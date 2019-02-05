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05.02.2019 22:09  Выпуск видеоредактора Flowblade 2.0

Увидел свет значительный выпуск многотрековой системы нелинейного видеомонтажа Flowblade 2.0, позволяющей компоновать фильмы и видеоролики из набора отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, их обработки при помощи фильтров и многоуровневой компоновки изображений для встраивания в видео. Имеется возможность произвольного определения порядка применения инструментов и корректировки поведения шкалы времени.

Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в форматах Flatpak и deb. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется библиотека FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy. Для обработки изображений применяется PIL. Возможно использование плагинов с реализацией видео эффектов из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC.

Основные возможности:

  • 11 инструментов редактирования, 9 из которых входят в базовый рабочий набор;
  • 4 метода вставки, замещения и прикрепления клипов на шкале времени;
  • Возможность помещения клипов на шкалу времени в режиме Drag & Drop;
  • Возможность прикрепления клипов и композиций из изображений к другим родительским клипам;
  • Возможность одновременной работы с 9 комбинированными видео и звуковыми треками;
  • Средства для корректировки цветов и изменения параметров звука;
  • Поддержка комбинирования и смешивания изображений и звука;
  • 10 режимов композитинга. Инструменты для анимации по ключевым кадрам, позволяющие смешивать, масштабировать, перемещать и вращать исходное видео;
  • 19 режимов смешивания для вставки изображений в видео;
  • Более 40 шаблонов замещения изображений;
  • Более 50 фильтров для изображений, позволяющие корректировать цвета, применять эффекты, размывать, манипулировать прозрачностью, замораживать кадр, создавать иллюзию движения и т.п.
  • Более 30 звуковых фильтров, включая микширование с привязкой к ключевым кадрам, добавление эха, реверберации и искажения звука;
  • Поддержка всех популярных форматов видео и звука, поддерживаемых в MLT и FFmpeg. Поддержка изображений в форматах JPEG, PNG, TGA и TIFF, а также векторной графики в формате SVG.

Выпуск Flowblade 2.0 примечателен полным пересмотром организации процесса редактирования видео и кардинальной переработкой интерфейса. Процесс редактирования по шкале времени стал значительно более настраиваемым и понятным. Предложено два типовых варианта преднастроек процесса редактирования - стандартный набор на базе инструмента "Move" и набор для редактирования в стиле фильма на базе инструмента "Insert". Расширены возможности редактирования по ключевым кадрам. Добавлены новые инструменты (Keyframe, Multitrim, Cut, Ripple Trim) и расширены многие старые. Предложена новая тема оформления и реализована компоновка интерфейса на базе трёх панелей. Выполнен перевод элементов интерфейса и справки на русский язык.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jliljebl/fl...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2
  3. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 2.4.3 и Shotcut 18.09
  4. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
  5. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 18.12
  6. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Shotcut 18.11 и DaVinci Resolve 15.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flowblade, video
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  • 1.1, Annoynymous (ok), 23:18, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Кучно!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:22, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да. Еще Olive порадовал.
     
  • 1.3, timur.davletshin (ok), 23:39, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Хорошо, но до Blender'а ему ещё далековато. Надеюсь, что со стабильностью лучше, чем у Pitivi.
     
     
  • 2.9, Vitaliy Blats (?), 00:28, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Хорошо, но до Blender'а ему ещё далековато.

    И это хорошо. Потому что Blender для создания анимаций (упрощенно говоря), а сабж для редактирования видеороликов.

    Иногда не хватает штатной программы чтобы вырезать пару секунд с видоса с регистратора и выложить на ютубчик. Пользуюсь avidemux, но оно иногда тупит.

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:44, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Код проекта написан на языке Python

    просто обязан существовать плагин, подключающий туда deepfake.

     
  • 1.5, Аноним (5), 23:49, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Код проекта написан на языке Python
    >> Интерфейс построен с использованием PyGTK

    libfacepalm
    libunneeded

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:57, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    libtriplefacepalm
    Более лучше всего то, что
    для математических вычислений задействована библиотека NumPy
     
     
  • 3.8, аноним3 (?), 00:25, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вот она то одна из лучших в питоне по мат расчетам. вот честно не вижу ничего плохого в питоне. да не так шустро как с/с++, но если выполняет работу должным образом, то хоть на руби))
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 00:30, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не выполняет, лол Любой софт на питоне не выполняет должным образом Менее пред... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Vitaliy Blats (?), 00:38, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > libfacepalm
    > libunneeded

    Что поменяется в этом видеоредакторе если он будет написан на другом языке ?

     
  • 1.7, Аноним (7), 00:14, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Для GTK окружений незаменим
     

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