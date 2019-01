29.01.2019 10:50  Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.3

> Я как-то был потыркал i3wm и уволок оттуда в awesome i3status, он

> был прикольный. Но потом выяснилось, что этот статусбар умеет как-то странно

> замирать и он мне разонравился i3bar и i3status -- две, (совсем немного) большие разницы.

Ну и там есть один нюанс

> Also, i3bar sends the SIGSTOP and SIGCONT signals to the statusline process to save battery power.

>