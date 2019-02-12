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12.02.2019 17:18  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.15

Представлен релиз пользовательской оболочки Plasma 5.15, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу нового выпуска можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Ключевые улучшения:

  • Виджеты
    • В виджете контроля заряда аккумулятора реализовано отображение состояния аккумулятора внешних Bluetooth-устройств (функция работоспособна только при установке свежих версий upower и bluez);
    • В диалог настройки обоев рабочего стола встроены функции для загрузки и установки новых плагинов с реализацией динамических обоев;
    • Улучшена читаемость имён файлов под пиктограммами на рабочем столе: предоставлено достаточное горизонтальное пространство для текста, независимо от размера пиктограммы, и обеспечен должный контраст, необходимый для лёгкой читаемости текста, выводимого поверх очень светлых или замысловатых обоев рабочего стола. Для незрячих пользователей добавлена поддержка озвучивания пиктограмм через экранные ридеры;
    • В виджете для ведения заметок (Notes) появилась новая тема оформления, показывающая светлый текст на прозрачном фоне;
    • Добавлена возможность включения цикличной прокрутки при достижении конца списка виртуальных рабочих столов;
    • Улучшен внешний вид всплывающих предупреждений от системы уведомлений;
    • Повышено удобство работы в интерфейсе поиска программ (KRunner). Реализована корректная обработка дубликатов в выводе (теперь не показываются дубликаты закладок Firefox и повторяющиеся элементы при попадании найденного файла в несколько категорий). Оформление виджета отдельного поиска приведено в соответствии к оформлению KRunner;
    • Виджет для уведомления о подключении новых носителей теперь корректно обрабатывает попытки выполнения опасных для системы операций (например, отмонтирование корневой ФС);
  • Интерфейс для настройки системы
    • Изменено оформление и переписан код конфигуратора виртуальных рабочих столов. Новая реализация корректно работает в окружениях на базе Wayland, более удобна в работе и визуально соответствует остальным конфигураторам KDE;
    • Унифицировано оформление интерфейсов настройки часов и оболочки Folder View, которое приведено общему с остальными конфигураторами виду;
    • Проведена работа по унификации пиктограмм, отступов и кнопок на разных страницах Интерфейса для настройки системы;
    • На странице "Desktop Effects" в конфигураторе теперь отображаются и сторонние эффекты рабочего стола, установленные через каталог store.kde.org. Реализация конфигуратора "Desktop Effects" переведена на использование QtQuickControls 2;
    • В интерфейсе для настройки параметров экрана родное экранное разрешение теперь помечается звёздочкой;
    • Улучшено оформление страницы для настройки экрана входа в систему и обновлён эскиз внешнего вида для предлагаемой по умолчанию темы оформления Breeze;
  • Интеграция с GTK и GNOME
    • В Firefox 64 появилась поддержка использования в родных диалогов KDE для открытия и сохранения файлов. Для включения данной возможности требуется установить пакеты xdg-desktop-portal и xdg-desktop-portal-kde, после чего запустить Firefox с выставленной переменной окружения GTK_USE_PORTAL=1;
    • В интеграционные модули xdg-desktop-portal-kde и plasma-integration добавлена поддержка портала для доступа к настройкам, позволяющего обращаться к параметрам конфигурации Plasma (шрифты, пиктограммы, темы виджетов и цветовые схемы) из изолированных приложений Flatpak и Snap, без необходимости предоставления прямого доступа к глобальному файлу конфигурации KDE;
    • Глобальный коэффициент масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI) теперь учитывается и для вывода приложений GTK и GNOME, если он является целым числом;
    • Решены разнообразные проблемы, возникавшие при использовании темы оформления Breeze-GTK, в том числе устранены несоответствия между тёмным и светлым вариантами данной темы;
  • Центр установки приложений и дополнений (Discover):
    • В виджет для информирования о наличии обновлений добавлены сведения о появлении возможности обновления до новой версии дистрибутива, а также обеспечен показ кнопки "Restart" в ситуациях, когда после применения обновлений рекомендуется выполнить перезагрузку;
    • На странице со списком доступных обновлений появились опции для снятия метки и повторной отметки всех элементов списка, упрощающие выборочную установку обновлений;
    • Страница с настройками переименована в "Sources" и преобразована в боковую секцию;
    • Средства управления репозиториями модифицированы для практического применения в дистрибутивах на пакетной базе Ubuntu;
    • Добавлена поддержка дополнений, распространяемых в пакетах Flatpak;
    • Улучшена поддержка обработки локальных пакетов, для которых теперь определяются зависимости и показывается кнопка "Launch" для запуска приложения после установки;
    • При поиске в разделе избранных приложений в результатах теперь показываются только приложения. Дополнения к Plasma теперь фигурируют в результатах поиска только в случае явного поиска в категории "Дополнения";
    • Обеспечен корректный поиск установленных приложений, в случае наличия в системе приложений в формате Snap;
    • На странице со списком обновлений разделены на отдельные категории приложения и дополнения к Plasma;
  • Улучшения в оконном менеджере: В интерфейсе переключения между окнами по Alt+Tab добавлена поддержка управления с использованием экранного ридера и возможность переключения между элементами при помощи клавиатуры. Устранён крах при инициировании скриптом операции сворачивая окна. Эффекты закрытия окна теперь применяются и для диалогов с активным родительским окном. Окна конфигуратора теперь самостоятельно выдвигаются на передний план в случае получения фокуса ввода;
  • Улучшена поддержка Wayland. Полностью реализованы протоколы XdgStable, XdgPopups и XdgDecoration. В окружениях на базе Wayland обеспечена поддержка виртуальных рабочих столов, в том числе добавлена возможность выборочного размещения окна на заданных виртуальных рабочих столах (при использовании X11 подобной возможности нет и окно можно поместить либо на один виртуальный рабочий стол, либо на все). Добавлена поддержка перемещения элементов в режиме drag&drop при помощи жеста на сенсорном экране или тачпаде;
  • В интерфейс для управления сетевыми подключениями добавлена поддержка настойки VPN-туннелей WireGuard при наличии в системе соответствующего плагина к Network Manager. Добавлена возможность пометки сетевых соединений флагом "Metered" (тарификация по трафику);
  • Внесены улучшения в набор пиктограмм Breeze. Улучшены пиктограммы для устройств и настроек, полностью переработаны пиктограммы для эмблем и пакетов, задействованы более качественные пиктограммы для сетевых операций, добавлены отдельные пиктограммы для файлов с байткодом Python;
  • В KSysGuard реализована возможность скрытия строки меню с оставлением подсказки для его возвращения по аналогии с тем, как это сделано в Kate и Gwenview.



