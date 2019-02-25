25.02.2019 21:55  Facebook открыл платформу для быстрого развёртывания LTE-сетей

Facebook объявил об открытии исходных текстов платформы Magma, включающей компоненты для быстрого развёртывания сотовых сетей (2G, 3G, 4G и 5G). Проект создан в рамках инициативы по обеспечению глобальной сетевой доступности и рассчитан на использование операторами связи. Платформа позволяет добиться кардинального упрощения процесса создания новых узлов сети, делая развёртывание LTE-сетей не сложнее, чем создание беспроводных точек доступа Wi-Fi. Код написан на языке Си и Python, и распространяется под лицензией BSD. Платформа также предлагает новый подход в работе операторов связи, основанный на использовании открытого ПО и позволяющий создавать новые типы сетей, в которых применяется быстрый цикл обновления и непрерывная интеграция программных компонентов. Централизованные компоненты для управления сетью можно размещать в приватных или общедоступных облачных окружениях. При этом платформа совместима с существующими базовыми станциями LTE и может сосуществовать и взаимодействовать с традиционными компонентами опорной сети LTE (core network). Платформа Magma уже прошла тестовое внедрение в компаниях Telefonica и BRCK, в которых применялась для охвата труднодоступных мест в странах Латинской Америки и для запуска новой LTE-сети в Кении. Платформа не предназначена для замены существующих внедрений EPC (Evolved Packet Core) и позиционируется для расширения существующих сервисов. Например, Magma позволяет ускорить развёртывание сотовой сети в сельской местности, а также может быть использована для создания частных сетей LTE или корпоративных беспроводных систем. Magma включает инструменты для автоматизации развёртывания сети, управляющее ПО и компоненты опорной сети для организации доставки пакетов. Для снижения сложности управления мобильными сетями в Magma предлагаются средства для автоматизации настройки, обновления ПО и добавления новых устройств. Открытый характер проекта позволяет операторам связи создавать решения не привязанные к одному поставщику оборудования, обеспечивает большую гибкость и предсказуемость, а также предоставляет больше возможностей для добавления новых сервисов и приложений. Для операторов, которые ограничены лицензированным диапазоном частот, Magma позволяет увеличить охват с помощью Wi-Fi и CBRS. Ключевые компоненты Magma: AGW (Access Gateway) - шлюз доступа, предоставляющий реализации PGW (Packet Data Network Gateway), SGW (Serving Gateway), MME (Mobility Management Entity) и AAA (Authentication, Authorization and Accounting). SGW обрабатывает и маршрутизирует пакеты для базовых станций. PGW обеспечивает подключение абонента к внешним сетям, выполняет фильтрацию пакетов и биллинг. MME обеспечивает мобильность, отслеживает перемещение абонента и выполняет миграцию между базовыми станциями. AAA предоставляет сетевые сервисы для аутентификации, авторизации и аккунтинга абонентов. Поддерживается работа с существующим оборудованием для сотовых сетей;

Federation Gateway - шлюз для интеграции с опорной сетью мобильных операторов связи, использующий стандартные интерфейсы 3GPP для взаимодействия с существующими компонентами сети. Выполняет роль прокси между шлюзом доступа (AGW) и сетью оператора связи, обеспечивая работу таких функций, как аутентификация, списание средств, учёт и применение ограничений тарифных планов;

Orchestrator - управляющий облачный сервис для настройки и мониторинга за беспроводной сетью, в том числе для анализа производительности сети и отслеживания потоков трафика. Для управления предлагается web-интерфейс. Orchestrator может запускаться в типовых облачных окружениях. Для взаимодействия с AGW и Federation Gateway применяется протокол gRPC, работающий поверх HTTP/2.



