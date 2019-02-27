27.02.2019 13:42  Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 23.0

Доступен выпуск проекта OBS Studio 23.0, в рамках которого развивается пакет для потокового вещания, стриминга, композитинга и записи видео. Код написан на языках Си/Си++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодировние исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Mixer, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. В новом выпуске: Добавлена поддержка ускорения кодирования видео в Linux при помощи VAAPI;

Добавлены новые звуковые фильтры Invert Polarity, Limiter и Expander;

Реализован пакетный режим переупаковки потоков (remuxing) и добавлена возможность автоматической переупаковки записываемого контента в формат MP4;

Добавлен инструмент для вывода на устройства Decklink;

Добавлена опциональная информационная панель со статистикой (включается через меню View menu -> Docks);

Существующие панели теперь не закреплены по умолчанию;

Добавлена поддержка многотрекового звука и возможность балансировки стерео;

На платформе Windows переписан код для задействования средств аппаратного устроения NVENC, обеспечена возможность подключения к учётным записям в Twitch и Mixer, добавлена панель с чатом Twitch и Mixer. В Linux и macOS поддержка интеграции с сервисами появится позднее;

В скрипте Instant Replay добавлена поддержка VLC в качестве источника видео.



