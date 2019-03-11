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11.03.2019 12:13  Майкл Штапельберг ушёл из числа мэйнтейнеров проекта Debian

Майкл Штапельберг (Michael Stapelberg) объявил о прекращении сопровождения в Debian поддерживаемых им пакетов из-за недовольства текущим состоянием инфраструктуры проекта. Штапельберг заявил, что его следует считать в бессрочном отпуске. Совместно поддерживаемые пакеты будут переданы для сопровождения другим разработчикам, а единолично сопровождаемые пакеты останутся без мэйнтейнера. При этом он пообещал по возможности продолжить поддержку сопровождаемых им сервисов manpages.debian.org и codesearch.debian.net.

Штапельберг являлся мэйнтейнером около 170 пакетов, большая часть из которых инструменты и модули, связанные с языком программирования Go, а также такие пакеты, как raspi3-firmware, xserver-xorg-video-intel, freeradius, sbuild, rkt, mandoc, libxkbcommon, libtomcrypt, i3-wm и google-cloud-print-connector. Помимо сопровождения пакетов Штапельберг также известен как создатель сервиса Debian Code Search и автор мозаичного оконного менеджера i3, распределённой IRC-сети RobustIRC и прошивки для домашних маршрутизаторов router7.

Претензии к инфраструктуре касаются излишне усложнённого сборочного стека, необходимости ждать до семи часов пока загруженный пакет можно будет установить, устаревших асинхронных механизмов взаимодействия в сообществе и отсутствия инструментов для обработки больших изменений. По мнению Штапельберга некоторые элементы инфраструктуры сильно устарели. Например, в Debian применяется тянущийся с 1994 года устаревший механизм отслеживания ошибок (debbugs), который не используется нигде, кроме Debian и проектов GNU, завязан на отправке сообщений через email, а через Web (bugs.debian.org) доступен в режиме только для чтения.

В проекте наблюдается большая фрагментация в применяемых решениях. Например, разные пакеты сопровождаются в разных репозиториях с разными методами приёма патчей, нет единой системы контроля версий (кто-то использует git, а кто-то svn). До сих пор не подготовлен нормальный web-интерфейс для просмотра архива списков рассылки с наглядной древовидной навигацией для отслеживания ответов в дискуссиях. Штапельберг попытался переработать web-интерфейс архива, но ответственные за списки рассылки не захотели поддержать этот проект.

Огромным демотивирующим фактором также является затягивание принятия патчей. Отправка изменений для рецензирования сводится к заведению уведомления о проблеме (bug report), к которому прикреплён патч. Но так как на время рецензирования не накладывается никаких жёстких рамок, данный процесс может протекать очень медленно. Случалось, что сообщение об утверждении патча приходило спустя несколько лет с момента его предложения. Отсутствуют должные средства для отладки пакетов (не все пакеты доступны с отладочной информацией).

Продвижение изменений также может существенно замедлить отказ некоторых разработчиков сотрудничать в разрешении каких-то вопросов. Например, в своё время мэйнтейнер пакета с rsync отказался принимать патчи, добавляющие поддержку debhelper для автоматизации различных аспектов сборки, только из-за своих частных предубеждений. По мнению Штапельберга отдельным мэйнтейнерам предоставлено слишком много личной свободы, что мешает повышению уровня абстракции системы сборки пакетов и усложняет инструментарий.

  1. Главная ссылка к новости (https://linux.slashdot.org/sto...)
  2. OpenNews: Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd
  3. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
  4. OpenNews: Основатель Node.js ушёл с поста лидера проекта
  5. OpenNews: Разработчик KWin ушёл с поста мэнтейнера из-за несогласия с новыми веяниями в KDE
  6. OpenNews: Ян Джексон покинул технический комитет Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: debian
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  • 1.2, Аноним (2), 12:28, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Вот так жизнь мимо и проходит. Правильно сделал, что взял такой отпуск...
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:31, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    "У ментейнеров слишком много свободы" сказал чувак и перестал ходить на работу, считая что он в бессрочном (оплачиваемом?) отпуске.
     
     
  • 2.5, fske (?), 12:34, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +14 +/
    с каких пор мэйнтейнеры Дебиана вообще оплачиваются?
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 12:36, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    У безработных не бывает отпусков. Видимо, оплачиваются.
     
     
  • 4.13, _hide_ (ok), 12:47, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Нет, Вы несколько попутали. В современном мире: отпуск -- это значит рабочее место за тобой остаётся, никаких денег тебе никто не должен!
     
