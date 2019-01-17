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17.01.2019 10:17  Проект Android-x86 выпустил сборку Android 8.1 для платформы x86

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется портирование платформы Android для архитектуры x86, опубликовали первый стабильный выпуск сборки на базе платформы Android 8.1, в которую включены исправления и дополнения, обеспечивающие бесшовную работу на платформах с архитектурой x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 8.1 для архитектур x86 32-bit (656 Мб) и x86_64 (546 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Кроме того доступны сборки в виде rpm-пакетов для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux.

Основные новшества, специфичные для сборки Android-x86:

  • В качестве альтернативного интерфейса для запуска программ предложена панель задач (Taskbar) с классическим меню приложений, возможностью закрепления ярлыков на часто используемые программы и отображением списка недавно запущенных приложений;
  • Поддержка многооконного режима FreeForm для обеспечения одновременной работы с несколькими приложениями. Возможность произвольного позиционирования и масштабирования окон на экране;

  • Ядро Linux обновлено до выпуска 4.19.15. Обеспечена поддержка как 64-разрядных, так и 32-разрядных сборок ядра и компонентов пространства пользователя;
  • Применение Mesa 18.3.1 для поддержки OpenGL ES 3.x с аппаратным ускорением графики для GPU Intel, AMD и NVIDIA, а также для виртуальных машин VMware и QEMU (virgl);
  • Использование SwiftShader для программного рендеринга с обеспечением OpenGL ES 2.0 для неподдерживаемых видеоподсистем;
  • Поддержка кодеков с аппаратным ускорением для графических чипов Intel HD и G45;
  • Возможность загрузки в режиме UEFI Secure Boot и возможность установки на диск при использовании UEFI;
  • Наличие интерактивного инсталлятора, работаюшего в текстовом режиме;
  • Поддержка тем оформления загрузчика в GRUB-EFI;
  • Поддержка мультитач, звуковых плат, Wifi, Bluetooth, датчиков, камеры и Ethernet (настройка по DHCP);
  • Автоматическое монтирование внешних USB-накопителей и SD-карт;
  • Опция ForceDefaultOrientation для ручного задания ориентации экрана на устройствах без соответствующего датчика. Программы рассчитанные на портретный режим работы могут корректно отображаться на устройствах с ландшафтным экраном без поворота устройства;
  • Возможность запуска в x86-окружении приложений, созданных для платформы ARM, через применение специальной прослойки;
  • Возможность обновления до версии 8.1 систем, на которых установлены неофициальные выпуски Android-x86;
  • Экспериментальная поддержка графического API Vulkan на системах с актуальными версиями графических драйверов Intel и AMD;
  • Поддержка мыши при запуске Android-x86 в виртуальных машинах на базе VirtualBox, QEMU, VMware и Hyper-V.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.android-x86.org/rel...)
  2. OpenNews: Доступна тестовая сборка Android 8.1 для платформы x86 от проекта Android-x86
  3. OpenNews: Доступна сборка Android 7.1 для платформы x86 от проекта Android-x86
  4. OpenNews: Объявлено о прекращении разработки Remix OS, Android-окружения для ПК
  5. OpenNews: Проект Android-x86 может остаться без основного разработчика
  6. OpenNews: Выпуск Remix OS 3.0, Android-окружения для ПК
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android-x86, android
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  • 1, Аноним (1), 10:24, 17/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А как это можно использовать? Неужели как десктопную ОС? Или это просто поиграться поэкспериментировать?
     

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