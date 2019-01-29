29.01.2019 10:50  Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.3

Состоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера Awesome 4.3, предоставляющего интерфейс на основе не перекрывающихся окон. Awesome построен на базе переработанных исходных текстов оконного менеджера dwm и отличается поддержкой использования языка Lua в файлах конфигурации для контроля всех аспектов работы оконного менеджера и создания дополнений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2 и написан с использованием асинхронной библиотеки XCB вместо Xlib для обеспечения хорошей отзывчивости интерфейса.

Awesome позволяет оптимизировать выполнение типового рабочего процесса и организовать управление окнами с использованием только клавиатуры, без необходимости передвижения мыши. Вместо виртуальных рабочих столов в Awesome предлагается группировка по тегам c возможностью отображения разом только окон соответствующих заданному тегу. Оконный менеджер хорошо адаптирован для работы в многомониторных конфигурациях, поддерживает привязку окон к экранам с использованием тегов и может работать в режимах XRandR, Xinerama и Zaphod. Поддерживаются стандарты Freedesktop: EWMH, XDG Base Directory, XEmbed, Desktop Notification и System Tray. Для управления может использоваться передача команд при помощи D-Bus.

В новом выпуске обеспечено автоматическое выставление параметров плотности пикселей на экране (DPI) для различных виджетов и элементов интерфейса. Добавлена возможность определения зависимостей при обработке правил. Предложен новый модуль keygrabber с реализацией API для перехвата событий от клавиатуры. Добавлена новая тема оформления, получающая параметры цветов из темы GTK. Реализованы новые виджеты для вставки разделителей, вывода всплывающих элементов и выбора метода раскладки окон на экране.