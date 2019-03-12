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12.03.2019 10:31  Разработанный проектом Let's Encrypt протокол ACME утверждён в качестве интернет-стандарта

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, завершил формирование RFC для протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment) и опубликовал связанную с ним спецификацию под идентификатором RFC 8555. RFC получил статус "Предложенного стандарта", после чего начнётся работа по приданию RFC статуса чернового стандарта (Draft Standard), фактически означающего полную стабилизацию протокола и учёт всех высказанных замечаний.

Протокол ACME применяется для организации взаимодействия удостоверяющего центра и web-сервера, например, для автоматизации получения и обслуживания сертификатов. Запросы передаются в формате JSON поверх HTTPS. Стандартизирована вторая версия протокола ACMEv2, обеспечивающая поддержку масок в сертификатах, предоставляющая усовершенствованный механизм авторизации, поддерживающий операции переименования ресурсов и предлагающий новый метод проверки владения доменом TLS-SNI-02.

Проект разработан некоммерческим удостоверяющим центром Let’s Encrypt, контролируемым сообществом и предоставляющим сертификаты безвозмездно всем желающим. Доступны реализации ACME на различных языках программирования, а также специализированный модуль для http-сервера Apache (входит в основной состав начиная с выпуска 2.4.33).

Дополнительно опубликован план прекращения поддержки прошлой версии протокола ACMEv1. Начиная с ноября 2019 года будет убрана возможность создания новых учётных записей при помощи ACMEv1, начиная с июня 2020 года будет отключена возможность проверки для новых доменов. Начиная с января 2021 года раз в месяц поддержка протокола ACMEv1 будет отключаться на 24 часа для инициирования вывода ошибок на стороне клиентов. Полностью поддержка ACMEv1 будет отключена в июне 2021 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/2019/0...)
  2. OpenNews: Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2019 год
  3. OpenNews: Проект Let's Encrypt ввёл в строй протокол ACMEv2 и поддержку масок
  4. OpenNews: Let's Encrypt опубликовал описание атаки и план по устранению проблемы
  5. OpenNews: Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: acme, https, cert, letsencrypt
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  • 1.1, Аноним (1), 10:42, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Да, это будет круто. Давно пора все такие вещи автоматизировать
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:44, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    >Дополнительно опубликован план прекращения поддержки прошлой версии протокола ACMEv1.

    'раз настроилъ и забылъ' - говорили они.

     
     
  • 2.4, Аноним (-), 11:51, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > 'раз настроилъ и забылъ' - говорили они.

    Как страшный сон!

     
  • 2.5, mumu (ok), 12:03, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ИТ - динамично развивающаяся область. Никто под пистолетом не заставляет в неё соваться.
     
     
  • 3.6, петя (?), 12:18, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    ежики давились, но продолжали жрать кактус
     
     
  • 4.7, Andrey Mitrofanov (?), 12:28, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ежики

    мыши

    >давились

    плакали, кололись

     
     
  • 5.8, Аноним (8), 12:42, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    мыши плакали, кололись, но продолжали жрать ежика
     
     
  • 6.9, Аноним (9), 12:45, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, там филин посоветовал мышам стать ёжиками.
     
  • 6.12, Andrey Mitrofanov (?), 13:02, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > мыши плакали, кололись, но продолжали

    лохматить бабушку </хватит да уже>


     
  • 1.10, Аноним (10), 12:47, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы по прежнему можете купить DV сроком на год у других ЦС.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:04, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что и делаем, в общем.
     
  • 1.11, InuYasha (?), 12:48, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё та же старая пластинка о централизованном "доверии" какой-нибудь хитрой конторе типа ViralSign, которой владеет (не)известно кто, берёт деньги "за доверие", может в любой момент любой хост заклеймить "недоверенным" и т.д.
    А ещё придется привязывать сертификаты к платным DNS-именам, которые тоже централизованно-подконтрольные.
    В итоге-то очевидно, что интернет сейчас - абсолютно пирамидальная система, вне зависимости от автоматизации. :(
     

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