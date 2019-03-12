12.03.2019 06:46  Компания F5 Networks полготила NGINX за 670 млн долларов

Компания NGINX объявила о заключении сделки по продаже бизнеса компании F5 Networks, специализирующейся на предоставлении облачных приложений и сетей доставки приложений (ADN). Сумма сделки составит 670 млн долларов. F5 Networks продолжит развитие открытого проекта NGINX и поддержку сформировавшегося вокруг него сообщества. Игорь Сысоев и Максим Коновалов останутся в числе технических руководителей проекта NGINX. Развитие продуктов NGINX будет продолжено под теми же брендами.

После завершения сделки компания F5 Networks намерена инвестировать дополнительные средства в развитие продуктов NGINX и интегрировать в них поддержку собственных технологий для управления микросервисами и обеспечения безопасности работы приложений на базе архитектуры Cloud-Native. Концепция микросервисов подразумевает разбиение сложных монолитных приложений на набор обособленных сервисов, каждый из которых берёт на себя определённую функциональность приложения, а приложение реализуется в виде сети из связанных между собой микросервисов.

В соответствии с февральским отчётом Netcraft, nginx используется для обеспечения работы 374 млн сайтов (25.34%). Среди 10 тысяч самых крупных сайтов доля nginx составляет 66.7%.



