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18.02.2019 07:47  В Firefox 67 будет изменён интерфейс about:config и интегрировано дополнение Firefox Monitor

В ночных сборках, на базе которых 14 мая будет сформирован релиз Firefox 67, переработан интерфейс about:config. Реализация about:config полностью переписана с использованием JavaScript и стандартных web-технологий, а также приведена в соответствие со стилевым оформлением Firefox Quantum.

Вместо столбцов со статусом переменной и её типом добавлен столбец с кнопками, позволяющими инвертировать переменные с булевыми значениями (true/false) и редактировать строковые и числовые переменные. Кроме выделения жирным шрифтом значений, изменённых пользователем, для них также будет отображаться кнопка, позволяющая вернуть значение по умолчанию.

По сути новый интерфейс представляет собой открываемую внутри браузера служебную web-страницу. Элементы в about:config теперь можно произвольно выделять мышью (в том числе сразу несколько строк) и помещать в буфер обмена без применения контекстного меню. Кроме того, на странице можно использовать штатный диалог внутреннего поиска для пошагового перебора интересующих элементов. Верхняя строка поиска сохранена и теперь может применяться для добавления новых конфигурационных переменных - в строке поиска достаточно ввести новое значение, определить тип и нажать кнопку "Добавить".

Дополнительно можно отметить решение включить в Firefox 67 системное дополнение Firefox Monitor, эксперимент по активации которого для ограниченного числа англоязычных пользователей был проведён ещё в Firefox 62, а активация была запланирована в одном из следующих выпусков. Пользователям также был был предложен web-сервис monitor.firefox.com для проверки своего email. После этого дополнение Firefox Monitor было доставлено дополнительным категориям пользователей, но включено только для подписчиков сервиса monitor.firefox.com.

Теперь разработка дополнения перемещена в основную кодовую базу Firefox, дополнение вошло в состав ночных сборок и после релиза Firefox 67 будет активировано для всех пользователей (для включения до релиза следует установить переменную extensions.fxmonitor.enabled в about:config). Напомним, что дополнение Firefox Monitor обеспечивает вывод предупреждения в случае компрометации учётной записи (проверка по email) или попытке входа на ранее взломанный сайт. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о 6.4 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 342 сайтов. Предупреждение выводится только для сайтов, информация о взломах которых добавлена в базу haveibeenpwned.com в течение последних 12 месяцев. В случае если с момента появления данных о взломе не прошло 2 месяца будет показано повторное предупреждение.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Mozilla сворачивает программу Test Pilot и сервис Firefox Screenshots
  3. OpenNews: Релиз Firefox 63
  4. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис Firefox Monitor
  5. OpenNews: В Firefox 62 планируют активировать системное дополнение Firefox Monitor
  6. OpenNews: WebRender для видеокарт AMD/Intel и защита от MITM-атак в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.2, iPony (?), 08:17, 18/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ну молодцы. Вот до версии 60 при открытии Firefox (редко) у меня всегда создавалось такое ощущение, что я на машине времени перемещаюсь этак на десять лет назад.

    Ибо по скорости работа браузера, и по его внешнему виду ну не очень хорошие слова можно было сказать.

    Сейчас же другое дело.

     
  • 1.3, Аноня (?), 08:25, 18/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    У меня под десяточкой очень тормозят переключения между вкладками. На Linux и macos не наблюдаю такого.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:35, 18/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Потому что десяточка и не нужна
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:49, 18/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Мозилла очень хочет знать, какие аккаунты на других сайтах сопоставляются мозилловскому аккаунту.

    Спасибо, еще один зонд в зондированном "браузере" не нужен. Впрочем, как и сам этот "браузер".

     
  • 1.6, amonimous (?), 09:02, 18/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Кста в 67 могут зарелизить вебрендер, т.к. почти все, что планировали сделать к первому релизу почти сделали
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:34, 18/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И что это нам даст?
     
  • 1.7, анонимчик (?), 09:18, 18/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Соскочил после долгих лет с хроумиума на огнелис пару месяцев как. Ниразу не пожалел. Браузер на подъёме.
     
  • 1.8, Аноним (-), 09:34, 18/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Еее, джава, верной дорогой идут товарищи, на свалку истории.
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 09:35, 18/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > джаваскрипт
    > джава

    Я думал эти шутеечки были не смешны уже в нулевых.

     
  • 1.10, трурль (?), 09:35, 18/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вместо столбцов со статусом переменной и её типом добавлен столбец с кнопками

    Вместо того, чтобы добавить, наконец, расшифровку этих заклинаний, приделали свистоперделочку для мышевозов.
    Молодцы, так держать.

     

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