  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2019/02/12...)
  2. OpenNews: Для Firefox реализована возможность использования файловых диалогов KDE
  3. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 18.04
  4. OpenNews: Выпуск KDE Applications 18.12
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.14
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.3, развиваемого сообществом KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, xwild (ok), 17:27, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Интересно что будет в debian 10, обычно какая-то смесь версий.
     
     
  • 2.3, fjijp (?), 17:34, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +27 +/
    Через 5 лет посмотришь, как всегда.
     
  • 2.181, xwild (ok), 11:50, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Похоже будет что-то около 5.14.5, пока в основном так по testing.
     
  • 1.8, Аноним (8), 18:00, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –6 +/
    Современные новые DE перестали отличаться между собой Какая разница, какой DE, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:14, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Не скажи В то время, как КДЕ отдает сильным запашком вендузятничества, GNOME пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, Вуыкло (?), 18:28, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Основной хейт в сторону гнома заключается в скорости его работы.
     
     
  • 4.18, nirek (?), 18:32, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не только.
     
  • 4.20, Аноним (12), 18:34, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да, подтормаживает, особенно лично я это замечаю на своем 32-битном ноуте 2008 г... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.53, Аноним (53), 19:30, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Еще, после кед, на гном смотришь с мыслью "а где здесь настройки" и "почему тут нельзя ничерта изменить".
     
  • 3.19, Аноним (8), 18:34, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кому надо классический интерфейс как в Windows 9x/XP - использует форки GNOME 2 типа MATE.
     
