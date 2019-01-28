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28.01.2019 20:49  Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.2.0

Опубликована новая стабильная ветка инструментария Flatpak 1.2, который предоставляет систему для сборки самодостаточных пакетов, не привязанных к конкретным дистрибутивам Linux и выполняемым в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia, Linux Mint и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

Ключевые новшества в ветке Flatpak 1.2:

  • Добавлена команда "flatpak kill" для принудительного завершения работающих экземпляров flatpak-приложений;
  • Добавлена команда "flatpak ps" для просмотра информации о flatpak-процессах (в будущем ожидается отображение информации о потреблении ресурсов);
  • Добавлена команда "flatpak history" для просмотра истории выполненных операций с пакетами;
  • При установке пакетов в интерактивном режиме указание репозитория и полного имени в командной строке теперь является необязательным. Например, вместо "flatpak install flathub org.gnome.meld" теперь достаточно набрать "flatpak install meld" и flatpak в интерактивном режиме уточнит репозиторий и подберёт подходящее полное имя;
  • Реализовано отображение индикатора прогресса выполнения операций при установке или удалении пакета;
  • Во все команды с табличными результатами добавлена опция "--columns" для выбора показываемых столбцов. Для просмотра доступных столбцов можно использовать команду "--columns=help";
  • В команду "flatpak uninstall" добавлена опция "--delete-data" для удаления каталога с данными приложения (если не указать конкретное приложение, то будут удалены все каталоги с данными удалённых приложений);
  • В команде "flatpak remote-ls" обеспечен показ runtime для каждого приложения в списке;
  • В команду "flatpak repo" добавлены опции "--info" для отображения сведений о репозитории и "--commits" для вывода списка изменений в ветке;
  • Обеспечено отображение транзакций в логе systemd при сборке с libsystemd;
  • Удалена поддержка миграции с xdg-app (прошлое название flatpak);
  • Улучшен обработчик ошибок, который при вводе несуществующей команды пытается определить опечатку и предложить верную команду;
  • Добавлена опция "flatpak --installations" для показа списка всех установленных приложений flatpak;
  • В команды install, update и uninstall добавлена опция "--noninteractive" для выполнения операции из скриптов без дополнительных запросов и с минимальными выводом;
  • Реализована начальная поддержка применения в sandbox-окружении системных параметров по умолчанию из dconf;
  • Обеспечено создание кофигурации fontconfig для отражения каталогов со шрифтами с их прокэшированными копиями;
  • В командах "list" и "info" обеспечен показ содержимого информационных полей из метаданных appstream (например, теперь показывается описание пакета);
  • Приложениям, использующим интерфейс DRI (Direct Rendering Infrastructure), для корректной поддержки CUDA и OpenCL предоставлен доступ к большему числу файлов устройств NVIDIA (/dev/dri/renderD*);
  • Команда "permission-list" переименована в "permissions", а "document-list" в "documents" (старые имена не удалены для сохранения совместимости);
  • При выполнении привилегированных операций обеспечена возможность аутентификации в терминале при отсутствии агента policykit;
  • Указание команды "update" без дополнительных аргументов теперь приводит к обновлению всех установленных пакетов;
  • Добавлены новые порталы (порталы применяются для организации доступа к ресурсам вне контейнера) для получения информации о местоположении и настройки тулкитов. Во всех порталах усилена проверка входных данных.

Дополнительно можно отметить, появление ресурса flatkill.org с критикой Flatpak. Авторы данного сайта пытаются обратить внимание на проблему с необязательностью применения методов строгой sandbox-изоляции в пакетах. В текущем виде почти все популярные приложения, доступные в формате Flatpak (включая GIMP, VSCode, PyCharm, Octave, Inkscape, Steam, Audacity, VLC), собраны с правами "filesystem=host", "filesystem=home" или "device=all", т.е. имеют полный доступ к ФС, домашнему каталогу пользователя или всем устройствам в системе. При таких настройках sandbox не более чем фикция, а для обхода изоляции и выполнения кода вне изолированного окружения достаточно изменить ~/.bashrc. При этом пользователи считают, что приложение действительно изолировано, так как при установке показывается пиктограмма "sandbox".

Более того, на примере flatpak-пакетов VSCode, Android Studio и Sublime показано, что авторы не спешат выпускать обновления и предлагают для загрузки выпуски с известными уязвимостями, которые можно эксплутарировать для получения контроля за системой пользователя. Пользователи не обращают на это внимание, полагая, что уязвимости не угрожают им, так как приложения изолированы. Для решения проблемы ненадлежащей настройкой доступа в пакетах разработчики Flatpak намерены в будущем реализовать детальное информирование пользователей о запрошенных приложением полномочиях, которые будет явно отображаться в интерфейсах GNOME Settings и GNOME Software.

Напомним, что разработчикам приложений Flatpak даёт возможность упростить распространение своих программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов, за счет подготовки одного универсального контейнера без формирования отдельных сборок для каждого дистрибутива. Для пользователей, заботящихся о безопасности, Flatpak позволяет выполнить вызывающее сомнение приложение в контейнере, предоставив доступ только к сетевым функциям и файлам пользователя, связанным с приложением. Для пользователей, интересующихся новинками, Flatpak позволяет установить самые свежие тестовые и стабильные выпуски приложений, без необходимости внесения изменений в систему. Например, в настоящее время Flatpak-пакеты уже собираются для LibreOffice, Firefox, GIMP, Inkscape, Kdenlive, Steam, 0 A.D., Visual Studio Code, VLC, Slack, Skype, Telegram Desktop, Android Studio и т.д.

Для уменьшения размера пакета, он включает лишь специфичные для приложения зависимости, а базовые системные и графические библиотеки (Gtk+, Qt, библиотеки GNOME и KDE и т.п.) оформлены в виде подключаемых типовых runtime-окружений. Ключевое отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE).

Помимо типового системного окружения (runtime), устанавливаемого через специальный репозиторий, поставляются дополнительные зависимости (bundle), требуемые для работы приложения. В сумме runtime и bundle образуют начинку контейнера, при том, что runtime устанавливается отдельно и привязывается сразу к нескольким контейнерам, что позволяет обойтись без дублирования общих для контейнеров системных файлов. В одной системе может быть установлено несколько разных runtime (GNOME, KDE) или несколько версий одного runtime (GNOME 3.26, GNOME 3.28). Контейнер с приложением в качестве зависимости использует привязку только к определённому runtime, без учета отдельных пакетов, из которых состоит runtime. Все недостающие элементы упаковываются непосредственно вместе с приложением. При формировании контейнера содержимое runtime монтируется как раздел /usr, а bundle монтируется в директорию /app.

Начинка runtime и контейнеров приложений формируется с использованием технологии OSTree, при которой образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree. Отдельная установка и обновление пакетов внутри рабочего окружения не поддерживается, система обновляется не на уровне отдельных компонентов, а целиком, атомарно меняя своё состояние. Предоставляются средства для инкрементального применения обновлений, избавляющие от необходимости полной замены образа при каждом обновлении.

Формируемое изолированное окружение полностью независимо от используемого дистрибутива, и при надлежащих настройках пакета не имеет доступа к файлам и процессам пользователя или основной системы, не может напрямую обращаться к оборудованию, за исключением вывода через DRI, и сетевой подсистеме. Вывод графики и организация ввода реализована при помощи протокола Wayland или через проброс сокета X11. Взаимодействие с внешней средой построено на основе системы обмена сообщениями DBus и специального API Portals. Для изоляции используется прослойка Bubblewrap и традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для вывода звука применяется PulseAudio.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/mclase...)
  2. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.0
  3. OpenNews: Первый выпуск Flatpak, самодостаточных пакетов для распространения графических приложений
  4. OpenNews: Для Flatpak подготовлена технология управляемого доступа к ресурсам вне контейнера
  5. OpenNews: Сформирована стабильная ветка системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.0
  6. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flatpak
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  • 1.1, mikhailnov (ok), 20:57, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Flatpak - параллельная пакетная система. Snap же просто упаковывает галимую проприетарщину и другие проблемные вещи со всеми потрохами, хорошо решая именно эту задачу.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:59, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –3 +/
    snap заметно хуже, ведь он централизован и не подхватывает системную тему, а так... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:09, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вроде делают это для упрощения и юзабельности, а на деле всё так же куча команд,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 21:13, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну в федоре и в убунте (с некоторыми лишними для телодвржениями) есть.Неплохо бы сделать flatpak пакет с GUI для него.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:18, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Превозмогая фиксированные версии пакетов на десктопе
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:08, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А нефиг однокнопочным лезть в терминал. В дистрибутивах для однокнопочных есть графические центры приложений или как их там. Считай еще одним бакендом для оных.
     
  • 2.30, axredneck (?), 01:11, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > один официальный клиент с кнопочками

    Например, Gnome Software ?
    Есть еще неофициальный Plasma Discover для тех, кто не хочет GTK.

     
  • 1.5, Аномоид (?), 21:17, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пробовал на убунте ставить  несколько программ через снап и флэтпак, так снап показался полной шляпой, что-то не завелось совсем, что-то с грехом... И это не смотря на то, что каноникал продвигает снап. А флэтпак ничего так, имеет право на существование. Не понял только зачем в эти форматы пакуют программы смысл которых иметь доступ к оборудованию, т.к. доступа конечно нет.
     
     
  • 2.8, Аноним (3), 21:24, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    appimage повкуснее выглядит
     
  • 1.7, AntonAlekseevich (ok), 21:18, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Указание команды "update" без дополнительных аргументов теперь приводит к обновлению всех установленных пакетов.

    А раньше типа не было. :D (На Арче с версии 1.0.0 было.)

     
     
  • 2.14, анонимус (??), 21:53, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, тоже это в ступор ввело. Сколько помню, все время обновлялся через flatpak update.
     
     
  • 3.29, anonymous (??), 23:49, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    flatpack update обновлял не все, после него надо было индивидуальные запускать. Похоже ты просто не обновлялся.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:25, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > собраны с правами "filesystem=host", "filesystem=home" или "device=all"

    А пользователь это не контролирует, не может изменить?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:35, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может, конечно, но не станут же распространители FUD об этом упоминать.
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:26, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Скажите, друзья!
    А видел ли кто Вайн в виде flatpak?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:19, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://github.com/winepak
    оно?
     
  • 2.32, axredneck (?), 01:15, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вряд ли будет, потому что Flatpak больше для софта с GUI, а не CLI.
     
  • 1.11, nrv (ok), 21:32, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    было хотел что все что есть во flatpak ставить во flatpak.
    >несколько версий одного runtime

    вот у меня несколько версий тяжеленного kde runtime образовалось. И че-то как-то расхотелось.

    По snap-у, благодаря этой новости, стал кажется понимать. Не понимал почему пакеты останутся. То есть начинаю снизу, дробим все мелко, идем выше выше, и в момент сборки уже конечного приложения можно срезать и запихнуть недостающее в snap. Компромисс между усилиями (либо свежестью) и размером.
    Но тот же firefox весил как-то дико, но, вроде, в дебиане.

     
     
  • 2.12, nrv (ok), 21:34, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >вот у меня

    * и вот у меня

     
  • 2.16, Аноним (15), 22:11, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже помню такой прикол когда kdenlive на посмотреть, пришла как казалось, светлая, идея через snapack. Оказалось больше мегабайт с пакетами выкачивать чем системным менеджером. Ну на х..
     
  • 1.17, Vitaliy Blats (?), 22:15, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Мда уж. Была одна единственная проблема - dependency hell.

    Даунское решение этой проблемы - таскать за собой в одном архиве все необходимые либы.
    Правильным решением этой проблемы было всего лишь упростить установку необходимых либ, вплоть до ручного скачивания одной .so-шки и последующего размещения ее в директории с программой, если основная системная не подходит. Это не правильно, когда бинарник вайбера работает на libcurl3, в системе установлен libcurl4 с которым вайбер тоже работает, но грьобанный apt не разрешает устанавливать вайбер, а предлагает снести libcurl4 (и еще пол-системы заодно) и поставить libcurl3. До такой ереси даже индусский Майкрософт не додумался.

    Что мы получили в итоге: огромные наборы программ и либ, какие-то контейнеры, какие-то sandbox-окружения, работы с dconf, кучу новых комманд, изоляцию окружений, пробросы сокетов X11, сообщения через Dbus, какие-то новые API Portals, прослойки Bubblewrap.


    ШТОЭТА??!!111

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:21, 28/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это ты о snap Просто flatpak работает немного по-другому Все поисковики загаже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.23, Vitaliy Blats (?), 22:30, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Все поисковики загажены запросами "скачать msvc100500.dll бесплатно". Нам в линуксе такого
    > не надо.

    Угу. Нам надо либо трахание с зависимостями, либо изобретение нескольких новых проблем взамен решения одной единственной.

    Контейнеры, контейнеры everywhere

     
  • 2.20, Груст (?), 22:24, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://discourse.nixos.org/t/fyi-building-docker-image-with-nix/1869
     
     
  • 3.21, Vitaliy Blats (?), 22:28, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > https://discourse.nixos.org/t/fyi-building-docker-image-with-nix/1869

    Что это и зачем это ?

     
  • 2.22, Ridbowt (ok), 22:29, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Была такая же проблема с curl. Подсмотрел решение в файле BZU от Редрута. В данном случае оно помогло.

    3.2а УСТАНОВКА ОДНОВРЕМЕННО libcurl3 + libcurl4  В UBUNTU 18.04.1+
    #для решение этой проблемы есть специальный репозиторий который устанавливает обе библиотеки, чтобы они друг другу не мешали.
    sudo add-apt-repository ppa:xapienz/curl34
    sudo apt install curl


    Автор: Яцына М.А.

     
     
  • 3.24, Vitaliy Blats (?), 22:38, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Была такая же проблема с curl. Подсмотрел решение в файле BZU от
    > Редрута. В данном случае оно помогло.

    Пойми, бро, проблема не в том что curl. Любая проблема на Linux в принципе решаема. Вопрос только в потраченном времени и в количестве прочитанного дреьма чтобы решить тривиальную задачу.

    Звонит тебе киса говорит "дорогой, хочу скинуть тебе парочку фоток ню, сегодня для тебя сделала, поставь вайбер". И ты такой: "ща ... ой извини, тут libcurl неправильной версии ... упс я тут пол-системы угрохал, щас поставлю обратно ... мля теперь вайбер удалился ... короче пошел я гуглить ... о нагуглил совет №1, не помог ... наяндексил еще один совет, тоже не работает, гуглю дальше ... о, подсмотрел решение в файле BZU от Редрута, жди". Киса похлопает ресничками, полюбуется светящимся яблочком на ноуте, и придет к справедливому выводу, что она тебе не нужна, ты и без нее справляешься :)

     
     
  • 4.25, Аномоид (?), 22:49, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Брехня!
     
  • 4.28, Hellseher (ok), 23:38, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем браузерный телеграм, вайбер, васпп, зум и комания не угодили?
     
  • 3.26, Аноним (26), 23:07, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Без мата сложно высказаться о таком "решении".
     
  • 1.27, Hellseher (ok), 23:36, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    От количества пакетных менеджеров кружит голову, какой выбрать полегче или более тяжелый, куда дальше в какую сторону иди да так чтоб скриптами радоватся по пути :)

    Да пакетных менеджеров дохерища развелось, в винде ни одного нормального и никто не жалуется...

    По сабжу, чем сие творение поможет админам крупных сетей? 100-3000 узлов. Думаю в этом сегсенте уже не имеет значения пакетный помощник - terrafofm, ansible, chef, salt, faremen в любом случае унифицировали более менее развертывание...

    Вот действительно другого уровня подход, так это у NixOS и GuixSD

     
  • 1.31, Аноним (31), 01:14, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Runtime KDE - это, конечно, хорошо. А как вот мне поставить этим flatpack'ом  Plasma Desktop?
     

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