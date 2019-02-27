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27.02.2019 13:42  Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 23.0

Доступен выпуск проекта OBS Studio 23.0, в рамках которого развивается пакет для потокового вещания, стриминга, композитинга и записи видео. Код написан на языках Си/Си++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодировние исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Mixer, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка ускорения кодирования видео в Linux при помощи VAAPI;
  • Добавлены новые звуковые фильтры Invert Polarity, Limiter и Expander;
  • Реализован пакетный режим переупаковки потоков (remuxing) и добавлена возможность автоматической переупаковки записываемого контента в формат MP4;
  • Добавлен инструмент для вывода на устройства Decklink;
  • Добавлена опциональная информационная панель со статистикой (включается через меню View menu -> Docks);
  • Существующие панели теперь не закреплены по умолчанию;
  • Добавлена поддержка многотрекового звука и возможность балансировки стерео;
  • На платформе Windows переписан код для задействования средств аппаратного устроения NVENC, обеспечена возможность подключения к учётным записям в Twitch и Mixer, добавлена панель с чатом Twitch и Mixer. В Linux и macOS поддержка интеграции с сервисами появится позднее;
  • В скрипте Instant Replay добавлена поддержка VLC в качестве источника видео.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 0.15
  3. OpenNews: Проект FastoTV развивает новую открытую IPTV-платформу
  4. OpenNews: Выпуск медиасервера Gerbera 1.3
  5. OpenNews: Представлен SRT, открытый протокол для потоковой передачи видео
  6. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: obs, video, stream
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  • 1.5, BrainFucker (ok), 14:24, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    При этом стримить только звук не умеет :(
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:31, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    напиши патч и отправь его пулл реквестом, сложно чтоли
     
     
  • 3.8, BrainFucker (ok), 14:35, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > напиши патч и отправь его пулл реквестом, сложно чтоли

    И без них есть что патчить.

     
  • 3.12, анономный аноним (?), 14:59, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    ага. если тебе не нравится форма твоего носа сделай сам себе пластическую операцию.
    заколебали дятлы, которые пишут "пиши патч". написать патч это возможно изучить незнакомый язык, окружение, кодстайл и кодовую базу проекта. за это время уже могут нужную фичу внедрить разработчики или кто-то другой патч напишет и в итоге будет бесполезно потраченное время.
     
     
  • 4.27, Мимокрокодил (?), 16:16, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Никто не запрещает тебе заплатить пластическому хирургу что он сделал пластику тебе за тебя. С программистами это тоже кстати работает.
     
     
  • 5.28, Миха (??), 16:19, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Давно заметил, что донаты в России считаются чем-то зазорным. Зато не зазорным считается, что в опенсорсе тебе кто-то что-то ДОЛЖЕН. :D
     
  • 5.48, нах (?), 17:11, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это не работает - когда нужны не мелкие косметические изменения, а починить к примеру, безнадежно убитый коленный сустав. Там и заплатить - квартирку сперва продашь, и результат не факт что тебе понравится даже за все твои деньги - или доктора придется очень долго поискать (и опять не факт что найдешь вообще)

    и с программистами это тоже не работает - у тебя во-первых не хватит нанять десяток на фуллтайм на год, а меньше не осилят, во-вторых, против тебя играет IBM и Google.

     
     
  • 6.55, camel (?), 18:42, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но, конечно, самый действенный вариант решения своей проблемы - встать в позу и кричать "мне все должны". Как у нас, к сожалению, часто любят делать.
     
  • 4.50, Аноним84701 (ok), 17:20, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > это возможно изучить незнакомый язык, окружение, кодстайл и кодовую базу проекта.

    И правда, вот же подлость-то! :(
    А ведь как было бы классно, если бы хватало декларативно-описательного языка ЦУДРОАО (Ценные Указания Для Разработчиков От Анонима Опеннета).

     
  • 2.15, Аноним (15), 15:14, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто выключи монитор, и будет тебе только звук)
     
     
  • 3.18, BrainFucker (ok), 15:17, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Просто выключи монитор, и будет тебе только звук)

    Ггг А если серьёзно то было бы неплохо иметь возможность стримить звук на Icecast.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 15:21, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может VLC или FastoTV могут?
     
     
  • 5.20, BrainFucker (ok), 15:23, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может VLC или FastoTV могут?

    VLC умеет стримить, но не имеет других функций OBS.

     
     
  • 6.37, Аноним (-), 16:41, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А какие там основные отличия?
     
     
  • 7.43, BrainFucker (ok), 17:01, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А какие там основные отличия?

    VLC может только тупо брать вход и стримить. Это и ffmpeg умеет. А вот брать сразу из нескольких источников и микшировать произвольно в реальном времени нет.

     
  • 2.38, Анан (?), 16:44, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Стримить только звук можно на VLC
     
     
  • 3.44, BrainFucker (ok), 17:02, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Читай выше.
     
  • 1.9, mumu (ok), 14:43, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    Не знаю насчёт стриминга и зачем он нужен людям старше 16-ти, но как инструмент записи экрана ПО очень и очень выручает. Все скайп-переговоры только им и пишу.
     
     
  • 2.13, adasd (?), 15:03, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В свое время для стримов был только XSplit который был по подписке, жутко глючный и настолько же жрущим ресурсы (туже оперативку).
    Как только появился OBS все начали на него переходить, а как он стал постабильнее то про остальных и забыли.
     
  • 2.16, Аноним (15), 15:15, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пока ты тут в каментах перетираешь, заводы простаивают.
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:42, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Рассуждая так, можно тогда сказать, зачем людям старше 16-ти Skype.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 17:05, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зонды и правда ненужны, лучше бы Matrix осваивали.
     
  • 1.10, istepan (ok), 14:51, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интерфейс радует. Все просто и понятно, при этом богатый функционал.
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 16:28, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это потому что интерфейс делал не погроммист.
     
  • 1.14, Gideon Games (?), 15:12, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +21 +/
    Ни счесть сколько лямов помогла мне заработать эта софтина! Разработчикам хвала и низкий поклон.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:39, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    И сколько же, ноль?
     
     
  • 3.31, Ральфик (?), 16:26, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Толсто. Ему летом за один стрим по KDC под 60к накидали, причем самый жирный донат был 30к от одного человека.
     
  • 1.30, J.L. (?), 16:24, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > панель с чатом Twitch и Mixer. В Linux и macOS поддержка интеграции с сервисами появится позднее

    как это умудряется зависеть от платформы?

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 16:27, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может какие-то косяки на стороне твича не позволяют?
     
     
  • 3.34, J.L. (?), 16:30, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может какие-то косяки на стороне твича не позволяют?

    вот и реально интересно - какие? блочат линуксовую реализацию сокетов? или блочат опенссл?
    если реализация через стороннюю библиотеку чатов - то как они сделают её позже мультиплатформенной?

     
     
  • 4.36, Аноним (-), 16:39, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что если задать этот вопрос напрямую сапорту твича?
     
     
  • 5.51, J.L. (?), 17:41, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что если задать этот вопрос напрямую сапорту твича?

    я до сейчас даже не знал что это такое

     
     
  • 6.52, Аноним (-), 18:00, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сапорт? Или твич? Твич хорошая штука, позволяет стримить всякое.
     
     
  • 7.53, Аноним (-), 18:01, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но хранить это вечность (как ютубе) не будет. 2 месяца вроде макс.
     
     
  • 8.54, Аноним (54), 18:36, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас вроде как постоянно хранит.
     

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