     
  • 5.14, Аноним (3), 12:52, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть отпуск с сохранением и без сохранения зарплаты. Отпуск без сохранения также называется "за свой счёт" и получить его можно только по согласованию с работодателем.
     
     
  • 6.27, Аристофанушка (?), 13:37, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > можно только по согласованию с работодателем

    Многие работодатели практикуют безо всяких согласований и по собственному указанию, в СНГ же живём!

     
     
  • 7.59, mfa (?), 14:43, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    угу. не то что в "цивилизованном" мире...
    "она хотела нанять дополнительного сотрудника, однако отказалась от этой идеи, так как «он слишком хорошо знал Трудовой кодекс» и постоянно говорил, что работодатель ему «должен то и это»."
    https://www.rbc.ru/politics/04/09/2017/59a7eb0d9a7947dcf10c365a
     
     
  • 8.74, Аноним (74), 15:47, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ууу, загнивающая Европа! Не то что светлая, справедливая Россиюшка!
     
  • 5.38, аНоним (?), 13:49, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Вот и выросло поколение, не слышавшее о борьбе трудящихся за 8-ми часовой рабочий день и оплачиваемый отпуск.
     
     
  • 6.56, имя (?), 14:33, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ~RomanCh, перелогинься
     
  • 6.79, myhand (ok), 16:01, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничо.  Дуракам лучше всего запоминаются уроки, полученные на собственной шкуре.
     
  • 5.45, нах (?), 14:15, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    в каком таком мире - пятом-шестом в странах первого мира - отпуск, не отпуск, д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.60, mfa (?), 14:46, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    дадада... помню-помню, совсем недавно... блекаут, вроде, назывался... бюджетники стояли в очередях за едой... видимо слишком много начислили?
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:39, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    А на какие тогда шиши у них сервера и инфраструктура?
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:38, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    свобода она такая Quod licet Iovi, non licet bovi мужик просто за туеву кучу ле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, InuYasha (?), 12:32, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Хотел погрустить
    >>большая часть из которых инструменты и модули, связанные с языком программирования Go

    Но не стал. Ибо практически не о чем.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:28, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    я вот вообще не понял что он там делает, если там все устанавливается с официального сайта, а дальше пакетики с гита тянутся.
    в репах все древнющее, да и нет там толком ничего
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:40, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >I wrote the Linux tiling window manager i3

    Ха, кумир миллионов

     
     
  • 2.16, A.Stahl (ok), 12:52, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >кумир миллионов

    Ну если только миллимиллионов.
    Но всё-таки чувак написал известный проект, которым пользуются... несколько миллимиллионов пользователей.

     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov (?), 12:56, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Гм, ну, да от ож я попал Опять D уже не торт Guix-на-Devuan, GuixSD ж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.21, Andrey Mitrofanov (?), 13:16, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пропагандист https michael stapelberg ch posts 2013-08-16-debconf-talks и орг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:32, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    С одной стороны, я согласен на счет s-d С другой - ведь проталкивание s-d в деб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.70, Аноним (70), 15:23, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сменить инит -- это не по крупному, это просто много пакетов затрагивает Но не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.89, Аноним (89), 17:09, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну т е ты подтвердил мои слова о том, что процессы дебиана не защищают от реаль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним (8), 12:41, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На счёт лично свободы я бы поспорил. Она есть, но если её ещё прикрутить, то много кто вообще разбежится.
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:52, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Вот! Хоть один человек поднял этот вопрос! DEB - вооще формат основанный на куче мусора.
     
     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov (?), 13:22, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Вот! Хоть один человек поднял этот вопрос! DEB - вооще формат основанный
    > на куче мусора.

    Шо значит -- "один".  Редхейтовские троли талдычут под каждой новостью о.

     
  • 1.17, Аноним (17), 12:55, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это типо попытка протолкнуть какой-нибудь сервис на замену старой рассылки? Естественно оно должно быть на электроне.
     
  • 1.19, developer (??), 13:03, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    какой вывод можно делать если в редкой прослойке тех, работает с GO-lang то 1 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, нах (?), 13:51, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    да ну ник Если в нередкой ныне прослойке умеющих только go разработчиков ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.49, Аноня (?), 14:20, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы против пакетных менеджеров что-ли?
     
     
  • 4.62, Andrey Mitrofanov (?), 14:50, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>GO111MODULE=on и вперед на мины,
    > Вы против пакетных менеджеров что-ли?

