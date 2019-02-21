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21.02.2019 13:04  Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии в системе

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2019-8912), которая позволяет непривилегированному пользователю выполнить свой код на уровне ядра. По мнению некоторых поставщиков потенциально возможно нахождение векторов для эксплуатации уязвимости по сети, но данные сведения пока не подтверждены. В том числе Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) отметил проблему как удалённо эксплуатируемую и легко воспроизводимую.

Уязвимость вызвана ошибкой в реализации функции af_alg_release(), представленной в файле crypto/af_alg.c. Игнорирование установки значения NULL в некоторых полях структуры sockfs_setattr (sock->sk не выставлялся в NULL) может привести к обращению к уже освобождённым областям памяти (use-after-free) и созданию условий для выполнения кода непривилегированного локального пользователя в контексте ядра. Прототип эксплоита пока не подготовлен (потенциально атака может быть совершена через манипуляции с Crypto API с использованием сокета с типом AF_ALG).

Проблема была найдена в результате использования разработанного компанией Google анализатора KASAN (KernelAddressSanitizer), нацеленного на выявление ошибок при работе с памятью и фактов некорректного обращения к памяти, таких как обращения к освобождённым областям памяти и помещение кода в области памяти, не предназначенные для подобных манипуляций. KASAN был добавлен в состав ядра 4.0 и включается опцией "CONFIG_KASAN=y".

Уязвимость проявляется начиная с ветки ядра 2.6 и устранена в сегодняшних обновлениях ядра 4.20.11, 4.19.24, 4.14.102, 4.9.159, 4.4.175 и 3.18.135. Из дистрибутивов обновление пока выпущено только для Fedora. В Debian и Ubuntu уязвимость остаётся неисправленной. В ядрах из состава SUSE 11/12 и Red Hat Enterprise Linux 5/6/7 проблема не проявляется (не может быть эксплуатирована).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти ограничения user namespace
  3. OpenNews: Опубликован эксплоит для уязвимости в подсистеме vmacache ядра Linux
  4. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, потенциально позволяющая поднять привилегии
  6. OpenNews: Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, Аноним (1), 13:11, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    в рхеле нет - расходимся.
     
     
  • 2.3, пох (?), 13:17, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    интересно, но непонятно - как именно так получилось, что ее там нет, причем во всех ядрах, включая и довольно новые, не только любыимые 2.6.18?
    Повторяется история с n_tty.c ?

     
     
  • 3.20, Ананас (?), 14:11, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    вы просто забываетесь, ведь в рхел всё - НЕ БАГИ.
     
  • 3.47, Аноим (?), 16:33, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Всё просто: все интерпрайзные дистрописатели любят поковыряться в ядре перед тем как.
    Иногда это идёт ему на пользу
     
  • 1.2, Адекват (ok), 13:12, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –6 +/
    Ололошененько, ведь если кто-то знал про нее все эти годы, он мог в тихую ее исп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:20, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Разработкой ядра занимаются люди из компании "не хотеть тюрма сидеть"

    Пофиксил.

     
  • 2.6, Корец (?), 13:26, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не ошибается тот, кто ничего не делает. Человеку свойственно ошибаться, а программисты люди так-то...
     
     
  • 3.8, Qwerty (??), 13:32, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Смотрите, вот эталонный пример двойных стандартов. Когда уязвимость находят в оффтопе, они брызжут слюной и исходят нога в ногу, а когда открыли древнюю дыру в Божественном - это ошибка, понять можно, онижедети. Прекрасно, просто прекрасно.
     
     
  • 4.26, Crazy Alex (ok), 14:50, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вы что хотели?

    К конторе, которая старается выжать из меня максимум денег и вообще поиметь всё, что можно, отношение отличается от отношения к тем, кто даёт мне массу всего бесплатно и с моим контролем над системой.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.42, Crazy Alex (ok), 16:07, 21/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не понял, похоже. Тому, кто уже даёт массу плюшек и вообще дружелюбем, много чего можно простить. А к тому, кто только ограбить норовит и навязать всякую дрянь - отношение симметричное - давай, собака, всё, по максимуму и сразу. Как ты - так и к тебе.
     
     
  • 7.43, Qwerty (??), 16:21, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Спасибо, дружище, я валялся :)

    Шикарно, просто шикарно. "Кто новорит ограбить, к тому и отношение... давай, собака, всё по-максимуму и сразу". Двойные стандарты 101 lvl, я за 20 лет в сообществе такого ещё не встречал.

    Не могли бы вы уточнить, кого и как грабят оффтоперы? Тем, что требуют оплаты результатов своих трудов? Не могли бы вы тогда помыть у меня дома полы бесплатно - вы ж не грабитель?

     
  • 4.41, Andrey Mitrofanov (?), 15:57, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Смотрите, вот эталонный пример двойных стандартов. Когда уязвимость находят в оффтопе,
    > они брызжут слюной и исходят нога в ногу, а когда открыли
    > древнюю дыру в Божественном - это ошибка, понять можно, онижедети. Прекрасно,
    > просто прекрасно.

    Это называется репутация.  Тебе-то не понять, да.

     
     
  • 5.45, Qwerty (??), 16:25, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почему линуксойды постоянно с первого ответа переходят на личности?

