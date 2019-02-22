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22.02.2019 10:55  Для гипервизора KVM реализована возможность запуска гостевых систем Xen

Жуан Мартинс (Joao Martins) из компании Oracle предложил для обсуждения разработчиками ядра Linux набор патчей, добавляющий в гипервизор KVM возможности запуска не модифицированных гостевых систем Xen в режиме HVM c использованием всех уже имеющиеся бэкендов (драйверы на стороне хост-окружения (Dom0), применяемые для обеспечения работы гостевой ОС) и фронтэндов (драйверы на стороне гостевой ОС (DomU) для взаимодействия с бэкенд-драйверами хост-окружения, например драйверы сетевой, графической и дисковых подсистем).

В KVM поддержка гостевых систем Xen может оказаться полезной для переноса существующих образов гостевых систем из инфраструктур на базе Xen или для создания полигонов для тестирования и разработки гостевых систем для Xen, а также для использования имеющихся паравиртуальных драйверов (PV) Xen. На стороне гипервизора реализация напоминает подход, применённый в KVM для запуска вложенных виртуальных машин HyperV. На стороне бэкенда предлагается использовать штатные драйверы Xen.

В отличие от развивавшегося около 10 лет назад модуля xenner, обеспечивающего эмуляцию Xen Dom0 через KVM, в предложенном наборе патчей обеспечена возможность применения существующих паравиртуальных драйверов Xen (вместо полной эмуляции оборудования, для ввода/вывода, обработки прерываний и взаимодействия с оборудованием на стороне гостевой системы применяются специальные драйверы, работающие через бэкенд-драйверы хост-системы). Более того, кроме бэкнд и фронтэнд драйверов Xen для управления можно использовать штатный инструментарий Xen, так как в предложенных для KVM патчах воплощён необходимый для их работы UABI. Например, можно запускать не модифицированные версии xenstored, xenstore-list и xenstore-read.

Патчи разбиты на две основные части:

  • Код для поддержки Xen HVM ABI, позволяющий загружать гостевые системы в режиме HVM без применения на стороне гостевой системы паравиртуализированных драйверов.
  • Код для поддержки паравиртуальных (PV) драйверов, обеспечивающий перенаправление гипервызовов, эмулируя поведение PV бэкендов Xen, и реализующий специфичные для Xen механизмы для работы с разделяемой памятью и каналами для уведомления о наступлении различных событий.

Дополнительно можно отметить выявление трёх уязвимостей в KVM, которые были исправлены в обновлениях ядра Linux 4.20.8, 4.19.21, 4.14.99 и 4.9.156:

  • CVE-2019-7222 - утечка памяти, позволяющая в гостевой системе, запущенной с использованием вложенной виртуализации, получить доступ к отрывкам памяти ядра хост-системы. Проблема вызвана отсутствием очистки памяти перед использованием в структуре kvm_inject_page_fault;
  • CVE-2019-7221 - возможность обращения к уже освобождённой области памяти (use-after-free) в коде эмуляции таймера vmx. Уязвимость может быть эксплуатирована из гостевой системы, запущенной с использованием вложенной виртуализации, и потенциально может привести к выполнению своего кода на стороне хост-системы;
  • CVE-2019-6974 - установка файлового дескриптора устройства до создания ссылки на него может применяться для создания условий use-after-free и повышения своих привилегий в системе. Проблему можно эксплуатировать на стороне хоста, при наличии у пользователя доступа к /dev/kvm.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2019/2/2...)
  2. OpenNews: Уязвимость в гипервизоре KVM
  3. OpenNews: Amazon начинает использование гипервизора KVM вместо Xen
  4. OpenNews: Компания Intel представила KVMGT, механизм виртуализации GPU для KVM
  5. OpenNews: Уязвимость в KVM, потенциально позволяющая поднять привилегии в гостевой системе
  6. OpenNews: Релиз гипервизора Xen 4.11
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: hvm, xen, kvm
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  • 1.1, Zenitur (ok), 11:47, 22/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Xen в KVM? Звучит как "VMware в VirtualBox"
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:10, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Звучит как образ для VMware исполнить в VirtualBox.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:09, 22/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –2 +/
    ага Только не понятно зачем ЭТО нужно, ведь проще же конвертнуть А вообще техн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 14:03, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конвертнуть это не энтерпрайзно. Как ты докажешь то что ты подал на входе соответствует тому что ты получил на выходе. СБ такого не одобрит.
     
  • 1.4, IB (?), 12:53, 22/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Матёрый энтерпрайз, но Жуан крут
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 14:00, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    VMware вот кто настоящий энтерпрайз. А остальные так погулять вышли.
     
     
  • 3.9, Аномномномнимус (?), 14:36, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень сложно признать, что то на что спустили дохреналион денег - пшик и можно было сделать всё то же самое и даже лучше почти даром. Надо было просто вовремя заменить одного мышкокликателя на нормального
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:48, 22/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    unikernel - даже это заведётся?
     

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