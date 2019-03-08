08.03.2019 08:41  Выпуск pulseaudio-qt 1.0.0

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|2.4, Аноним (4), 09:12, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Я так понял это просто гуи-приложение, которое висит в трее и позволяет регулировать громкость и настраивать разные каналы. Какая вам документация для него нужна? Скриншот бы не помешал разве что.
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|3.7, Аноним (1), 09:28, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Создаётся впечатление, что это первый шаг на пути превращения KDE в подобие XFCE... И, пожалуй, я за.
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|2.10, Аноним (-), 11:40, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Готовится сдохнуть за ненужностью. Микшировать звук понятно зачем, но зачем микшировать видео не поняли даже сами авторы.
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|2.8, Ordu (ok), 10:23, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Как по мне вот это более упopoто звучит:
> выпуск pulseaudio-qt, набора C++ биндингов к библиотеке Qt, предоставляющих программные интерфейсы для использования в приложениях функций звукового сервера PulseAudio.
C++ бинды к PulseAudio или к qt? qt вроде и так написана на C++, к чему ей дополнительные бинды к C++? То есть бинды к pulseaudio? Но при чём здесь qt?
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|3.20, equeim (ok), 13:44, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это C++ биндинг к PulseAudio, который также зависит от Qt предоставляет интеграцию с системой сигналов и слотов Qt, специфичными для Qt типами (например, юникодными строками) и готовые модели для отображения в GUI списка устройств и прочего.
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|2.13, ssh (ok), 12:47, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Старпёры будут "топить" за пульсу, а нормальные люди используют PipeWire
Хм, а раньше говорили, что старпёры за альсу, а будущее за пульсой! :D
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|3.14, Stax (ok), 12:51, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да какие ж это старперы. Так, молодежь.
Настоящие олдфаги утверждают, что будущее за OSS!
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|4.16, Страдивариус (?), 13:28, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Какие же это олдфаги? Это миллениалы
Настоящие олдфаги ничего не утверждают. Они просто пишут:
SET Blaster=A220 I7 D1 H5 P330 T6
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|2.19, аноним3 (?), 13:43, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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один *рен в лине со звуком для профи работы пока что туго. пробовал я писать гитару.... короче намучался конкретно. и в итоге в винде записал с первого раза. хотя винду то запускаю раз в 3 месяца)) и о чем это говорит? плохо с обработкой как звука. так и видео. много проектов ни о чем, а нет одного нормального , который сделает работу эффективной и простой. тот же jack то еще зверище, да и работает как то странно. то есть , то нет. хотя проекту уже фиг знает сколько лет. vst в лине так вообще та еще морока и стабильности никакой.
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