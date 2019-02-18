18.02.2019 07:47  В Firefox 67 будет изменён интерфейс about:config и интегрировано дополнение Firefox Monitor

В ночных сборках, на базе которых 14 мая будет сформирован релиз Firefox 67, переработан интерфейс about:config. Реализация about:config полностью переписана с использованием JavaScript и стандартных web-технологий, а также приведена в соответствие со стилевым оформлением Firefox Quantum.

Вместо столбцов со статусом переменной и её типом добавлен столбец с кнопками, позволяющими инвертировать переменные с булевыми значениями (true/false) и редактировать строковые и числовые переменные. Кроме выделения жирным шрифтом значений, изменённых пользователем, для них также будет отображаться кнопка, позволяющая вернуть значение по умолчанию.

По сути новый интерфейс представляет собой открываемую внутри браузера служебную web-страницу. Элементы в about:config теперь можно произвольно выделять мышью (в том числе сразу несколько строк) и помещать в буфер обмена без применения контекстного меню. Кроме того, на странице можно использовать штатный диалог внутреннего поиска для пошагового перебора интересующих элементов. Верхняя строка поиска сохранена и теперь может применяться для добавления новых конфигурационных переменных - в строке поиска достаточно ввести новое значение, определить тип и нажать кнопку "Добавить".

Дополнительно можно отметить решение включить в Firefox 67 системное дополнение Firefox Monitor, эксперимент по активации которого для ограниченного числа англоязычных пользователей был проведён ещё в Firefox 62, а активация была запланирована в одном из следующих выпусков. Пользователям также был был предложен web-сервис monitor.firefox.com для проверки своего email. После этого дополнение Firefox Monitor было доставлено дополнительным категориям пользователей, но включено только для подписчиков сервиса monitor.firefox.com.

Теперь разработка дополнения перемещена в основную кодовую базу Firefox, дополнение вошло в состав ночных сборок и после релиза Firefox 67 будет активировано для всех пользователей (для включения до релиза следует установить переменную extensions.fxmonitor.enabled в about:config). Напомним, что дополнение Firefox Monitor обеспечивает вывод предупреждения в случае компрометации учётной записи (проверка по email) или попытке входа на ранее взломанный сайт. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о 6.4 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 342 сайтов. Предупреждение выводится только для сайтов, информация о взломах которых добавлена в базу haveibeenpwned.com в течение последних 12 месяцев. В случае если с момента появления данных о взломе не прошло 2 месяца будет показано повторное предупреждение.