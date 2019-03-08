08.03.2019 08:41  Выпуск pulseaudio-qt 1.0.0

один *рен в лине со звуком для профи работы пока что туго. пробовал я писать гитару.... короче намучался конкретно. и в итоге в винде записал с первого раза. хотя винду то запускаю раз в 3 месяца)) и о чем это говорит? плохо с обработкой как звука. так и видео. много проектов ни о чем, а нет одного нормального , который сделает работу эффективной и простой. тот же jack то еще зверище, да и работает как то странно. то есть , то нет. хотя проекту уже фиг знает сколько лет. vst в лине так вообще та еще морока и стабильности никакой.

