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29.01.2019 10:50  Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.3

Состоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера Awesome 4.3, предоставляющего интерфейс на основе не перекрывающихся окон. Awesome построен на базе переработанных исходных текстов оконного менеджера dwm и отличается поддержкой использования языка Lua в файлах конфигурации для контроля всех аспектов работы оконного менеджера и создания дополнений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2 и написан с использованием асинхронной библиотеки XCB вместо Xlib для обеспечения хорошей отзывчивости интерфейса.

Awesome позволяет оптимизировать выполнение типового рабочего процесса и организовать управление окнами с использованием только клавиатуры, без необходимости передвижения мыши. Вместо виртуальных рабочих столов в Awesome предлагается группировка по тегам c возможностью отображения разом только окон соответствующих заданному тегу. Оконный менеджер хорошо адаптирован для работы в многомониторных конфигурациях, поддерживает привязку окон к экранам с использованием тегов и может работать в режимах XRandR, Xinerama и Zaphod. Поддерживаются стандарты Freedesktop: EWMH, XDG Base Directory, XEmbed, Desktop Notification и System Tray. Для управления может использоваться передача команд при помощи D-Bus.

В новом выпуске обеспечено автоматическое выставление параметров плотности пикселей на экране (DPI) для различных виджетов и элементов интерфейса. Добавлена возможность определения зависимостей при обработке правил. Предложен новый модуль keygrabber с реализацией API для перехвата событий от клавиатуры. Добавлена новая тема оформления, получающая параметры цветов из темы GTK. Реализованы новые виджеты для вставки разделителей, вывода всплывающих элементов и выбора метода раскладки окон на экране.



  1. Главная ссылка к новости (https://awesomewm.org/apidoc/d...)
  2. OpenNews: Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.1
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.22
  4. OpenNews: Доступен дисплейный сервер Mir 1.0
  5. OpenNews: Выпуск десктоп-движка Arcan 0.5.5 и пользовательского окружения Durden 0.5
  6. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: awesome, wm
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Часть нити удалена модератором

  • 3.9, A.Stahl (ok), 11:24, 29/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ты хотел сказать не "не осилил", а "не превозмог".
     
     
  • 4.17, Аномномномнимус (?), 11:47, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Немного не понял, что там превозмогать, если дефолтная конфигурация вполне рабоч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, Andrey Mitrofanov (?), 12:05, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я нисмог и поленился в lua и в это и сбежал на i3 Не то чтоб я и его ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.54, Аномномномнимус (?), 13:00, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я как-то был потыркал i3wm и уволок оттуда в awesome i3status, он был прикольный. Но потом выяснилось, что этот статусбар умеет как-то странно замирать и он мне разонравился
     
     
  • 7.71, Аноним84701 (ok), 13:37, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я как-то был потыркал i3wm и уволок оттуда в awesome i3status, он
    > был прикольный. Но потом выяснилось, что этот статусбар умеет как-то странно
    > замирать и он мне разонравился

    i3bar и i3status --  две, (совсем немного) большие разницы.
    Ну и там есть один нюанс
    > Also, i3bar sends the SIGSTOP and SIGCONT signals to the statusline process to save battery power.
    >

     
  • 1.3, Аномномномнимус (?), 11:06, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Самый чотенький WM, особенно для ноута и всего что менее 24"
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:26, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Как у него с вертикальной синхронизацией видео для предотвращение tearing? Я вижу часть элементов все же рисуется, а не текстовые. Как у него с использованием GPU для отрисовки?
     
     
  • 3.13, Аномномномнимус (?), 11:33, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не понял проблему, скорее всего потому что не наблюдал её у себя
     
  • 3.52, Аноним (52), 12:57, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Либо ставить композитор (тот же compton) и все хорошо, либо юзать без него, но там нужно добавлять определенный флаг в загрузчик самого awesome и тоже все хорошо.
     
  • 2.27, freehck (ok), 11:56, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Самый чотенький WM

    Кому как. Мне Lua не по нраву, посему для меня самый "чотенький" -- i3wm.

