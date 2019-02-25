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25.02.2019 21:55  Facebook открыл платформу для быстрого развёртывания LTE-сетей

Facebook объявил об открытии исходных текстов платформы Magma, включающей компоненты для быстрого развёртывания сотовых сетей (2G, 3G, 4G и 5G). Проект создан в рамках инициативы по обеспечению глобальной сетевой доступности и рассчитан на использование операторами связи. Платформа позволяет добиться кардинального упрощения процесса создания новых узлов сети, делая развёртывание LTE-сетей не сложнее, чем создание беспроводных точек доступа Wi-Fi. Код написан на языке Си и Python, и распространяется под лицензией BSD.

Платформа также предлагает новый подход в работе операторов связи, основанный на использовании открытого ПО и позволяющий создавать новые типы сетей, в которых применяется быстрый цикл обновления и непрерывная интеграция программных компонентов. Централизованные компоненты для управления сетью можно размещать в приватных или общедоступных облачных окружениях. При этом платформа совместима с существующими базовыми станциями LTE и может сосуществовать и взаимодействовать с традиционными компонентами опорной сети LTE (core network).

Платформа Magma уже прошла тестовое внедрение в компаниях Telefonica и BRCK, в которых применялась для охвата труднодоступных мест в странах Латинской Америки и для запуска новой LTE-сети в Кении. Платформа не предназначена для замены существующих внедрений EPC (Evolved Packet Core) и позиционируется для расширения существующих сервисов. Например, Magma позволяет ускорить развёртывание сотовой сети в сельской местности, а также может быть использована для создания частных сетей LTE или корпоративных беспроводных систем.

Magma включает инструменты для автоматизации развёртывания сети, управляющее ПО и компоненты опорной сети для организации доставки пакетов. Для снижения сложности управления мобильными сетями в Magma предлагаются средства для автоматизации настройки, обновления ПО и добавления новых устройств. Открытый характер проекта позволяет операторам связи создавать решения не привязанные к одному поставщику оборудования, обеспечивает большую гибкость и предсказуемость, а также предоставляет больше возможностей для добавления новых сервисов и приложений. Для операторов, которые ограничены лицензированным диапазоном частот, Magma позволяет увеличить охват с помощью Wi-Fi и CBRS.

Ключевые компоненты Magma:

  • AGW (Access Gateway) - шлюз доступа, предоставляющий реализации PGW (Packet Data Network Gateway), SGW (Serving Gateway), MME (Mobility Management Entity) и AAA (Authentication, Authorization and Accounting). SGW обрабатывает и маршрутизирует пакеты для базовых станций. PGW обеспечивает подключение абонента к внешним сетям, выполняет фильтрацию пакетов и биллинг. MME обеспечивает мобильность, отслеживает перемещение абонента и выполняет миграцию между базовыми станциями. AAA предоставляет сетевые сервисы для аутентификации, авторизации и аккунтинга абонентов. Поддерживается работа с существующим оборудованием для сотовых сетей;
  • Federation Gateway - шлюз для интеграции с опорной сетью мобильных операторов связи, использующий стандартные интерфейсы 3GPP для взаимодействия с существующими компонентами сети. Выполняет роль прокси между шлюзом доступа (AGW) и сетью оператора связи, обеспечивая работу таких функций, как аутентификация, списание средств, учёт и применение ограничений тарифных планов;
  • Orchestrator - управляющий облачный сервис для настройки и мониторинга за беспроводной сетью, в том числе для анализа производительности сети и отслеживания потоков трафика. Для управления предлагается web-интерфейс. Orchestrator может запускаться в типовых облачных окружениях. Для взаимодействия с AGW и Federation Gateway применяется протокол gRPC, работающий поверх HTTP/2.


  1. Главная ссылка к новости (https://code.fb.com/connectivi...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.12
  3. OpenNews: Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE
  4. OpenNews: Доступен пакет OpenLTE 0.20 с реализацией стека 3GPP LTE
  5. OpenNews: Создание собственной базовой станции GSM из подручных средств
  6. OpenNews: В Debian добавлены пакеты для развёртывания GSM-сети
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: lte, gsm, 3g, facebook
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  • 1.1, Аноним (1), 22:19, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Надеюсь, телеметрия от фейсбука уже включена? Если так, то это повод требовать снижения тарифов на 20$ или сколько там полагается за перманентный самослив.  
     
     
  • 2.3, Facebook (?), 22:35, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Если так, то это повод требовать снижения тарифов на 20$ или сколько там полагается за перманентный самослив.

    Facebook услуги предоставляет бесплатно...

     
     
  • 3.7, Johnny (??), 23:01, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Oh, hi Mark!
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:38, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Только Facebook мог использовать HTTP для обмена данными между компонентами ядра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Vasyan (?), 22:44, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если вы думаете, что в сотовых сетях, развернутых операторами большой четвёрки, меньше лазеек, то у меня для вас плохие новости...
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:50, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Меньше, у них как минимум все элементы инфраструктуры в интранете и никак не светятся в глобальной сети. А здесь предлагают основное управляющее ПО в публичных облаках размещать.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 23:14, 25/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага Не знаю, как сейчас, а в своё время голос и сигнализация шли от базовой с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:07, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Magma

    хорошиее кино было

     
  • 1.10, Аноним (10), 23:17, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Код написан на языке Си и Python

    Опять Rust не у дел.

     
     
  • 2.11, Anonim (??), 23:33, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всему своё время, не волнуйтесь.
     

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