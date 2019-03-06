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06.03.2019 21:05  Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.8.0

Представлен релиз KnotDNS 2.8.0, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).

В новом выпуске:

  • Добавлен режим работы offline-KSK, позволяющий хранить закрытую часть KSK-ключа (Key Signing Key) в отдельном безопасном хранилище, недоступном для фонового процесса KnotDNS;
  • Реализована настраиваемая возможность многопоточного формирования цифровых подписей DNSSEC для очень больших DNS-зон;
  • Добавлены расширенные настройки ACL для динамических обновлений;
  • В knotc добавлена команда 'zone-key-rollover' для мгновенной пролонгации ключа (DNSKEY);
  • Добавлена поддержка новых типов RR-записей OPENPGPKEY, CSYNC, SMIMEA и ZONEMD;
  • Добавлена новая опция 'double-ds' для публикации CDS/CDNSKEY;
  • Существенно ускорен процесс обновления DNS-зон;
  • Для структур QP-trie ("Quad-bit Popcount trie") обеспечена поддержка режима Copy-on-write;
  • Реализовано унифицированное и эффективное хранилище на базе LMDB для БД journal, timer и KASP;
  • На платформе FreeBSD добавлена поддержка режима сокетов SO_REUSEPORT_LB;
  • Повышена производительность модуля geoip.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.knot-dns.cz/2019-0...)
  2. OpenNews: Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS
  3. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.7.0
  4. OpenNews: Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox
  5. OpenNews: Рост атак, связанных с захватом контроля над DNS
  6. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: knot, dns
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  • 1.1, Аноним (1), 21:11, 06/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ууух тыыы Y_Y
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:17, 06/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Призрачные крики здесь эхом прокатятся.
    Жуткое спокойствие в страшной тишине рождается.
    Души невинных воздух наполняют...
    Их разбитые надежды здесь и там обитают...
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 21:19, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В боевую готовность машина приведена
    И маленький демон пробужден ото сна
    Население спит, и не знает когда
    Пробудится машина, снова голодна
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 21:20, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ты доказал себе и каждому из нас
    Летать ты не достоин гордо, как пегас
    Не заслужил ты тех крыльев, что даны тебе
    И места среди легенд не заработал себе
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 21:20, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Все неудачи пораждают успех
    В кровавой и висцеральной шахматной игре
    Мы недовольны тобой, так по счетам плати
    И в Машине Пегасов смерть свою найди
     
  • 1.5, анон (?), 21:20, 06/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вы знали что в rhel bind на столько старый что имеет в себе не закрытые дырки?
     
     
  • 2.7, Генератор генераторов (?), 21:26, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты знал, что Linux настолько старый, что имеет в себе не закрытые дырки?
     

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