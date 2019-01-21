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21.01.2019 21:19  Получение контроля за MySQL-сервером позволяет получить локальные файлы клиентов

Исследователь безопасности Willem de Groot обратил внимание на недоработку, напоминающую недавно выявленную уязвимость в реализации SCP. Подконтрольный злоумышленнику сервер MySQL может получить доступ к файлам на локальной системе клиента (в рамках его прав доступа). Вместо отправляемых при помощи команды "LOAD DATA LOCAL" файлов сервер может загрузить произвольные файлы с системы клиента, например, SSH-ключи или параметры криптокошельков.

Как и в случае SCP, проблема вызвана тем, что имена загружаемых файлов формирует сервер, а клиентская библиотека лишь выполняет переданную сервером команду без проверки её соответствия исходному запросу. Подразумевается, что имя файла, указанное в отправленной пользователем конструкции "LOAD DATA...LOCAL", совпадает с именем файла, указанным в запросе сервера. В случае, если сервер MySQL контролируется злоумышленником, он может быть модифицирован для запроса произвольных файлов.

Поддержка LOAD DATA...LOCAL" на стороне клиента регулируется сборочной опций "ENABLED_LOCAL_INFILE" и параметром MYSQL_OPT_LOCAL_INFILE в mysql_options(). В ветке MySQL 8.0 данный режим был отключён по умолчанию, но остаётся включён в ветках 5.5, 5.6 и 5.7.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/progr...)
  2. OpenNews: Уязвимости в реализациях SCP из OpenSSH, PuTTY и WinSCP
  3. OpenNews: Критическая root-уязвимость в MySQL
  4. OpenNews: Уязвимость в MySQL, позволяющая поднять свои привилегии
  5. OpenNews: Стабильный релиз СУБД MySQL 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mysql
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  • 1.1, Ivan_83 (ok), 21:42, 21/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    "Проблеме" уже много лет, 5 точно есть, это не новость.
     
     
  • 2.2, пох (?), 21:45, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    не, ты не понял - это обратная той пятилетней давности новость, идея та же что у scp - тогда загружался (или портился) файл на сервере по кривой команде клиента, а тут _сервер_, ВНЕЗАПНО, оверрайдит .profile - _тебе_.

    прикольна, чо. Особенно учитывая набор невыясненных дырок во всех ныне доступных в дистрибутивах версиях и вчера-вышедшую 25 с неведомым набором исправлений, которой еще нигде нет.

     
  • 1.3, Xasd (ok), 22:11, 21/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    в pacman похожая хрень при скачивании пакетов -- ну не прям такая же -- но суть в том что сервер говорит как называется пакет, независимо от того что просит сам pacman-клиент

    прям совсем любой файл это НЕ позволяет перезаписать -- но всё равно не очень приятно.

    (давно заметил, багрепорт не писал -- так как очень сильной опасности не-видел-и-не-вижу)

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:32, 21/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Я тебе страшную вещь скажу контролируя репозиторий, можно добиться перезаписи л... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Анонимчжан (?), 00:26, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    более страшную новость скажу. они это и делают)) ага.
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:38, 22/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как с этим у MariaDB?
     

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