The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

12.02.2019 08:52  Фонд свободного ПО опубликовал финансовый отчёт по итогам 2017 года

Фонд свободного ПО представил третий ежегодный отчёт, в котором обобщил информацию о мероприятиях и финансовых показателях за 2017 финансовый год (с 1 октября 2016 по 30 сентября 2017).

За отчётный период Фонд СПО заработал 1,362 млн долларов, что на 3 тысячи меньше, чем в 2016 финансовом году. Из данных средств $1,294 млн составили пожертвования от частных лиц и компаний (Alibaba, Google, Private Internet Access, Bloomberg, GitHub и т.п.), $70 тысяч получены в качестве оплаты тех или иных работ и $14 тысяч получены в результате инвестиций.

Расходы составили 1,236 млн долларов (в 2016 году - 1,308 млн, в 2015 году - $1,230 млн), из которых 1,076 млн долларов потрачено на различные программы, такие как проведение конференций, 65 тысяч долларов было потрачено на финансирование разработок (в 2016 году - $102 тысячи) и 95 тысяч долларов на управленческие и административные нужды (в 2016 году - $105 тысяч). Активы фонда составляют 1,496 млн долларов (в 2016 году - $1,380 млн).

За отчётный период было рассмотрено 331 обращение, связанное с авторскими правами, обработаны 670 вопросов по лицензированию, разобраны 54 жалобы на нарушение лицензии GPL, сертифицированы 18 устройств в рамках программы "Respect Your Freedom". Инфраструктура проекта насчитывает более 100 виртуальных машин и 11 серверов, работающих в 3 датацентрах. Проектом GNU поддерживается около 400 пакетов, для которых выпущено 234 новых релиза.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/free-...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО опубликовал финансовый отчёт по итогам 2016 года
  3. OpenNews: Фонд Pineapple пожертвовал 1 миллион долларов Фонду свободного ПО
  4. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
  5. OpenNews: Сообщество Handshake пожертвовало миллион долларов Фонду свободного ПО
  6. OpenNews: Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: fsf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 08:58, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    А почему за 2017 - только сейчас? Ведь сейчас пора бы уже за 2018 публиковаться
     
     
  • 2.3, NoName (?), 09:10, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Хотел тот же вопрос задать
     
  • 2.8, Qwerty (??), 10:00, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    >А почему за 2017 - только сейчас? Ведь сейчас пора бы уже за 2018 публиковаться

    Это СПО, тут никто никому ничего не должен.

     
     
  • 3.47, Дегенератор (ok), 08:39, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я бы добавил "тебе надо? возьми и напиши"
     
  • 2.19, prokoudine (ok), 11:15, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На запросы по лицензиям они отвечают с такой же поспешностью.
     
  • 2.20, ig0r (??), 11:50, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    The United States federal government's fiscal year is the 12-month period beginning 1 October and ending 30 September the following year.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:47, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они опубликовали отчёт спустя полтора года после закрытия финансового года Ann... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Andrey Mitrofanov (?), 13:01, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Они опубликовали отчёт спустя полтора года после

    А ты опубликовал два каммента об этом.

    C - Статистика[I]!

     
  • 1.2, Правдоруб (ok), 08:59, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Наглядно так... Меньше всего потрачено на оплату труда тех кто собственно код пишет. А вот на мероприятия различные, с фуршетами и дамами - больше всего.
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 09:20, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    FSF не софтварная компания.

    Free Software Foundation (FSF) is a non-profit organization founded by Richard Stallman on 4 October 1985 to support the free software movement, which promotes the universal freedom to study, distribute, create, and modify computer software.

    И FSF как раз тратит деньги на то, ради чего создавалась.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:35, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >И FSF как раз тратит деньги на то, ради чего создавалась.

    А следовало бы тратить на оказание бесплатной юридической помощи СПО проектам и разработчикам.

    И где ф. отчёт проекта GNU?

     
     
  • 4.7, A.Stahl (ok), 09:36, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >тратить на оказание бесплатной юридической помощи

    Такие организации тоже есть. Со своими источниками дохода.


     
  • 4.43, Лень_регацца (?), 00:13, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Своим примером покажи как "следовало бы".
     
  • 3.10, botman (ok), 10:04, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > FSF как раз тратит деньги на то, ради чего создавалась

    И где там посмотреть эти мероприятия по регионам мира?

     
     
  • 4.24, iPony (?), 12:35, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот у них кампании какие-то https://www.fsf.org/campaigns/
     
  • 2.5, анонимчик (?), 09:27, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Причем разрыв титаничесий. Несоизмеримый.
    На этом фоне гранты bsd разработчикам честнее выглядят.
     
     
  • 3.31, Аноним84701 (ok), 13:43, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > На этом фоне гранты bsd разработчикам честнее выглядят.

