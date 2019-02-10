10.02.2019 09:17  Бета-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4

Сформирован бета-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4. Проект развивается силами сообщества после того как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Для загрузки предлагаются Live-сборка размером 2.1 Гб (x86_64). Ветка OpenMandriva Lx 4 примечательна переходом на пакетный менеджер RPMv4, консольный инструментарий DNF и графический интерфейс управления пакетами Dnfdragora. Ранее проектом использовалась отдельно разиваемая ветка RPMv5, инструментарий urpmi и GUI rpmdrake. RPMv4 поддерживается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как Fedora, RHEL, openSUSE и SUSE. Ветка RPMv5 развивалась сторонними энтузиастами и уже много лет находится в стагнации - последний стабильный выпуск RPMv5 был сформирован в 2010 году, после чего разработка остановилась. В отличие от RPMv5, проект RPMv4 активно развивается и сопровождается, а также предоставляет более полноценный набор инструментов для управления пакетами и репозиториями. Переход на RPMv4 также позволит избавиться от применяемых ныне в OpenMandriva грязных хаков и вспомогательных Perl-скриптов. Некоторые другие изменения в OpenMandriva Lx 4: Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 7.0. Обновлены версии ядра Linux 4.20.4 и Systemd 240;

Обновлён графический стек и пользовательские приложения: KDE Plasma 5.14.90, KDE Frameworks 5.54.0, KDE Applications: 18.12.1, Qt 5.12, Xorg 1.20.3, Mesa 18.3.3, LibreOffice 6.2, Firefox 65.0, Krita 4.1.7.101, DigiKam 6.0;

Для управления пользователями вместо userdrake задействован интерфейс Kuser, а для создания резервных копий вместо draksnapshot предложен KBackup;

Для информирования пользователя о наличии обновлений пакетов задействован апплет "Plasma software updates";

В загрузочное меню Live-окружения добавлены пункты для выбора языка и раскладки клавиатуры;

В базовый состав Live-образа включена карточная игра KPatience;

Обновлён инсталлятор Calamares. Добавлена опция для настройки раздела подкачки. Реализовано сохранение лога процесса установки на успешно установленную систему. После завершения установки обеспечено удаление всех лишних языковых пакетов, не соответствующих выбранным языкам. Добавлена проверка установки в окружении VirtualBox - если используется реальное оборудование, то обеспечено удаление вспомогательных пакетов для virtualbox.

Подготовлены порты для архитектур aarch64 (Raspberry Pi 3 и DragonBoard 410c) и armv7hnl;

Сформированы дополнительные сборки, специально оптимизированные для процессоров AMD (Ryzen, ThreadRipper, EPYC).



