25.01.2019 11:53  Microsoft поглотил компанию Citus, развивающую СУБД на базе PostgreSQL

> На самом деле ms sql вполне себе годный продукт. нище...тыпонял, не хотят платить за годный продукт. Ну не мытьем, так катаньем - "нате вам "бесплатный" постгрез, платите только за инстанс". И ведь схавают, не подавятся. > По крайней мере у него внятная модель кластеризации, а с у постгреса и mysql у нас админы

> пыхтели пыхтели этим dba должны заниматься, а не обычные админы. В случае mysql - их роль обычно заключается в вскакивании с кресла и стучании по горбу тому кто "опять развалил репликацию, сто раз тебе говорили ЭТОТ запрос не использовать" - ну и "прибить транзакцию, перезапуститься со следующей". В случае постгреза - быстро-быстро поднимать с бэкапа, пока не посчитали упавшим и не снизили KPI, оно по другому не работало. Ну вот те ребята как раз вроде бы успешно решали эту проблему (правда, по слухам, ценой заметных тормозов на коннектах, убивавших неперсистентные варианты использования, но я давно их слушал, могли и допилить) А mssql как-то сами реплицируются, ни разу не видел суетящихся админов по этому поводу, а у нас тут рядом этих ms как грязи. А dba у них вообще нет. Но жадные и т...е жывтоне не хотят платить за софт, прикованный раб дешевле.