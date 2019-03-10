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10.03.2019 11:00  Выпуск Gotify 2.0, сервиса для доставки push-уведомлений

Доступен выпуск проекта Gotify 2.0, в рамках которого развивается реализация сервера для доставки и приёма push-уведомлений с использованием протокола Websocket. На базе предложенного решения можно организовать самодостаточную систему доставки информационных сообщений или уведомлений о наступлении различных событий, работающую в режиме реального времени и выполняемую на подконтрольном оборудовании, без привязки к сторонним сервисам (например, может использоваться как альтернатива Google/Firebase Cloud Messaging, не привязанная к Google Play Services). Код написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется образ для системы Docker. В качестве СУБД могут применяться SQLite, MySQL и PostgreSQL.

В дополнение к серверной части проектом подготовлено android-приложение для чтения уведомлений и интерфейс командной строки для автоматизации отправки уведомлений. Для получения сообщений и управления подписками предложен web-интерфейс. Для отправки сообщений применяется REST-API, а приём осуществляется при помощи WebSocket. Доступен API для расширение функциональности через подключение плагинов.

Предоставляются средства для управления пользователями сервера, клиентскими приложениями (подписчики, получающие уведомления) и приложениями для отправки. Привязка приложений, которые могут отправлять уведомления, осуществляется по токену (идентификатору канала), который генерируется через web-интерфейс. В простейшем случае в качестве приложений для отправки может использоваться утилита curl или cli-интерефейс gotify: 


   curl -u admin:admin -X POST https://yourdomain.com/application -F "name=test" -F "description=tutorial"
   или
   gotify push -t "my title" -p 10 "my message"

Клиентские приложения (web-интерфейс и android-приложение) могут только получать и удалять сообщения, но не могут их отправлять. При наличии соответствующих полномочий через web-интерфейс также можно управлять подписчиками, генерировать токены для отправки и создавать новых пользователей. Каждое сообщение включает такие атрибуты, как содержимое, дата, заголовок, приоритет и идентификатор приложения (канала).

Дополнительно можно отметить выпуск Pushpin 1.20, обратного прокси-сервера, позволяющего поддерживать постоянно установленные соединения между бэкендом и клиентами. Прокси может использоваться для обеспечения доставки сообщений через WebSocket, потоковой передачи поверх HTTP и обеспечения работы длительно живущих сервисов, в которых операции инициируются со стороны сервера. В том числе Pushpin может применяться для организации доставки push-уведомлений на базе любых API.

В качестве бэкенда может выступать любое web-приложение, доступное через обычные короткоживущие HTTP-соединения и работающее под управлением любого http-сервера. Обмен данными в рамках постоянно установленного соединения WebSocket транслируется в серию отдельных HTTP-запросов к бэкенду. Для отправки клиенту push-сообщения, независимо от метода подключения клиента, бэкенд осуществляет обращение к предоставляемому прокси Web API через отправку отдельных POST-запросов. Данные запросы подставляются в постоянные соединения, установленные с клиентами. Pushpin написан на языке С++ и распространяется под лицензией AGPLv3.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: push, websocket, gotify
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  • 1.1, Аноним (1), 11:39, 10/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Но зачем? 🤔
    Есть же Apple Push Notification Service. 👍
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:43, 10/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > выполняемую на подконтрольном оборудовании, без привязки к сторонним сервисам
     
  • 2.3, Skit81 (?), 11:44, 10/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Вероятно же что для

    "На базе предложенного решения можно организовать самодостаточную систему доставки информационных сообщений или уведомлений о наступлении различных событий, работающую в режиме реального времени и выполняемую на подконтрольном оборудовании"

    Или вы только заголовки читаете?

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:53, 10/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Про батарейку тут уже говорили? Google Services хоть и бэкдор, но сделан таким образом, что батарейку не жрёт особо.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:09, 10/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну это классно, но наверно интересно 50 50 Все же как писали выше есть Apple Pus... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 12:25, 10/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Но в статье (и на картинке) ни слова ни слова об упомянутых Вами мобильной ОС и браузере.
     
     
  • 3.11, Аноним (5), 12:41, 10/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну так на Android же я думаю без проблем Gotify доставляет push
     
  • 1.6, анон (?), 12:18, 10/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    такое впечатление что в комментарии набежали маркетологи из Apple
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 12:39, 10/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну причем тут маркетологи, просто надо же на ВСЕ платформы доставлять уведомлени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 12:47, 10/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно. Основной процент аудитории на iOS, так что без APN ты далеко не убежишь.
     
  • 1.8, A.Stahl (ok), 12:28, 10/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Печь. Эти штуки с названиями Linux и Windows похожи на заслонку печи. Чугунную такую, с прочными петлями. Вот туда эти сообщения и слать. В печь.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:39, 10/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и выросло поколение.jpg
     

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