     
  • 4.24, nirek (?), 18:43, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что, их несколько Самое смешное - это то, что эта поповщина, со времен второг... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.49, Аноним (49), 19:26, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Просто и удобно В нашем мире прямоугольное удобнее чем круглое, ничего нового н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.62, Аноним84701 (ok), 19:41, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это да А потом наглые яблочники еще и крадут их новые концепции и идеи https ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.73, Аноним (12), 20:04, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    если еще и обои одни и те же в обоих системах вставить, то иллюзия сходства будет еще явнее!!1
     
     
  • 5.116, Аноним84701 (ok), 22:14, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Рад, что вы не пытаетесь аргументативно оспорить очевидное И совершенно с Вами ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.225, Аноним (225), 16:48, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну от тебя отдает еще большим запашком, и что дальше?
     
  • 2.13, nirek (?), 18:15, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А рядом сидит надсмотрщик и бьет палкой по голове при попытках сменить тему или отключить тени?
     
  • 2.74, Loogol (?), 20:11, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Критикуешь - предлагай.
    Изложите свое видение концептуально-нового DE?
     
     ....нить скрыта, показать (14)

  • 1.9, Внутренний геморрой (?), 18:12, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В рачик уже прилетело . А у вас ?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 18:48, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В хамелеон тоже завезли
     
  • 1.10, Аноним (10), 18:12, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    DE весом в один DVD-диск со всеми зависимости. Ось-оффтоп весит в два раза меньше и то.
     
     
  • 2.32, Jvc1 (?), 18:56, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А крузак тяжелее яриса со всеми опциями
     
     
  • 3.36, Аноним (26), 19:03, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А если еще и бак под горловину заправить :D
     
  • 1.11, athost (??), 18:14, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужно, хочу Wireguard в NM
     
     
  • 2.212, Аноним (-), 16:04, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ProtonVPN как раз тестит WireGuard, в этом году добавят в строй.
     
  • 1.14, athost (??), 18:16, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    >Современные новые DE перестали отличаться между собой Какая разница, какой DE

    Глупость какая-то

     
     
  • 2.130, Аноним (130), 23:21, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А есть ли какой-то термин для таких людей? Это как дальтонизм, тока в ключе DE. :)
     
     
  • 3.164, Странник (??), 08:44, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это как дальтонизм, тока в ключе DE.

    DEльтролизм?

     
  • 1.15, Канделябры (?), 18:26, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    С предыдущей сборкой неон мне не удалось ознакомиться, т к через несколько секу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, dedmopozzz (?), 18:39, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Есть такая проблема с nuveau и NVidia
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 18:52, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А самая большая неприятность nuveau + qtwebengine. Браузеры валятся от пары щелчков мышкой.
     
  • 3.64, Канделябры (?), 19:43, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Интересно, это потому что у nvidia плохое hardware? Или software? (гномеры не жалуются)
     
  • 3.214, Аноним (-), 16:05, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Всю жизнь пользуюсь Kubuntu и видюхами nVidia. Нет такой проблемы.
     
  • 2.86, Ноунейм (?), 20:34, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Поставил fedora последнюю в hyper-v. После установки и перезагрузки вообще не взлетело
     
  • 1.23, Аноним (23), 18:41, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Виджеты на рабочем столе

    Поймал себя на мысли, что даже не помню, какого цвета у меня рабочий стол. Этими виджетами вообще кот-то пользуется?

     
     
  • 2.25, Аноним (26), 18:46, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну как минимум "Folder view" таки нужная вЭщ
    ну и какаянить погодка, а так, лично для себя больше ничего полезного там не вижу. А вот те же виджеты в панели - вот здесь да, есть где разгуляться
     
     
  • 3.144, axredneck (?), 02:11, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня там Folder View и Заметки. А в качестве обоев анимешная няшка.
     
  • 2.165, Странник (??), 08:51, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Этими виджетами вообще кот-то пользуется?

    Конечно. И кот тоже пользуется. Пруф: https://www.youtube.com/watch?v=2cVoBAsReZo

     
  • 1.33, Аноним (26), 18:56, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Единственное что бесит в кедах с самого появления 5-й ветки - нормально не работ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, nirek (?), 19:06, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да претензий, в принципе, тоже хватает Все, что использует кутешный QImage - ап... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.42, Аноним (26), 19:17, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А, да про скейл забыл, таки есть такая дрянь Тьфу-тьфу, пока мне вяленый не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.194, Нормальный (ok), 13:46, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Основная претензия: ВЕРНИТЕ КДМ!!!!
     
     
  • 3.246, Аноним (26), 23:02, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А понту то от него? Что он могЁт такого дикого что никто кроме него не умеет??
     
  • 1.39, Попугай Кеша (?), 19:11, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какой лучше всего дистр с KDE на борту для родителей взять?
     
     
  • 2.43, Аноним (26), 19:17, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Бери SUSE - не прогадаешь
     
     
  • 3.100, VINRARUS (ok), 21:43, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно OpenSUSE! Отличный дистрибутив для поставил и забил.
     
     
  • 4.154, Gannet (ok), 04:29, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И забИл!
     
  • 4.169, Попугай Кеша (?), 09:47, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Серьезно?
     
  • 2.44, Сергей (??), 19:21, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Федора, и софт актуальный и стабильно. Или дебиан, без актуального софта.
     
     
  • 3.185, Аноним3 (?), 12:15, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    федора? ты серьезно? у них всегда был хороший гном, но не кеды. да по стабильности..... ты конечно загнул)) тестовый дистр для редхат и стабильность? ты о чем?
     
     
  • 4.236, Аноним (236), 19:57, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Федора с гномом норм Ты пользовался Проблем с 27й меньше, чем с 16 04 убунтой ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.239, Аноним3 (?), 20:14, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я пользовался даже опенбсд. хотя это садизм)) федору последнюю смотрел наверно 26. но раньше сидел периодически с двумя системами мандривой и федорой. так что да как обстоит дело в федоре вполне ясно. там после обновлений иногда отваливалось то одно то другое. последнее время у меня роса. но федору смотрел. скажу честно кеды у федоры всегда хуже чем у той же росы, зато пакеты часто свежее, хотя отстает не сильно. тот же флешплеер обновлялся с опозданием на 3-5 дней после смены версии.
     
  • 2.51, Fracta1L (ok), 19:27, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Manjaro
     
  • 2.55, Аноним (53), 19:32, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Генту.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 19:35, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Вот обязательно над человеком поиздеваться? :D

    Не, я ничего против генту не имею, но чел же ж явно цели использования озвучил

     
     
  • 4.159, нонима (?), 06:43, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он станет самым лучшим ребёнком для родителей, потому что будет всегда рядом с их компом =)
     
  • 2.61, Anonimus (??), 19:41, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Manjaro?
     
  • 2.63, nirek (?), 19:42, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    OpenSUSE. Как вариант кстати, ВНЕЗАПНО - Роса.
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 20:03, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что кричим, наконец-то выпустили?
     
  • 2.99, Аноним (99), 21:29, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Типа отомстить за то, что в детстве родители заставляли тебя заниматься тем, чем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.103, VINRARUS (ok), 21:44, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Винда токо для игр годится. Во всём остальном она никчомная.
     
     
  • 4.115, Ilya Indigo (ok), 22:06, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня некоторые игры на линуксе лучше идут, некоторые устанавливать проще.
     
  • 3.172, Попугай Кеша (?), 09:49, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проблема как раз в винде. Обновился 8 до 10. Ноут стал загружаться долго, долго тупит.
    Плюс постоянный шпионаж со стороны MS.

    А родителям - только браузер и фотографии.

     
  • 3.206, Аноним (206), 15:58, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > венду легче обслуживать

    Блин, опять монитор от жира оттирать.

     
  • 2.114, Аноним (114), 22:06, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    собери под них LFS, с любовью
     
  • 2.145, axredneck (?), 02:13, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Для родителей лучше с XFCE (тот же Mint), а с KDE для себя.
     
     
  • 3.170, Попугай Кеша (?), 09:47, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какое железо под него лучше собрать? Особенно видеокарта интересует.
     
  • 2.178, evkogan (?), 10:57, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    OpenSuse или Rosa.
    Больше вариантов нет.
    И таки для дома, с нормальным интерфейсом и без желания копать конфиги из консоли KDE единственный вариант.
     
  • 2.190, Аноним (99), 12:37, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    поставь им Mint.
     
  • 1.50, LazyTUX (?), 19:26, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Всю линукоидную жизнь сидел на GTK, для новичка нормально было. Теперь вот не просто KDE-neon поклацать захотелось, а реально попробовать перейти на кеды, в связи с чем вопрос: где годный мануал как их готовить? Всегда слышал что Akonari - уг и его надо выкинуть. Может еще что важное упускаю.
     
