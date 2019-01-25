25.01.2019 11:53  Microsoft поглотил компанию Citus, развивающую СУБД на базе PostgreSQL

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|1.1, Аноним (1), 11:55, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+10 +/–
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> В качестве одной из целей приобретения упоминается желание улучшить уровень поддержки, производительности и масштабируемости СУБД PostgreSQL в сервисах Azure. После завершения сделки CitusDB сохранит статус открытого продукта, а разработчики проекта продолжат активное участие в жизни сообщества PostgreSQL. После перехода в Microsoft работа будет сосредоточена на дальнейшем усовершенствовании CitusDB в области повышения производительности и масштабируемости.
Бла-бла-бла
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|2.25, AnPoz (?), 12:53, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Предчувствие меня не подвело, но удар по СПО оказался ещё подлее, чем можно было представить.
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50011
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|2.29, Школьник (ok), 12:56, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>CitusDB, поставляемой в форме расширения к PostgreSQL и распространяющейся под лицензией AGPLv3
>AGPLv3
>AGPLv3
Чего ты беспокоишься? Разве ты не знаешь, что эта лицензия защищает продукт от всего, даже от космических лучей?
Даже если Майкрософт сменит лицензию, сообщество всегда сможет сделать форк и продолжить разработку. Ты что, не веришь в сообщество?
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|3.36, мелкософт (?), 13:08, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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а зачем нам ее менять? Может еще скажешь, что мы и разработкой сами после этого должны будем заниматься?
А в сообщество мы верим, шлите ваши патчи.
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|4.42, Andrey Mitrofanov (?), 13:32, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> а зачем нам ее менять? Может еще скажешь, что мы и разработкой
> сами после этого должны будем заниматься?
> А в сообщество мы верим, шлите ваши патчи.
--в NUL:
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|2.9, Andrey Mitrofanov (?), 12:10, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Видимо патч от Microsoft не принимали... они и нашли способ протолкнуть его.
> А не которые даже баг-репорт отправить не могут.
Укус вурдалака через паттч и баг-репорт не передаются.
Не так вирулентно же, как через совет директоров.
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|2.11, Andrey Mitrofanov (?), 12:12, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Азуровский Постгрес - это смесь треша: какие-то свои кодировки, например. Т.е., "PostgreSQL
> такой же, как обычный, но... немного другой"
" О! Extend? То, что надо. Надо брать. " - подумал вурдалак.
Сказано - сделано.
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|1.6, Andrey Mitrofanov (?), 12:06, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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> Компания Microsoft Microsoft объявила
> о покупке компании Citus Data
Сообщество PostgeSQL, отбивая ладошки, аплодирует...
Грандиозному Успеху коллег.
Им удалось! Молодцы.
Сообщество анонимов опенета поздравляет сообщество Pg с ... выпускником.
Let the Анализ begin.
<///>
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|2.32, нах (?), 12:59, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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погоди, а сообщество-то тут причем? Они как строили репликацию из дерьма и палок, так и продолжат. Купили ж не постгрез, как тебе показалось, а автоматизаторов этой самой репликации (у которых, на первый взгляд, неплохо получалось).
Теперь у microsoft в azure есть нормальная репликация. А ты го из известной субстанции скульптуру ваять, у вас так принято.
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|3.37, Andrey Mitrofanov (?), 13:09, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> погоди, а сообщество-то тут причем?
Теперь все эти идейные BSDL-опенсурсры будут ещё активнее активничать на продажу.
Вот же перед глазами #ИсторияУспеха.
Сообщество пильщиков форков и стартаперов кто во что горазд превращается... превращается сообщество... в террариум соискателей бидов микрософта и проч. планов выхода в деньги и на пенсию.
...как там Postgres Pro, "инвестиций в Россию" грязных денег от микрософта на завезли ещё?
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|4.54, нах (?), 15:04, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вот же перед глазами #ИсторияУспеха.
ее повторить будет непросто, это тебе не еще один нескучный бэкэнд с поддержкой невменяемого формата запилить.
А сциллу эти не купят, те много денег хотят.
И нет, там вовсе не выход на пенсию в планах - еще раз рекомендую внимательно перечитать анкеты топ-топов сциллы - это вполне такой типичный случай для хорошего стартапа (просто хорошие стартапы жуткая редкость)
> ...как там Postgres Pro, "инвестиций в Россию" грязных денег от микрософта на завезли ещё?
не, этим точно никто денег не даст. Пенсию получат в свои 65, ну или попадут в рай.
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|2.12, Andrey Mitrofanov (?), 12:17, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Гм.. монстрософту кто-то таки объяснил, что этот ихний MSSQL - гавно..? :D
Они заметили (см.Зоркий Глаз), что мс-куля _нет_ в азуре-амазоне.
" Так не доставайся ж ты никому. "
эээ... не так:
" Молилась ли, ты Даздраперма, на ночь? "
эээ.... ///" Ну, скажем, Полуэкт."
и [душит в объятьях.]
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|2.19, анон (?), 12:28, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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На самом деле ms sql вполне себе годный продукт.
По крайней мере у него внятная модель кластеризации, а с у постгреса и mysql у нас админы пыхтели пыхтели и не смогли ничего повторить не вариант олвейз он ни файловер кластеринг.
Я не хочу сказать что это не работает совсем, но то ли порог вхождения запредельный то ли технологии сырые то ли компетенции недостаточно. В общем что то не срослось.
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|3.34, нах (?), 13:05, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> На самом деле ms sql вполне себе годный продукт.
нище...тыпонял, не хотят платить за годный продукт. Ну не мытьем, так катаньем - "нате вам "бесплатный" постгрез, платите только за инстанс". И ведь схавают, не подавятся.
> По крайней мере у него внятная модель кластеризации, а с у постгреса и mysql у нас админы
> пыхтели пыхтели
этим dba должны заниматься, а не обычные админы. В случае mysql - их роль обычно заключается в вскакивании с кресла и стучании по горбу тому кто "опять развалил репликацию, сто раз тебе говорили ЭТОТ запрос не использовать" - ну и "прибить транзакцию, перезапуститься со следующей". В случае постгреза - быстро-быстро поднимать с бэкапа, пока не посчитали упавшим и не снизили KPI, оно по другому не работало.
Ну вот те ребята как раз вроде бы успешно решали эту проблему (правда, по слухам, ценой заметных тормозов на коннектах, убивавших неперсистентные варианты использования, но я давно их слушал, могли и допилить)
А mssql как-то сами реплицируются, ни разу не видел суетящихся админов по этому поводу, а у нас тут рядом этих ms как грязи. А dba у них вообще нет. Но жадные и т...е жывтоне не хотят платить за софт, прикованный раб дешевле.
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|2.21, Аноним (21), 12:35, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну как бы он пока получше PG (не говоря про mysql) в очень многом. Более того, он давно промышленный и из коробки.
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|2.13, Andrey Mitrofanov (?), 12:20, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Решили наверное Skype обновить, MSSQL не выдерживает нагрузки)))
Точно-точно. Нунишмагла и закрытие "сервиса" с отмазой " этот ваш Pg не потянул! " -- на подходе.
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|2.16, ryoken (ok), 12:24, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Идёт медленный и верный виндекапец
Ждём вантуз11 на линуксоядре с дефолтным КДЕ и перепиленным wine_ом с патчами от МС дял запуска всякого "унаследованного" ПО :D.
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|2.28, нах (?), 12:55, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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обоих-то откуда? Наделла разьве что дежурную улыбку может продемонстрировать, ему-то чо - "иду, вижу - валяется, ничье - купил", а вот товар - там не только директор, а все не связанные с разработкой сотрудники нынче щасливы - достигли цели и действительно лыбы до ушей.
через недельку продадут акции и пойдут искать что-то еще неокученное, чтобы быстро доделать до работоспособности и потом - продаться.
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|2.50, ыы (?), 14:02, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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в результате Мидас как известно плохо кончил, а Микрософт- всегда на плаву :)
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