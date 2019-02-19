18.02.2019 23:47  В рамках проекта syswall развивается файервол для системных вызовов

Представлен проект syswall, нацеленный на создание подобия динамического межсетевого экрана для фильтрации доступа приложений к системным вызовам. Код проекта написан на языке Rust, лицензия не указана.

Syswall напоминает интерактивный вариант утилиты strace и позволяет отслеживать каждый выполняемый программой системный вызов. Ключевым отличием является то, что помимо вывода информации о системных вызовах и результатах их выполнения, syswall поддерживает интерактивный режим при котором перед выполнением системного вызова отслеживаемый процесс останавливается и пользователю выводится запрос на продолжение или игнорирование дальнейшей операции (например, можно контролировать попытки открытия каждого файла или сетевого соединения процессом). Syswall также может собирать статистику о выполняемых системных вызовах и на её основе формировать отчёт.

Для каждого процесса может подключаться файл конфигурации со списком явно разрешённых или запрещённых системных вызовов. В этом случае запросы на подтверждение будут выводиться только при обращении к явно определённым или ранее не встречающимся системным вызовам. Конфигурация оформляется в формате JSON и может быть сохранена на основе ответов в интерактивном сеансе.

В процессе интерактивного сеанса возможно разрешение или блокирование как конкретных системных вызовов в данный момент выполнения, так и любых обращений к данному системному вызову независимо от места обращения в программе. Поддерживается блокировка в режимах "hard" и "soft". В первом случае выполнение системного вызова не производится и процессу выводится код ошибки доступа. Во втором случае системный вызов также не выполняется, но процессу отдаётся фиктивный успешный код возврата, симулируя успешное выполнение системного вызова.

Проект пока находится на стадии рабочего прототипа и не все задуманные возможности воплощены. Например, пока поддерживается только разбор обращений к системным вызовам, связанным с выполнением файловых операций. В дальнейшем планируется добавить поддержку дополнительных классов системных вызовов, возможность проверки с учётом передаваемых в системный вызов аргументов, средства для сохранения состояния процесса в файл для последующего сравнения активности при разных запусках программы (например, для сравнения списков файлов и сетевых соединений), опцию для игнорирования загрузки динамических библиотек и поддержку типовых наборов настроек (например, блокировать все сокеты, но разрешить доступ к файлам).