     
  • 1.4, Alexklonoff (?), 11:14, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На вяленом еще не работает? Пробовал недавно Свей на вяленом запустить, работает, но графический вим открыть не может. Пришлось забросить до лучших времен.
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 13:25, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо было подальше забросить.
     
  • 2.77, Аноним (77), 13:51, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    https github com awesomeWM awesome issues 159 Если вкрадце - чтоб портировать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аномномномнимус (?), 11:16, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Народ, а поделитесь скринами/конфигами, у кого чего интересного наворочено на awesome-wm или i3wm?
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:31, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на юникс-порне этого добра навалом. Здешние могут похвастать разве что Священными Нетормозящими Кедами.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 13:03, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня они жрут так мало оперативки, что htop показывает отрицательное значение, а в пустующем слоте сама появилась планка на 256 МБ.
     
  • 3.67, Аноним (65), 13:28, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну не ломать же их специально, чтобы твой пукан в целости сохранить?
     
  • 3.74, Аноним84701 (ok), 13:44, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > на юникс-порне этого добра навалом.

    Только обычно "что-то-на-похвастаться" != "удобно для повседневного использования".

    > Здешние могут похвастать разве что Священными Нетормозящими  Кедами.

    А погоду по аватарке предсказать сможете?

     
     
  • 4.81, Аноним (81), 13:55, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это нет, зато диагноз по нику - запросто.
     
  • 2.66, Аноним (65), 13:27, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там нечего показывать, самое интересное на скринах не увидишь.
     
  • 2.78, Аноним (77), 13:52, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зацени:
    https://github.com/awesomeWM/awesome/issues/1395
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:16, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну может он и следует стандартам Destop Notify и Tray, тока они по прежнему работают фигово.
     
  • 1.7, rshadow (ok), 11:17, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличный легковесный менеджер. С прямыми руками можно сделать конфетку. С тайлами экономия километров пробега мыши.
    Жаль только самую сильную его сторону, разрабы превратили в самую слабую. Конфигурировать все что угодно на lua очень круто, пока не выходит новая версия с поломкой API. Хотители вы переписывать и дебажить конфиги на lua раз в год?
     
     
  • 2.88, Аноним (81), 14:03, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие альтернативы не хуже?
    ion3, ratpoison, .. ?
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:23, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –11 +/
    Предположим, что в 2019 году у вас нет денег на мышь Мы придумали для вас новый... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 11:28, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А как же ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА? По последнему опросу среди vim'еров оказалось что неиспользование мыши повышает производительность труда при любой работе с компьютером в среднем на 285%.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:49, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    на 286% если уж совсем точно ))
     
     
  • 4.59, A.Stahl (ok), 13:10, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Станет всё как на 80286 если уж совсем-совсем точно :)


     
  • 2.15, Аномномномнимус (?), 11:44, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Какой-то нелепый вообще высер от очередного неосилятора, который и хотел бы доск... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.24, Тайлопетух (?), 11:52, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    И хоткеи есть в любых нормальных DE, не только в этих ваших овсомах То есть либ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, Аномномномнимус (?), 13:04, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> То есть либо одна крайность, либо другая? Миленько, чо.

    Для тех кто не осилил мысль о том, что оформление awesome можно переделать как угодно - да, страдайте. Не понятно только, почему вы другим претензии кидаете, если это сугубо ваша проблема

     
  • 2.21, Andrey Mitrofanov (?), 11:51, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Предположим, вы каждый день по сотне раз открываете окошечки и двигаете и ресайз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:05, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В каком воспаленном мозгу можно почитать про возможности современного оборудования, которые ssh игнорирует.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:31, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Покажите, как в нём выглядит firefox, vscode, ocular?
     
