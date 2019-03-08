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08.03.2019 08:41  Выпуск pulseaudio-qt 1.0.0

Джонатан Риддел (Jonathan Riddell), бывший лидер проекта Kubuntu, последнее время занимающийся дистрибутивом KDE neon, представил первый стабильный выпуск pulseaudio-qt, набора C++ биндингов к библиотеке Qt, предоставляющих программные интерфейсы для использования в приложениях функций звукового сервера PulseAudio. Ранее pulseaudio-qt развивался как часть пакета plasma-pa, но теперь выделен в отдельную библиотеку и больше не привязан к KDE, что позволяет использовать его в таких приложениях, как KDE Connect (Android-приложение для интеграции мобильного устройства c рабочим столом KDE).

  1. Главная ссылка к новости (https://jriddell.org/2019/03/0...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 12.0
  3. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  4. OpenNews: DragonFly BSD прекращает поддержку PulseAudio
  5. OpenNews: Разработчики Fedora представили Pinos, аналог PulseAudio для видео
  6. OpenNews: Возможно, скомпрометировано одно из зеркал проекта KDE neon
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pulseaudio, qt
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  • 1.1, Аноним (1), 08:55, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Сразу 1.0.0? Как-то не юниксвейно...
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 13:41, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    PipeWire-qt 1.0!
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:55, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это всё хорошо, но документации 0
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:12, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Я так понял это просто гуи-приложение, которое висит в трее и позволяет регулировать громкость и настраивать разные каналы. Какая вам документация для него нужна? Скриншот бы не помешал разве что.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:25, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это не GUI, а библиотека.
     
  • 3.7, Аноним (1), 09:28, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Создаётся впечатление, что это первый шаг на пути превращения KDE в подобие XFCE... И, пожалуй, я за.
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:16, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам бы надо классику почитать - Пушкина, Тургенева, Толстого...
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:55, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ЧСВ-шника Толстого, конечно, лучше не читать. Лескова на замену.
     
  • 2.25, Аноним (-), 13:56, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так напиши. Это опенсорс, детка! Здесь каждый помогает по мере своих способностей.
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:11, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А как там на счёт PipeWire или как оно там обзывается?
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 11:40, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Готовится сдохнуть за ненужностью. Микшировать звук понятно зачем, но зачем микшировать видео не поняли даже сами авторы.
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 13:54, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой толстячок.
     
  • 1.5, Fracta1L (ok), 09:16, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    > больше не привязан к KDE, что позволяет использовать его в таких приложениях, как KDE Connect

    Звучит упoрото

     
     
  • 2.8, Ordu (ok), 10:23, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как по мне вот это более упopoто звучит:

    > выпуск pulseaudio-qt, набора C++ биндингов к библиотеке Qt, предоставляющих программные интерфейсы для использования в приложениях функций звукового сервера PulseAudio.

    C++ бинды к PulseAudio или к qt? qt вроде и так написана на C++, к чему ей дополнительные бинды к C++? То есть бинды к pulseaudio? Но при чём здесь qt?

     
     
  • 3.20, equeim (ok), 13:44, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это C++ биндинг к PulseAudio, который также зависит от Qt предоставляет интеграцию с системой сигналов и слотов Qt, специфичными для Qt типами (например, юникодными строками) и готовые модели для отображения в GUI списка устройств и прочего.
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:28, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Старпёры будут "топить" за пульсу, а нормальные люди используют PipeWire
     
     
  • 2.13, ssh (ok), 12:47, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Старпёры будут "топить" за пульсу, а нормальные люди используют PipeWire

    Хм, а раньше говорили, что старпёры за альсу, а будущее за пульсой! :D

     
     
  • 3.14, Stax (ok), 12:51, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да какие ж это старперы. Так, молодежь.

    Настоящие олдфаги утверждают, что будущее за OSS!

     
     
  • 4.16, Страдивариус (?), 13:28, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие же это олдфаги? Это миллениалы

    Настоящие олдфаги ничего не утверждают. Они просто пишут:
    SET Blaster=A220 I7 D1 H5 P330 T6

     
  • 2.22, Аноним (-), 13:54, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему-то в моем самом лучшем дистрибутиве нет PipeWire. Где же он?
     
  • 1.15, Дуплик (ok), 13:23, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Два ненужно -- Pulseaudio и Qt сошлись в ненужном экстазе.

    Но все нормальные люди ждут PiperWire, а не эту фигню.

     
     
  • 2.19, аноним3 (?), 13:43, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    один *рен в лине со звуком для профи работы пока что туго. пробовал я писать гитару.... короче намучался конкретно. и в итоге в винде записал с первого раза. хотя винду то запускаю раз в 3 месяца)) и о чем это говорит? плохо с обработкой как звука. так и видео. много проектов ни о чем, а нет одного нормального , который сделает работу эффективной и простой. тот же jack то еще зверище, да и работает как то странно. то есть , то нет. хотя проекту уже фиг знает сколько лет. vst  в лине так вообще та еще морока и стабильности никакой.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:51, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Дуплики ненужны. А Qt и PA отличные технологии.
     

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