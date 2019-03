08.03.2019 08:41  Выпуск pulseaudio-qt 1.0.0

2.8 , Ordu ( ok ), 10:23, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] +2 + / – Как по мне вот это более упopoто звучит: > выпуск pulseaudio-qt, набора C++ биндингов к библиотеке Qt, предоставляющих программные интерфейсы для использования в приложениях функций звукового сервера PulseAudio. C++ бинды к PulseAudio или к qt? qt вроде и так написана на C++, к чему ей дополнительные бинды к C++? То есть бинды к pulseaudio? Но при чём здесь qt?

3.20 , equeim ( ok ), 13:44, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – Это C++ биндинг к PulseAudio, который также зависит от Qt предоставляет интеграцию с системой сигналов и слотов Qt, специфичными для Qt типами (например, юникодными строками) и готовые модели для отображения в GUI списка устройств и прочего.