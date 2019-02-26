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26.02.2019 13:27  Релиз языка программирования Go 1.12

Представлен релиз языка программирования Go 1.12, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.12:

  • В пакет crypto/tls добавлена реализация протокола TLS 1.3. В реализации пока отсутствует поддержка режима 0-RTT, применяемого для устранения задержек при возобновлении ранее установленных защищённых соединений. Поддержка TLS 1.3 отключена по умолчанию и для включения требует установки опции "tls13=1" в переменной окружения GODEBUG. Включение TLS 1.3 по умолчанию ожидается в следующем выпуске;
  • Продолжена работа по усовершенствованию новой системы модулей, которую можно применять в качестве альтернативы GOPATH. Система модулей отличается интегрированной поддержкой версионирования, средствами доставки пакетов и улучшенной системой управления зависимостями. При помощи модулей разработчики больше не привязаны к работе внутри дерева GOPATH, могут явно определять зависимости с учётом версий и создавать повторяемые сборки. Из улучшений по сравнению с прошлым выпуском отмечается реализация поддержки параллельного выполнения операций загрузки и извлечения модулей при помощи команды go. Директива "go" внутри файла go.mod теперь учитывает версию языка Go, используемую в коде модуля (по умолчанию используется текущий релиз).

    По умолчанию систему модулей планируется предложить в выпуске Go 1.13. До этого требуется явная активация системы модулей через переменную GO111MODULE=on или использование контекста, в котором модули применяются автоматически (например, когда команда go выполняется не в каталоге GOPATH/src и когда в корне текущего каталога присутствует файл go.mod). Начиная с текущего выпуска система модулей также автоматически используется при выполнении команд подобных "go run x.go" или "go get rsc.io/2fa@v1.1.0" без явного указания файла go.mod;

  • В компиляторе улучшен анализ изменения переменных (live variable analysis). Расширен спектр функций для которых по умолчанию применяется inline-развёртывание кода, в том числе данная оптимизация теперь применима для функций, работа которых ограничивается вызовом других функций.

    Добавлен новый флаг "-lang" позволяющий выбрать конкретную версию языка, например, в процессе компиляции будет выведена ошибка, если запустить компилятор с флагом "-lang=go1.8" для программы, в которой используется функциональность более новых версий Go.

    Улучшена генерация отладочной информации в формате DWARF, в том числе добавлены сведения о выводимых аргументах и местоположении переменных.

  • Значительно увеличена производительность сборки мусора в ситуациях, когда большая часть кучи остаётся активной, что позволяет уменьшить время выделения памяти сразу после сборки мусора. В Go runtime улучшена масштабируемость кода таймеров (timer и deadline) на системах с большим числом CPU;

    Обеспечен более агрессивный возврат освобождённой памяти обратно операционной системе. Для возвращения неиспользуемой памяти в Linux в задействован флаг MADV_FREE, который только помечает блок доступным для освобождения, но не освобождает сразу, что позволяет вернуть его без генерации "page fault", если обращение произошло до его фактического использования ядром.

  • В переменной окружения GODEBUG добавлена поддержка флага "cpu.extension=off", отключающего использования расширенных инструкций CPU в коде стандартной библиотеки и в runtime;
  • Утилита godoc теперь не предоставляет интерфейс командной строки, а доступна только в форме web-сервера для просмотра документации через браузер. Для вывода подсказки в командной строке следует использовать команду "go doc". В "go doc" добавлена новая опция "-all" для вывода всех экспортируемых API и документации по ним;
  • Детектор состояний гонки (race detector) портирован для платформы linux/arm64;
  • Прекращена поддержка команды "go tool vet", вместо которой рекомендуется использовать "go vet" с определением поддержки внешних анализаторов кода через модуль analysis;
  • Добавлена поддержка ОС AIX 7.2 и более новых выпусков на системах с архитектурой POWER8 (aix/ppc64);
  • Добавлена поддержка платформы Windows на системах с архитектурой ARM, например, Go теперь можно использовать на платах Raspberry Pi 3 с ОС Windows 10 IoT Core;
  • Для совместимости с будущими выпусками macOS и iOS задействована библиотека libSystem, выступающая прослойкой для выполнения специфичных для платформы Darwin системных вызовов;

