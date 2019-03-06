06.03.2019 21:05  Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.8.0

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Представлен релиз KnotDNS 2.8.0, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).
В новом выпуске:
- Добавлен режим работы offline-KSK, позволяющий хранить закрытую часть KSK-ключа (Key Signing Key) в отдельном безопасном хранилище, недоступном для фонового процесса KnotDNS;
- Реализована настраиваемая возможность многопоточного формирования цифровых подписей DNSSEC для очень больших DNS-зон;
- Добавлены расширенные настройки ACL для динамических обновлений;
- В knotc добавлена команда 'zone-key-rollover' для мгновенной пролонгации ключа (DNSKEY);
- Добавлена поддержка новых типов RR-записей OPENPGPKEY, CSYNC, SMIMEA и ZONEMD;
- Добавлена новая опция 'double-ds' для публикации CDS/CDNSKEY;
- Существенно ускорен процесс обновления DNS-зон;
- Для структур QP-trie ("Quad-bit Popcount trie") обеспечена поддержка режима Copy-on-write;
- Реализовано унифицированное и эффективное хранилище на базе LMDB для БД journal, timer и KASP;
- На платформе FreeBSD добавлена поддержка режима сокетов SO_REUSEPORT_LB;
- Повышена производительность модуля geoip.