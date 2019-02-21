The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

21.02.2019 11:02  Доступны графические интерфейсы для разгона видеокарт NVIDIA и AMD

Представлены три новых проекта с графическими интерфейсами для оверклокинга (overclock) видеокарт NVIDIA и AMD, позволяющие управлять тактовой частотой и параметрами системы охлаждения, отслеживая изменение температуры и характеристик производительности.

  • TuxClocker - интерфейс на Qt5 для разгона GPU NVIDIA 600 и более новых серий. В разработке находится реализация поддержки GPU AMD. Утилита позволяет не только изменять подаваемое напряжение и частоту работы видеопамяти и ядра GPU, но и настраивать изменение скорости вращения кулера в зависимости от температуры, ограничивать максимальное энергопотребление в ваттах, создавать профили с сохранёнными настройками и наглядно отслеживать изменение температуры и энергопотребления на графиках. Имеется возможность работы с несколькими GPU (multi-GPU). Код написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3.
  • GreenWithEnvy (GWE) - интерфейс на GTK для анализа статистики о работе GPU NVIDIA, отслеживания изменения нагрузки, температуры и энергопотребления. Позволяет создавать профили с изменением частоты GPU и видеопамяти, а также параметров работы кулера (в том числе с привязкой к температуре). Имеется возможность установки лимитов на разгоняемые значения. Предоставляются средства для отражения истории изменений на графиках. Код написан на Python и распространяется под лицензией GPLv3. Для установки подготовлен пакет в формате flatpak (com.leinardi.gwe на flathub).

В обеих программах (TuxClocker и GWE) для изменения параметров вызываются утилиты nvidia-smi и nvidia-settings, поставляемые в составе проприетарного драйвера NVIDIA. Для работы требуется изменение параметра "Coolbits" ("nvidia-xconfig --cool-bits=31" или "Option Coolbits 31" в xorg.conf, для разгона и управления кулером достаточно значения 12. значение 31 включает все возможные опции).

  • WattmanGTK - GTK-интерфейс для разгона видеокарт AMD. Из имеющихся функций отмечается возможность просмотра состояния памяти и режимов производительности (P-state) GPU, построение графиков изменения данных от интегрированных в GPU датчиков (температура, частота GPU, частота видеопамяти, скорость вращения кулера). Программа пока напрямую не может управлять частотой и напряжением, а лишь генерирует параметры для драйвера amdgpu, которые следует передавать при загрузке при помощи флага "amdgpu.ppfeaturemask" (на выходе может генерироваться готовый shell-скрипт для применения настроек). Программа также пока не поддерживает изменение параметров работы кулера и не может одновременно отслеживать работу нескольких GPU. Программа написана на языке Python и поставляется под лицензией GPLv2.


    1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
    2. OpenNews: Для Linux представлена реализация разгона (overclock) GPU Intel
    3. OpenNews: Утилита для "разгона" видеокарт AMD/ATI в Linux
    4. OpenNews: Процессор Nokia N900 разогнан до частоты 1GHz
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: nvidia, amd, performance, overclock, tune, optimization
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
    Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
     
  • 1.1, Fracta1L (ok), 12:17, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Больше софта - это очень хорошо
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 12:54, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –11 +/
    Хочешь я напишу программу, которая будет генерировать огромное количество других программ?
    Будет ли это очень хорошо и, если да, то кому?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:05, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Контакты Шигорина есть на форуме. Он много лет гордится тем, что у его дистра больше всего пакетов в репозитории. Помоги им стать ещё больше!
     
  • 1.2, livello (?), 12:21, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как сделать собственный профиль оборотов кулера для современных карт AMD?
    Использую отредактированный скрипт amdgpu-fancontrol с гитхаба. На вега56 работает отлично, разве что после ждущего режима подглючивает и просит рестарт.
    А вот на hd7970 скрипт как будто берет не ту температуру и обороты в простое выше, чем надо.

    Еще можно отметить утилиту radeon-profile. Довольно неплоха.
    https://github.com/marazmista/radeon-profile
    https://launchpad.net/~trebelnik-stefina/+archive/ubuntu/radeon-profile

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:16, 21/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    7970 это ещё норм работает, а вот что делать с 6970, у которой поломано управле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Zenitur (ok), 13:38, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Присоединяюсь к вопросу. Я однажды поменял заводской кулер на кулер с AliExpress. И оборотов не хватает. Жуткий перегрев, а драйвер повышает обороты кулеров недостаточно быстро. Приходится вручную указывать:

       aticonfig --pplib-cmd "set fanspeed 1 85"

    85% - максимально, что драйвер разрешает выставить "руками". Выше может выставлять только сам драйвер. А мне надо выставить выше.

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 14:17, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Купить нвидия - там нормальный драйвер.
     
  • 1.3, zzz (??), 12:28, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Майнеры будут довольны, больше никому такие утилиты под линуксом не нужны.
     
     
  • 2.4, Амолед Светодиодов (?), 12:30, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Конечно, игорь-то нет.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:40, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Игоря бы утопить в выгребной яме, чтобы его отсутствие держало всякую малолетнюю шелупонь подальше от Линуха.
     
  • 3.6, zzz (??), 12:44, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как это нет? Есть, конечно: Tuxracer, Косынка, KLines - широкий ассортимент, высокое качество, доступные цены. Но для того, чтобы в них поиграть, разгонять видеокарту совсем не обязательно.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:04, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подозреваю, то был тонкий сарказм, только и всего :)
     
  • 2.23, Аноним (-), 14:14, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Святая толстота! Ты мне залил жиром монитор и пол комнаты.
     
  • 2.30, Аааа (?), 14:54, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не только майнерам! Можно же снизить частоты и обороты кулера, наверно. А то с энергосбережением были проблемы какие-то...
     
  • 1.7, J.L. (?), 12:47, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ДЖВА ГОДА ЖДАЛ!!!

    > Программа пока напрямую не может управлять частотой и напряжением, а лишь генерирует параметры для драйвера amdgpu, которые следует передавать при загрузке при помощи флага "amdgpu.ppfeaturemask"

    хм.. ну в принципе норм, надо будет посмотреть что на моей видяшке найдёт
    поддерживается только amdgpu?

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.36, Аноним (36), 16:07, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    линукс геёминг = консольный гейминг
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:21, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На винде работает? Анальный зонд от MSI поджимает.
     
     
  • 2.31, Stax (ok), 15:03, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На винде это есть от кучи других производителей, помимо MSI. Trixx от Saphhire, ASUS GPU Tweak, Thundermaster от Palit и тп.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 15:45, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне попенсурс нужен, все эти поделия на основе риватюнера снабжены одинаковыми зондами и отвратительными интерфейсами.
    А то что на пиках очень похоже на человеческий GUI.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 16:00, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Мне попенсурс нужен

    Напиши.

     
  • 2.37, Зонд (?), 16:11, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Где ты там зонд нашёл?
     
     
  • 3.38, YetAnotherOnanym (ok), 16:29, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где, где...
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:28, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Круто, правда я уже давно юзаю свой разгонятор на баше и зенити
     
     
  • 2.20, Zenitur (ok), 13:40, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Покажи?
     
  • 2.27, Аноним (-), 14:20, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно скринов твоего успеха? Сколько было и сколько стало.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor