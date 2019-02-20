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20.02.2019 10:13  Выпуск модуля LKRG 0.6 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

Проект Openwall опубликовал выпуск модуля ядра LKRG 0.6 (Linux Kernel Runtime Guard), обеспечивающего выявление несанкционированного внесения изменений в работающее ядро (проверка целостности) или попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Модуль подходит как для организации защиты от уже известных эксплоитов для ядра Linux (например, в ситуациях когда в системе проблематично обновить ядро), так и для противостояния эксплоитам для ещё неизвестных уязвимостей. Об особенностях LKRG можно прочитать в первом анонсе проекта.

В новой версии для systemd подготовлен unit-файл для инициализации LKRG на начальной стадии загрузки, а также предложены сборочные опции для его установки и удаления. В подсистеме проверки целостности переработана поддержка меток перехода (*_JUMP_LABEL) и обеспечена защита битов SMEP (Supervisor Mode Execution Protection, 20 бит в регистре CR4) и WP (Write Protect, 16 бит в регистре CR0) для систем с архитектурой x86.

В коде определения применения эксплоитов при помощи pCFI (вариант Control Flow Integrity) реализована защита против эксплуатации через непреднамеренный вызов функций ядра в качестве ROP-гаджетов. Доступ к интерфейсу usermodehelper ограничен только для приложений из белого списка. Ограничение usermodehelper вместе с pCFI позволили блокировать один из методов обхода LKRG. Для исключения ложных срабатываний обеспечено замораживание всех пользовательских процессов во время инициализации LKRG. Решены проблемы со сборкой в ядрах Linux 4.17+ при включении опции CONFIG_ARCH_HAS_SYSCALL_WRAPPER.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск yescrypt 1.0.0, новой схемы хеширования паролей
  3. OpenNews: Обновление сборки Openwall GNU/*/Linux
  4. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  5. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  6. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lkrg, kernel
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  • 1, Линус (?), 10:33, 20/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это что, антивирус?!
     
     
  • 2, Торвальдс (?), 10:51, 20/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нет, это Патрик.
     
  • 3, InuYasha (?), 11:14, 20/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Каков урон производительности при этом?
     
  • 4, Аноним (4), 11:32, 20/02/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Это победа У systemdы нет возможности удовлетворить все нужды пользователей Во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5, ryoken (ok), 11:53, 20/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подскажите, кто в курсе. Сие только для x86\AMD64? На Power & K распространяется?
     

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