     
  • 2.57, Аноним (59), 19:34, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Возьми любой дистр с предустановлеными кедами - для начала ничего готовить не пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.195, Нормальный (ok), 13:50, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Индексация - согласен, а востановление сесии - рулит.
     
     
  • 4.243, Аноним (26), 22:47, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда как При постоянно меняющихся юзкейсах оно 100 лет в обед не упало Другое... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.60, Аноним (60), 19:39, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Используйте метод научного тыка.
     
  • 2.68, Отражение луны (ok), 19:53, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Собственно, КДЕ неон и есть лучший КДЕ дистрибутив. Просто ставишь и радуешься.
     
     
  • 3.69, Аноним (59), 19:55, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И чем он лучше других?
     
     
  • 4.102, виндотролль (ok), 21:44, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    название красивое

    Лучший дистр с КДЕ — это тот, который знаешь, но не *buntu.

    Manjaro выше советовали.

     
     
  • 5.230, anoymous (?), 18:20, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лучший дистр с КДЕ — это тот, который знаешь, но не *buntu.

    https://neon.kde.org/

    Now rebased on Ubuntu 18.04 LTS...

     
  • 5.231, Аноним (231), 18:36, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кубунту двух барракуд завалил.
     
  • 4.124, Отражение луны (ok), 22:50, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что там все работает без танцев с бубнами. Иначе говоря, не как в манджарах/федорах/прочем мусоре.
     
  • 3.106, VINRARUS (ok), 21:47, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > КДЕ неон и есть лучший КДЕ дистрибутив

    Токо для тех кто никогда не выходил за пределы детской площадки под названием Ubunta.

     
  • 2.146, axredneck (?), 02:16, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > ... как их готовить?

    Просто берешь и ставишь, а потом доустанавливаешь всякие плагины по мере появления потребностей. Сам так на Арче делал.

     
  • 1.58, Аноним (58), 19:35, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Огромные пустые пространства, мешанина из монохромных и цветных иконок, меню на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.70, Аноним (70), 19:58, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты сам-то что юзаешь?
     
     
  • 3.71, Аноним (206), 20:03, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    XFCE® - рабочий стол успешных людей
     
     
  • 4.107, th3m3 (ok), 21:49, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    +1. Память не жрёт, работает шустро, не падает. И просто работает! Больше ничего и не надо.
     
     
  • 5.123, Аноня (?), 22:49, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    1 Какой-нибудь удобный поисковик не помешал бы, чтобы как в гноме тяпнул пуск,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.136, th3m3 (ok), 23:56, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    1. Поисковик мне совсем ненужен. Но, возможно он есть. Не искал.
    2. Док-панелей - полно. Выбирай любую по вкусу.
     
  • 6.163, Аноним (163), 08:04, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    xfdashboard, rofi
     
  • 5.135, zzz (??), 23:35, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Практически АвтоВАЗ. Простой, понятный и любят его в основном дети пубертатного возраста.
     
     
  • 6.137, th3m3 (ok), 23:59, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее, как хорошая иномарка, не местной сборки. Уже не новая, но проблем с ней никаких нет. Работает себе и не ломается.
     
     
  • 7.139, zzz (??), 00:11, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хорошая иномарка - это KDE. XFCE тянет в лучшем случае на девяточку. Зато чётка, по-кулхацкерски.
     
     
  • 8.237, Аноним (236), 20:00, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > XFCE
    > по-кулхацкерски

    б-же, что ты несешь

     
  • 4.149, Led (ok), 02:45, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > XFCE® - рабочий стол успешных людей

    Ты забыл крикнуть "Свободная касса!" - тебя оштрафуют, успешный человек.

     
     
  • 5.202, Аноним (206), 15:53, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага, и накатят на кассу кеды. Насильно.
     
  • 2.78, Аноним (78), 20:16, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё нормально там, это у автора скриншотов такое Я гарантирую что можно сделать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.112, Annoynymous (ok), 22:02, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я гарантирую что можно сделать всё очень красиво и в одном стиле, лучше альтернатив раз в 10 (и даже лучше венды).