     
  • 2.14, Аномномномнимус (?), 11:35, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Точно так же, как везде - окно и шапка к нему. Но в firefox ещё vimium можно поставить и в настройках сделать чтобы по дефолту окно не "плавало", а занимало максимум рабочей зоны - торт готов
     
     
  • 3.43, rshadow (ok), 12:36, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > окно и шапка к нему

    И кстати шапка не нужна =)

     
     
  • 4.64, Аномномномнимус (?), 13:22, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, но в дефолтной конфигурации шапку оно теперь рисует. Не знаю, зачем так сделали, видимо достали стенания тех кто первый раз поставил и не разобрался
     
  • 2.18, Тайлобоярин (?), 11:47, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты чо, какой вскод? Это непродуктивное электроноподелие ненужно. Вим наше всё
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 12:16, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен про VSCode. Даже я, кдешник, не терплю электроноподелия.
     
  • 2.26, ы (?), 11:54, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще можно title bar у окон отключить для экономии места, он в awesome не нужен.
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:11, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Любой гуй сжимает-разжимает, всячески каверкает. Не мешай извращенцам наслаждаться )
     
     
  • 3.45, rshadow (ok), 12:38, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Каверкает не больше чем изменить размер окна мышкой.
     
  • 1.16, Аноним (19), 11:46, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    группировки в табы или хотя бы  в стэк нет, поэтому сразу в игнор. При таком подходе все равно что терминальный мультиплексер юзать
     
     
  • 2.20, Аномномномнимус (?), 11:50, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что за ересь? Есть возможность настроить группировку по табам
     
     
  • 3.23, Аноним (19), 11:51, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    серьезно? как? если есть возможность, то может перейду на него с i3
     
     
  • 4.28, ы (?), 11:57, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что означает "группировка по табам"? Если имеет ввиду при запуске приложения оно появлялось в заранее настроенных тэгах (напр. браузер в теге www, джаббер с теге - msg) - то это естественно есть.
     
     
  • 5.29, Аноним (19), 12:01, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    mod + w в ой3, плюс еще другие возможности группировки. Вот на скрине 7 приложений открыто
    https://imgur.com/a/phNdFjZ
     
     
  • 6.40, ы (?), 12:27, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пришлось погуглить, mod w включает режим вкладок каждое окно на рабочем столе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.44, scrot (?), 12:36, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    звучит как дикий костыль, а на самом деле на авесом имеем при большом колличестве открытых окон размер с превьюшки и надо копаться в них, чтобы нужную переключить в полноэкранный режим. Для сравнения- у меня в 2 окнах открыты браузер, файловый менеджер и куча терминалов, я могу копировать и даже перетаскивать из одной стороны  в дугую файлы или строки, например из браузера в ide. Просто в повседневной работе мало кто использует линукс,от программиста использующего линукс в боевых условиях такого не услышишь. Я бы мог даже видео запостить для демонстрации удобств, но лень и никому не нужно
     
     
  • 8.47, ы (?), 12:42, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://imgur.com/a/PXAKJgQ
    Ну вот у меня в 7 тэге, открыто 3 окна мауспада, я переключаю их из тайлового режима в полноэкранный (на втором скрине) одним нажатием mod+space. Я не понимаю зачем нужна вторая панель табов, учитывая что у меня боковая панель и только иконки (мне так удобней), а у большинства горизонтальная панель где помещаются в том числе названия окон.
    Причем я могу в этот же тэг "добавить" окна из других тэгов не переключаясь на них.
     
     
  • 9.51, Аноним (19), 12:54, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    я понял, потому что одно время возился с авесом, как уже сказал костыл Вот у ме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.70, ы (?), 13:33, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По скриншотам сложно сказать, но как я понял здесь просто другая философия работы, то что в i3 называется Workspace здесь называется Tag и имеет другую философию работы - вы можете отображать на одном экране несколько тэгов и компоновать их окна. Поэтому то что у вас в контейнере у меня в тэге, и для того чтобы эти окна показать\скрыть мне тоже достаточно одного взмаха руки.
    По-поводу стека, добавил 3 скрин где окна отображаются стеком. https://imgur.com/a/PXAKJgQ
     
     
  • 11.72, scrot (?), 13:43, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    фулскрин по mod+space это не магия, скорее примитивно и редко используется. Когда работаешь нужно иметь перед глазами несколько приложений, фулскрин разве что для видосов хорош
     
  • 10.85, Аномномномнимус (?), 13:57, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что именно преимущества по вашему? Забыть что во второй рабочей зоне есть что-то и выключить комп? Вроде что-то такое в KDE есть из коробки - так себе фича.
    В остальном точно так же в awesome я открою несколько аппликунов в одной рабочей зоне, несколько во второй и одним движением руки переключусь между ними. Не увидел никакого преимущества ни на скринах, ни в описании
     
  • 8.49, ы (?), 12:50, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, видео было бы классно, я бы посмотрел с удовольствием.
    Может есть какие то фишечки которые я мог бы реализовать потом в awesome.
     
