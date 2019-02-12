12.02.2019 08:52  Фонд свободного ПО опубликовал финансовый отчёт по итогам 2017 года

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|2.8, Qwerty (??), 10:00, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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>А почему за 2017 - только сейчас? Ведь сейчас пора бы уже за 2018 публиковаться
Это СПО, тут никто никому ничего не должен.
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|2.20, ig0r (??), 11:50, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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The United States federal government's fiscal year is the 12-month period beginning 1 October and ending 30 September the following year.
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|2.4, A.Stahl (ok), 09:20, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
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FSF не софтварная компания.
Free Software Foundation (FSF) is a non-profit organization founded by Richard Stallman on 4 October 1985 to support the free software movement, which promotes the universal freedom to study, distribute, create, and modify computer software.
И FSF как раз тратит деньги на то, ради чего создавалась.
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|3.6, Аноним (6), 09:35, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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>И FSF как раз тратит деньги на то, ради чего создавалась.
А следовало бы тратить на оказание бесплатной юридической помощи СПО проектам и разработчикам.
И где ф. отчёт проекта GNU?
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|4.7, A.Stahl (ok), 09:36, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>тратить на оказание бесплатной юридической помощи
Такие организации тоже есть. Со своими источниками дохода.
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|3.10, botman (ok), 10:04, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> FSF как раз тратит деньги на то, ради чего создавалась
И где там посмотреть эти мероприятия по регионам мира?
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|4.53, Andrey Mitrofanov (?), 11:39, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Конференция -- это не проповедь. Конференция -- это площадка для общения.
У "проповеди" и общения есть общие.... части.
И у них есть пересечения с происходящим на "конференциях".
Таки против чего ви возражаете? Излагайте яснее.
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|5.59, Ordu (ok), 13:06, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Таки против чего ви возражаете? Излагайте яснее.
Вопрос в функциях. Проповедь нацелена на обращение неверующих в веру. Общение нацелено на координацию совместной деятельности.
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|5.60, Ordu (ok), 13:16, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Нет, в данном случае второе - одна из функций первого.
Даже если мы примем это утверждение за истину, то оно нам говорит о том, что проповедь и конференция -- это разные вещи, а значит произвольно заменять одно слово другим будет ошибкой.
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|3.29, ZloySergant (ok), 13:09, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>На 1 лярд можно было написать свой вантуз и закрыть вопрос с метаниями между спо и не спо навсегда.
Один лям с хвостиком. Иди учи математическую нотацию, чудо.
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|4.33, Аноним (33), 14:23, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Это пнуть надо редактора. В записи "$1,294 млн" десятичную точку поставили по правилам русского, а доллар перед значением - по правилам английского. Вот и понимай как хочешь.
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|5.39, Andrey Mitrofanov (?), 17:22, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Это пнуть надо редактора. В записи "$1,294 млн" десятичную точку поставили по
> правилам русского, а доллар перед значением - по правилам английского. Вот
> и понимай как хочешь.
Все, кому надо, в курсе, что FSF -- совсем не Xiaomi или микрософт какой, ...
...чтоб миллиардами в год измеряться. http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113459.html#10
Кому не надо, до запятых додол--ваются и "в локали" фантазируют.
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|6.41, Канделябры (?), 20:03, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вам претят размеры капитализаций и прибыли ксяоми и майкрософт? Не хотите показателей того же порядка для FSF? Кстати, а у FSF есть капитализация? Вы знаток, вы должны знать.
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|8.57, Andrey Mitrofanov (?), 12:04, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Вы даже гуглить не умеете?
Не, ему просто $$$ застят глаза и мозг, и значения лично-персонально употребляемых слов ускользают осмысления.
Они, видите ли, истребовать изволють "капитализации FSF"...
На мой непросвящённый "оценка стоимости фирмы на основе [...] 3. рыночной стоимости её акций и облигаций [...] " [[википедия:Капитализация]] абсолютно не применима к FSF в частности.
Я ещё раз повторю(#38 ниже), ...
[U]"" не продаётся ""[/U] же.
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/114246.html#415
Может есть более другие, кроме повториний, способы снять пелену $$$ с глаз, мозгов?... Кто тут посильнее в дискусии (...кстати, да, об пропаганде и проповеди), помогайте.
Они ж не перестаютталдычить про свой "продаться-продваться". :/
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|7.55, Andrey Mitrofanov (?), 11:51, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Вам претят размеры капитализаций и прибыли
Я ж писал про _путать_ миллионы против миллиардов, не больше.
>ксяоми и майкрософт?
Извините, пример из "макушки моей головы" Вас.... эээ... возбудил? ...или запутал?
Приношу глубочайшие извинения!
>Не хотите показателей
> того же порядка для FSF?
Не хочу. Или хочу. Какаянах**нразница-то?
Это поможет Вам понять написанное чуть выше?
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|2.17, КО (?), 11:00, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Ps Полагаю недостающие 5тыс тоже потратили на "конференции".
Это не недостающие. Им на 70 работ заказали, 65 они отдали субподрядчикам. Маржа каких-то 7%. :)
P.S. Вот на эти 3% и живу... :)
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|4.50, Andrey Mitrofanov (?), 10:34, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Активы фонда составляют 1,496 млн долларов (в 2016 году - $1,380 млн).
> при этом
>> 65 тысяч долларов было потрачено на финансирование разработок (в 2016 году - $102 тысячи)
То есть ты уже не против принятия от гугла?
Новую почемучку выкатил? "" ма-а-ам, на, ма-а-ам? Ну, пачиму-у-у!??? ""
Чтоб бездарный тредик не заглох, да? Жалко ж творенье-то?
> Финансирование разработок упало в 2 раза.
В 1.5692. И и?
>Ну что ж мы все понимаем
> кто собирает себе на безбедную старость.
Децкиц са-а-д.
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|4.51, Andrey Mitrofanov (?), 10:37, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> так на это и потратили - видно что финансирование разработок падает.
А разработки не падают. Ты же утверждаешь обрвтное?
Докажи. Коммиты там на саванне посчитай или что.
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|4.63, Аноним (58), 17:27, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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И это единственный критерий по которому тебя можно считать успешным человеком? Мда... Негусто...
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