    По теме: у вас вот тоже есть репутация и я аж поверить не могу, что это тот самый Mitrofanov.

     
  • 2.13, Namehdbsbs (?), 13:48, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Вот под этим постом куча недовольных. А сравните с BSD системами. У них уязвимостей гораздо меньше. Значит, проблема в разработчиках linux.
     
     
  • 3.14, нах (?), 13:50, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ага, наразрабатывают своих КАСЯНОв, и давай дыры находить.
    Нет бы как в BSD - все крошки аккуратно прикрыты дырявым ковром!

     
  • 3.46, Qwerty (??), 16:27, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Значит, проблема в разработчиках linux.

    Разработчики ядра Linux вполне профессиональны, ведь, как известно, 97% разработчиков ядра работают в MS, Oracle, Samsung и прочих там, получая от них зарплату. Надеюсь, это ни для кого не секрет.

     
  • 2.21, DiabloPC (ok), 14:23, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Оппаньки, хомячки напряглись, кто-то из вне их архив порнушки удалить могЁт :D
     
     
  • 3.29, товарищ майор (?), 15:11, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я тебе удалю!
     
  • 1.5, proninyaroslav (ok), 13:25, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Игнорирование установки значения NULL в некоторых полях структуры sockfs_setattr (sock->sk не выставлялся в NULL) может привести к обращению к уже освобождённым областям

    Предвкушаю комментарии: "а вот если бы ядро переписали на расте...".

     
     
  • 2.7, sin (??), 13:28, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а вот если бы ядро переписали на расте...
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 13:36, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Тогда бы оно паниковало предсказуемо.
     
  • 2.23, DiabloPC (ok), 14:24, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сразу на js'e, чего уж мелочиться
     
     
  • 3.33, proninyaroslav (ok), 15:25, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сразу на js'e, чего уж мелочиться

    Intel в своё время хотел для проца 8800 (который так и не вышел) писать ОС на Ada, мол безопасно, модно, современно.

     
  • 2.28, Ordu (ok), 15:10, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А вот если бы переписали на rust'е, то уменьшение счётчика ссылок и уничтожение ссылки было бы одним действием с точки зрения программиста, то есть уменьшить счётчик, не обнулив ссылку было бы невозможно.
     
  • 1.9, Аноним (-), 13:33, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Полный бардак и отсутсвие совместимости в этом вашем линуксе Никакой жизни чест... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, нах (?), 13:51, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как-то очень интересно это отсутствие уязвимости - в открытых источниках ни пол-словечка, за счет чего именно. Причем у двух разных дистрибутивов и "нет мы у них ничего не копипастим, не подумайте!"

     
  • 1.10, Дед (??), 13:34, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    >В Debian и Ubuntu уязвимость остаётся неисправленной.

    Стабильно и безопасно говорили ОНИ. Наверное пакеты ещё недостаточно настоялись, через пару лет обновят...

     
     
  • 2.17, нах (?), 13:52, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    недостаточно стабилизировались. ага.
     
  • 1.12, 0x0 (?), 13:38, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > !!!

    'CONFIG_KASAN=это строго отладочная функция, для которой требуется версия gcc 4.9.2 или новее. Обнаружение выходов за пределы стека или глобальных переменных требует gcc 5.0 или более поздней версии. Эта функция потребляет около 1/8 доступной памяти и приводит к снижению производительности примерно в 3 раза.'

    https://cateee.net/lkddb/web-lkddb/KASAN.html

     
  • 1.22, Аноним (22), 14:23, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Про Андроид молчат стыдливо?
     
     
  • 2.25, Адекват (ok), 14:49, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оу, а про андроид вообще интересно, там же логины-пароли, там и реквизиты банковских карт, и личные фоточки, и не желание обновлять девайс, потому, что он и так тормозит.
     
     
  • 3.30, нах (?), 15:12, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    насчет нежелания обновлять путем покупки нового "еще целых три месяца поддерживаемого" эт ты здорово пошутил.

     
  • 3.40, Аноним (40), 15:57, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Смарт как читалка новостей в туалете - бесценен. Все остальное лучше как-нибудь или где-нибудь иначе.  
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:13, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В ведре не используется криптоапи.
     
     
  • 3.35, кульхаксор (?), 15:33, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это мы его будем использовать, а не ваше ведро.
     
  • 1.32, Аноним (32), 15:22, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Уязвимость проявляется начиная с ветки ядра 2.6 и устранена в сегодняшних обновлениях ядра 4.20.11, 4.19.24, 4.14.102, 4.9.159, 4.4.175 и 3.18.135.

    А ветку 3.16 Пушкин будет обновлять?

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:35, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, Лермонтов
     
  • 1.34, Аноним (40), 15:28, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Снова ребут, доколе, доколе.
     
     
  • 2.37, Аноним (36), 15:35, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как в винде надо чтобы ребуты были
     
  • 2.38, Аноним (22), 15:46, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато ядро какое крепкое!
     
  • 1.39, Аноним (39), 15:48, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наделают всяких ASANов, а потом сами же от них страдают!
     
  • 1.44, Аноним (44), 16:25, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И эти люди еще смеют ругать Вордпресс??
     

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