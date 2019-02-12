12.02.2019 17:18  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.15

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|4.53, Аноним (53), 19:30, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Еще, после кед, на гном смотришь с мыслью "а где здесь настройки" и "почему тут нельзя ничерта изменить".
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|4.73, Аноним (12), 20:04, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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если еще и обои одни и те же в обоих системах вставить, то иллюзия сходства будет еще явнее!!1
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|2.13, nirek (?), 18:15, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А рядом сидит надсмотрщик и бьет палкой по голове при попытках сменить тему или отключить тени?
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|3.29, Аноним (29), 18:52, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А самая большая неприятность nuveau + qtwebengine. Браузеры валятся от пары щелчков мышкой.
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|2.25, Аноним (26), 18:46, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну как минимум "Folder view" таки нужная вЭщ
ну и какаянить погодка, а так, лично для себя больше ничего полезного там не вижу. А вот те же виджеты в панели - вот здесь да, есть где разгуляться
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|3.185, Аноним3 (?), 12:15, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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федора? ты серьезно? у них всегда был хороший гном, но не кеды. да по стабильности..... ты конечно загнул)) тестовый дистр для редхат и стабильность? ты о чем?
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|5.239, Аноним3 (?), 20:14, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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я пользовался даже опенбсд. хотя это садизм)) федору последнюю смотрел наверно 26. но раньше сидел периодически с двумя системами мандривой и федорой. так что да как обстоит дело в федоре вполне ясно. там после обновлений иногда отваливалось то одно то другое. последнее время у меня роса. но федору смотрел. скажу честно кеды у федоры всегда хуже чем у той же росы, зато пакеты часто свежее, хотя отстает не сильно. тот же флешплеер обновлялся с опозданием на 3-5 дней после смены версии.
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|3.59, Аноним (59), 19:35, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Вот обязательно над человеком поиздеваться? :D
Не, я ничего против генту не имею, но чел же ж явно цели использования озвучил
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|3.172, Попугай Кеша (?), 09:49, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Проблема как раз в винде. Обновился 8 до 10. Ноут стал загружаться долго, долго тупит.
Плюс постоянный шпионаж со стороны MS.
А родителям - только браузер и фотографии.
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|2.178, evkogan (?), 10:57, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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OpenSuse или Rosa.
Больше вариантов нет.
И таки для дома, с нормальным интерфейсом и без желания копать конфиги из консоли KDE единственный вариант.
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|1.50, LazyTUX (?), 19:26, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Всю линукоидную жизнь сидел на GTK, для новичка нормально было. Теперь вот не просто KDE-neon поклацать захотелось, а реально попробовать перейти на кеды, в связи с чем вопрос: где годный мануал как их готовить? Всегда слышал что Akonari - уг и его надо выкинуть. Может еще что важное упускаю.
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|3.106, VINRARUS (ok), 21:47, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> КДЕ неон и есть лучший КДЕ дистрибутив
Токо для тех кто никогда не выходил за пределы детской площадки под названием Ubunta.
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|2.146, axredneck (?), 02:16, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> ... как их готовить?
Просто берешь и ставишь, а потом доустанавливаешь всякие плагины по мере появления потребностей. Сам так на Арче делал.
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|4.107, th3m3 (ok), 21:49, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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+1. Память не жрёт, работает шустро, не падает. И просто работает! Больше ничего и не надо.
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|6.136, th3m3 (ok), 23:56, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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1. Поисковик мне совсем ненужен. Но, возможно он есть. Не искал.
2. Док-панелей - полно. Выбирай любую по вкусу.
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|5.135, zzz (??), 23:35, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Практически АвтоВАЗ. Простой, понятный и любят его в основном дети пубертатного возраста.
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|6.137, th3m3 (ok), 23:59, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Скорее, как хорошая иномарка, не местной сборки. Уже не новая, но проблем с ней никаких нет. Работает себе и не ломается.
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|7.139, zzz (??), 00:11, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Хорошая иномарка - это KDE. XFCE тянет в лучшем случае на девяточку. Зато чётка, по-кулхацкерски.
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|4.149, Led (ok), 02:45, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> XFCE® - рабочий стол успешных людей
Ты забыл крикнуть "Свободная касса!" - тебя оштрафуют, успешный человек.
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|3.112, Annoynymous (ok), 22:02, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я гарантирую что можно сделать всё очень красиво и в одном стиле, лучше альтернатив раз в 10 (и даже лучше венды).
Так почему же до сих пор никто не сделал?
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|3.238, Аноним (236), 20:02, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> (и даже лучше венды).
все что угодно лучше 10й винды. Вы всерьез ставите в идеал этот ущербный выпердыш индуса? Именно по гуям.
