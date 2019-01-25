The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

25.01.2019 08:25  В Firefox 66 будет устранено смещение прокрутки из-за загрузки изображений

В кодовую базу Firefox добавлена поддержка механизма "Scroll Anchoring", который позволит избавиться от проблем, связанных с нарушением позиции на странице после отображения дополнительных элементов. Изменение будет доведено до пользователей в выпуске Firefox 66.

Позиция прокрутки теперь будет привязываться к конкретному месту на странице и не меняться при отображении новых элементов в вышележащей области. Например, останутся в прошлом ситуации, когда прокрутка сразу после открытия страницы приводит к смещению позиции и необходимости вновь и вновь прокручивать содержимое по мере загрузки изображений. Подобное поведение сильно мешало в работе со страницами с большим числом внешних изображений и нередко приводило к казусам с кликами не на ту ссылку (например, постоянно приходится сталкиваться с ситуацией, когда в момент клика на нужную ссылку завершается загрузка расположенного выше рекламного баннера, контент смещается и клик попадает на баннер).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Firefox 67 начнёт использовать отдельные профили для разных установок
  3. OpenNews: В Firefox 69 планируется по умолчанию отключить поддержку Flash
  4. OpenNews: В Firefox 66 появится кнопка для поиска вкладок
  5. OpenNews: Для Firefox реализована возможность использования файловых диалогов KDE
  6. OpenNews: Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 08:42, 25/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Слава Аллаху, всю жизнь ждал
     
     
  • 2.2, kamagan (?), 08:44, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Баг-молитвы слал?
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:46, 25/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    На хроме эта фишка уже много лет работает.
     
     
  • 2.7, Albertio (ok), 09:14, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    После их плясок с манифестом уже никому не интересно, что там у них есть. Благо мозилловцы успешно готовятся к моменту, когда хром подпилит собственный сук.
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:48, 25/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    НАконец-то!!!1
     
  • 1.5, Глас Господа (?), 09:08, 25/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я думал это специально сделали/не правили, чтобы народ хоть как-то по баннерам кликал.
     
  • 1.6, su (??), 09:14, 25/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    смещение прокрутки из-за загрузки страниц? Я это заметил только когда задолжал прову за траффик.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:39, 25/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только у меня позавчера в фаерфоксе на ютубе видео перестало на паузу ставится? При том сразу на двух компах.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor