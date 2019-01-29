29.01.2019 10:50  Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.3

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|Часть нити удалена модератором
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|6.54, Аномномномнимус (?), 13:00, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я как-то был потыркал i3wm и уволок оттуда в awesome i3status, он был прикольный. Но потом выяснилось, что этот статусбар умеет как-то странно замирать и он мне разонравился
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|7.71, Аноним84701 (ok), 13:37, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я как-то был потыркал i3wm и уволок оттуда в awesome i3status, он
> был прикольный. Но потом выяснилось, что этот статусбар умеет как-то странно
> замирать и он мне разонравился
i3bar и i3status -- две, (совсем немного) большие разницы.
Ну и там есть один нюанс
> Also, i3bar sends the SIGSTOP and SIGCONT signals to the statusline process to save battery power.
>
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|2.10, Аноним (10), 11:26, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Как у него с вертикальной синхронизацией видео для предотвращение tearing? Я вижу часть элементов все же рисуется, а не текстовые. Как у него с использованием GPU для отрисовки?
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|3.52, Аноним (52), 12:57, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Либо ставить композитор (тот же compton) и все хорошо, либо юзать без него, но там нужно добавлять определенный флаг в загрузчик самого awesome и тоже все хорошо.
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|2.41, Аноним (41), 12:31, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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на юникс-порне этого добра навалом. Здешние могут похвастать разве что Священными Нетормозящими Кедами.
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|3.55, Аноним (55), 13:03, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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У меня они жрут так мало оперативки, что htop показывает отрицательное значение, а в пустующем слоте сама появилась планка на 256 МБ.
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|3.74, Аноним84701 (ok), 13:44, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> на юникс-порне этого добра навалом.
Только обычно "что-то-на-похвастаться" != "удобно для повседневного использования".
> Здешние могут похвастать разве что Священными Нетормозящими Кедами.
А погоду по аватарке предсказать сможете?
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|1.7, rshadow (ok), 11:17, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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Отличный легковесный менеджер. С прямыми руками можно сделать конфетку. С тайлами экономия километров пробега мыши.
Жаль только самую сильную его сторону, разрабы превратили в самую слабую. Конфигурировать все что угодно на lua очень круто, пока не выходит новая версия с поломкой API. Хотители вы переписывать и дебажить конфиги на lua раз в год?
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|2.11, A.Stahl (ok), 11:28, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А как же ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА? По последнему опросу среди vim'еров оказалось что неиспользование мыши повышает производительность труда при любой работе с компьютером в среднем на 285%.
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|4.56, Аномномномнимус (?), 13:04, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>> То есть либо одна крайность, либо другая? Миленько, чо.
Для тех кто не осилил мысль о том, что оформление awesome можно переделать как угодно - да, страдайте. Не понятно только, почему вы другим претензии кидаете, если это сугубо ваша проблема
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|2.32, Аноним (32), 12:05, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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В каком воспаленном мозгу можно почитать про возможности современного оборудования, которые ssh игнорирует.
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|2.14, Аномномномнимус (?), 11:35, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Точно так же, как везде - окно и шапка к нему. Но в firefox ещё vimium можно поставить и в настройках сделать чтобы по дефолту окно не "плавало", а занимало максимум рабочей зоны - торт готов
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|4.64, Аномномномнимус (?), 13:22, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Да, но в дефолтной конфигурации шапку оно теперь рисует. Не знаю, зачем так сделали, видимо достали стенания тех кто первый раз поставил и не разобрался
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|2.26, ы (?), 11:54, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Еще можно title bar у окон отключить для экономии места, он в awesome не нужен.
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|4.28, ы (?), 11:57, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Что означает "группировка по табам"? Если имеет ввиду при запуске приложения оно появлялось в заранее настроенных тэгах (напр. браузер в теге www, джаббер с теге - msg) - то это естественно есть.
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|7.44, scrot (?), 12:36, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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звучит как дикий костыль, а на самом деле на авесом имеем при большом колличестве открытых окон размер с превьюшки и надо копаться в них, чтобы нужную переключить в полноэкранный режим. Для сравнения- у меня в 2 окнах открыты браузер, файловый менеджер и куча терминалов, я могу копировать и даже перетаскивать из одной стороны в дугую файлы или строки, например из браузера в ide. Просто в повседневной работе мало кто использует линукс,от программиста использующего линукс в боевых условиях такого не услышишь. Я бы мог даже видео запостить для демонстрации удобств, но лень и никому не нужно
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|8.47, ы (?), 12:42, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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https://imgur.com/a/PXAKJgQ
Ну вот у меня в 7 тэге, открыто 3 окна мауспада, я переключаю их из тайлового режима в полноэкранный (на втором скрине) одним нажатием mod+space. Я не понимаю зачем нужна вторая панель табов, учитывая что у меня боковая панель и только иконки (мне так удобней), а у большинства горизонтальная панель где помещаются в том числе названия окон.
Причем я могу в этот же тэг "добавить" окна из других тэгов не переключаясь на них.
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|10.70, ы (?), 13:33, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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По скриншотам сложно сказать, но как я понял здесь просто другая философия работы, то что в i3 называется Workspace здесь называется Tag и имеет другую философию работы - вы можете отображать на одном экране несколько тэгов и компоновать их окна. Поэтому то что у вас в контейнере у меня в тэге, и для того чтобы эти окна показать\скрыть мне тоже достаточно одного взмаха руки.
По-поводу стека, добавил 3 скрин где окна отображаются стеком. https://imgur.com/a/PXAKJgQ
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|11.72, scrot (?), 13:43, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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фулскрин по mod+space это не магия, скорее примитивно и редко используется. Когда работаешь нужно иметь перед глазами несколько приложений, фулскрин разве что для видосов хорош
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|10.85, Аномномномнимус (?), 13:57, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А что именно преимущества по вашему? Забыть что во второй рабочей зоне есть что-то и выключить комп? Вроде что-то такое в KDE есть из коробки - так себе фича.
В остальном точно так же в awesome я открою несколько аппликунов в одной рабочей зоне, несколько во второй и одним движением руки переключусь между ними. Не увидел никакого преимущества ни на скринах, ни в описании
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|8.49, ы (?), 12:50, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Кстати, видео было бы классно, я бы посмотрел с удовольствием.
Может есть какие то фишечки которые я мог бы реализовать потом в awesome.
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|8.53, ы (?), 13:00, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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1) Как и говорилось выше - я не представляю зачем мне нужно дерево запущенных окон, у меня есть тэги, больше 10 клиентов в одном тэги я никогда не использую, да и вообще зачастую обычно предел это 1-4 клиента на тэг.
Возможно если вам этот функционал действительно нужен и нужен из коробки - то используйте i3.
2) Выгода в том что awesome не нужно патчить, его достаточно конфигурировать на lua =)
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|6.61, Аномномномнимус (?), 13:13, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Посмотрел ваш скрин. Не понял, кто вам запрещает пачку приложений в один таб/тэг помещать по любому удобному признаку, ну или раскидать по нужным тэгам хоткеем, если они были изначально не там где-то запущены.
Где ноу хау то?
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|3.68, Онаним тот самый (?), 13:30, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Управление окном
mod+f — полный экран/вернуть как было
mod+c — закрыть
mod+h — свернуть
mod+r — ресайз. Если открыты 2 окна рядом, ресайзит оба
Положение окна
mod+a — левая половина монитора
mod+q — верхняя левая четверть
mod+w — верхняя половина
mod+e — правая верхняя четверть
mod+d — правая половина
mod+s — нижняя половина
mod+z — левая нижняя четверть
mod+x — правая нижняя четверть
Положение окна на виртуальных раб. столах и мониторах
mod+ArrowUp — окно на монитор выше
mod+ArrowDown — окно на монитор ниже
mod+shift+ArrowRight/ArrowLeft — окно на виртуальный рабочий стол правее/левее
Всё это без знания lua, используя стандартные настройки.
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|2.48, rshadow (ok), 12:42, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А что он такого делает с гуевыми приложениями? О боже, он по умолчанию максимизирует их! Даже мышкой нельзя просто взять и потаскать влево вправо любимое окошечко!
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|3.60, Аноним (34), 13:12, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Достаточно как выглядит гимп с несколькими окнами. Зачем их вообще минимизировать, если можно переключиться по альттаб? Плиточник?
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|4.63, Аномномномнимус (?), 13:17, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Во первых давно по дефолту это не так, Гимп обновите. Во вторых никто не запрещает вам с гимпом работать как вам удобно. При чём тут WM? Ну или опишите проблему конкретнее
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|2.37, Andrey Mitrofanov (?), 12:17, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Сделали бы какой нибудь графический конструктор для этого.
Граф конструктор комментарием тут, например, типа, есть.
Такая^^^ ф---я получется. >?<
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|1.38, Аноним (34), 12:23, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Самое смешное то, что даже в тормогноме управление окнами, необходимая для работы база, есть, но юзерам интересно редактировать текстовой файл и рестартовать вм даже для смены обычной обоины, ггг.
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|2.46, Alexklonoff (?), 12:41, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Комбинации Win ->, Win <- в третьем Гноме прекрасно делают мозаику из приложений. И никакой конфиг на Луа не требуется при этом.
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|3.62, Аноним (34), 13:15, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Гном вообще настолько неприлично опередил время, что кроме батхерта ничего не заслужил, к сожалению.
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|2.57, ы (?), 13:06, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Самое смешное здесь то, что рестарт awesome происходит с примерно той же скоростью что и запуск одного окна в гноме ))
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|3.69, Аноним (34), 13:33, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Самое смешное, что остальное свободное от работы время плиточник тратит на редактирование конфига )
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|5.79, Аноним (34), 13:52, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Друг, спасибо, но я давно перешёл с awesomei3ratpoison на обычный де, они просто юзабельнее в разы.
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|6.82, Andrey Mitrofanov (?), 13:55, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Друг, спасибо, но я давно перешёл с awesomei3ratpoison на обычный де, они
> просто юзабельнее в разы.
Особенно кнопка [Спуск] -- хороша?
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|4.76, Аномномномнимус (?), 13:48, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ибо нет предела совершенству.
Всяко интереснее и полезнее, чем ждать пока ваша десятка обновится не угробив что-нибудь в очередной раз и чем мониторить, какие в этот раз данные утекут в "метрики и облачное хранилище буфера обмена"
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|5.84, Аноним (34), 13:56, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> метрики и облачное хранилище буфера обмена
безопасноте! отаке!
Если ты нуб, они утекут и в вм, через твой браузер.
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|4.83, Аноним84701 (ok), 13:56, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Самое смешное, что остальное свободное от работы время плиточник тратит на редактирование конфига )
Самое смешное, что менять/привязывать горячи клавиши оказывается быстрее в конфиге (не говоря уже о гибкости такого подхода, как и возможности прописывать дополнительные фильтры типа имени/класса или тега/режима окна).
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|5.91, Аноним (34), 14:28, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> фильтры типа имени/класса или тега/режима окна
Ну и увлечения у вас. Не знаю твои скиллы, но в гноме старт приложения на нужном рабочем столе настраивается за 15сек. Твоя очередь
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