    Начиная с версии Go 1.13 будет прекращена поддержка macOS 10.10 "Yosemite", в качестве минимально поддерживаемой версии macOS станет 10.11 "El Capitan". В следующем выпуске также планируется прекратить поддержку ветки FreeBSD 10.x.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.golang.org/go1.12...)
  2. OpenNews: Обновление языка Go 1.11.5 и 1.10.8 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Уязвимости в системе загрузки модулей для языка Go
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.11
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.10
  6. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: golang
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  • 1.1, Аноним (1), 14:22, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    годнота!
     
     
  • 2.4, Дядя (?), 14:34, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    GOднота мсъе имел ввиду
     
     
  • 3.10, andy (??), 15:15, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > GOднота мсъе имел ввиду

    GOвно

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:54, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Они так и не узнали ни про вас, ни про ваш плохой английский, ни вообще про всю остальную вашу бездарность и невежество...
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:43, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    go-дно
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:27, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > Начиная с версии Go 1.13 будет прекращена поддержка macOS 10.10 "Yosemite", в качестве минимально поддерживаемой версии macOS станет 10.11 "El Capitan". В следующем выпуске также планируется прекратить поддержку ветки FreeBSD 10.x.

    ну теперь можно переключатся обратно на использование perl
    там хоть работать будет вечно

     
  • 1.3, Аноним (3), 14:30, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кажется еще вчера обновлялся на Йосемити, а оно уже скоро все...
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:35, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
               ^
              ^^^
    mac-оводы должны страдать!
     
     
  • 2.9, Попугай Кеша (?), 14:58, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поэтому юзаю JavaScript - он на любом холодильнике запустится )

    А по соотношению усилий к зп - просто фантастическая штука!

     
  • 1.6, Аноним (6), 14:46, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Утилита godoc теперь не предоставляет интерфейс командной строки, а доступна только в форме web-сервера для просмотра документации через браузер

    Шёл 2019 год...

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:38, 26/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Для альтернативно одарённых Для вывода подсказки в командной строке следует ис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:56, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    GNU/Hurd они добавили в GOOS почему и зачем?
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:57, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А на go можно dllку создать?
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:35, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >сочетающее высокую производительность компилируемых языков

    Что-то по бенчмарку он даже медленнее Явы:

    https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/which-programs-are

     
     
  • 2.17, evkogan (?), 16:13, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересный ресурс.
    И результаты интересные.
    Явы он не медленнее, скорее на одном уровне. Но как его можно пихать на замену C/C++?
    Я конечно понимаю что RUST не совсем готов и на него пересаживаться сложнее, но вот он реально обеспечивает скорость С/С++
     
     
  • 3.19, asdf (?), 16:29, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересный ресурс.
    > И результаты интересные.

    Абсолютно ничего интересного, на самом деле. Все бенчмарки сводятся к тому умеет ли язык программирования подцеплять внешние библиотеки или нет. Если не умеет - он будет на дне. Если умеет - то ура, подключаем pcre и мы в топе. То же касается и gmp.

    По идее надо установить правила - пользоваться только тем, что идёт для языка из коробки. В си нет регулярок? Ну что ж, выкручивайтесь как хотите, но pcre не подключайте.

     
  • 2.18, freehck (ok), 16:19, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что-то по бенчмарку он даже медленнее Явы:

    Разве ж это медленнее? Это примерно на одном уровне.

     
  • 1.12, Аноним (13), 15:35, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > До этого требуется явная активация системы модулей через переменную GO111MODULE=on

    А почему GO111MODULE, а не GO123MODULE? Или G0000M0DULE?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:12, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Go 1.11
     

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