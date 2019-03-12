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12.03.2019 00:01  Выпуск пользовательского окружения Sway 1.0, использующего Wayland

Представлен первый стабильный релиз композитного менеджера Sway 1.0, построенного с использованием протокола Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Проект нацелен на использование в Linux и FreeBSD.

Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11. Sway позволяет размещать окна на экране не пространственно, а логически. Окна располагаются, образуя сетку, оптимально использующую экранное пространство и позволяющую быстро манипулировать окнами только при помощи клавиатуры.

Среди расширенных возможностей, появившихся в новой версии отмечается поддержка Drag&drop, протокола xdg-shell, протоколов для захвата содержимого экрана и протокола для работы с буфером обмена (GTK primary selection). Имеется возможность копирования через буфер обмена сложного содержимого, такого как изображения, между Xwayland и Wayland. Для интеграции сторонних панелей, систем блокировки экрана и систем вывода уведомлений реализована поддержка протокола layer-shell. Стандартизированы методы декорирования окон на стороне клиента и сервера. Из ограничений упоминается отсутствие поддержки проприетарных драйверов NVIDIA - для работы следует использовать свободный драйвер Nouveau.

В качестве сопутствующих компонентов, которые могут применяться вместе с Sway для обустройства полноценного пользовательского окружения, называются:

  • swayidle - фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle, применяемого для отслеживания активности пользователя и выполнения действий во время неактивности (например, установки статуса "отсутствует" в чате, отключения монитора, включения энергосберегающих режимов);
  • swaylock - хранитель экрана;
  • mako - менеджер уведомлений;
  • grim - инструмент для создания скриншотов;
  • slurp - инструмент для выделения области на экране;
  • wf-recorder - инструмент для захвата видео;
  • waybar - альтернативная панель приложений;
  • virtboard - экранная клавиатура;
  • wl-clipboard - замена xclip для работы с буфером обмена;
  • wallutils - менеджер обоев рабочего стола.

Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. В том числе wlroots включает бэкенды для абстрагирования доступа к экрану, устройствам ввода, отрисовки без прямого обращения к OpenGL, взаимодействию с KMS/DRM, libinput, Wayland и X11 (предоставляется прослойка для запуска X11-приложений на базе Xwayland). Помимо Sway библиотека wlroots активно используется и в других проектах, включая Librem5 и Cage. Кроме Си/С++ разработаны биндинги для Scheme, Common Lisp, Go, Haskell, OCaml, Python и Rust.

Среди планов по дальнейшему развитию Sway упоминается улучшение поддержки расширенных систем ввода, предоставление средств для людей с ограниченными возможностями (экранный ридер, контрастный режим, инструмент с лупой), поддержка протокола xdg-portal, использование мультимедийного сервера pipewire для захвата экрана, улучшение поддержки сенсорных экранов для использования на Librem 5 и postmarketOS, улучшение поддержки графических планшетов и дополнительного оборудования, поддержка изолированного запуска и расширенные функции для обеспечения безопасности.

  1. Главная ссылка к новости (https://drewdevault.com//2019/...)
  2. OpenNews: Инициатива по переводу приложений на декорирование окон на стороне клиента
  3. OpenNews: Выпуск Live-дистрибутива для тестирования Wayland с новым десктоп-окружением Liri
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-движка Arcan 0.5.5 и пользовательского окружения Durden 0.5
  5. OpenNews: Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.3
  6. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: i3, sway, desktop
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  • 1, Anonim (??), 00:35, 12/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Джва года ждал!
     
  • 2, гуси (?), 00:40, 12/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот и новый X.Org подъехал.
     
  • 3, jOKer (ok), 01:02, 12/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Очень интересно. И выглядит весьма вкусно. Полагаю, что в самое ближайшее время попробую сабж заюзать.

    Вопрос к знатокам: кто-нибудь пробовал под сабжем работать с жабовскими приложениями? Как себя ведут диалоги и прочие особые окна? Без проблем?

     

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