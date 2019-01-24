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24.01.2019 12:04  Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.12

Доступен релиз проекта srsLTE 18.12, развивающего открытый стек для развёртывания компонентов сотовых сетей LTE/4G без наличия спецоборудования, используя только универсальные программируемые приемопередатчики, форма сигнала и модуляция которых задаётся программно (SDR, Software Defined Radio). Код проекта поставляется под лицензией AGPLv3.

SrsLTE включает реализацию LTE UE (User Equipment, клиентские компоненты для подключения абонента к сети LTE), базовой станции LTE (eNodeB, E-UTRAN Node B), а также элементов опорной сети LTE (MME - Mobility Management Entity для взаимодействия с базовыми станциями, HSS - Home Subscriber Server для хранения базы абонентов и информации о привязанных к абонентам услугах, SGW - Serving Gateway для обработки и маршрутизации пакетов для базовых станций, PGW - Packet Data Network Gateway для присоединения абонента к внешним сетям.

В новой версии добавлена новая библиотека для упаковки и распаковки сообщений RRC ASN1. Переработана реализация стека протоколов EPC (Evolved Packet Core) и добавлена поддержка шифрования. В компонент srsUE с реализацией LTE UE (User Equipment) добавлена поддержка IPv6. Решены проблемы с компиляцией для устройств ARM и систем с поддержкой инструкций AVX512. Добавлен файл clang-format.

Основные возможности:

  • Система может работать с любыми программируемыми приемопередатчиками, поддерживаемыми драйверами Ettus UHD (Universal Hardware Driver) и bladeRF и способными работать с полосой пропускания 30.72 МГц. Работа srsLTE протестирована с платами USRP B210, USRP B205mini, USRP X300, limeSDR и bladeRF;
  • Высокоскоростной оптимизированный декодировщик, использующий инструкции Intel SSE4.1/AVX2 для достижения производительности более 100 Мбит/с на обычном оборудовании. Стандартная реализация декодировщика на языке Си, обеспечивающего производительность на уровне 25 Мбит/с;
  • Полная совместимость с 8 версией стандарта LTE и частичная поддержка некоторых возможностей из 9 версии;
  • Наличие конфигурации для работы в режиме частотного разделения каналов (FDD);
  • Протестированные полосы пропускания: 1.4, 3, 5, 10, 15 и 20 МГц;
  • Поддержка режимов передачи 1 (single antenna), 2 (transmit diversity), 3 (CCD) и 4 (closed-loop spatial multiplexing);
  • Эквалайзер с поддержкой частотного кодирования ZF и MMSE;
  • Поддержка создания сервисов для доставки мультимедийного контента в режима broadcast и multicast;
  • Возможность ведения детальных логов с привязкой к уровням и отладочными дампами;
  • Cистема захвата пакетов на уровне MAC, совместимая с сетевым анализатором Wireshark;
  • Доступность метрик с данными трассировки в режиме командной строки;
  • Детализированные файлы конфигурации;
  • Реализация уровней LTE MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP и GW.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/srsLTE/srsL...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.09
  3. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.06
  4. OpenNews: Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE
  5. OpenNews: Продемонстрированы прием и расшифровка GSM с помощью RTL-SDR
  6. OpenNews: Доступен пакет OpenLTE 0.20 с реализацией стека 3GPP LTE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: srslte, 4g, gsm
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  • 1.1, Аноним (1), 13:02, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Сделал бы кто-нибудь открытую прошивочку для радио модуля телефона...
     
     
  • 2.2, Штунц (?), 13:09, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Зачем? Что бы каждый мог смартфоном хакать эфир и мешать провайдеру делать его дело?
     
     
  • 3.3, Andrey Mitrofanov (?), 13:18, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Что бы каждый мог смартфоном хакать эфир и мешать провайдеру делать
    > его дело?

    То ли дело каждый с SDR-платами в сабже -- они-то помогают провайдерам.

    Прямо денег готовы платить, чтоб только помочь.  </арг</ум>ент>

     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov (?), 13:22, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Сделал бы кто-нибудь открытую прошивочку для радио модуля телефона...

    В процессе. http://osmocom.org/projects/baseband/wiki#Hardware

    Чего ещё изволите, о [I]Повелитель?

     
  • 1.5, Аноним (5), 13:38, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Проект новый, но снова на "богомерзком" C++, а не на безопасном божественном Rust. Да что ж такое xD
     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov (?), 13:43, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проект новый, но снова на "богомерзком" C++, а не на безопасном божественном
    > Rust. Да что ж такое xD

    Твои молитвы не услышаны.  Аскеза и полирование лбом пола -- всё будет.

     
     
  • 3.7, Аноним (5), 13:52, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё и так есть, без всякого Rust'а.
     
     
  • 4.23, Andrey Mitrofanov (?), 16:45, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всё и так есть, без всякого Rust'а.

    Если ты тот же, что в #5, то не услышана твоя ирония -- продолжай уплотнять лоб.  Если не тот, то не разрывай повествование.  Вдруг ему больно--

     
  • 2.8, user90 (?), 14:12, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На одного условно адекватного человека приходится до 1000 идиотов.
     
  • 2.9, user90 (?), 14:14, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотя жаль, что школьников пускают в интернет))
     
     
  • 3.10, ryoken (ok), 14:21, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно говорю, что на работу с компом права надо получать :).
     
     
  • 4.13, A.Stahl (ok), 15:38, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше сразу запретить.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 15:42, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом самим изобрести свой.
     
  • 4.16, Аноним (16), 15:45, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А экзамены будет принимать инспектор РКН ;)
     
  • 2.19, Аноним (16), 15:55, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он на C++ потому, что GNU Radio тоже на нём, на "богомерзком".
     
  • 1.11, Bratuha (?), 14:38, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Все это баловство. Без открытого и свободного оператора это бесполезно. А такого оператора вам сделать никто не даст. Тов. майор приедет к вам незамедлительно.
     
     
  • 2.12, purga (?), 15:28, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если исключительно для внутреннего пользования товарищей майоров?
     
     
  • 3.14, Аноним (15), 15:41, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У них не может быть никакого опенсорса.
     
     
  • 4.17, Аноним (16), 15:50, 24/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это у них нет опенсорса для СМИ, а для внутреннего использования ну никто же не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.18, purga (?), 15:54, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У АНБ есть же.
     
  • 2.20, Аноним (16), 16:03, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полезно даже с известной "Четвёркой". Приятно осознавать, когда в твоём телефоне даже в радиомодуле нет закрытоблобов.
     
  • 1.21, user90 (?), 16:39, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    «Представьте, можно управлять любым устройством лишь посылая команды при помощи рвдиоволн» (с) одно кено
     
  • 1.22, Аноним (22), 16:40, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как смысл иметь открытый стек, если все равно к тебе приедут если попробуешь даже в своей квартире поиграться с радио?
     
  • 1.24, Товарищ радиочастотный Майор (?), 16:59, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не одобряем, будем за это насиловать на местах.
     

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