    "" Этот-то? Да, какой он пакетный манагер. ""

     
  • 1.20, Аноним (20), 13:04, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Странно, что до сих пор многие терпят этот дебиановский сборочный кошмар. Давным-давно пора огнём выжечь это древнее зло.
     
     
  • 2.29, выфвы (?), 13:38, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    эмм а чем заменить? ;)
     
     
  • 3.32, Анимус (?), 13:42, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Например, pacman-ом, который лучше примерно во всём.
     
     
  • 4.42, Аноним (-), 14:06, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    pacman не во всём лучше. Вот тут чувак объективно сравнил преимущества/недостатки: https://www.reddit.com/r/linuxquestions/comments/978vvz/rpm_vs_debian_vs_pacma
     
     
  • 5.73, Аноним (73), 15:42, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там победила emerge с репозиторием бинарных пакетов.
     
  • 4.92, sigprof (ok), 17:14, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот как раз pacman не лучше. Например, там до сих пор не реализовали определение зависимостей на разделяемые библиотеки хотя бы по soname, в результате чего при очередной миграции вида libreadline.so.6 → libreadline.so.7 можно получить в системе неработающие исполняемые файлы, ссылающиеся на несуществующие soname, по поводу чего pacman ничего не скажет. При этом даже в apk и xbps такая функция реализована (хотя об учёте symbol versioning и тем более set-versions там можно только мечтать).

    В xbps тоже довольно быстро были найдены грабли — там не отслеживаются файловые конфликты между пакетами: могут быть одновременно установлены несколько пакетов, содержащие одни и те же файлы, причём даже с разным содержимым (последний установленный пакет молча перезаписывает файлы, установленные до этого), а при удалении одного из таких конфликтующих пакетов файлы, содержимое которых в разных пакетах совпадало, молча удаляются, оставляя другой пакет в повреждённом состоянии.

     
  • 4.97, sigprof (ok), 17:34, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В apk вот есть некоторые интересные идеи — например, install_if: https://wiki.alpinelinux.org/wiki/APKBUILD_Reference#install_if (автоматическая установка пакета, если одновременно установлены другие указанные пакеты). Хотя, скорее всего, грабли найдутся и там :-)
     
  • 3.68, Ilya Indigo (ok), 15:09, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    OBS (Если Вы о системе сборки)
    deb на rpm менять бессмысленно, без deb не будет и дебиана.
     
  • 1.25, EnemyOfDemocracy (?), 13:34, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дебианокапец не за горами!
     
  • 1.26, anonymous (??), 13:35, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ... мэйнтейнер пакета с rsync отказался принимать патчи, добавляющие поддержку debhelper ...
    А почему он вообще должен принимать патч, касающийся только одного отдельно взятого дистрибутива, тем более поддержки стороннего пакета?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:43, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Анон, ты принял не тех веществ. Отдохни, перечитай, вернись и напиши не-спагетти.
     
  • 2.61, fske (?), 14:49, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да действительно, зачем мэйнтейнеру дистрибутива Дебиан принимать патчи касающиеся Дебиана?
     
  • 1.30, Annoynymous (ok), 13:38, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Майнтейнеры не нужны. Нужна платформа, под которую разработчики смогут писать приложения сами, безо всяких майнтейнеров.
     
     
  • 2.31, выфвы (?), 13:39, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    не дождетесь ;)
     
     
  • 3.34, Анимус (?), 13:43, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже дождались. У меня в Минте практически весь прикладной софт с Флэтхаба, апт только для системных вещей.
     
     
  • 4.46, Аноня (?), 14:15, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А я наоборот, удалил все флэтпаки.

    Очень много места жрёт на диске, и обновления по паре гигабайт.

    Просто у меня ssd на 120 гигов, и подключение к интернету 300 кбпс 🙇

     
     
  • 5.51, Аноним (-), 14:23, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Значит delta RPMS как раз для тебя.
     
     
  • 6.53, Аноня (?), 14:27, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Значит delta RPMS как раз для тебя.

    Ну как бы да, вроде оно по умолчанию в fedora работает для rpm.
    Но флетпак же не умеет такое вроде? Или умеет?

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 8.63, fske (?), 14:52, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    тогда пусть этот "цивилизованный мир" идёт в ту же жопу, что и мир, решивший проблему с нехваткой оперативы, проца, диска и мозгов программистов.
     
     
  • 9.75, Аноним (-), 15:48, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Питайся брюквой и заедай дубовой корой вместе с yблюдкoм-модератором. "Open"net у них тут якобы - трут всё, что глаза колет.
     
