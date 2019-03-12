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12.03.2019 11:36  Google, SiFive и WD основали альянс для продвижения открытых чипов и SoC

Под крылом некоммерческой организации Linux Foundation образован новый проект CHIPS Alliance (Common Hardware for Interfaces, Processors and Systems), нацеленный на продвижение открытых аппаратных систем и развитие решений на базе архитектуры RISC-V. Учредителями проекта выступили компании Google, SiFive, Western Digital и Esperanto Technologies.

CHIPS Alliance позиционируется как нейтральная и независимая площадка, на которой различные производители оборудования могут совместно развивать проекты по созданию готовых реализаций открытых CPU и одночиповых систем (SoC), использующих архитектуру RISC-V. Если организация RISC-V Foundation занимается только архитектурой набора команд, но не касается конкретных реализаций, то задачей CHIPS Alliance является подготовка стандартного открытого дизайна чипов для мобильных устройств, вычислительных систем, потребительской электроники и интернета вещей.

В качестве своего начального вклада учредители CHIPS Alliance передали для совместной разработки следующие проекты:

  • SweRV Core - 32-разрядный RISC-V процессор, разработанный компанией Western Digital. Чип работает на частоте 1.8 GHz, построен на архитектуре с 8-уровневыми двухмагистральными конвейерами (2-way superscalar) и рассчитан на производство по техпроцессу 28 нм CMOS. Cхемы, документация, CAD-модели, дизайн чипа, микрокод и полная реализация на языке Verilog открыты под лицензией Apache 2.0;
  • OmniXtend - сетевой протокол, обеспечивающий когерентность кэша при передаче данных поверх Ethernet. OmniXtend позволяет обмениваться сообщениями напрямую с кэшем процессора и может применяться для подключения различных ускорителей, хранилищ, устройств памяти (NVDIMM) и сетевых интерфейсов к SoC, а также для создания систем с несколькими чипами RISC-V. Проект передан компанией Western Digital;
  • Компания Google передала реализацию универсальной методологии верификации (UVM) для стресс-тестирования вычислительных элементов RISC-V и инструментов для проектирования. В частности, речь ведётся о настраиваемом генераторе потоков инструкций, которые могут применяться для выявления недоработок и узких мест на уровне архитектуры и микроархитектуры;
  • Компания SiFive, основанная создателями RISC-V и подготовившая первый прототип процессора на базе RISC-V, а также совместно с UC Berkeley создавшая новый язык описания оборудования Chisel, передаст проекту генератор RocketChip SoC, начальную версию когерентного интерфейса TileLink для связывания компонентов SoC и фреймворк Diplomacy. В рамках совместного проекта компания SiFive также продолжит развитие языка Chisel и промежуточного представления FIRRTL.

Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается 21 вариант ядер микропроцессоров, десять SoC и шесть уже доступных в продаже чипов (SiFive FE310-G000, SiFive Freedom U540, GreenWaves GAP 8, Kendryte K210, NXP RV32M1 и RavenRV32). Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Linux Foundation запустил проект по разработке Linux-окружения для высоконадёжных систем
  3. OpenNews: В Debian добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры RISC-V
  4. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
  5. OpenNews: Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: WD открыл наработки, связанные с процессором WD SweRV, и портировал Plasma Mobile для RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: risc-v, linuxfoundation
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  • 1, A.Stahl (ok), 12:51, 12/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Google

    Интересно, какую пакость они задумали?

     
  • 2, IdeaFix (ok), 12:58, 12/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Они обесценивают мипс, чтобы купить остатки?
     
     
  • 4, Аноним (4), 13:04, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Compag купила в своё время DEC Alpha (тоже, кстати, RISC)... и что?
     
  • 3, Анонас (?), 13:01, 12/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Google
    > Открытые чипы

    Чую, открытыми они будут как ARM, ну или система android.

     

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