
   ...
   int numLetters = switch (day2) {
    case MONDAY, FRIDAY, SUNDAY -> 6;
   ...
  • Представлен API JVM Constants (java.lang.invoke.constant), позволяющий описать все типы загружаемых констант, используемых в файлах с Java-классами и в компонентах runtime;
  • Добавлена поддержка компактного форматирования чисел (NumberFormat.Style.SHORT). Например, вместо 1000 может быть выведено "1K", а вместо 1000000 - "1M";
  • Добавлен новый флаг "-XX:+ExtensiveErrorReport" для вывода более детальных сведений об ошибках в случае краха приложения;
  • В реализацию TLS добавлена поддержка потокового шифра ChaCha20 и алгоритма аутентификации сообщений (MAC) Poly1305;
  • Предложен один унифицированный порт для архитектуры AArch64 (ранее развивалось два порта aarch64 и arm64, теперь оставлен только порт aarch64);
  • По умолчанию на основе предлагаемого по умолчанию списка классов в процессе сборки JDK обеспечена генерация архивов CDS (Class-Data Sharing), обеспечивающих совместный доступ приложений к общим классам. При помощи CDS общие классы могут размещаться в отдельном совместно используемом архиве, что позволяет ускорить запуск приложений и снизить накладные расходы. Предоставление архивов CDS сокращает время запуска и позволяет избавить пользователей от выполнения "-Xshare:dump" для создания CDS;
  • В сборщик мусора G1 добавлена поддержка отменяемой чистки смешанных коллекций (Abortable Mixed Collections), позволяющая оборвать процесс необязательной стадии чистки, если превышено максимальное время приостановки на сборку мусора;
  • В сборщике мусора G1 реализована возможность возвращения операционной системе неиспользуемых областей памяти при неактивности приложения.
  • В сборщиках мусора G1 и Parallel появилась возможность выноса старых данных из кучи на альтернативные устройства памяти, такие как NV-DIMM;
  • В сборщик мусора ZGC (Z Garbage Collector) добавлена возможность выгрузки неиспользуемых классов (class unloading) для высвобождения занимаемых ими структур данных. Выгрузка производится в параллельном потоке и не влияет на выполнение Java-программ;
  • Для Linux реализован новый опциональный механизм запуска процессов POSIX_SPAWN (jdk.lang.Process.launchMechanism = POSIX_SPAWN), позволяющий обойти некоторые редко возникающие проблемы при ответвлении дочерних процессов. По умолчанию продолжает применяться механизм VFORK;
  • Отмечается, что библиотека Swing (client-libs/javax.swing) ограничена поддержкой только старых выпусков GTK, использование версии 3.20 и новее приводит к проблемам при отрисовке некоторых элементов интерфейса. При наличии в системе новых версий GTK в качестве обходного пути рекомендуется запускать приложения с опцией "-Djdk.gtk.version=2.2" для отката на GTK2+.


  1. Главная ссылка к новости (http://mail.openjdk.java.net/p...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск Corretto 8, LTS-дистрибутива Java 8 от Amazon
  3. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 11
  4. OpenNews: Oracle планирует убрать из Java встроенную поддержку сериализации
  5. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 10 и прекратила поддержку Java SE 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: java, jdk
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  • 1.2, Аноним (2), 10:40, 20/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Что то мне этот switch напоминает... Где же они его идею позаимствовали...
     
     
  • 2.3, Попугай Кеша (?), 10:43, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ха-ха! Инновации...
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 10:47, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Именно, с учетом того что прошло уеву тучу лет с момента появления такого синтаксиса)
     
  • 2.16, йййй (?), 11:17, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Для общего развития - а откуда?
     
     
  • 3.18, Oleg Khlystov (?), 11:32, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    из kotlin
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:45, 20/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    опять занялись ненужными улучшениями алиасы на название типов и генериков - ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Я (??), 10:59, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А какие альтернативы? Питон -- не умеет в многопоточность, кресты -- стрельба по ногам, новомодные штуки типа go или js вообще ад.
     
     
  • 3.14, имя (?), 11:16, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что не так с Go ?
     
     
  • 4.17, Я (??), 11:30, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что там? Область применения неясна, спроса на него ирл я не видел, как и крупных проектов на нём.
     
  • 2.12, receipt (?), 11:14, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "алиасы на название типов (и генериков) - когда?" - а разве можно добавить алиас на дженерике при стирании? Или вам не нужна обратная совместимость?

    "общая память и общие системные очереди между разными процессами -- когда?" - java не на столько низкоуровневый язык.

     
  • 2.15, onekosha (?), 11:16, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотрел новый стандарт С++. "опять занялись ненужными улучшениями!!" Сборщика мусора нет. Когда? Свойств нет. Когда? Сравнение с образцом нет. Когда? Диапазоны? ...

    Выше был тролинг. (По функционалу С++ могу ошибаться, не пользуюсь). Язык программирования подбирается под конкретно рещаемую задачу. Если таких нужных Вам вещей нет в Java, может поискать другой язык, где это есть, и реализовать задачу.

     
  • 1.13, lsh (?), 11:16, 20/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Складывается впечатление, в Java в качестве улучшений языка в основную ветку попадают весьма странные вещи. Мне пока неизвестно, почему именно switch удостоился такого внимания, особенно в таком странном стрелочном синтаксисе вместо двоеточия, поэтому с JEP-ом ознакомлюсь позже. Кроме того, почему бы не добавить в язык реально более нужные вещи как async/await поверх CompletableFuture; генераторы вместо вручную зубодробительных Iterator и, может, Stream + если развить тему дальше, то и для InputStream/OutputStream/Reader/Writer; получение полноценной информации о типе (а не о загруженном классе); method-refs в текущем классе с помощью какого-нибудь class::doSomething, а не SomeLongVerboseClassName::doSomething; именованные параметры, чтобы избавиться от ненужных билдеров; неявная автогенерация кода для декораторов вместо тонн методов в абстрактных ForwardingClass; for-else и т.д. и т.п.
     
     
  • 2.19, Я (??), 11:33, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможно, объём работ. Тебе дают по плану 2 месяца и говорят -- выбирай фичу. А в этот период влазит только свич, ну или брать генераторы и сделать релиз в 3 раза позже.
     

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