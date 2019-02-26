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26.02.2019 21:12  Обновление OpenSSL с устранением уязвимости в реализации TLS

Доступны корректирующие выпуски криптографической библиотеки OpenSSL 1.0.2r и 1.1.1b. В выпуске 1.0.2r устранена уязвимость (CVE-2019-1559), которая связана с некорректной обработкой нулевых байтов в добавочном заполнении (padding oracle).

При возникновении ошибки и двойном вызове функции SSL_shutdown() в приложении уязвимость позволяет разделять ситуации в случае получения некорректного добавочного заполнения и некорректного MAC. Манипулируя информацией о корректности блоков добавочного заполнения атакующий может путём перебора определить содержимое шифротекста. Уязвимость отнесена к категории проблем среднего уровня опасности так как для атаки требуется применение нетипичных наборов шифров ("non-stitched") и необходимо, чтобы приложение вызывало функцию SSL_shutdown() дважды (один раз для отправки уведомления close_notify, а второй для приёма).

Выявившие уязвимость исследователи также проанализировали реализации TLS на миллионе самых популярных сайтов по рейтингу Alexa и пришли к выводу, что 1.83% из них подвержены тем или иным уязвимостям, связанным с определением корректности блоков добавочного заполнения CBC. Всего в ходе проверки было определено около 100 различных уязвимостей, позволяющих судить о корректности добавочного заполнения на основании разницы в ответах, характера выдаваемых ошибок и флагов в заголовках TCP.

Уязвимость не затрагивает ветку 1.1.1. В выпуске 1.1.1b исправлена ошибка в реализации "DTLS over SCTP", которая приводила к нарушению совместимости с прошлыми версиями OpenSSL, в том числе с ветками 1.1.0 и 1.0.2. Кроме того, в новой версии изменены callback-сигналы с информацией о начале и конце финального обмена сообщениями в процессе согласования соединения в TLSv1.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Завершён аудит реализации TLS 1.3 в OpenSSL 1.1.1
  3. OpenNews: Проект OpenSSL переходит на лицензию Apache и меняет схему нумерации выпусков
  4. OpenNews: Уязвимость в SSLv3 может использоваться и для атаки на некоторые сайты с TLS
  5. OpenNews: Новый метод атаки на TLS, затрагивающий 27 из 100 крупнейших сайтов
  6. OpenNews: Раскрыты детали новой атаки на различные реализации TLS
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openssl
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  • 1, Аноним (1), 21:38, 26/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    интересно какой дурак будет дважды вызывать в своем приложение
     
     
  • 4, Аноним (4), 23:10, 26/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    https stackoverflow com questions 28056056 handling-ssl-shutdown-correctly и е... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Анон Михайлович (?), 23:09, 26/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а в mbedTLS тоже полно дырок, или это только OpenSSL такой дырявый.
     

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