24.01.2019 12:04  Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.12

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|2.2, Штунц (?), 13:09, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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Зачем? Что бы каждый мог смартфоном хакать эфир и мешать провайдеру делать его дело?
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|3.3, Andrey Mitrofanov (?), 13:18, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>Что бы каждый мог смартфоном хакать эфир и мешать провайдеру делать
> его дело?
То ли дело каждый с SDR-платами в сабже -- они-то помогают провайдерам.
Прямо денег готовы платить, чтоб только помочь. </арг</ум>ент>
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|2.6, Andrey Mitrofanov (?), 13:43, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Проект новый, но снова на "богомерзком" C++, а не на безопасном божественном
> Rust. Да что ж такое xD
Твои молитвы не услышаны. Аскеза и полирование лбом пола -- всё будет.
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|4.23, Andrey Mitrofanov (?), 16:45, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Всё и так есть, без всякого Rust'а.
Если ты тот же, что в #5, то не услышана твоя ирония -- продолжай уплотнять лоб. Если не тот, то не разрывай повествование. Вдруг ему больно--
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|1.11, Bratuha (?), 14:38, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Все это баловство. Без открытого и свободного оператора это бесполезно. А такого оператора вам сделать никто не даст. Тов. майор приедет к вам незамедлительно.
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|2.20, Аноним (16), 16:03, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Полезно даже с известной "Четвёркой". Приятно осознавать, когда в твоём телефоне даже в радиомодуле нет закрытоблобов.
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