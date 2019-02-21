21.02.2019 22:20  Linux Foundation запустил проект по разработке Linux-окружения для высоконадёжных систем

Под эгидой организации Linux Foundation запущен новый проект ELISA (Enabling Linux in Safety Application), нацеленный на применение Linux в решениях, требующих повышенной надёжности (Safety-Critical Systems), сбой в которых может угрожать жизни людей, нанести вред окружающей среде или привести к серьёзным повреждениям оборудования. Учредителями нового проекта выступили компании Arm, BMW, KUKA, Linutronix и Toyota.

В рамках проекта планируется разработать инструменты и процессы для созданий и сертификации решений повышенной надёжности на базе Linux и открытого ПО, которые можно применять в таких областях, как транспорт, производство, здравоохранение и энергетика. Например, подготовленное Linux-окружение сможет применяться для оснащения промышленных роботов, медицинских устройств, систем автоматизации производства, автомобильных систем и автономных транспортных средств.

Среди целей проекта также упоминается создание эталонной документации и примеров использования, обучение разработчиков отрытого ПО приёмам создания безопасного и надёжного кода, сотрудничество с сообществом в вопросах обеспечения высокого качества ПО, отслеживание инцидентов и возможных угроз для развиваемых критически важных компонентов, внедрение лучших методов для быстрого реагирования на возникающие проблемы.

В качестве основы ELISA легли наработки проектов SIL2LinuxMP (урезанное окружение GNU/Linux для RTOS) и Real-Time Linux (PREEMPT_RT). Можно отметить, что в прошлом году была проведена большая работа по приведению патчей PREEMPT_RT к требованиям, необходимым для включения в основной состав ядра Linux. В частности была пересмотрена архитектура, переписан код, переработана инфраструктура обработки прерываний, учтены пожелания по использованию printk. После завершения тестирования патчей PREEMPT_RT отдельные изменения планируют поэтапно продвигать в основной состав ядра.

Задачу усложняет то, что реализация режима реального времени требует внесения значительных изменений в различные ключевые подсистемы ядра, включая таймеры, планировщики задач, механизмы блокировки и обработчики прерываний, а также необходимо чтобы все драйверы устройств отвечали определённым требованиям для работы в режиме real-time. Из-за подобных сложностей трудно прогнозировать время интеграции наработок PREEMPT_RT в основное ядро, но утверждается, что рано или поздно это будет сделано.