  • 8.58, Аномномномнимус (?), 13:09, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> чтобы нужную переключить в полноэкранный режим

    Meta4+F , если лень по дефолту выставить более подходящий режим компоновки

     
  • 7.50, Аноним (50), 12:51, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вкладки в i3 могут полноценно участвовать в иерархии 8212 т е можно сложить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.53, ы (?), 13:00, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1) Как и говорилось выше - я не представляю зачем мне нужно дерево запущенных окон, у меня есть тэги, больше 10 клиентов в одном тэги я никогда не использую, да и вообще зачастую обычно предел это 1-4 клиента на тэг.
    Возможно если вам этот функционал действительно нужен и нужен из коробки - то используйте i3.
    2) Выгода в том что awesome не нужно патчить, его достаточно конфигурировать на lua =)
     
  • 6.61, Аномномномнимус (?), 13:13, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмотрел ваш скрин. Не понял, кто вам запрещает пачку приложений в один таб/тэг помещать по любому удобному признаку, ну или раскидать по нужным тэгам хоткеем, если они были изначально не там где-то запущены.
    Где ноу хау то?
     
  • 5.30, Аноним (19), 12:03, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    короче как обычно не в курсе, но надо что-то ляпнуть
     
  • 2.22, ы (?), 11:51, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что вы несете.. =(
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:53, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так преподносят хоткеи, как будто их нет в кедах...
     
     
  • 2.42, Аноним (41), 12:35, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Назови все два хоткея, которыми пользуешься в свободное от трясения окон мышкой время.
     
     
  • 3.68, Онаним тот самый (?), 13:30, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Управление окном
    mod+f — полный экран/вернуть как было
    mod+c — закрыть
    mod+h — свернуть
    mod+r — ресайз. Если открыты 2 окна рядом, ресайзит оба

    Положение окна
    mod+a — левая половина монитора
    mod+q — верхняя левая четверть
    mod+w — верхняя половина
    mod+e — правая верхняя четверть
    mod+d — правая половина
    mod+s — нижняя половина
    mod+z — левая нижняя четверть
    mod+x — правая нижняя четверть

    Положение окна на виртуальных раб. столах и мониторах
    mod+ArrowUp — окно на монитор выше
    mod+ArrowDown — окно на монитор ниже
    mod+shift+ArrowRight/ArrowLeft — окно на виртуальный рабочий стол правее/левее

    Всё это без знания lua, используя стандартные настройки.

     
  • 1.33, Аноним (34), 12:10, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Допустим мониторить одновременно несколько окон вещь полезная при админке на тер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.48, rshadow (ok), 12:42, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что он такого делает с гуевыми приложениями? О боже, он по умолчанию максимизирует их! Даже мышкой нельзя просто взять и потаскать влево вправо любимое окошечко!
     
     
  • 3.60, Аноним (34), 13:12, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Достаточно как выглядит гимп с несколькими окнами.  Зачем их вообще минимизировать, если можно переключиться по альттаб? Плиточник?
     
     
  • 4.63, Аномномномнимус (?), 13:17, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во первых давно по дефолту это не так, Гимп обновите. Во вторых никто не запрещает вам с гимпом работать как вам удобно. При чём тут WM? Ну или опишите проблему конкретнее
     
     
  • 5.90, Аноним (34), 14:22, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Проблема - плиточники Не понятно, зачем постоянно оперировать окнами, если можн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, Аноним (35), 12:16, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сделали бы какой нибудь графический конструктор для этого.
     