     
  • 10.94, fske (?), 17:22, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты руки выпрями для начала, а потом ума наберись - глядишь и что-то более хорошее и нужное, чем электроноподелия, делать сможешь.
     
  • 8.65, mfa (?), 14:56, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это те страны, размеры и население которых не превышают таковые ленинградской области?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8
     
  • 7.64, Annoynymous (ok), 14:55, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теоретически умеет, практически я не видел дельтафлатпаков на зеркалах. Видимо, проблемы технологических меньшинств защитников не волнуют.
     
  • 7.84, Аноним (84), 16:28, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Флатпак по умолчанию дельту с дедупликаций делает У них просто изначально гуй c... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.93, Аноним (89), 17:16, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    в этом и очередная угребищность флатпака Виндовые блобы как распространяются С... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.95, Аноним (84), 17:24, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Как тоже самое повторить с флатпаком?

    В смысле?
    http://docs.flatpak.org/en/latest/single-file-bundles.html

     
  • 3.44, Аноним (-), 14:10, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > не дождетесь ;)

    Flatpak же. И AppImage. И snappy.

     
  • 2.35, Andrey Mitrofanov (?), 13:43, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Майнтейнеры не нужны. Нужна платформа, под которую разработчики смогут писать приложения
    > сами, безо всяких майнтейнеров.

    Нудк, винда - ждёт.

    Или третью Книгу LFS напишешь, Platfon LFS?

     
     
  • 3.40, нах (?), 13:55, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    угу - скока-скока у тебя там установлено версий си-рантайма - У меня вот - во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.36, Аноним (33), 13:44, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так ведь есть уже (елестронь), но оно перестанет поддерживать 32-битные ОС в скором времени.
     
  • 2.37, А (??), 13:44, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Зачем нужна? Все уже придумано до нас. Windows NT.
     
     
  • 3.52, Аноним (-), 14:25, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    DLL hell как раз оттуда.
     
  • 3.72, Annoynymous (ok), 15:37, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    WinNT реализует эту концепцию очень криво из-за того, что ей приходится таскать кучу унаследованного говна.

    Дистрибуция софта для OSX или Android сделана не в пример лучше.

     
  • 2.67, Анончик999999 (?), 15:00, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю! Flatpack рулит!
     
  • 1.41, annual slayer (?), 14:05, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а debian разве не собирались переходить на self-hosted gitlab?
     
     
  • 2.77, myhand (ok), 15:51, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Перешли, добро пожаловать из анабиоза.  Только это на замену alioth и старому git.debian.org.
     
  • 1.43, Аноним (43), 14:09, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    SPEC-файлы времён Debian 4-5 были проще. В 7-8 наворотили. Хотя я не экперт. Я даже контрольные суммы снимаю вручную, когда вношу правки
     
     
  • 2.47, нах (?), 14:17, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не курите больше это, это не табак. спек файлы в дебиане, надо же, обколются своей анаши и по подъездам лазют!
     
  • 2.57, Аноним (-), 14:34, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Spec-файлы всегда были для RPM, а для deb всегда была куча файлов с невразумительными названиями и плохо документированных.
     
  • 1.48, Дуплик (ok), 14:20, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там он иксовые пакеты поддерживал в основном. Хлам устаревший то есть. Debian 10 ведь на Wayland по-умолчанию будет. Так что всем пофиг на его отпуск.
     
  • 1.50, Anon_Erohin (?), 14:20, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Что-либо менять нельзя в столь сложной системе Она работает, не как хотят всяки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.55, HtD (?), 14:32, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    То-то они с 2012 года пытаются в установщик добавить возможность выбора двоичных единиц измерения, которые наиболее удобны для разметки дисков.

    Всего-то добавить к десятичной двоичную... Работы на 10 минут с учётом перерыва на кофе)))

     
  • 2.66, Аноним (66), 14:58, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    «Стабильно» и «работает — не трожь» не очень сочетаются.
     
  • 1.58, Борщдрайвен бигдата (?), 14:39, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Грустный пост. Он показывает, как проблемы с устаревшей инфраструктурой и устаревшим подходом к процессам разработки начинают вредить самому проекту, ведь самое ценное в нём — не код, а люди.

    И о таких проблемах не принято говорить в сообществе: спираль молчания о наболевших проблемах — норма в сообществе Debian. Ровно до очередного ухода мейнтейнера, разработчика или попросту обычного волонтера.

