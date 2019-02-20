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20.02.2019 22:36  Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков

Проект KDE объявил о внедрении децентрализованного сервиса для общения разработчиков, построенного с использованием открытой платформы Matrix. Инфраструктура для обмена сообщениями основана на собственном экземпляре сервера Matrix (kde.modular.im), поддержанием которого будут заниматься участники проекта KDE.

Matrix выбран в качестве основной платформы для общения разработчиков после нескольких лет изучения возможных альтернатив чатам на основе протокола IRC. Долгое время IRC решал задачи организации общения, но используемые в KDE IRC-каналы размещены на серверах Freenode, не подконтрольных сообществу. Кроме того, IRC непривычен для новичков и не обеспечивает функциональности, к которой привыкли пользователи современных мессенджеров.

По мнению разработчиков, Matrix является оптимальной заменой IRC, так как такие альтернативы как Telegram, Slack и Discord централизованы и построены на основе проприетарных разработок, что не соответствует требованиям проекта. Matrix является открытым проектом, использует открытые стандарты и уделяет большое внимание обеспечению безопасности и приватности пользователей.

Matrix обеспечивает оконечное (end-to-end) шифрование на базе проверенного алгоритма Signal, поддерживает поиск и неограниченный просмотр истории переписки, может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, оценки присутствия разработчика в online, организации телеконференций, совершения голосовых и видео звонков. Поддерживаются также такие расширенные возможности как уведомление о наборе текста, подтверждение прочтения, push-уведомления и поиск на стороне сервера, синхронизация истории и состояния клиентов, различные варианты идентификаторов (email, номер телефона, учётная запись в Facebook и т.п.).

Для пользователей и разработчиков введены в строй новые Matrix-чаты #kde-welcome:kde.org (для ознакомления новичков), #kde:kde.org (общий чат для пользователей), #kde-devel:kde.org (чат для разработчиков) и #kde-chat:kde.org (общение на произвольные темы). Все ранее существующие каналы IRC и Telegram будут сохранены, но в качестве основной платформы теперь преподносится Matrix. Для работы могут использоваться любые клиенты, поддерживающие протокол Matrix, такие как Riot (доступен для Web, Android, iOS, Linux, Windows и macOS), Weechat (CLI на Lua), nheko (С++/Qt), Quaternion (С++/Qt) и Fractal (Rust/GTK).



  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2019/02/20...)
  2. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  3. OpenNews: Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.9
  4. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
  5. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring-KDE 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: matrix, kde
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  • 1.1, Аноним (1), 22:44, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    По моему, это, возможно, непреднамеренная попытка отгородиться от сообщества. Вопрос - "зачем"? Ответ - KDE.
     
     
  • 2.4, пох (?), 22:46, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ну что вы, что вы - наоборот,это попытка перестать отгораживаться от "сообщества" модных-стильных-молодежных, которые irc не могут, и вообще для него же нет ios клиента!

    в принципе-то, конечно, kde ни разу и не жаль.

     
     
  • 3.41, Аноним (41), 00:30, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А если найду?
     
  • 2.7, Васян (?), 22:50, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Комментарий, Анонима, возможно, и даже очень, а где-то и весьма, ниачом. Совпадение? Нет - КДЕ.
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 22:56, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А серьёзно, вы знаете хоть кого-то, кто пользуется Matrix сейчас или поставит его для того что бы "быть в курсе свежих трендов". И я не знаю. Разве что, в KDE connect добавят...
     
     
  • 4.15, Васян (?), 23:03, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да знаю - проект КДЕ. Больше правда ни разу не попадалось на глаза 👀 такой инфы
     
     
  • 5.18, Аноним (1), 23:18, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это и называется самоизоляция. Неважно сознательная или нет.
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:58, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    - Тогда почему они шумят? - П-дарасы, сэр
     
     
  • 3.20, Аноним (1), 23:20, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    - Тогда почему они шумят? - Кедерасты, сэр
    ...Пофиксил
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 23:24, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    - Тогда почему они шумят? - Гномерасы, сэр
    ...Фикс откатил, и перепофиксил
     
  • 1.2, пох (?), 22:45, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    молодое поколение codemonkeys-ниасиляторов irc подоспело.

    что они могут накодить, отлично видно на скриншоте. Спорим, ВСЯ содержательная инфа с него поместится в 1/10 этого размера?

     
     
  • 2.31, IRASoldier (?), 23:44, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А зачем "асиливать" то, как пользоваться irc? Просто потому, что "irc это круто и его любят олдфаги"?

    Это примерно из той же области, что "ниасилили vim!" А зачем?

    Зачем новой крови пользоваться старыми инструментами, которые на самом деле удобны только тем, кто привык к ним тогда, когда у них попросту не было другого выбора? Для того, чтобы олдфаги продолжали чувствовать себя асилившей илиткой?

     
     
  • 3.33, Аноним (23), 23:50, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Уважаемый посетитель Опеннетика, будьте осторожны - вы нам тут всё спалите, у вас прямо таки полыхает. Воспользуйтесь индивидуальными средствами пожаротушения - освойте уже хотя бы vi!
     
