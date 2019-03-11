11.03.2019 12:13  Майкл Штапельберг ушёл из числа мэйнтейнеров проекта Debian

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|4.13, _hide_ (ok), 12:47, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Нет, Вы несколько попутали. В современном мире: отпуск -- это значит рабочее место за тобой остаётся, никаких денег тебе никто не должен!
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|5.14, Аноним (3), 12:52, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Есть отпуск с сохранением и без сохранения зарплаты. Отпуск без сохранения также называется "за свой счёт" и получить его можно только по согласованию с работодателем.
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|6.27, Аристофанушка (?), 13:37, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> можно только по согласованию с работодателем
Многие работодатели практикуют безо всяких согласований и по собственному указанию, в СНГ же живём!
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|5.38, аНоним (?), 13:49, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Вот и выросло поколение, не слышавшее о борьбе трудящихся за 8-ми часовой рабочий день и оплачиваемый отпуск.
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|6.60, mfa (?), 14:46, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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дадада... помню-помню, совсем недавно... блекаут, вроде, назывался... бюджетники стояли в очередях за едой... видимо слишком много начислили?
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|2.23, Аноним (23), 13:28, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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я вот вообще не понял что он там делает, если там все устанавливается с официального сайта, а дальше пакетики с гита тянутся.
в репах все древнющее, да и нет там толком ничего
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|2.16, A.Stahl (ok), 12:52, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>кумир миллионов
Ну если только миллимиллионов.
Но всё-таки чувак написал известный проект, которым пользуются... несколько миллимиллионов пользователей.
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|2.22, Andrey Mitrofanov (?), 13:22, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Вот! Хоть один человек поднял этот вопрос! DEB - вооще формат основанный
> на куче мусора.
Шо значит -- "один". Редхейтовские троли талдычут под каждой новостью о.
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|4.92, sigprof (ok), 17:14, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот как раз pacman не лучше. Например, там до сих пор не реализовали определение зависимостей на разделяемые библиотеки хотя бы по soname, в результате чего при очередной миграции вида libreadline.so.6 → libreadline.so.7 можно получить в системе неработающие исполняемые файлы, ссылающиеся на несуществующие soname, по поводу чего pacman ничего не скажет. При этом даже в apk и xbps такая функция реализована (хотя об учёте symbol versioning и тем более set-versions там можно только мечтать).
В xbps тоже довольно быстро были найдены грабли — там не отслеживаются файловые конфликты между пакетами: могут быть одновременно установлены несколько пакетов, содержащие одни и те же файлы, причём даже с разным содержимым (последний установленный пакет молча перезаписывает файлы, установленные до этого), а при удалении одного из таких конфликтующих пакетов файлы, содержимое которых в разных пакетах совпадало, молча удаляются, оставляя другой пакет в повреждённом состоянии.
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|1.26, anonymous (??), 13:35, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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... мэйнтейнер пакета с rsync отказался принимать патчи, добавляющие поддержку debhelper ...
А почему он вообще должен принимать патч, касающийся только одного отдельно взятого дистрибутива, тем более поддержки стороннего пакета?
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|2.61, fske (?), 14:49, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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да действительно, зачем мэйнтейнеру дистрибутива Дебиан принимать патчи касающиеся Дебиана?
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|3.34, Анимус (?), 13:43, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Уже дождались. У меня в Минте практически весь прикладной софт с Флэтхаба, апт только для системных вещей.
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|4.46, Аноня (?), 14:15, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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А я наоборот, удалил все флэтпаки.
Очень много места жрёт на диске, и обновления по паре гигабайт.
Просто у меня ssd на 120 гигов, и подключение к интернету 300 кбпс 🙇
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|6.53, Аноня (?), 14:27, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Значит delta RPMS как раз для тебя.
Ну как бы да, вроде оно по умолчанию в fedora работает для rpm.
Но флетпак же не умеет такое вроде? Или умеет?
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|Часть нити удалена модератором
|8.63, fske (?), 14:52, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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тогда пусть этот "цивилизованный мир" идёт в ту же жопу, что и мир, решивший проблему с нехваткой оперативы, проца, диска и мозгов программистов.
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|9.75, Аноним (-), 15:48, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Питайся брюквой и заедай дубовой корой вместе с yблюдкoм-модератором. "Open"net у них тут якобы - трут всё, что глаза колет.
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|10.94, fske (?), 17:22, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ты руки выпрями для начала, а потом ума наберись - глядишь и что-то более хорошее и нужное, чем электроноподелия, делать сможешь.