    Насколько же положение вещей закостенело в своей консервативности девяностых, чтобы даже у терпеливых, годами работающих людей начали опускаться руки?..

     
     
  • 2.82, Andrey Mitrofanov (?), 16:22, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Агкхр Да, смузихлёбский рхел-8 нашк всё Агапрямщаз, да Но Вы продолжайте дв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.96, Аноним (89), 17:26, 11/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Андрей, у тебя постепенно сознание переходит в маразм Дебиан сдохнет, и в этом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.98, Andrey Mitrofanov (?), 17:38, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Андрей, у тебя постепенно сознание переходит в маразм.

    Спасибо. Мне. Положено. Как стртарпёру-башпортянщику.

     
  • 1.69, Pacman (?), 15:15, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >недовольства текущим состоянием инфраструктуры проекта

    Я очень рад тем что дебиан канул в небытие, давно пора на помойку!
    Майкл Штапельберг абсолютно здравомыслящий человек который трезво оценил ситуацию и совершенно верно отреагировал.

     
     
  • 2.80, Andrey Mitrofanov (?), 16:03, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>недовольства текущим состоянием инфраструктуры проекта
    > Я очень рад тем что дебиан канул в небытие, давно пора на
    > помойку!

    Гм, не уверен, что дебиан что-либо слышал о Вас...
    ...и будет ли он "очень рад" этому Вашему приглашению.

    "" --Приезжайте к нам на помойку. --Нет уж лучше Вы к нам. ""

    > Майкл Штапельберг абсолютно здравомыслящий человек который трезво оценил ситуацию и совершенно
    > верно отреагировал.

    А верно это как?

    Редхейтовские не оплатили самоотверженную работу, а вот ибимевские подогнали отпускные -- можно и в тропики, под бравурные фанфурики обиженских бложиков?

    Или рехйтовские обещали, а ибеемовские не "женились" -- надо во здравомыслии закрывать засланно-казачью лавочку по прогрессивированию дебианов и "двигаться дальше, смузи не ждут"тм?77

     
  • 2.91, EnemyOfDemocracy (?), 17:09, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > давно пора на помойку!

    А потом на помойку отправятся все остальные дистры и как вернулись в эпоху мейнфрейм-терминал, так и вернёмся в эпоху одного-двух коммерческих "юниксов" (открытые для опенсорснго вклада на пользу корпораций rhel, oracle и мб что ещё).

     
  • 1.71, Аноним (71), 15:37, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю решение Майкла Выживают только успешные проекты Если в голову дире... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.76, Andrey Mitrofanov (?), 15:51, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Выживают только успешные проекты.
    > Если в голову директору по развитию Debian, не приходит в голову,

    АйБиЕм придёт порядок наведёт.  </Ага. В головах.>

     
  • 1.78, GentooBoy (ok), 15:54, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Правильно сделал, надо было раньше уходить.
    В дебе вообще ахтунг полный. Там даже на вики без поклона не зарегаться.
    А уж про принятие патчей. Забудьте. Да есть пакеты где быстро принимают, но есть и такие где полное болото.

    Ну и сама инфраструктура на кусок гавна похожа. Да и вам deb инструментарий сборки набор костылей.

     
  • 1.81, Юзер (??), 16:07, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин, я плюсанул, не дочитав до этого:

    > "мэйнтейнерам предоставлено слишком много личной свободы, что мешает повышению уровня абстракции системы"

    Нахрен этого абсракциониста-узурпатора! Гнать ссаными тряпками!

    Хорошо, что ушел. Таких нам не надь.

     
  • 1.83, Аноним (83), 16:23, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Глупый человек. Просто у дебиана как организации есть ряд куда более важных дел.
     
     
  • 2.85, HtD (?), 16:59, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Список важных дел можно увидеть?
     
     
  • 3.87, Аноним (87), 17:05, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хитрый план/Катить колесо
     
  • 2.90, Аноним (90), 17:09, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Донаты клянчить?
     
  • 1.86, Аноним (87), 17:04, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ретрограды, такие же как freebsd...
     
  • 1.88, Аноним (88), 17:07, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скатертью дорога 🛣, а дебиан и подавно ненужон 👎, ведь есть стандарты индустрии -рхел и оракл.
     
  • 1.99, Аноним (99), 17:39, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >  устаревших асинхронных механизмов взаимодействия в сообществе

    Шо и этот хочет в slack'е обсуждения вести?

     

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