    Это на которые (собирались) нанять "консультанта-специалиста по диверсити, чтобы потренировать дисциплинарную группу в реализации CoCа", что (почему-то) привело к кипежу среди пожервтовавших (отсталые и несознательные люди!)?
    https://www.reddit.com/r/freebsd/comments/7zk3z6/benno_rice_says_a_diversity_c

     
  • 2.12, proninyaroslav (ok), 10:29, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    У них задача скорее направлена на то чтобы проповедовать свободный софт, а не писать его.
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 10:36, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проповедь была бы эффективнее, если бы пустили больше денег на допил и качество
     
  • 3.52, Ordu (ok), 11:29, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Конференция -- это не проповедь. Конференция -- это площадка для общения.
     
     
  • 4.53, Andrey Mitrofanov (?), 11:39, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Конференция -- это не проповедь. Конференция -- это площадка для общения.

    У "проповеди" и общения есть общие.... части.

    И у них есть пересечения с происходящим на "конференциях".

    Таки против чего ви возражаете?  Излагайте яснее.

     
     
  • 5.59, Ordu (ok), 13:06, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Таки против чего ви возражаете?  Излагайте яснее.

    Вопрос в функциях. Проповедь нацелена на обращение неверующих в веру. Общение нацелено на координацию совместной деятельности.

     
  • 4.54, Andrey Mitrofanov (?), 11:41, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Конференция -- это не проповедь.

    Нет, в данном случае второе - одна из функций первого.

    Затруднения?  Поделитесь с классом.

     
     
  • 5.60, Ordu (ok), 13:16, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Нет, в данном случае второе - одна из функций первого.

    Даже если мы примем это утверждение за истину, то оно нам говорит о том, что проповедь и конференция -- это разные вещи, а значит произвольно заменять одно слово другим будет ошибкой.

     
  • 2.15, Аноним (15), 10:48, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Эффективность как у бюджетников наших На 1 лярд можно было написать свой вантуз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:59, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Мощная каша у Вас в голове. Сильнее только желание гадить на форумах.
     
  • 3.22, bergentroll (ok), 12:17, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На 1 льон, ага.
     
  • 3.29, ZloySergant (ok), 13:09, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >На 1 лярд можно было написать свой вантуз и закрыть вопрос с метаниями между спо и не спо навсегда.

    Один лям с хвостиком. Иди учи математическую нотацию, чудо.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 14:23, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это пнуть надо редактора. В записи "$1,294 млн" десятичную точку поставили по правилам русского, а доллар перед значением - по правилам английского. Вот и понимай как хочешь.
     
     
  • 5.39, Andrey Mitrofanov (?), 17:22, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это пнуть надо редактора. В записи "$1,294 млн" десятичную точку поставили по
    > правилам русского, а доллар перед значением - по правилам английского. Вот
    > и понимай как хочешь.

    Все, кому надо, в курсе, что FSF -- совсем не Xiaomi или микрософт какой, ...

    ...чтоб миллиардами в год измеряться.  http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113459.html#10

    Кому не надо, до запятых додол--ваются и "в локали" фантазируют.

     
     
  • 6.41, Канделябры (?), 20:03, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вам претят размеры капитализаций и прибыли ксяоми и майкрософт? Не хотите показателей того же порядка для FSF? Кстати, а у FSF есть капитализация? Вы знаток, вы должны знать.
     
     
  • 7.44, Лень_регацца (?), 00:15, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы даже гуглить не умеете?
     
     
  • 8.57, Andrey Mitrofanov (?), 12:04, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы даже гуглить не умеете?

    Не, ему просто $$$ застят глаза и мозг, и значения лично-персонально употребляемых слов ускользают осмысления.

    Они, видите ли, истребовать изволють "капитализации FSF"...

    На мой непросвящённый "оценка стоимости фирмы на основе [...] 3. рыночной стоимости её акций и облигаций [...] " [[википедия:Капитализация]] абсолютно не применима к FSF в частности.

    Я ещё раз повторю(#38 ниже), ...

    [U]"" не продаётся ""[/U] же.
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/114246.html#415

    Может есть более другие, кроме повториний, способы снять пелену $$$ с глаз, мозгов?...  Кто тут посильнее в дискусии (...кстати, да, об пропаганде и проповеди), помогайте.

    Они ж не перестаютталдычить про свой "продаться-продваться".  :/

     
  • 7.55, Andrey Mitrofanov (?), 11:51, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вам претят размеры капитализаций и прибыли

    Я ж писал про _путать_ миллионы против миллиардов, не больше.

    >ксяоми и майкрософт?

    Извините, пример из "макушки моей головы" Вас.... эээ...  возбудил? ...или запутал?

    Приношу глубочайшие извинения!


    >Не хотите показателей
    > того же порядка для FSF?

