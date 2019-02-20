20.02.2019 22:36  Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков

Проект KDE объявил о внедрении децентрализованного сервиса для общения разработчиков, построенного с использованием открытой платформы Matrix. Инфраструктура для обмена сообщениями основана на собственном экземпляре сервера Matrix (kde.modular.im), поддержанием которого будут заниматься участники проекта KDE.

Matrix выбран в качестве основной платформы для общения разработчиков после нескольких лет изучения возможных альтернатив чатам на основе протокола IRC. Долгое время IRC решал задачи организации общения, но используемые в KDE IRC-каналы размещены на серверах Freenode, не подконтрольных сообществу. Кроме того, IRC непривычен для новичков и не обеспечивает функциональности, к которой привыкли пользователи современных мессенджеров.

По мнению разработчиков, Matrix является оптимальной заменой IRC, так как такие альтернативы как Telegram, Slack и Discord централизованы и построены на основе проприетарных разработок, что не соответствует требованиям проекта. Matrix является открытым проектом, использует открытые стандарты и уделяет большое внимание обеспечению безопасности и приватности пользователей.

Matrix обеспечивает оконечное (end-to-end) шифрование на базе проверенного алгоритма Signal, поддерживает поиск и неограниченный просмотр истории переписки, может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, оценки присутствия разработчика в online, организации телеконференций, совершения голосовых и видео звонков. Поддерживаются также такие расширенные возможности как уведомление о наборе текста, подтверждение прочтения, push-уведомления и поиск на стороне сервера, синхронизация истории и состояния клиентов, различные варианты идентификаторов (email, номер телефона, учётная запись в Facebook и т.п.).

Для пользователей и разработчиков введены в строй новые Matrix-чаты #kde-welcome:kde.org (для ознакомления новичков), #kde:kde.org (общий чат для пользователей), #kde-devel:kde.org (чат для разработчиков) и #kde-chat:kde.org (общение на произвольные темы). Все ранее существующие каналы IRC и Telegram будут сохранены, но в качестве основной платформы теперь преподносится Matrix. Для работы могут использоваться любые клиенты, поддерживающие протокол Matrix, такие как Riot (доступен для Web, Android, iOS, Linux, Windows и macOS), Weechat (CLI на Lua), nheko (С++/Qt), Quaternion (С++/Qt) и Fractal (Rust/GTK).