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|7.64, Annoynymous (ok), 14:55, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Теоретически умеет, практически я не видел дельтафлатпаков на зеркалах. Видимо, проблемы технологических меньшинств защитников не волнуют.
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|2.35, Andrey Mitrofanov (?), 13:43, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Майнтейнеры не нужны. Нужна платформа, под которую разработчики смогут писать приложения
> сами, безо всяких майнтейнеров.
Нудк, винда - ждёт.
Или третью Книгу LFS напишешь, Platfon LFS?
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|3.72, Annoynymous (ok), 15:37, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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WinNT реализует эту концепцию очень криво из-за того, что ей приходится таскать кучу унаследованного говна.
Дистрибуция софта для OSX или Android сделана не в пример лучше.
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|2.47, нах (?), 14:17, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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не курите больше это, это не табак. спек файлы в дебиане, надо же, обколются своей анаши и по подъездам лазют!
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|2.57, Аноним (-), 14:34, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Spec-файлы всегда были для RPM, а для deb всегда была куча файлов с невразумительными названиями и плохо документированных.
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|2.55, HtD (?), 14:32, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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То-то они с 2012 года пытаются в установщик добавить возможность выбора двоичных единиц измерения, которые наиболее удобны для разметки дисков.
Всего-то добавить к десятичной двоичную... Работы на 10 минут с учётом перерыва на кофе)))
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|1.58, Борщдрайвен бигдата (?), 14:39, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Грустный пост. Он показывает, как проблемы с устаревшей инфраструктурой и устаревшим подходом к процессам разработки начинают вредить самому проекту, ведь самое ценное в нём — не код, а люди.
И о таких проблемах не принято говорить в сообществе: спираль молчания о наболевших проблемах — норма в сообществе Debian. Ровно до очередного ухода мейнтейнера, разработчика или попросту обычного волонтера.
Насколько же положение вещей закостенело в своей консервативности девяностых, чтобы даже у терпеливых, годами работающих людей начали опускаться руки?..
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|1.69, Pacman (?), 15:15, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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>недовольства текущим состоянием инфраструктуры проекта
Я очень рад тем что дебиан канул в небытие, давно пора на помойку!
Майкл Штапельберг абсолютно здравомыслящий человек который трезво оценил ситуацию и совершенно верно отреагировал.
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|2.80, Andrey Mitrofanov (?), 16:03, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>>недовольства текущим состоянием инфраструктуры проекта
> Я очень рад тем что дебиан канул в небытие, давно пора на
> помойку!
Гм, не уверен, что дебиан что-либо слышал о Вас...
...и будет ли он "очень рад" этому Вашему приглашению.
"" --Приезжайте к нам на помойку. --Нет уж лучше Вы к нам. ""
> Майкл Штапельберг абсолютно здравомыслящий человек который трезво оценил ситуацию и совершенно
> верно отреагировал.
А верно это как?
Редхейтовские не оплатили самоотверженную работу, а вот ибимевские подогнали отпускные -- можно и в тропики, под бравурные фанфурики обиженских бложиков?
Или рехйтовские обещали, а ибеемовские не "женились" -- надо во здравомыслии закрывать засланно-казачью лавочку по прогрессивированию дебианов и "двигаться дальше, смузи не ждут"тм?77
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|2.91, EnemyOfDemocracy (?), 17:09, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> давно пора на помойку!
А потом на помойку отправятся все остальные дистры и как вернулись в эпоху мейнфрейм-терминал, так и вернёмся в эпоху одного-двух коммерческих "юниксов" (открытые для опенсорснго вклада на пользу корпораций rhel, oracle и мб что ещё).
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|2.76, Andrey Mitrofanov (?), 15:51, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Выживают только успешные проекты.
> Если в голову директору по развитию Debian, не приходит в голову,
АйБиЕм придёт порядок наведёт. </Ага. В головах.>
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|1.78, GentooBoy (ok), 15:54, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Правильно сделал, надо было раньше уходить.
В дебе вообще ахтунг полный. Там даже на вики без поклона не зарегаться.
А уж про принятие патчей. Забудьте. Да есть пакеты где быстро принимают, но есть и такие где полное болото.
Ну и сама инфраструктура на кусок гавна похожа. Да и вам deb инструментарий сборки набор костылей.
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|1.81, Юзер (??), 16:07, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Блин, я плюсанул, не дочитав до этого:
> "мэйнтейнерам предоставлено слишком много личной свободы, что мешает повышению уровня абстракции системы"
Нахрен этого абсракциониста-узурпатора! Гнать ссаными тряпками!
Хорошо, что ушел. Таких нам не надь.
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