26.02.2019 13:27  Релиз языка программирования Go 1.12

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|4.15, Аноним (15), 15:54, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Они так и не узнали ни про вас, ни про ваш плохой английский, ни вообще про всю остальную вашу бездарность и невежество...
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|1.2, Аноним (2), 14:27, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+7 +/–
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> Начиная с версии Go 1.13 будет прекращена поддержка macOS 10.10 "Yosemite", в качестве минимально поддерживаемой версии macOS станет 10.11 "El Capitan". В следующем выпуске также планируется прекратить поддержку ветки FreeBSD 10.x.
ну теперь можно переключатся обратно на использование perl
там хоть работать будет вечно
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|2.9, Попугай Кеша (?), 14:58, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Поэтому юзаю JavaScript - он на любом холодильнике запустится )
А по соотношению усилий к зп - просто фантастическая штука!
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|1.6, Аноним (6), 14:46, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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> Утилита godoc теперь не предоставляет интерфейс командной строки, а доступна только в форме web-сервера для просмотра документации через браузер
Шёл 2019 год...
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|2.17, evkogan (?), 16:13, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Интересный ресурс.
И результаты интересные.
Явы он не медленнее, скорее на одном уровне. Но как его можно пихать на замену C/C++?
Я конечно понимаю что RUST не совсем готов и на него пересаживаться сложнее, но вот он реально обеспечивает скорость С/С++
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|3.19, asdf (?), 16:29, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Интересный ресурс.
> И результаты интересные.
Абсолютно ничего интересного, на самом деле. Все бенчмарки сводятся к тому умеет ли язык программирования подцеплять внешние библиотеки или нет. Если не умеет - он будет на дне. Если умеет - то ура, подключаем pcre и мы в топе. То же касается и gmp.
По идее надо установить правила - пользоваться только тем, что идёт для языка из коробки. В си нет регулярок? Ну что ж, выкручивайтесь как хотите, но pcre не подключайте.
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