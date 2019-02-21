21.02.2019 13:04  Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии в системе

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|2.3, пох (?), 13:17, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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интересно, но непонятно - как именно так получилось, что ее там нет, причем во всех ядрах, включая и довольно новые, не только любыимые 2.6.18?
Повторяется история с n_tty.c ?
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|3.47, Аноим (?), 16:33, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Всё просто: все интерпрайзные дистрописатели любят поковыряться в ядре перед тем как.
Иногда это идёт ему на пользу
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|2.6, Корец (?), 13:26, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не ошибается тот, кто ничего не делает. Человеку свойственно ошибаться, а программисты люди так-то...
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|3.8, Qwerty (??), 13:32, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Смотрите, вот эталонный пример двойных стандартов. Когда уязвимость находят в оффтопе, они брызжут слюной и исходят нога в ногу, а когда открыли древнюю дыру в Божественном - это ошибка, понять можно, онижедети. Прекрасно, просто прекрасно.
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|4.26, Crazy Alex (ok), 14:50, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А вы что хотели?
К конторе, которая старается выжать из меня максимум денег и вообще поиметь всё, что можно, отношение отличается от отношения к тем, кто даёт мне массу всего бесплатно и с моим контролем над системой.
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|Часть нити удалена модератором
|6.42, Crazy Alex (ok), 16:07, 21/02/2019 [ответить] [к модератору]
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Ты не понял, похоже. Тому, кто уже даёт массу плюшек и вообще дружелюбем, много чего можно простить. А к тому, кто только ограбить норовит и навязать всякую дрянь - отношение симметричное - давай, собака, всё, по максимуму и сразу. Как ты - так и к тебе.
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|7.43, Qwerty (??), 16:21, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Спасибо, дружище, я валялся :)
Шикарно, просто шикарно. "Кто новорит ограбить, к тому и отношение... давай, собака, всё по-максимуму и сразу". Двойные стандарты 101 lvl, я за 20 лет в сообществе такого ещё не встречал.
Не могли бы вы уточнить, кого и как грабят оффтоперы? Тем, что требуют оплаты результатов своих трудов? Не могли бы вы тогда помыть у меня дома полы бесплатно - вы ж не грабитель?
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|4.41, Andrey Mitrofanov (?), 15:57, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Смотрите, вот эталонный пример двойных стандартов. Когда уязвимость находят в оффтопе,
> они брызжут слюной и исходят нога в ногу, а когда открыли
> древнюю дыру в Божественном - это ошибка, понять можно, онижедети. Прекрасно,
> просто прекрасно.
Это называется репутация. Тебе-то не понять, да.
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|5.45, Qwerty (??), 16:25, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Почему линуксойды постоянно с первого ответа переходят на личности?
По теме: у вас вот тоже есть репутация и я аж поверить не могу, что это тот самый Mitrofanov.
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|2.13, Namehdbsbs (?), 13:48, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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Вот под этим постом куча недовольных. А сравните с BSD системами. У них уязвимостей гораздо меньше. Значит, проблема в разработчиках linux.
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|3.14, нах (?), 13:50, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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ага, наразрабатывают своих КАСЯНОв, и давай дыры находить.
Нет бы как в BSD - все крошки аккуратно прикрыты дырявым ковром!
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|3.46, Qwerty (??), 16:27, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Значит, проблема в разработчиках linux.
Разработчики ядра Linux вполне профессиональны, ведь, как известно, 97% разработчиков ядра работают в MS, Oracle, Samsung и прочих там, получая от них зарплату. Надеюсь, это ни для кого не секрет.
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|1.5, proninyaroslav (ok), 13:25, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Игнорирование установки значения NULL в некоторых полях структуры sockfs_setattr (sock->sk не выставлялся в NULL) может привести к обращению к уже освобождённым областям
Предвкушаю комментарии: "а вот если бы ядро переписали на расте...".
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|3.33, proninyaroslav (ok), 15:25, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Сразу на js'e, чего уж мелочиться
Intel в своё время хотел для проца 8800 (который так и не вышел) писать ОС на Ada, мол безопасно, модно, современно.
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|2.28, Ordu (ok), 15:10, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А вот если бы переписали на rust'е, то уменьшение счётчика ссылок и уничтожение ссылки было бы одним действием с точки зрения программиста, то есть уменьшить счётчик, не обнулив ссылку было бы невозможно.
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|2.15, нах (?), 13:51, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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как-то очень интересно это отсутствие уязвимости - в открытых источниках ни пол-словечка, за счет чего именно. Причем у двух разных дистрибутивов и "нет мы у них ничего не копипастим, не подумайте!"
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|1.10, Дед (??), 13:34, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–4 +/–
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>В Debian и Ubuntu уязвимость остаётся неисправленной.
Стабильно и безопасно говорили ОНИ. Наверное пакеты ещё недостаточно настоялись, через пару лет обновят...
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|2.25, Адекват (ok), 14:49, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Оу, а про андроид вообще интересно, там же логины-пароли, там и реквизиты банковских карт, и личные фоточки, и не желание обновлять девайс, потому, что он и так тормозит.
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|3.30, нах (?), 15:12, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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насчет нежелания обновлять путем покупки нового "еще целых три месяца поддерживаемого" эт ты здорово пошутил.
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|3.40, Аноним (40), 15:57, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Смарт как читалка новостей в туалете - бесценен. Все остальное лучше как-нибудь или где-нибудь иначе.
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|1.32, Аноним (32), 15:22, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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> Уязвимость проявляется начиная с ветки ядра 2.6 и устранена в сегодняшних обновлениях ядра 4.20.11, 4.19.24, 4.14.102, 4.9.159, 4.4.175 и 3.18.135.
А ветку 3.16 Пушкин будет обновлять?
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