12.02.2019 08:52  Фонд свободного ПО опубликовал финансовый отчёт по итогам 2017 года

Фонд свободного ПО представил третий ежегодный отчёт, в котором обобщил информацию о мероприятиях и финансовых показателях за 2017 финансовый год (с 1 октября 2016 по 30 сентября 2017).

За отчётный период Фонд СПО заработал 1,362 млн долларов, что на 3 тысячи меньше, чем в 2016 финансовом году. Из данных средств $1,294 млн составили пожертвования от частных лиц и компаний (Alibaba, Google, Private Internet Access, Bloomberg, GitHub и т.п.), $70 тысяч получены в качестве оплаты тех или иных работ и $14 тысяч получены в результате инвестиций.

Расходы составили 1,236 млн долларов (в 2016 году - 1,308 млн, в 2015 году - $1,230 млн), из которых 1,076 млн долларов потрачено на различные программы, такие как проведение конференций, 65 тысяч долларов было потрачено на финансирование разработок (в 2016 году - $102 тысячи) и 95 тысяч долларов на управленческие и административные нужды (в 2016 году - $105 тысяч). Активы фонда составляют 1,496 млн долларов (в 2016 году - $1,380 млн).

За отчётный период было рассмотрено 331 обращение, связанное с авторскими правами, обработаны 670 вопросов по лицензированию, разобраны 54 жалобы на нарушение лицензии GPL, сертифицированы 18 устройств в рамках программы "Respect Your Freedom". Инфраструктура проекта насчитывает более 100 виртуальных машин и 11 серверов, работающих в 3 датацентрах. Проектом GNU поддерживается около 400 пакетов, для которых выпущено 234 новых релиза.