    Так почему же до сих пор никто не сделал?

     
  • 3.238, Аноним (236), 20:02, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > (и даже лучше венды).

    все что угодно лучше 10й винды. Вы всерьез ставите в идеал этот ущербный выпердыш индуса? Именно по гуям.

     
  • 2.79, Аноним (26), 20:18, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Стесняюсь спросить: о какой мешанине бред???
    http://i.piccy.info/i9/4ec5026a7b10dcb72e3e79548d62e524/1549991991/18948/1301
     
     
  • 3.182, Овощь (?), 11:57, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как ты сделал стайл ака unity?
     
     
  • 4.245, Аноним (26), 22:55, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да всё ж просто Слева направо Active window control Отображение значка прилож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.75, Аноним (78), 20:12, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ой а я только вчера 5.14.5 поставил. Заметил кривые разводы вокруг модального окна после нажатия create new в контекстном меню dolphin. Плохая идея, мне совершенно не нравится. Это можно отключить?
     
     
  • 2.76, Аноним (26), 20:14, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты о чем? О_о
    Хоть бы скрин показал....
     
     
  • 3.83, Аноним (78), 20:30, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотрите, вот это мутное пятно. Очень бесит, вроде никто до такого не додумывался ещё. https://i.imgur.com/wjKrV9t.png
     
     
  • 4.88, Аноним (26), 20:47, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ааа, знаем, на тёмных темах тени так выглядят KDE Control Center Application ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.179, anonymous (??), 11:29, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там тени по-умолчанию тёмно серые, от этого и эффект. Это исправляется их настройкой на #000000.
     
  • 2.215, Аноним (-), 16:06, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кривые драйвера? Почему у меня такого нет?
     
  • 1.80, Аноним (80), 20:21, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >В виджете контроля заряда аккумулятора реализовано отображение состояния аккумулятора внешних Bluetooth-устройств

    Джва года ждал!
    Реально полезная фича для наушников.

     
     
  • 2.82, Аноним (26), 20:26, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот только толи уши у меня не умеют, толи я что-то не то делаю, но блин не работает((
     
     
  • 3.84, Аноним (26), 20:30, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин! Походу таки уши(((
    Только что заметил - там мышь с клавой появились
     
     
  • 4.108, VINRARUS (ok), 21:50, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Запитай ущы от мышы.
     
     
  • 5.111, Аноним3 (?), 21:58, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    )))) и так продвигался век технологий. уши от мыши, мыши от клавы. о родилось оно)))
     
  • 5.113, Аноним (26), 22:05, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    :D :D :D
    и получится чебурашка
     
  • 5.228, Аноним (228), 17:39, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ушцы за мышцы и гиги за шаги.
     
  • 2.222, Аноним (-), 16:42, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хоть одно DE ближе к пользователю, а не выпиливанию фич.
     
  • 1.91, Аноним (91), 20:56, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Какой kde весь перегруженный. Вот gnome раньше ок был. Сейчас gnome не нравится - огромные панели, все расчитано на работу с активным приложением.
     
     
  • 2.117, Аноним (117), 22:19, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Должно быть расчитано на работу с фоновым что-ли?
     
  • 1.94, comodo (?), 21:01, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что может быть и куда смотреть. Шара самбы примонтирована через dolphin. Копирование в любом направление прирывается на ~ 2Гб.
     
     
  • 2.122, Аноним (122), 22:49, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Монтируй через cifs в fstab, smb шары в kde - это боль, увы.
     
     
  • 3.168, Аноним (168), 09:45, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как же я умудрился сетевой NAS WD 2 Тб забить фильмами (5...30 Гб) через sbm в kde. И это со времен KDE 4 и по сей день. Даже и не знал, что есть какие-то проблемы с этим.
     
     
  • 4.226, Аноним (226), 17:15, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А теперь прикинь что шары могут быть виндовые на винсервер 2003, к примеру, где... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.171, Аноним (168), 09:48, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там у тебя fat16, да?
     
     
  • 3.173, comodo (?), 09:50, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, ext4
    Через fstab все ок.
    Но хочется нативно через дельфин...
    А куда он логи пишет?
     
