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23.01.2019 09:21  Релиз http-сервера Apache 2.4.38 с объявлением стабильным модуля mod_lua

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.38, в котором представлено 14 изменений и устранены три уязвимости.

Наиболее заметные изменения:

  • Устранена уязвимость CVE-2018-17199 в модуле mod_session, позволяющая продолжить обработку сессионных Cookie даже после истечения времени их жизни (например, уязвимость можно использовать для повторного входа с использованием перехваченной когда-то устаревшей Cookie);
  • Устранена DoS-уязвимость CVE-2018-17189 в модуле mod_http2, позволяющая вызвать отказ в обслуживании путём исчерпания лимита на число соединений через отправку на сервер большого числа очень медленно передаваемых больших запросов;
  • Устранена DoS-уязвимость CVE-2019-0190 в модуле mod_ssl, позволяющая заблокировать работу, вызвав бесконечное зацикливание через отправку специально оформленного запроса на повторное согласование параметров TLS-соединения (версия TLS 1.3 проблеме не подвержена). Проблема проявляется только при сборке с OpenSSL 1.1.1;
  • Модуль mod_lua, позволяющий интегрировать в httpd интерпретатор языка Lua, переведён в число стабильных и теперь может применяться на рабочих серверах (API не будет изменяться);
  • В mod_negotiation обеспечено игнорирования регистра символов при разборе списка языков, заданных в диективе LanguagePriority, в соответствии с поведением AddLanguage и требованиями спецификации HTTP;
  • В mod_session обеспечено декодирование атрибутов сеанса на самой ранней стадии обработки, а в mod_session_cookie реализовано отсеивание дублирующихся заголовков Set-Cookie;
  • В mod_ssl налажено выставление переменной $HTTPS при работе в режиме "SSLEngine optional" и обеспечена корректная работа настройки "Require ssl" при использовании HTTP/2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Apache httpd и Apache Tomcat
  3. OpenNews: Проблемы в systemd и Apache httpd при обработке DNS-имён с символом подчёркивания
  4. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.37 с поддержкой TLSv1.3
  6. OpenNews: HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, httpd
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  • 1, Аноним (1), 09:24, 23/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Для чего Lua может пригодиться в вебе? Как поставить на дебу?
     
     
  • 3, Аноним (3), 09:47, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Lua может пригодиться везде, главное чтобы с JIT.
    Можно сделать хоть GUI программу, хоть игру, даже веб фреймворк есть. А ещё микроконтроллеры, которые не тянут питон.
     
  • 4, Аноним (4), 10:05, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    хуки, авторизация, фильтры, перенаправления
     
  • 5, Andrey Mitrofanov (?), 10:16, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Для чего Lua может пригодиться в вебе?

    Шобъ как в енжиник-се[I]!

    > Как поставить на дебу?

    [/I]apt install nginx

     
  • 2, ryoken (ok), 09:38, 23/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >>заданных в диективе

    угу... Поправьте плз.

     

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