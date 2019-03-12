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12.03.2019 06:46  Компания F5 Networks полготила NGINX за 670 млн долларов

Компания NGINX объявила о заключении сделки по продаже бизнеса компании F5 Networks, специализирующейся на предоставлении облачных приложений и сетей доставки приложений (ADN). Сумма сделки составит 670 млн долларов. F5 Networks продолжит развитие открытого проекта NGINX и поддержку сформировавшегося вокруг него сообщества. Игорь Сысоев и Максим Коновалов останутся в числе технических руководителей проекта NGINX. Развитие продуктов NGINX будет продолжено под теми же брендами.

После завершения сделки компания F5 Networks намерена инвестировать дополнительные средства в развитие продуктов NGINX и интегрировать в них поддержку собственных технологий для управления микросервисами и обеспечения безопасности работы приложений на базе архитектуры Cloud-Native. Концепция микросервисов подразумевает разбиение сложных монолитных приложений на набор обособленных сервисов, каждый из которых берёт на себя определённую функциональность приложения, а приложение реализуется в виде сети из связанных между собой микросервисов.

В соответствии с февральским отчётом Netcraft, nginx используется для обеспечения работы 374 млн сайтов (25.34%). Среди 10 тысяч самых крупных сайтов доля nginx составляет 66.7%.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nginx.com/press/f5...)
  2. OpenNews: Подробности о развитии Nginx в руках коммерческой компании
  3. OpenNews: Игорь Сысоев объявил о создании компании, которая займется развитием nginx
  4. OpenNews: Новым руководителем Nginx Inc стал бывший вице-президент Red Hat
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Аноним (1), 07:13, 12/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот это новость!
     
     
  • 2.2, пох (?), 07:17, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    да, это вам не "очередной коммит на две строчки был выбран поводом увеличить версию", тут "mischief accomplished", бесконечные вебинары "как выбросить F5й балансер и заменить его 'контроллером'" возымели таки свое действие.

    А я-то все никак не мог понять, кому оно такое адресовано (ну не сетевым же ж инженерам, обслуживающим F5е, в самом деле). От оно чо было-то, Михалыч!

    конец эпохи, однако.

     
  • 1.3, Аноним (3), 07:26, 12/03/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Как бы nginx они со своим подходом к безопасности не испоганили F5 BIG-IP CVE... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Ключевский (?), 07:33, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Команда продолжает работу, так что ничего не изменится.
     
  • 1.5, Ключевский (?), 07:34, 12/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как Игорь в свое время исходил на вторичный продукт про тупых американцев и как он их ненавидит, как он заходился в своем поклонении совку. Но одно дело нести чушь которую вложили пропагандисты в голову, а другое дело реальные деньги. Молодец. Рад за него.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 07:39, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ты когда прекратишь нести чушь которую вложили пропагандисты в голову?
     
  • 1.6, ryoken (ok), 07:38, 12/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> полготила NGINX
    >> полготила

    Во новостеписаки пошли, уже даже заголовки статей не считают нужным просмотреть...

     

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