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18.02.2019 23:47  В рамках проекта syswall развивается файервол для системных вызовов

Представлен проект syswall, нацеленный на создание подобия динамического межсетевого экрана для фильтрации доступа приложений к системным вызовам. Код проекта написан на языке Rust, лицензия не указана.

Syswall напоминает интерактивный вариант утилиты strace и позволяет отслеживать каждый выполняемый программой системный вызов. Ключевым отличием является то, что помимо вывода информации о системных вызовах и результатах их выполнения, syswall поддерживает интерактивный режим при котором перед выполнением системного вызова отслеживаемый процесс останавливается и пользователю выводится запрос на продолжение или игнорирование дальнейшей операции (например, можно контролировать попытки открытия каждого файла или сетевого соединения процессом). Syswall также может собирать статистику о выполняемых системных вызовах и на её основе формировать отчёт.

Для каждого процесса может подключаться файл конфигурации со списком явно разрешённых или запрещённых системных вызовов. В этом случае запросы на подтверждение будут выводиться только при обращении к явно определённым или ранее не встречающимся системным вызовам. Конфигурация оформляется в формате JSON и может быть сохранена на основе ответов в интерактивном сеансе.

В процессе интерактивного сеанса возможно разрешение или блокирование как конкретных системных вызовов в данный момент выполнения, так и любых обращений к данному системному вызову независимо от места обращения в программе. Поддерживается блокировка в режимах "hard" и "soft". В первом случае выполнение системного вызова не производится и процессу выводится код ошибки доступа. Во втором случае системный вызов также не выполняется, но процессу отдаётся фиктивный успешный код возврата, симулируя успешное выполнение системного вызова.

Проект пока находится на стадии рабочего прототипа и не все задуманные возможности воплощены. Например, пока поддерживается только разбор обращений к системным вызовам, связанным с выполнением файловых операций. В дальнейшем планируется добавить поддержку дополнительных классов системных вызовов, возможность проверки с учётом передаваемых в системный вызов аргументов, средства для сохранения состояния процесса в файл для последующего сравнения активности при разных запусках программы (например, для сравнения списков файлов и сетевых соединений), опцию для игнорирования загрузки динамических библиотек и поддержку типовых наборов настроек (например, блокировать все сокеты, но разрешить доступ к файлам).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.polaris64.net/blog...)
  2. OpenNews: OpenBSD развивает Pledge, новый механизм изоляции приложений
  3. OpenNews: В OpenBSD из соображений безопасности удалены systrace и прослойка совместимости с Linux
  4. OpenNews: Доступна система изоляции приложений Firejail 0.9.40
  5. OpenNews: Выпуск strace 4.15 с функцией подмены системных вызовов
  6. OpenNews: Для ядра Linux предложена система изоляции приложений Capsicum, изначально созданная для FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: syswall, syscal, systrace, pledge, seccomp
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  • 1.1, Гентушник (ok), 00:01, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Если не считать интерактивность, то чем это лучше AppArmor?

    Интерактивный же запрос на каждый системный вызов это конечно слишком сурово...

     
  • 1.2, Qwerty (??), 00:06, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >Код проекта написан на языке Rust, лицензия не указана.

    Вы меня простити, но это двойное ненужно.

     
     
  • 2.3, Qwerty (??), 00:07, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Конфигурация оформляется в формате JSON

    Простити, тройное.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 00:09, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну раз сам Qwerty сказал…
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:19, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Какая глупость выбирать Rust для интерактивных приложений, когда у этого языка нет ни одного приличного GUI-тулкита.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 00:23, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять GTK-фобы набежали…
     
  • 2.9, Аноним84701 (ok), 00:47, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Какая глупость выбирать Rust для интерактивных приложений, когда у этого языка нет ни одного приличного GUI-тулкита.

    Я правильно понимаю, что аноним не ограничится словесным напутствием "как нужно было правильно", но и (в скором времени) представит "более верную" реализацию -- на JS + Electron (или что сейчас считается модно-приличным)?


     
     
  • 3.11, Crazy Alex (ok), 00:52, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В данном случае - скорее всего никак. Сисколлы, интерактивно? Свихнёшься же. selinux для таких дел есть.
     
  • 1.6, Аноним (5), 00:20, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше бы автор systemd на Rust'е переписал, если уж он такой любитель коррозии.
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:28, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотел посмотреть чего такого чувак написал на C и С++, что так восхваляет раст, а нашёл дырку от бублика: https://github.com/polaris64?tab=repositories
     
  • 1.10, rm1 (?), 00:52, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > лицензия не указана

    Далеко пойдут.

    (нет).

     

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