  • 1.95, Аноним (95), 21:04, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вот объясните, почему на Винде и Мак далее в ханитоше на виртуалке все шрифты ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.96, Аноним (96), 21:12, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дефолт подходит не для всех мониторов
     
     
  • 3.109, Аноним (95), 21:51, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скриншоты для сайта должны делать с нормально монитора? Или тоже не прошел?
     
  • 2.138, Perlovka (ok), 00:08, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На Macbook Air 13" с неретиновым экраном шрифты дикое говно. Мало того, размер шрифта даже нельзя выбрать в системе. U - Usability.
     
     
  • 3.153, Gannet (ok), 04:20, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Выбрось свой Макбук.
     
     
  • 4.187, Perlovka (ok), 12:25, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Выбрось свой Макбук.

    Так он не мой, я взял потыкать на работе. Через 10 минут положил обратно. Я хз как этим можно пользоваться.

     
  • 2.217, Annoynymous (ok), 16:22, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В маке звенящая чёткость только на ретине. На всяких эирах шрифты мохнатые.

    Так и в линуксе звенящая чёткость на ретине, что тут такого странного.

     
  • 2.240, microcoder (ok), 20:37, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Win10 шрифты вырвиглазные, но чтобы это понять, надо поставить параллельно, например, Manjaro Linux с KDE. В Manjaro Linux посидеть неделю, если раньше вышел, начинай сначала. После недели, загрузи Win10 и всё станет ясно, что в винде кривое сглаживание True Type шрифтов, а в KDE сглаживание работает идеально.
     
  • 1.98, Аноним (98), 21:28, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Да оно и сейчас, кручу колесиком по виджету или использую хоткеи и все работает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.101, Аноним (101), 21:43, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    КМиксер то они портировали уже? А то получается как всегда, куча непонятной работы, а базовые вещи не сделаны
     
  • 1.110, VINRARUS (ok), 21:53, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Решены разнообразные проблемы, возникавшие при использовании темы оформления Breeze-GTK, в том числе устранены несоответствия между тёмным и светлым вариантами данной темы;

    Неужели огнепанда сможет стать негром везде?

     
     
  • 2.129, Аноним (-), 23:16, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошо бы. Эти светлые темы подзадолбали. Да и вечером светлое напрягает глаза.
     
     
  • 3.191, Anonim (??), 12:48, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй Redshift - очень помогает вечерами...
     
     
  • 4.204, Аноним84701 (ok), 15:55, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Попробуй Redshift - очень помогает вечерами...

    Очень помогает подкручивание яркости монитора ( и соотв. световой фон в комнате) и отрегулированный контраст.
    Но да, можно для начала попробовать переставить кровати …

     
     
  • 5.219, Аноним (-), 16:31, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И как ты автоматизируешь подкручивание монитора?)
     
     
  • 6.227, Аноним84701 (ok), 17:36, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И как ты автоматизируешь подкручивание монитора?)

    DDC/МССS https://wiki.archlinux.org/index.php/backlight#External_monitors
    Хотя мне не влом и 2 раза в день ручками в менюшку монитора залезть -- глаза таки свои, не казенные, новых не выдадут ;)

     
  • 4.232, Аноним (231), 18:47, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Моргает.
     
  • 1.125, Аноним (125), 22:57, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ускорение курсора поломали ну или поменяли на более невменяемое для мышевозов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.126, anonymous (??), 23:01, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    а вот и ответ нашелся как всегда после обновления To the people running Neon ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.142, anonymous (??), 01:36, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    кароч понел, они настройки с ускорением курсора обратно походу вернули, как было... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.140, anono (?), 00:22, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Средства управления репозиториями модифицированы для практического применения в дистрибутивах на пакетной базе Ubuntu; "

    ну и деж енти репозитории?
    и шо они теперь не ломают дистрибутив Ubuntu?!

     
     
  • 2.201, Аноним (-), 15:50, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Че сказать-то хотел?
     
  • 1.143, Аноним (143), 01:57, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Народ, кто работал с macOS и последними KDE ? Что лучше в плане дизайна (ну и удобство тоже) ? А то я так смотрю, KDE всё хорошеет))
     
     
  • 2.152, iPony (?), 04:19, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    KDE относительно хорош ну я бы и это так не назвал, ну ладно на скриншотах В ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.167, bkstan (ok), 09:29, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сижу на KDE 4.14.17 с лохматого 2014 года (дистр перестал x32 обновлять) и доволен! Ежедневная работа, файлы, почта, виджеты, всё как по маслу!
     