  • 3.39, Аноним (39), 00:09, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что протокол пгостой как 3 копейки и клиенты есть для всего.
     
  • 1.3, Anonimych (?), 22:46, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Слак смотрит на всю эту суету с недоумением
     
     
  • 2.9, Васян (?), 22:52, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Минусаторы не осилили слак.
     
     
  • 3.43, Григорий Федорович Конин (?), 00:37, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Слак немного проприетарен.
     
  • 2.38, Поручик Ржевский (?), 00:01, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Слак - кал-с!
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:49, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    (IRC я не пользуюсь, но…) Они таки не смогли поставить свой IRC сервер?
     
     
  • 2.6, Аноним (14), 22:50, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем, если есть freenode
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 22:53, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Долгое время IRC решал задачи организации общения, но используемые в KDE IRC-каналы размещены на серверах Freenode, не подконтрольных сообществу.
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:40, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Они таки не смогли поставить свой IRC сервер?

    Там, вроде, история не сохраняется?

     
     
  • 3.34, anonymous (??), 23:52, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    но в качестве причины они это не указали

    https://superuser.com/questions/636414/how-do-i-see-the-chat-history-in-an-irc
    тут пишут, что хранить историю скорее не принято, чем невозможно, при желании можно прикрутить

     
     
  • 4.44, Григорий Федорович Конин (?), 00:38, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с ирц надо много чего прикручивать, да.
     
  • 2.30, anonymous (??), 23:43, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Задаюсь тем же вопросом.
    Выходит, аргумент насчет фриноды исключительно для отвода глаз. А настоящая причина, для чего-то им очень понадобился именно матрикс, может чтобы в ногу со временем быть, а скорее всего причина зарыта поглубже.
    Кстати, если захотите зарегистрироваться на самом популярном матриксовом сервачке, вас попросят заапрувить лицензионное соглашение, на фриноде такого нет.
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:51, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Неплохо, вроде.

    Сообщество KDE, надеюсь, поспособствует развитию и стабилизации протокола Matrix.

     
     
  • 2.12, Anonim (??), 22:56, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сообщество KDE должно заниматься KDE, а не всякими посторонними погремушками.
     
     
  • 3.16, VINRARUS (ok), 23:06, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пусть лучше лишнюю энергию тратят на такие погремушки, чем на то шо сделали с гномом слишком активные смузибои.
     
     
  • 4.19, Anonim (??), 23:19, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А при чём здесь проект на букву Г ? Они там могут попивать смузи сколько угодно, у КДЕ своих заделов валом. Пусть лучше Калигру допиливают. Или на худой конец КМаил уже до ума доведут. А Матриксами пускай занимаются братья-и-сёстры Вачёвски.
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:55, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем использовать малопопулярный мессенджер, когда есть специализированные открытые платформы для общения разработчиков в стиле Slack - Zulip и Mattermost?
     
     
  • 2.35, хотел спросить (?), 23:55, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Слек - кал, за остальное не знаю
     
  • 1.17, Аноним (17), 23:17, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >оконечное (end-to-end) шифрование

    Вроде бы это называется "сквозное шифрование".

     
  • 1.21, Аноним (21), 23:22, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Оно на электроне?
     
     
  • 2.22, Аноним (23), 23:22, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему вы спрашиваете?
     
  • 2.40, Аноним (39), 00:11, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    μTox у вас тоже на электроне, да?
     
  • 1.24, Аноним (21), 23:27, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да так просто, по инерции. Сейчас же если модный софт, то должен жрать оперативки как браузер.
     
     
  • 2.26, Аноним (23), 23:30, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А, ну тут вы безусловно правы. Теперь так принято - 64ГБ оперативы хватит всем, да.
     
  • 1.25, Аноним (25), 23:28, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но почему не XMPP?
     
     
  • 2.27, Аноним (23), 23:32, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    XMPP - произнеси это в слух, повторить три раза, а затем то же самое проделай с Матрикс...

    Ответ же очевиден.

     
  • 2.45, Григорий Федорович Конин (?), 00:39, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    он умер даже больше чем irc
     
  • 1.28, Аноним (29), 23:38, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неплохая, кстати, новость. Есть вариант, что через некоторое время КДЕ-шники запилят своего клиента под матрикс.
     
     
  • 2.32, anonymous (??), 23:46, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага я тоже не понял почему у них нет тогда своего клиента ?

    Еще интересно какой сервер Матрикс они используют ...

     
  • 1.36, хотел спросить (?), 23:56, 20/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А какой сервер они юзают (софт)?
    Всё что на сайте в альфа и или бета, или дисконтинуед.
    И почему им нужен сервер, если все так мило децентрализовано?

     
  • 1.37, Аноним (37), 00:01, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А можно ли в Matrix настроить клиента, чтоб показывал не картинки и видео, а тол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Tishka17 (?), 00:34, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Xmpp даже не рассматривали?
     

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