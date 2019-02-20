20.02.2019 22:36  Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков

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|2.4, пох (?), 22:46, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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ну что вы, что вы - наоборот,это попытка перестать отгораживаться от "сообщества" модных-стильных-молодежных, которые irc не могут, и вообще для него же нет ios клиента!
в принципе-то, конечно, kde ни разу и не жаль.
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|2.7, Васян (?), 22:50, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Комментарий, Анонима, возможно, и даже очень, а где-то и весьма, ниачом. Совпадение? Нет - КДЕ.
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|3.13, Аноним (1), 22:56, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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А серьёзно, вы знаете хоть кого-то, кто пользуется Matrix сейчас или поставит его для того что бы "быть в курсе свежих трендов". И я не знаю. Разве что, в KDE connect добавят...
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|1.2, пох (?), 22:45, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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молодое поколение codemonkeys-ниасиляторов irc подоспело.
что они могут накодить, отлично видно на скриншоте. Спорим, ВСЯ содержательная инфа с него поместится в 1/10 этого размера?
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|2.31, IRASoldier (?), 23:44, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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А зачем "асиливать" то, как пользоваться irc? Просто потому, что "irc это круто и его любят олдфаги"?
Это примерно из той же области, что "ниасилили vim!" А зачем?
Зачем новой крови пользоваться старыми инструментами, которые на самом деле удобны только тем, кто привык к ним тогда, когда у них попросту не было другого выбора? Для того, чтобы олдфаги продолжали чувствовать себя асилившей илиткой?
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|3.33, Аноним (23), 23:50, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Уважаемый посетитель Опеннетика, будьте осторожны - вы нам тут всё спалите, у вас прямо таки полыхает. Воспользуйтесь индивидуальными средствами пожаротушения - освойте уже хотя бы vi!
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|3.10, Аноним (5), 22:53, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Долгое время IRC решал задачи организации общения, но используемые в KDE IRC-каналы размещены на серверах Freenode, не подконтрольных сообществу.
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|2.30, anonymous (??), 23:43, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Задаюсь тем же вопросом.
Выходит, аргумент насчет фриноды исключительно для отвода глаз. А настоящая причина, для чего-то им очень понадобился именно матрикс, может чтобы в ногу со временем быть, а скорее всего причина зарыта поглубже.
Кстати, если захотите зарегистрироваться на самом популярном матриксовом сервачке, вас попросят заапрувить лицензионное соглашение, на фриноде такого нет.
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|3.16, VINRARUS (ok), 23:06, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Пусть лучше лишнюю энергию тратят на такие погремушки, чем на то шо сделали с гномом слишком активные смузибои.
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|4.19, Anonim (??), 23:19, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А при чём здесь проект на букву Г ? Они там могут попивать смузи сколько угодно, у КДЕ своих заделов валом. Пусть лучше Калигру допиливают. Или на худой конец КМаил уже до ума доведут. А Матриксами пускай занимаются братья-и-сёстры Вачёвски.
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|1.11, Аноним (11), 22:55, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Зачем использовать малопопулярный мессенджер, когда есть специализированные открытые платформы для общения разработчиков в стиле Slack - Zulip и Mattermost?
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|2.27, Аноним (23), 23:32, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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XMPP - произнеси это в слух, повторить три раза, а затем то же самое проделай с Матрикс...
Ответ же очевиден.
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|2.32, anonymous (??), 23:46, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ага я тоже не понял почему у них нет тогда своего клиента ?
Еще интересно какой сервер Матрикс они используют ...
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