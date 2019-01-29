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29.01.2019 23:29  Релиз открытого медиацентра Kodi 18.0

После двух лет разработки состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 18.0, ранее развивавшийся под именем XBMC. Готовые установочные пакеты доступны для macOS (x86, PPC), FreeBSD, Linux (ARM, PPC, x86 и x86-64), Raspberry Pi, Android (ARM, x86), Windows, Apple TV и iOS. Для Ubuntu сформирован PPA-репозиторий. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+.

С момента прошлого выпуска в кодовую базу было внесено около 10 тысяч изменений, в том числе добавлено примерно 500 тысяч строк нового кода. Основные новшества:

  • В графический интерфейс добавлена секция с играми, позволяющая запускать различные игровые приложения, в том числе использовать эмуляторы и игровые движки, доступные в Libretro. Для установки доступна большая коллекция эмуляторов ретро-игр и предоставлен конфигуратор для настройки различных игровых пультов, джойстиков и геймпадов;
  • Обеспечена поддержка DRM (Digital Rights Management) для легального воспроизведения контента, защищённого от копирования. При подключении внешних CDM-модулей (Content Decryption Module) декодирование DRM-контента, Kodi теперь может применяться для доступа к платному контенту, предоставляемому различными провайдерами;
  • Существенно переработаны средства для работы с музыкальной коллекцией. Расширены инструменты для фильтрации и сортировки контента (по источнику, типу, полу музыканта и т.п.). Ускорено управление через API. Упрощены операции создания и сопровождения музыкальной библиотеки;
  • Улучшена поддержка Live TV: добавлена поддержка RDS (Radio Data System), обеспечен автоматический выбор каналов/радиостанций во время запуска. Улучшен режим PVR (просмотр Live TV, прослушивание интернет-радио, работа с электронным телегидом и организация видеозаписи по расписанию). Добавлены новые бэкенды Zattoo, Teleboy и Sledovanitv.cz;
  • Добавлена поддержка подключения бинарных дополнений и представлен репозиторий готовых дополнений, скомпилированных для определённых платформ. Многие компоненты (VFS, кодеки, декодировщики и т.п.), ранее предлагаемые в базовом составе, вынесены в дополнения, что позволило почте в два раза сократить размер установщика. Осуществлён переход к модульной архитектуре, позволяющий добавлять новые типы обработчиков и источников контента. Дополнения в репозитории пока собираются только для Android, macOS и Windows, а для Linux предлагается использовать PPA;
  • Добавлена возможность навигации по библиотеке контента Kodi из основного интерфейса устройств Android TV с применением голосового управления и голосового ввода (вместо экранной клавиатуры);
  • Расширена поддержка воспроизведения видео- и аудиоконтента. Добавлена поддержка новых кодеков и механизмов аппаратного ускорения. Обеспечена качественная обработка HDR и разрешений 4K/8K. Улучшена поддержка Blu-ray, включая корректное определение дисков, чтение метаданных, поддержку меню BD-J и возможность обработки 3D-видео и стерескопического вывода. Кодеки синхронизированы с FFmpeg 4.0. Улучшена поддержка звуковых подсистем ALSA, PulseAudio, OSS, Pi Audio, DirectSound, WASAPI, Darwin и SndIO;
  • Модернизирован графический интерфейс и движок тем оформления. Улучшена отзывчивость интерфейса. В системе ввода улучшена поддержка переключения раскладок клавиатуры.
  • В сборках для Android добавлена поддержка синтезатора речи и обеспечена возможность перемещения Kodi на SD-карту;
  • Улучшена поддержка платформы FreeBSD и других BSD-систем. В том числе предоставлена возможность использования VAAPI и VDPAU для ускорения декодирования видео;
  • Для Linux представлена поддержка Wayland и дисплейного сервера Mir. Улучшена поддержка OpenGL ES, EGL, VAAPI, VDPAU (NVIDIA) и XvBA (AMD). Добавлена возможность работы поверх драйверов DRM/KMS и использования V4L2 для ускорения воспроизведения видео;
  • Добавлена поддержка Bluetooth;
  • Предоставлена возможность сборки с использованием CMake;
  • Расширен API JSON-RPC.

Напомним, что изначально, проект был нацелен на создание открытого мультимедиа плеера для игровой приставки XBOX, но в процессе развития трансформировался в кросс-платформенный медиацентр, работающий на современных программных платформах. Из интересных функций Kodi, можно отметить поддержку широкого спектра форматов мультимедиа и средств аппаратного ускорения декодирования видео; поддержка пультов дистанционного управления; возможность проигрывания файлов по FTP/SFTP, SSH и WebDAV; возможность удалённого управления через web-интерфейс; наличие гибкой системы плагинов, реализованных на языке Python и доступных для установки через специальный каталог дополнений; подготовка плагинов для интеграции с популярными online-сервисами; возможность загрузки метаданных (текстов песен, обложек, рейтинга и т.п.) для имеющегося контента. На базе Kodi развивается около десятка коммерческих телеприставок и несколько открытых ответвлений (Boxee, GeeXboX, 9x9 Player, MediaPortal, Plex).

  1. Главная ссылка к новости (https://kodi.tv/article/kodi-1...)
  2. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 30
  3. OpenNews: Компрометация репозиториев дополнений к Kodi привела к распространению вредоносного кода
  4. OpenNews: Выпуск LinHES 8.3, дистрибутива для создания медиацентров
  5. OpenNews: Состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 17.0
  6. OpenNews: Не исключена подмена MetalKettle, популярного репозитория для медиацентра Kodi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kodi, mediacenter
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  • 1, Аноним (1), 23:52, 29/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    С играми - это хорошо, мне нравится. Действительно все, что нкжно телевизору.
    > Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+.

    Если +, то почему бы не писать "GPLv3+"?

     
     
  • 2, Аноним (2), 00:03, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://github.com/xbmc/xbmc/blob/master/LICENSE.md
    В трекере у них спроси или на форуме.
     
  • 3, Michael Shigorin (ok), 00:21, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Потому что 2+ != 3+.
     
  • 4, Айран (?), 00:45, 30/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    все, конечно, круто - игры, drm - но xbmc у меня работало без настроек и я мог не подключая монитор запустить музыку в холле,для kodi мозгов у меня не хватило
     
  • 5, rshadow (ok), 00:50, 30/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Игры надо заценить. Там были плагины на эту тему, но все жутко глючные, тормозные и не простые в настройках.
     

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