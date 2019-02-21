21.02.2019 11:02  Доступны графические интерфейсы для разгона видеокарт NVIDIA и AMD

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|2.10, A.Stahl (ok), 12:54, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–11 +/–
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Хочешь я напишу программу, которая будет генерировать огромное количество других программ?
Будет ли это очень хорошо и, если да, то кому?
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|3.14, Аноним (14), 13:05, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Контакты Шигорина есть на форуме. Он много лет гордится тем, что у его дистра больше всего пакетов в репозитории. Помоги им стать ещё больше!
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|2.19, Zenitur (ok), 13:38, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Присоединяюсь к вопросу. Я однажды поменял заводской кулер на кулер с AliExpress. И оборотов не хватает. Жуткий перегрев, а драйвер повышает обороты кулеров недостаточно быстро. Приходится вручную указывать:
aticonfig --pplib-cmd "set fanspeed 1 85"
85% - максимально, что драйвер разрешает выставить "руками". Выше может выставлять только сам драйвер. А мне надо выставить выше.
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|3.5, Аноним (5), 12:40, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Игоря бы утопить в выгребной яме, чтобы его отсутствие держало всякую малолетнюю шелупонь подальше от Линуха.
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|3.6, zzz (??), 12:44, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Как это нет? Есть, конечно: Tuxracer, Косынка, KLines - широкий ассортимент, высокое качество, доступные цены. Но для того, чтобы в них поиграть, разгонять видеокарту совсем не обязательно.
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|2.30, Аааа (?), 14:54, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не только майнерам! Можно же снизить частоты и обороты кулера, наверно. А то с энергосбережением были проблемы какие-то...
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|1.7, J.L. (?), 12:47, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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ДЖВА ГОДА ЖДАЛ!!!
> Программа пока напрямую не может управлять частотой и напряжением, а лишь генерирует параметры для драйвера amdgpu, которые следует передавать при загрузке при помощи флага "amdgpu.ppfeaturemask"
хм.. ну в принципе норм, надо будет посмотреть что на моей видяшке найдёт
поддерживается только amdgpu?
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|Часть нити удалена модератором
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|2.31, Stax (ok), 15:03, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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На винде это есть от кучи других производителей, помимо MSI. Trixx от Saphhire, ASUS GPU Tweak, Thundermaster от Palit и тп.
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|3.33, Аноним (33), 15:45, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Мне попенсурс нужен, все эти поделия на основе риватюнера снабжены одинаковыми зондами и отвратительными интерфейсами.
А то что на пиках очень похоже на человеческий GUI.
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