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|1.75, Аноним (78), 20:12, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Ой а я только вчера 5.14.5 поставил. Заметил кривые разводы вокруг модального окна после нажатия create new в контекстном меню dolphin. Плохая идея, мне совершенно не нравится. Это можно отключить?
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|1.80, Аноним (80), 20:21, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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>В виджете контроля заряда аккумулятора реализовано отображение состояния аккумулятора внешних Bluetooth-устройств
Джва года ждал!
Реально полезная фича для наушников.
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|3.168, Аноним (168), 09:45, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Как же я умудрился сетевой NAS WD 2 Тб забить фильмами (5...30 Гб) через sbm в kde. И это со времен KDE 4 и по сей день. Даже и не знал, что есть какие-то проблемы с этим.
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|2.138, Perlovka (ok), 00:08, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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На Macbook Air 13" с неретиновым экраном шрифты дикое говно. Мало того, размер шрифта даже нельзя выбрать в системе. U - Usability.
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|4.187, Perlovka (ok), 12:25, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Выбрось свой Макбук.
Так он не мой, я взял потыкать на работе. Через 10 минут положил обратно. Я хз как этим можно пользоваться.
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|2.217, Annoynymous (ok), 16:22, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В маке звенящая чёткость только на ретине. На всяких эирах шрифты мохнатые.
Так и в линуксе звенящая чёткость на ретине, что тут такого странного.
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|2.240, microcoder (ok), 20:37, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В Win10 шрифты вырвиглазные, но чтобы это понять, надо поставить параллельно, например, Manjaro Linux с KDE. В Manjaro Linux посидеть неделю, если раньше вышел, начинай сначала. После недели, загрузи Win10 и всё станет ясно, что в винде кривое сглаживание True Type шрифтов, а в KDE сглаживание работает идеально.
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|1.110, VINRARUS (ok), 21:53, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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> Решены разнообразные проблемы, возникавшие при использовании темы оформления Breeze-GTK, в том числе устранены несоответствия между тёмным и светлым вариантами данной темы;
Неужели огнепанда сможет стать негром везде?
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|4.204, Аноним84701 (ok), 15:55, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Попробуй Redshift - очень помогает вечерами...
Очень помогает подкручивание яркости монитора ( и соотв. световой фон в комнате) и отрегулированный контраст.
Но да, можно для начала попробовать переставить кровати …
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|1.140, anono (?), 00:22, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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"Средства управления репозиториями модифицированы для практического применения в дистрибутивах на пакетной базе Ubuntu; "
ну и деж енти репозитории?
и шо они теперь не ломают дистрибутив Ubuntu?!
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|3.167, bkstan (ok), 09:29, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Сижу на KDE 4.14.17 с лохматого 2014 года (дистр перестал x32 обновлять) и доволен! Ежедневная работа, файлы, почта, виджеты, всё как по маслу!
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|2.192, Школьник (ok), 13:25, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Что лучше в плане дизайна
macOS
> ну и удобство тоже
macOS
Неудобная там только цена макбука и его надежность (это касается моделей, выпущенных в 16 году и более поздних).
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|3.242, Аноним3 (?), 21:45, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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все что после powerG5 полное уг. извини что обламываю твой фанатизм по отношению к апплвским игрушкам, но это так.
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|2.247, Аноним (247), 23:08, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Лол, они уже который год не могут починить в вяленом меню окна, которое показывается где угодно, кроме места, где оно должно быть.
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|4.209, Аноним (209), 16:01, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Тогда почему бы создателям Qt не оставить полную совместимость с Qt3? Да и почему бы им название для феймворка не придумать нормальное?
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|1.188, KDE User (?), 12:30, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Сидел я на Neon 16.04, решил обновиться до 18.04. Не было печали, пока апдейтов не накачали! После апдейта при клике на рабочем столе по иконке ничего не происходит. А вчера прилетели обновления и aptitude говорит, что есть broken packages и предлагает всё зарезолвить вручну.
Я был в ярости и снёс к чертям KDE Neon, поставил православную Kubuntu 18.04 и наслаждаюсь.
Кто знает, можно как-то свежие кеды иметь на 18.04? Конпелировать не предлогать, плиз))
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|2.208, Аноним (209), 15:59, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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У меня было тоже самое. Neon обновляется через sudo do-release-upgrade -d
Самое свежее КДЕ это неон и суши. Кубунту это вечный застой.
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|4.211, Аноним (209), 16:03, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–10 +/–
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Ты просто плохо на ней работаешь работал бы хорошо упала бы. Плазма на то и плазма чтобы падать.
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|5.220, Аноним (-), 16:34, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Ну не знаю, 140к вполне нормальная зарплата для Москвы. А если система позволяет хорошо выполнять задачи и зарабатывать деньги - значит это хорошая система.
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