    Не хочу.  Или хочу.  Какаянах**нразница-то?
      Это поможет Вам понять написанное чуть выше?

     
  • 6.65, Аноним (65), 17:44, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    последователя-эскобариста в тебе чувствую я Обидно за эстетику Так старательно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.56, Аноним (56), 11:59, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Товарищ гуляет - ему не мешай"(с)
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:02, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    На разработку из донатного лярда маловато дошло Насколько сами надевелопели - ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, КО (?), 11:00, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ps Полагаю недостающие 5тыс тоже потратили на "конференции".

    Это не недостающие. Им на 70 работ заказали, 65 они отдали субподрядчикам. Маржа каких-то 7%. :)

    P.S. Вот на эти 3% и живу... :)

     
  • 2.34, Аноним (34), 15:14, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > из донатного лярда

    там миллион только

     
  • 1.18, Аноним (18), 11:03, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гугл ругают, но пожертвования принимают.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:06, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Вся суть лицемерия этой богадельни.
     
  • 2.26, iPony (?), 12:45, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не очень то они ругают. Видать деньги делают сове дело.

    https://www.fsf.org/campaigns/campaigns-summaries#surveillance
    А где же карикатуры с всевидящим в интернете гуглом?

    https://www.defectivebydesign.org/guide/worst-offenders
    А почему Spotify критикуется?
    https://www.defectivebydesign.org/spotify

    Вот читаешь их предъявы к Spotify, ну в один-один можно к Google Music тоже самое.
    Но чего-то нет.
    Совпадение? Не думаю.

     
  • 2.38, Andrey Mitrofanov (?), 17:05, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Гугл ругают, но пожертвования принимают.

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/114246.html#415

     
     
  • 3.49, Аноним (49), 09:19, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    при этом Финансирование разработок упало в 2 раза Ну что ж мы все понимаем кто ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, Andrey Mitrofanov (?), 10:34, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Активы фонда составляют 1,496 млн долларов (в 2016 году - $1,380 млн).
    > при этом
    >>  65 тысяч долларов было потрачено на финансирование разработок (в 2016 году - $102 тысячи)

    То есть ты уже не против принятия от гугла?

    Новую почемучку выкатил?  "" ма-а-ам, на, ма-а-ам?  Ну, пачиму-у-у!??? ""

    Чтоб бездарный тредик не заглох, да? Жалко ж творенье-то?

    > Финансирование разработок упало в 2 раза.

    В 1.5692.   И и?

    >Ну что ж мы все понимаем
    > кто собирает себе на безбедную старость.

    Децкиц са-а-д.

     
  • 1.25, Нанобот (ok), 12:40, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Фонд СПО заработал 1,362 млн долларов

    не то, чтобы "заработал", скорее "напопрошайничал" или "напосевал"

     
     
  • 2.36, Аноним плюс кофе (?), 15:31, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Два чая этому господину
     
     
  • 3.40, Andrey Mitrofanov (?), 17:25, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Два чая этому господину

    Да!  Он, алназначно, ...

    ..."напопрошайничал"  и  "напосевал".  //что бы это ни значило--

     
  • 1.35, Аноним (35), 15:24, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и чё куда деньги дели? Потратили на конференции? Вся суть СПО!
     
     
  • 2.45, gsdh (?), 03:15, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а надо было шлюх директору? или индусам на яве греп переписать?
     
     
  • 3.48, Аноним (49), 09:16, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    так на это и потратили - видно что финансирование разработок падает.
     
     
  • 4.51, Andrey Mitrofanov (?), 10:37, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > так на это и потратили - видно что финансирование разработок падает.

    А разработки не падают.  Ты же утверждаешь обрвтное?

    Докажи.  Коммиты там на саванне посчитай или что.

     
  • 1.42, Аноним (49), 21:17, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем неграм платить - они будут работать за идею можно и больше пустить на фу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, Аноним (33), 06:45, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Опеннет полон жертвователями в FSF и успешными руководителями некоммерческих про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 12:59, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По твоему критерий успеха в жизни - это количество задоначеных в FSF денег?
     
     
  • 3.61, Andrey Mitrofanov (?), 13:27, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > По твоему критерий успеха в жизни - это количество задоначеных в FSF
    > денег?

    Не!  Накаменченных на лопентах высловоблюдов.

     
     
  • 4.63, Аноним (58), 17:27, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И это единственный критерий по которому тебя можно считать успешным человеком? Мда... Негусто...
     
     
  • 5.64, Andrey Mitrofanov (?), 17:30, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И это единственный критерий по которому тебя можно считать успешным человеком? Мда...
    > Негусто...

    Ну, ну!  Не надо ложной скромности.

     
  • 3.66, Аноним (65), 17:47, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во, и логики потрясающие встречаются! Кладезь, а не опеннет.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor