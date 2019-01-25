25.01.2019 08:25  В Firefox 66 будет устранено смещение прокрутки из-за загрузки изображений

В кодовую базу Firefox добавлена поддержка механизма "Scroll Anchoring", который позволит избавиться от проблем, связанных с нарушением позиции на странице после отображения дополнительных элементов. Изменение будет доведено до пользователей в выпуске Firefox 66.

Позиция прокрутки теперь будет привязываться к конкретному месту на странице и не меняться при отображении новых элементов в вышележащей области. Например, останутся в прошлом ситуации, когда прокрутка сразу после открытия страницы приводит к смещению позиции и необходимости вновь и вновь прокручивать содержимое по мере загрузки изображений. Подобное поведение сильно мешало в работе со страницами с большим числом внешних изображений и нередко приводило к казусам с кликами не на ту ссылку (например, постоянно приходится сталкиваться с ситуацией, когда в момент клика на нужную ссылку завершается загрузка расположенного выше рекламного баннера, контент смещается и клик попадает на баннер).



