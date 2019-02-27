27.02.2019 13:42  Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 23.0

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|3.12, анономный аноним (?), 14:59, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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ага. если тебе не нравится форма твоего носа сделай сам себе пластическую операцию.
заколебали дятлы, которые пишут "пиши патч". написать патч это возможно изучить незнакомый язык, окружение, кодстайл и кодовую базу проекта. за это время уже могут нужную фичу внедрить разработчики или кто-то другой патч напишет и в итоге будет бесполезно потраченное время.
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|4.27, Мимокрокодил (?), 16:16, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Никто не запрещает тебе заплатить пластическому хирургу что он сделал пластику тебе за тебя. С программистами это тоже кстати работает.
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|5.28, Миха (??), 16:19, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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Давно заметил, что донаты в России считаются чем-то зазорным. Зато не зазорным считается, что в опенсорсе тебе кто-то что-то ДОЛЖЕН. :D
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|5.48, нах (?), 17:11, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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это не работает - когда нужны не мелкие косметические изменения, а починить к примеру, безнадежно убитый коленный сустав. Там и заплатить - квартирку сперва продашь, и результат не факт что тебе понравится даже за все твои деньги - или доктора придется очень долго поискать (и опять не факт что найдешь вообще)
и с программистами это тоже не работает - у тебя во-первых не хватит нанять десяток на фуллтайм на год, а меньше не осилят, во-вторых, против тебя играет IBM и Google.
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|6.55, camel (?), 18:42, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Но, конечно, самый действенный вариант решения своей проблемы - встать в позу и кричать "мне все должны". Как у нас, к сожалению, часто любят делать.
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|4.50, Аноним84701 (ok), 17:20, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> это возможно изучить незнакомый язык, окружение, кодстайл и кодовую базу проекта.
И правда, вот же подлость-то! :(
А ведь как было бы классно, если бы хватало декларативно-описательного языка ЦУДРОАО (Ценные Указания Для Разработчиков От Анонима Опеннета).
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|3.18, BrainFucker (ok), 15:17, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Просто выключи монитор, и будет тебе только звук)
Ггг А если серьёзно то было бы неплохо иметь возможность стримить звук на Icecast.
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|7.43, BrainFucker (ok), 17:01, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А какие там основные отличия?
VLC может только тупо брать вход и стримить. Это и ffmpeg умеет. А вот брать сразу из нескольких источников и микшировать произвольно в реальном времени нет.
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|1.9, mumu (ok), 14:43, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–8 +/–
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Не знаю насчёт стриминга и зачем он нужен людям старше 16-ти, но как инструмент записи экрана ПО очень и очень выручает. Все скайп-переговоры только им и пишу.
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|2.13, adasd (?), 15:03, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В свое время для стримов был только XSplit который был по подписке, жутко глючный и настолько же жрущим ресурсы (туже оперативку).
Как только появился OBS все начали на него переходить, а как он стал постабильнее то про остальных и забыли.
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|3.31, Ральфик (?), 16:26, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Толсто. Ему летом за один стрим по KDC под 60к накидали, причем самый жирный донат был 30к от одного человека.
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|3.34, J.L. (?), 16:30, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Может какие-то косяки на стороне твича не позволяют?
вот и реально интересно - какие? блочат линуксовую реализацию сокетов? или блочат опенссл?
если реализация через стороннюю библиотеку чатов - то как они сделают её позже мультиплатформенной?
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|5.51, J.L. (?), 17:41, 27/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А что если задать этот вопрос напрямую сапорту твича?
я до сейчас даже не знал что это такое
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