     
  • 2.37, Andrey Mitrofanov (?), 12:17, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сделали бы какой нибудь графический конструктор для этого.

    Граф конструктор комментарием тут, например, типа, есть.

    Такая^^^ ф---я получется.  >?<

     
  • 2.93, Аноним (77), 14:35, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    https github com awesomeWM awesome issues 1223 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, Аноним (34), 12:23, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Самое смешное то, что даже в тормогноме управление окнами, необходимая для работы база, есть, но юзерам интересно редактировать текстовой файл и рестартовать вм  даже для смены обычной обоины, ггг.
     
  • 1.39, Аноним (34), 12:27, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень любопытен тот факт по теме нужности этих оконнников, что сам изобретатель awesome сидит  в OS X.
     
     
  • 2.46, Alexklonoff (?), 12:41, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Комбинации Win ->, Win <- в третьем Гноме прекрасно делают мозаику из приложений. И никакой конфиг на Луа не требуется при этом.
     
     
  • 3.62, Аноним (34), 13:15, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гном вообще настолько неприлично опередил время, что кроме батхерта ничего не заслужил, к сожалению.
     
     
  • 4.87, Alexklonoff (?), 14:03, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты просто не умеешь, его готовить, анон.
     
     
  • 5.92, Аноним (34), 14:32, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кого его?
     
  • 2.57, ы (?), 13:06, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое смешное здесь то, что рестарт awesome происходит с примерно той же скоростью что и запуск одного окна в гноме ))
     
     
  • 3.69, Аноним (34), 13:33, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое смешное, что остальное свободное от работы время плиточник тратит на редактирование конфига )
     
     
  • 4.73, ы (?), 13:44, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Верно лишь отчасти. Если не устраивает тема по-умолчанию, то все зависит от ваших аппетитов, как правило достаточно установить одну из этих тем:
    https://github.com/lcpz/awesome-copycats
    https://github.com/awesomeWM/awesome/issues/1395

    Либо поставить\подсмотреть manjaro-awesome там реализовано некое подобие de и базовой обвязки вокруг awesome.

     
     
  • 5.79, Аноним (34), 13:52, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Друг, спасибо, но я давно перешёл с awesomei3ratpoison на обычный де, они просто юзабельнее в разы.
     
     
  • 6.82, Andrey Mitrofanov (?), 13:55, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Друг, спасибо, но я давно перешёл с awesomei3ratpoison на обычный де, они
    > просто юзабельнее в разы.

    Особенно кнопка [Спуск] -- хороша?

     
     
  • 7.89, Онаним тот самый (?), 14:04, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    от желчный ты какой-то чесслово
     
  • 4.76, Аномномномнимус (?), 13:48, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ибо нет предела совершенству.
    Всяко интереснее и полезнее, чем ждать пока ваша десятка обновится не угробив что-нибудь в очередной раз и чем мониторить, какие в этот раз данные утекут в "метрики и облачное хранилище буфера обмена"
     
     
  • 5.84, Аноним (34), 13:56, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > метрики и облачное хранилище буфера обмена

    безопасноте! отаке!

    Если ты нуб, они утекут и в вм, через твой браузер.

     
  • 4.83, Аноним84701 (ok), 13:56, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Самое смешное, что остальное свободное от работы время плиточник тратит на редактирование конфига )

    Самое смешное, что менять/привязывать горячи клавиши оказывается быстрее в конфиге (не говоря уже о гибкости такого подхода, как и возможности прописывать дополнительные фильтры типа имени/класса или тега/режима окна).

     
     
  • 5.91, Аноним (34), 14:28, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > фильтры типа имени/класса или тега/режима окна

    Ну и увлечения у вас. Не знаю твои скиллы, но в гноме старт приложения на нужном рабочем столе настраивается за 15сек. Твоя очередь

     
  • 1.80, Аноним (80), 13:54, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что в нем есть такого масхэв, чего нет в dwm ?
     
     
  • 2.86, Andrey Mitrofanov (?), 13:58, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что в нем есть такого масхэв, чего нет в dwm ?

    Ничего.  В dwm же ничего %) нет.

     

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