  • 3.175, жека воробьев (?), 10:02, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю. На некоторых скринах выглядит неплохо, в реальности треш
     
  • 2.192, Школьник (ok), 13:25, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Что лучше в плане дизайна

    macOS

    > ну и удобство тоже

    macOS

    Неудобная там только цена макбука и его надежность (это касается моделей, выпущенных в 16 году и более поздних).

     
     
  • 3.242, Аноним3 (?), 21:45, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    все что после powerG5 полное уг. извини что обламываю твой фанатизм по отношению к апплвским игрушкам, но это так.
     
  • 1.147, КуКлуксКлана (?), 02:26, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно так должно выглядеть DE в 2к19. Шикарно!
     
     
  • 2.234, Аноним (231), 18:55, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гуманитарии )
    https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/02/6df92a0db48e5be8f4ce4ccd
     
  • 2.247, Аноним (247), 23:08, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лол, они уже который год не могут починить в вяленом меню окна, которое показывается где угодно, кроме места, где оно должно быть.
     
  • 1.156, Аноним (156), 04:56, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Так, секундочку Почему в Firefox не работает Aside Preview в диалоге сохранения... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.176, Аноним (176), 10:23, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда-то предпочитал gnome, но со временем оно превратилось в какое-то унылое го... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.183, Аноним (183), 12:01, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Толку в этом как добьются того, чтобы все более менее прилично работало, так ср... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.184, Аноним (184), 12:14, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда почему бы создателям QT не оставить полную совместимость с QT3?
     
     
  • 3.198, Аноним (-), 15:40, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Причем здесь KDE и яблочный плеер? -_-
     
     
  • 4.209, Аноним (209), 16:01, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда почему бы создателям Qt не оставить полную совместимость с Qt3? Да и почему бы им название для феймворка не придумать нормальное?
     
  • 1.186, Аноним (184), 12:17, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    KDE единственная де здорового человека.
     
  • 1.188, KDE User (?), 12:30, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сидел я на Neon 16.04, решил обновиться до 18.04. Не было печали, пока апдейтов не накачали! После апдейта при клике на рабочем столе по иконке ничего не происходит. А вчера прилетели обновления и aptitude говорит, что есть broken packages и предлагает всё зарезолвить вручну.

    Я был в ярости и снёс к чертям KDE Neon, поставил православную Kubuntu 18.04 и наслаждаюсь.

    Кто знает, можно как-то свежие кеды иметь на 18.04? Конпелировать не предлогать, плиз))

     
     
  • 2.197, Аноним (-), 15:39, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно свежие кеды иметь, а можно и не иметь. Kubuntu 18.04 и так хорошо работает.
     
  • 2.208, Аноним (209), 15:59, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня было тоже самое. Neon обновляется через sudo do-release-upgrade -d

    Самое свежее КДЕ это неон и суши. Кубунту это вечный застой.

     
     
  • 3.210, Аноним (-), 16:01, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Застой не застой, а работает стабильно и за год ни разу не упало.
     
     
  • 4.211, Аноним (209), 16:03, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    Ты просто плохо на ней работаешь работал бы хорошо упала бы. Плазма на то и плазма чтобы падать.
     
     
  • 5.220, Аноним (-), 16:34, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну не знаю, 140к вполне нормальная зарплата для Москвы. А если система позволяет хорошо выполнять задачи и зарабатывать деньги - значит это хорошая система.
     
  • 1.189, danonimous (?), 12:33, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Уже 5-е кеды стали слишком хороши. Пора всё ломать и выпускать версию 6.0.
     
     
  • 2.196, Аноним (196), 15:36, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем? Это же не GTK.
     
  • 1.235, Роман (??), 19:40, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто работает с KDE на нескольких мониторах ?
    Были проблемы с мерцанием фоновых окон и стола при запуске приложений ?
     
     
  • 2.241, Аноним (-), 20:41, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    2 монитора, полет нормальный.
     
  • 1.244, Аноним (244), 22:52, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро инет закроют нам и останется только астра и роза. Так что привыкайте уже к ним
     

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